Невосполнимая потеря: Звезда «Эха Москвы» Юлия Латынина бежала из России

Журналистка Юлия Латынина покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться назад.

«Я нахожусь по „Скайпу” за границей, мои родители тоже за границей. И вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию», — сказала Латынина в эфире своей программы «Код доступа» на радиостанции «Эхо Москвы» в субботу.

Она отметила, что это решение было принято после поджога ее автомобиля на прошлой неделе.

«Мне жалко не машину, мне довольно страшно, я всегда была „хиханьки и хаханьки”, а мне страшно, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам, потому что мог взорваться бензобак», — рассказала Латынина.

Она отметила, что после инцидента, когда ее дом облили «пахучей жидкостью», она публично обратилась к тем, кто это сделал, и просила «хотя бы не трогать родителей». Однако, по ее словам, это не остановило заказчика этих нападений.

Поджог машины — третий инцидент за два года, связанный с Латыниной. В середине июля 2017 года неизвестные облили пахучей жидкостью дом журналистки в подмосковном поселке Переделкино. В августе 2016 года двое неизвестных напали на Латынину в центре Москвы, вылив на нее фекалии.

Нападавших так и не обнаружили.