Здания, занесенные грунтом. Часть 14
16:26. 14 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
moiperiskop сделал свои наблюдения по теме «Здания, занесенные грунтом»:
Покровская церковь (Подол, у подножия Андреевского спуска). Так, по его мнению, должен выглядеть один из храмов. И в самом деле, первый этаж (фотография слева) как-то урезан.
Колокольня с храмом Симеона Столпника Це́ркви Нико́лы До́брого 1716г.
Откопана и всер-равно кажется, что не до конца.
Есть одно наблюдение. Подол находится у подножья холмов и оттуда могли сойти оползни. Но тогда вопрос: что за холмы и что за ливни привели к этому?
Далее по Андреевскому:
А в наивысшей точке – сверху, в торце здания окна совсем утонули
Автор, поднявшись по Андреевскому наверх, на улице Большой Житомирской нахожу здание с утоплеными окнами.Табличка датируется ХХ веком. Во дворе же над каждым подъездом разные даты : 1905 и 1908, но вполне может быть они построены на старом фундаменте.
ул.Малоподвальная. Та же картина. Дом в античном стиле с нелепыми окнами в грунт
Источник
***
Аналогия занесения городов глиной с вулканическим пеплом при извержении
Было такое поселение в кратере вулкана. Исландия. Рыбацкая деревня Вестманнаэйяр за год до извержения.
Примерно в 1:55 по местному времени 23 января 1973г. в одном километре от центра города Хеймаэй возник небольшой 300-метровый разлом, который в считанные часы увеличился до 2 км и пересек остров от одного берега до другого. В мгновение ока по всей длине разлома забили лавовые фонтаны, поднявшиеся на высоту от 50 до 150 метров. Спустя несколько часов основная деятельность вулкана сосредоточилась в одном эпицентре, находившемся недалеко от восточной окраины города.
После извержения все дома были засыпаны пеплом:
Аналогия с занесенными первыми этажами зданий очевидно. Разница лишь в том, что здесь – вулканический пепел. А в городах – глина.
Источник
А может ли быть глина вулканического происхождения? Вулканов не в классическом понимании, а каких-нибудь газово-грязевых, например? При мощной дегазации, например? Могли ли такие вулканы выбрасывать продукты эрозии при выходе газов и воды? Я думаю, эта версия имеет право на обсуждение. Иначе, как объяснить нахождение вулканического пепла в слоях глины, найденные при раскопках в Костенках:
Костенки. В слоях глины слои вулканического пепла. Добавим ливни – вот и селевые потоки, в том числе и с холмов.
Официальная датировка этих слоев с вулканическим пеплом – 35 тыс. лет. Дата очень близкая к дате извержения супервулкана Кампи Флегрей на Апенинском полуострове (современная Италия).
Извержение вулкана Кампи Флегрей 39 тыс. лет назад (крупнейшего за 200 тыс. лет извержения в этом регионе) связывают с гибелью и исчезновением неандертальцев. Буквально за день до написания этих строк по каналу История попался репортаж итальянских исследователей, которые в срезах холма показывали все те же слои глины и пепла (как и в Костенках) и утверждали, что это отложения именно от извержения Кампи Флегрей.
Здесь говорится, что этот супервулкан начал просыпаться. Если это так, то он мог извергать пепел или глину и ранее. Допустим, в начале 19в. И год без лета – это по его вине. А если так, то и занесенные города и здания – тоже следствие этих извержений.
Только вопрос – почему они не задокументированы?
Общая схема кальдеры
Последнее задокументированное его мощное извержение произошло в 1538г.
На Земле официально существует более 20 супервулканов. Самый известный – в Йеллоустоунском национальном парке, США. Характер из извержений не ясен. Как это может происходить – обывателям не рассказывают. Да, и врят ли сами вулканологи это представляют.
Может быть, эти кратеры в Африке (диаметром от 1 до 7 км), являлись тоже источниками глины, песка, воды, газов.
Их именно тектоническое происхождение подтверждает конус вулкана внутри.
Подробнее: Африканские кратеры
***
Но я отвлекся, пытаясь найти аналогии. Вернемся к фактам:
Еще один необычный факт занесения грунтом: Подземные дороги во Франции
Они похожи на окопы, оставшиеся после войны, или туннели, протянувшиеся через леса. Эти древние дороги, называемые холлоуэйз, которые протянулись по всей Европе.
