Новости Украины и Новороссии 10 сентября 2017
- 14:46 СРОЧНО: Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд (ВИДЕО).
- 13:48 МОЛНИЯ: Саакашвили едет в Киев на поезде (+ВИДЕО).
- 10:32 Саакашвили вторгается на Украину — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
- 10:12 Боевики «Донбасса» прибыли прорывать границу с Польшей (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:00 У Порошенко готовы к компромиссу с Россией по Крыму, но боятся говорить вслух (ВИДЕО).
- 04:00 Почему Россия пускает поезда в обход Украины.
- 00:04 Луганск отпраздновал 222 годовщину основания города Российской империей.
- Вчера 23:50 В Луганске выбрали самую красивую сепаратистку.
- Вчера 23:39 Концерт всемирно известной пианистки Лисицы, посвящённый 74 годовщине освобождения Донбасса.
- Вчера 22:39 Тиллерсон поддержал вариант Путина по миротворцам на Донбассе, — Washington Post.
СРОЧНО: Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд (ВИДЕО)
Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу,
«В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд», — объявили по громкой связи в вагонах.
Напомним, ранее стало известно, что на вокзале польского Пшемышля Михо сел в поезд, следующий в Киев.
На вокзале он заявил журналистам, что намерен вернуться в «незалежную» по украинскому паспорту (ранее аннулированному указом Порошенко — прим. РВ) и через суд добиваться восстановления гражданства Украины.
Теперь Саакашвили угрожает обратиться в польскую полицию из-за того, что его отказываются везти на поезде.
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МОЛНИЯ: Саакашвили едет в Киев на поезде (+ВИДЕО)
Михаил Саакашвили неожиданно для всех едет в столицу Украины на поезде «Перемышль — Киев».
Как уточняют информированные источники, такое решение было принято в последний момент, чтобы «избежать беспорядков» (а по факту — обхитрить противников Саакашвили, собравшихся на границе с Польшей).
Сообщается, что на пункте пропуска «Краковец» уже снято оцепление, КПП работает в штатном режиме.
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Саакашвили вторгается на Украину — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»
Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию с пограничного перехода «Краковец», где лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии при поддержке боевиков батальона «Донбасс» собирается прорывать украинскую границу.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боевики «Донбасса» прибыли прорывать границу с Польшей (ФОТО, ВИДЕО)
Боевики батальона «Донбасс» вместе с другими радикалами, экстремистами, и прочими «гражданскими активистами» прибыли на границу с Польшей, чтобы обеспечить прорыв бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на территорию Украины.
Как уже сообщала «Русская Весна», сегодня в 10.30 утра Саакашвили даст пресс-конференцию в приграничном Перемышле, после чего с группой своих сторонников и журналистов начнет свое вторжение на Украину.
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Напомним, что в июле этого года лидер Украинского Государства лишил грузинского политика гражданства, так что украинская погранслужба имеет все основания не допустить его прибытия в страну.
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У Порошенко готовы к компромиссу с Россией по Крыму, но боятся говорить вслух (ВИДЕО)
Несмотря на публичную риторику, на Банковой всегда понимали, что требовать возвращения Крыма в состав Украины нереалистично, что подтверждают подписанные Киевом международные документы.
Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт-международник, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, отметивший, что если говорить откровенно, то команда президента Порошенко всегда была готова к компромиссу с Россией.
«Мне один из членов дипломатической команды, советников говорил, что если бы в России готовы были бы всерьез обсуждать шаги со стороны Украины по вопросу функционирования Крыма взамен на урегулирование в Донбассе, то, скорее всего, уже давно бы что-то сдвинулось. Проблема как раз была со стороны Москвы, потому что там хотели и то, и другое — тему Крыма вообще не обсуждали и обмен никогда не предлагался», — сказал эксперт.
При этом он отметил, что на уровне риторики заявления официального Киева о том, что никогда не будет признания российского статуса Крыма, понятны.
«Несмотря на риторику на внутреннем фронте, в международных документах, которые подписывались украинской властью, начиная с Женевского меморандума 2014 года, Крым нигде не фигурировал. Это момент, показывающий, что на самом деле здоровое понимание того, что реалистично, а что нет, на Банковой всегда было, — полагает Волошин.
— Другое дело, что они разрывались между двумя вещами: с одной стороны, между тем. что Москва хотела сразу и все, и тем, что внутри страны электорально и сугубо с точки зрения элементарной безопасности многое из того, что есть понимаемым, невозможно сформулировать или произнести, потому что моментально набегает толпа каких-то идиотов, которые начинают кричать о «зраде».
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Почему Россия пускает поезда в обход Украины
…Ну что ж. Согласно пророческим словам В. С. Черномырдина, никогда такого не было — и вот опять.
Как официально известил президент РЖД Олег Белозеров журналистов на Восточном экономическом форуме, уже в октябре текущего, 2017 года начнется движение грузовых поездов по железнодорожному пути, построенному в обход Украины.
Он заработает в течение ближайших полутора месяцев. Собственно говоря, то, что этого пока не случилось, — вопрос исключительно правовой и бюрократический. Единственное, что сейчас задерживает пуск, — согласование графика движения пассажирских и грузовых составов.
Технологически же пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, прошел по участку протяженностью 122 километра от станции Журавка до станции Боченково еще месяц назад, в августе текущего года.
