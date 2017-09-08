Здания, занесенные грунтом. Часть 17
08:58. 8 сентября 2017 Просмотров - 385 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Москва. Политехнический музей, 2017г.
Место, где был снят эпизод в фильме «Брильянтовая рука». Сколько раз смотрел, но не приходил в голову вопрос: почему вход и окно занесены? Ответы: не чистили улицы и вываливали грунт от рытья подвалов на улицу – не принимаются.
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В центре Рима строители метро нашли “новые Помпеи”
В центре Рима строители метрополитена обнаружили прекрасно сохранившийся деревянный дом, датируемый II-III веком нашей эры. Находка была сделана недалеко от исторического памятника – стены Аврелиана на глубине более 15-ти метров. Из-за хорошей сохранности артефактов итальянские журналисты и ученые назвали их “новыми Помпеями”.
Источник
***
В Риме во время строительства новой станции метро обнаружены древние казармы
В Риме во время строительства новой станции метро были обнаружены древние казармы. Археологи сумели раскопать 39 комнат, соединенных длинным коридором.
Посмотрите на уровень современного грунта и уровень полов казармы
Находка находится на 9 метров ниже уровня улицы и занимает площадь в 900 квадратных метров.
Якобы захоронение в статье не комментируют. Но это может быть жертвы селевого потопа, погубившего Рим.
Это не захоронения. Перемолотые тела как туши мамонтов в сибирской глине. Либо это захоронение сделано позже, после ухода воды. Но зачем на глубину 9м?
Источник
***
Комментарий одного из читателей:
Вернулся из очередной поездки в Самару – с т.з теории “засыпанных городов” она, наверное, идеальна: старый город большой, в хорошей сохранности (дома не посносили при совке), большая часть построек – засыпаны. По моим впечатлениям – 90% старого жилфонда с ЯВНЫМИ следами засыпанности. Т.к. город был купеческий, большинство домов – частные, отдельно стоящие постройки на 1-2 семьи в 2-3 (3-4 изначально) этажа, оч многие – заброшены, при желании в них достаточно легко можно забраться и посмотреть на их “подвалы” изнутри. Сейчас в городе полным ходом идет подготовка к чемпионату мира, центр “подкрашивают”, кладут плитку / меняют коммуникации, так что еще и доступ к “недрам” есть временный. В общем, я бы рекомендовал туда экспедицию устроить.
***
В Ст-Петербурге археологи пришли к выводу, что в середине XVIII века в России пытались построить здание, сравнимое с самыми высокими современными небоскрёбами. Оно должно было стоять в центре города, напротив Смольного собора. Проект не осуществили из-за нехватки денег, техническая часть была разработана безупречно.
Фундамент здания, которое могло бы стать самым большим в Российской Империи, учёные обнаружили на глубине 4 метров. Колокольня Смольного собора, по плану архитектора Растрелли, должна была взметнуться в небо на 150 метров. Она венчала бы въезд в монастырь и располагалась бы прямо перед храмом. Сейчас идут замеры найденного объекта. Это основание огромного сооружения. Под ним находятся 10 тысяч свай из морёного дуба. Археологов удивило, что даже невидимая часть здания сделана очень искусно.
Такая версия: может быть, нашли в 19в. фундамент древнего строения, но не смогли восстановить его или не стали?
Источник
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Ростов:
Источник
Возможно, это первые этажи превратили в подвалы?
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Скрин из фильма Секретный агент (2016):
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Нашли засыпанный этаж и надстроили деревянный?
Источник
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Очень много стало появляться видео-роликов и расследований в формате видео-обзора:
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Под Кремль совершили подкоп глубиной в 18 метров
От Красной площади до дна мелового моря, как выяснилось, можно добраться в считанные минуты. В паре шагов от Кремля обнаружен забытый грот глубиной в три этажа и площадью в 7 тысяч квадратных метров. Откуда в самом центре Москвы взялась гигантская пещера и что можно увидеть, спустившись в подземелье?
Источник
***
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Политехнический музей в Москве
Рабочий – для сравнения глубины
Источник
Еще видео с этого места с комментариями и разбором увиденного:
***
Что осталось от Бобруйской крепости (Белоруссия). Раскопки начались в 2008 году. Скоро они были прекращены. Официальная версия – недостаточность финансирования. Неофициальная и довольно распространенная – “накопали такого, чего не нужно было”.
