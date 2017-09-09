Невосполнимая потеря: Звезда «Эха Москвы» Юлия Латынина бежала из России
Журналистка Юлия Латынина покинула Россию и в ближайшее время не планирует возвращаться назад.
«Я нахожусь по „Скайпу” за границей, мои родители тоже за границей. И вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию», — сказала Латынина в эфире своей программы «Код доступа» на радиостанции «Эхо Москвы» в субботу.
Она отметила, что это решение было принято после поджога ее автомобиля на прошлой неделе.
«Мне жалко не машину, мне довольно страшно, я всегда была „хиханьки и хаханьки”, а мне страшно, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам, потому что мог взорваться бензобак», — рассказала Латынина.
Она отметила, что после инцидента, когда ее дом облили «пахучей жидкостью», она публично обратилась к тем, кто это сделал, и просила «хотя бы не трогать родителей». Однако, по ее словам, это не остановило заказчика этих нападений.
Поджог машины — третий инцидент за два года, связанный с Латыниной. В середине июля 2017 года неизвестные облили пахучей жидкостью дом журналистки в подмосковном поселке Переделкино. В августе 2016 года двое неизвестных напали на Латынину в центре Москвы, вылив на нее фекалии.
Нападавших так и не обнаружили.
Источник: rusvesna.su
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Ну эта рыжая русофобка “заслужила” отдых,сколько она грязи вылила на Россию,всех бы их туда навсегда с их млрд даже.
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Одна маленькая поправка: млрд.долларов не их, а наши присвоенные ими и сами, они в подавляющем большинстве никуда и никогда не уедут.
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Всех этих гнид, которые паразитируют на России и поливают её фекалиями самих надо переловить и посадить в большой чан с этой самой жидкостью.
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У меня есть вопрос! Если эхо это русофобское жидорадио ( а это очевидно), то почему существующая власть не обвинит эту организацию экстремистской и антинародной ? Зачем размениваться на не существенные мелочные хулиганские выходки против рядовых сотрудников этой сионистской радиостанции и не воздействовать на главных бенефициаров? А ответ простой! Власть и эхо -все это одна шайка , преследующая одну цель – изведения русского народа под корень!
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Видимо-гадить ей в России стало небезопасно…