На остальных участках завершаются работы по подготовке к запуску.
Напомним: в прошлом месяце за своевременное завершение железнодорожной ветки в обход Украины Сергей Шойгу вручил орден Жукова командованию 39-й отдельной железнодорожной бригады.
Сергей Шойгу вручил орден Жукова 39-й отдельной железнодорожной бригаде, строящей железнодорожный участок Журавка — Миллерово в обход Украины. 7 августа 2017
Саму ветку начали строить еще в 2014 году, после ухудшения отношений с Украиной.
Сегодня стоит поговорить о последствиях.
Напомним, что в советское время железные дороги России и Украины составляли единую систему.
Тогда сообщение между центром страны и Кавказом шло через Харьковский транспортный узел.
Уже после распада СССР ситуация стала довольно кардинально меняться.
Большая часть грузов пошла через Воронеж, по той ветке, которая ранее считалась вспомогательной и запасной. Нагрузка на железнодорожные пути возрастала, но вести поезда через российскую территорию все равно было дешевле, чем платить за использование внезапно ставшего иностранным транспортного узла. С таможенными платежами, платой за транзит и прочее.
Единственный участок украинской дороги, от которого Россия все-таки не отказалась, — это те самые 37 километров по Луганской области, из-за которых сейчас весь сыр-бор. При этом, кстати, Украина тут даже и не стремилась вкладываться, а только хотела все больше и больше получать. В результате украинская станция Зориновка, равно как и железнодорожное полотно, была арендована РЖД.
И до недавнего времени только прямые доходы Украины от движения российских поездов по этому «транспортному аппендиксу» составляли порядка двухсот с небольшим миллионов долларов в год.
Железнодорожный участок Журавка — Миллерово в обход Украины
Это не считая доходов местного населения, работавшего на участке: от технических служащих до таможенников, смысла существования которых на данном перегоне теперь просто нет.
И это, в принципе, была бы мелочь, если б речь шла исключительно о данном конкретном случае, а не о господствующем тренде: Российская Федерация методично и последовательно избавляется от не создающих никакой дополнительной ценности паразитарных логистических посредников, будь то страны Прибалтики или выморочные украинские земли. И это не судорожное реагирование на ситуацию, а вполне осознанное стратегическое решение, в отсутствии которых нашу страну так любят в последние годы обвинять.
Загружаются новые и модернизированные порты Ленинградской области — и остаются без транзитной перевалки российских (да и не только российских) грузов порты лимитрофных балтийских псевдогосударств.
Строятся и модернизируются порты на Черноморском побережье, от Тамани до Новороссийска, — и остается без перевалки Одесса.
Хорошо это или плохо?
Это с какой стороны посмотреть.
Что касается Российской Федерации, вне всякого сомнения, хорошо: новые производства — это и новые налоги, и новые рабочие места. Что касается всего постсоветского пространства, если взглянуть пошире, — напротив, безусловно, плохо.
Ибо если рассматривать оставшуюся нам всем в наследство единую транспортную и логистическую систему, то кому ж хорошо, если ее отдельные участки отмирают, а Российская Федерация вынуждена вкладывать серьезные средства в то, что на постсоветской территории и так давно уже есть.
Хотя нам есть на что тратиться: даже в транспортной логистике: расшивка БАМа и Транссиба, «Южный коридор» от Ирана до Питера, Северный морской путь.
Проблема тут в другом: самая дорогая услуга в логистике — это все безопасность, в том числе экономическая. И как бы ни были жадны что прибалтийские лимитрофы, что нынешняя «незалежная» администрация, — тут вопрос не в цене, а в непредсказуемости данных, лишенных суверенитета, территорий.
Потому что договариваться по безопасности и ценовой предсказуемости транспортных потоков можно только с тем, кто реально решает вопросы и отвечает за надлежащее исполнение взятых на себя обязательств.
А тем, кто реально может «решать и отвечать» за происходящее там, благополучие данных территорий настолько фиолетово, что с ними бессмысленно на эту тему и разговаривать.
Вот и приходится в данном случае России быть «вынужденным эгоистом».
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Дмитрий Лекух
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Луганск отпраздновал 222 годовщину основания города Российской империей
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В Луганске выбрали самую красивую сепаратистку
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Концерт всемирно известной пианистки Лисицы, посвящённый 74 годовщине освобождения Донбасса
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Тиллерсон поддержал вариант Путина по миротворцам на Донбассе, — Washington Post
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил инициативу президента России Владимира Путина о введении на Донбасс миротворческой миссии.
Об этом пишет The Washington Post.
В статье анализируется внешняя политика США, в частности, методы ее проведения Рексом Тиллерсоном. Среди примеров действий Тиллерсона приводятся Китай, КНДР, Сирия и Россия.
Автор отмечает, что Тиллерсон считает успешным подвижки в отношениях с Сирией и Россией. В частности, госсекретарь США поддержал предложение Путина о введении миротворцев на Донбасс для защиты полицейской миссии ОБСЕ.
Тиллерсон считает, что это помогло бы ускорить выполнение Минских договоренностей, даже если Путин окажется от этого в выигрыше, а Порошенко — виноватым.
Подчеркивается, что Тиллерсон знаком с Путиным с 1999 года и видит в нем хоть и агрессивного, но предсказуемого политика.
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