Впечатление такое, что дороги засыпало грунтом, а их как от снега расчищали…
Асфальтированная холлоуэйз возле Вэшфорда, Уэст-Сомерсет, Англия.
Источник
***
Скрин комментария:
***
Комментарий одной из читательниц журнала, пишет Татьяна Матнина:
“В среднем по Красноярску радиоактивность почвы выше среднемировой в 2,5 раза, а местами — в 5−6 раз”. Попалось на днях. К вопросу, о летах нашего города. А на планах, что я рассматривала в свое время есть отклонение от севера, улиц, должных быть на него направленных – на 8-10 градусов. Кроме того. Самые первые регулярные планы до 1795 имеют и вовсе другое направление осей… При чем, при наложении планов все совпадает, начиная с гостинного двора, но направления иные. Может быть тут есть след сдвига осей и Большой войны – уничтожения города?
В детской памяти осталось воспоминание. Точно только не помню – это был котлован дома, что напротив Оперного театра или под сам театр, но в этом котловане, ЦЕЛИКОМ засыпанный землей был сруб дома деревянного. Круглые такие – хорошие бревна. В отличной сохранности. Точно их помню.Это я просматривала вчера ваши статьи по засыпанным городам.
Моя детская память хранит слайд круглых бревен.. Примерно таких, как еще сохранился, доживает последние деньки домик на Копылова, где типа новый парк.. ВОТ ТАКИЕ ЖЕ ДОБРОТНЫЕ … И довольно глубоко..от дневной поверхности.. НЕ могу уже сказать точно, потому что измерения взрослого и ребенка отличаются достаточно сильно. Однако, детская память – не описательна, а именно фотографична.. В памяти сохранилось, что люди-рабочие были в котловане, и минимум над ними было в их рост. То есть не менее 2 метров. А, может, и трех. Состав земли – “по слайду” разглядеть не могу. Цвет бревен помню – темно коричневым. В черноту. Но обугленность это или просто цвет времени – не помню.. Но это – конечно – утлые свидетельства. Их к делу не подошьешь.. А рабочих, что тогда котлованы такие в центре рыли, и наверняка, находили что-то подобное неоднократно, тоже, наверное, уже не найти.. Если и живы, то им под 90….
Комментарий напомнил мне эту фотографию из карьера около г.Минусинска:
Подробнее
***
Пример из Красноярского края, г.Енисейска:
Что за странная прослойка из чистой глины без слоев? Чем она вызвана?
До екатерининских времен – 5 метров вглубь! Фраза из видео.
Дома из корабельного леса! Это что, деревьев не было в этой таежной части Сибири?
Нашли засыпанный колодец.
Видео полностью
Источник
***
Стена Китай-города в Москве. По какой причине стена такая низкая? Занесена или такой проект? Если последнее, то фортификационные свойства ее очень низкие.
Низкие арки стены. Часть стены снесли в 1934г.
Или арки должны быть вот такие по высоте?
Источник
***
Подборка видео по теме:
Что помнит Петровский бульвар после”Крымской войны”? Москва допотопная. 19 век.
***
Зарайский кремль: очень культурный слой
В этом ролике показано, что все разрушения списали на татаро-монгол:
В заключении этой части рекомендую посмотреть документальный фильм «Самые шокирующие гипотезы», показанный на канале РЕН-ТВ. На удивление, достойный фильм без лишней сумбурности:
Пользуясь случаем, добавлю, что в нем задействован экспертом автор этого журнала и другие известные вам исследователи.
***
Ну, и закончу эту часть произведением:
Лорд Джордж Байрон «Тьма»
Я видел сон… Не все в нем было сном.
Погасло солнце светлое, и звезды
Скиталися без цели, без лучей
В пространстве вечном; льдистая земля
Носилась слепо в воздухе безлунном.
Час утра наставал и проходил,
Но дня не приводил он за собою…
И люди – в ужасе беды великой
Забыли страсти прежние… Сердца
В одну себялюбивую молитву
О свете робко сжались – и застыли.
Перед огнями жил народ; престолы,
Дворцы царей венчанных, шалаши,
Жилища всех имеющих жилища –
В костры слагались… города горели…
И люди собиралися толпами
Вокруг домов пылающих – затем,
Чтобы хоть раз взглянуть в глаза друг другу.