***
***
Про источники воды и селей, которые занесли города в прошлом, я выдвинул версию здесь и здесь
Москва. Политехнический музей, 2017г.
Место, где был снят эпизод в фильме «Брильянтовая рука». Сколько раз смотрел, но не приходил в голову вопрос: почему вход и окно занесены? Ответы: не чистили улицы и вываливали грунт от рытья подвалов на улицу – не принимаются.
***
В центре Рима строители метро нашли “новые Помпеи”
В центре Рима строители метрополитена обнаружили прекрасно сохранившийся деревянный дом, датируемый II-III веком нашей эры. Находка была сделана недалеко от исторического памятника – стены Аврелиана на глубине более 15-ти метров. Из-за хорошей сохранности артефактов итальянские журналисты и ученые назвали их “новыми Помпеями”.
Источник
***
В Риме во время строительства новой станции метро обнаружены древние казармы
В Риме во время строительства новой станции метро были обнаружены древние казармы. Археологи сумели раскопать 39 комнат, соединенных длинным коридором.
Посмотрите на уровень современного грунта и уровень полов казармы
Находка находится на 9 метров ниже уровня улицы и занимает площадь в 900 квадратных метров.
Якобы захоронение в статье не комментируют. Но это может быть жертвы селевого потопа, погубившего Рим.
Это не захоронения. Перемолотые тела как туши мамонтов в сибирской глине. Либо это захоронение сделано позже, после ухода воды. Но зачем на глубину 9м?
Источник
***
Комментарий одного из читателей:
Вернулся из очередной поездки в Самару – с т.з теории “засыпанных городов” она, наверное, идеальна: старый город большой, в хорошей сохранности (дома не посносили при совке), большая часть построек – засыпаны. По моим впечатлениям – 90% старого жилфонда с ЯВНЫМИ следами засыпанности. Т.к. город был купеческий, большинство домов – частные, отдельно стоящие постройки на 1-2 семьи в 2-3 (3-4 изначально) этажа, оч многие – заброшены, при желании в них достаточно легко можно забраться и посмотреть на их “подвалы” изнутри. Сейчас в городе полным ходом идет подготовка к чемпионату мира, центр “подкрашивают”, кладут плитку / меняют коммуникации, так что еще и доступ к “недрам” есть временный. В общем, я бы рекомендовал туда экспедицию устроить.
***
В Ст-Петербурге археологи пришли к выводу, что в середине XVIII века в России пытались построить здание, сравнимое с самыми высокими современными небоскрёбами. Оно должно было стоять в центре города, напротив Смольного собора. Проект не осуществили из-за нехватки денег, техническая часть была разработана безупречно.
Фундамент здания, которое могло бы стать самым большим в Российской Империи, учёные обнаружили на глубине 4 метров. Колокольня Смольного собора, по плану архитектора Растрелли, должна была взметнуться в небо на 150 метров. Она венчала бы въезд в монастырь и располагалась бы прямо перед храмом. Сейчас идут замеры найденного объекта. Это основание огромного сооружения. Под ним находятся 10 тысяч свай из морёного дуба. Археологов удивило, что даже невидимая часть здания сделана очень искусно.
Такая версия: может быть, нашли в 19в. фундамент древнего строения, но не смогли восстановить его или не стали?
Источник
***
Ростов:
Источник
Возможно, это первые этажи превратили в подвалы?
***
Скрин из фильма Секретный агент (2016):
***
Нашли засыпанный этаж и надстроили деревянный?
Источник
***
Очень много стало появляться видео-роликов и расследований в формате видео-обзора:
***
Под Кремль совершили подкоп глубиной в 18 метров
От Красной площади до дна мелового моря, как выяснилось, можно добраться в считанные минуты. В паре шагов от Кремля обнаружен забытый грот глубиной в три этажа и площадью в 7 тысяч квадратных метров. Откуда в самом центре Москвы взялась гигантская пещера и что можно увидеть, спустившись в подземелье?
Источник
***
***
Политехнический музей в Москве
Рабочий – для сравнения глубины
Источник
Еще видео с этого места с комментариями и разбором увиденного:
***
Что осталось от Бобруйской крепости (Белоруссия). Раскопки начались в 2008 году. Скоро они были прекращены. Официальная версия – недостаточность финансирования. Неофициальная и довольно распространенная – “накопали такого, чего не нужно было”.
***
***
Про источники воды и селей, которые занесли города в прошлом, я выдвинул версию здесь и здесь
Источник: sibved.livejournal.com