Счастливы были жители тех стран,
Где факелы вулканов пламенели…
Весь мир одной надеждой робкой жил…
Зажгли леса; но с каждым часом гас
И падал обгорелый лес; деревья
Внезапно с грозным треском обрушались…
И лица – при неровном трепетанье
Последних замирающих огней
Казались неземными… Кто лежал,
Закрыв глаза, да плакал; кто сидел,
Руками подпираясь, улыбался;
Другие хлопотливо суетились
Вокруг костров – и в ужасе безумном
Глядели смутно на глухое небо,
Земли погибшей саван… а потом
С проклятьями бросались в прах и выли,
Зубами скрежетали. Птицы с криком
Носились низко над землей, махали
Ненужными крылами… Даже звери
Сбегались робкими стадами… Змеи
Ползли, вились среди толпы, шипели,
Безвредные… Их убивали люди
На пищу… Снова вспыхнула война,
Погасшая на время… Кровью куплен
Кусок был каждый; всякий в стороне
Сидел угрюмо, насыщаясь в мраке.
Любви не стало; вся земля полна
Была одной лишь мыслью: смерти – смерти
Бесславной, неизбежной… Страшный голод
Терзал людей… И быстро гибли люди…
Но не было могилы ни костям,
Ни телу… Пожирал скелет скелета…
И даже псы хозяев раздирали.
Один лишь пес остался трупу верен,
Зверей, людей голодных отгонял –
Пока другие трупы привлекали
Их зубы жадные… Но пищи сам
Не принимал; с унылым долгим стоном
И быстрым, грустным криком все лизал
Он руку, безответную на ласку,
И умер наконец… Так постепенно
Всех голод истребил; лишь двое граждан
Столицы пышной – некогда врагов –
В живых осталось… Встретились они
У гаснущих остатков алтаря,
Где много было собрано вещей
Святых . . . . . . . . . . .
Холодными костлявыми руками,
Дрожа, вскопали золу… Огонек
Под слабым их дыханьем вспыхнул слабо,
Как бы в насмешку им; когда же стало
Светлее, оба подняли глаза,
Взглянули, вскрикнули и тут же вместе
От ужаса взаимного внезапно
Упали мертвыми . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . И мир был пуст;
Тот многолюдный мир, могучий мир
Был мертвой массой, без травы, деревьев
Без жизни, времени, людей, движенья…
То хаос смерти был. Озера, реки
И море – все затихло. Ничего
Не шевелилось в бездне молчаливой.
Безлюдные лежали корабли
И гнили на недвижной, сонной влаге…
Без шуму, по частям валились мачты
И, падая, волны не возмущали…
Моря давно не ведали приливов…
Погибла их владычица – луна;
Завяли ветры в воздухе немом…
Исчезли тучи… Тьме не нужно было
Их помощи… она была повсюду…
Перевод: И. Тургенева
Про что написал Байрон?
moiperiskop сделал свои наблюдения по теме «Здания, занесенные грунтом»:
Покровская церковь (Подол, у подножия Андреевского спуска). Так, по его мнению, должен выглядеть один из храмов. И в самом деле, первый этаж (фотография слева) как-то урезан.
Колокольня с храмом Симеона Столпника Це́ркви Нико́лы До́брого 1716г.
Откопана и всер-равно кажется, что не до конца.
Есть одно наблюдение. Подол находится у подножья холмов и оттуда могли сойти оползни. Но тогда вопрос: что за холмы и что за ливни привели к этому?
Далее по Андреевскому:
А в наивысшей точке – сверху, в торце здания окна совсем утонули
Автор, поднявшись по Андреевскому наверх, на улице Большой Житомирской нахожу здание с утоплеными окнами.Табличка датируется ХХ веком. Во дворе же над каждым подъездом разные даты : 1905 и 1908, но вполне может быть они построены на старом фундаменте.
ул.Малоподвальная. Та же картина. Дом в античном стиле с нелепыми окнами в грунт
Источник
***
Аналогия занесения городов глиной с вулканическим пеплом при извержении
Было такое поселение в кратере вулкана. Исландия. Рыбацкая деревня Вестманнаэйяр за год до извержения.
Примерно в 1:55 по местному времени 23 января 1973г. в одном километре от центра города Хеймаэй возник небольшой 300-метровый разлом, который в считанные часы увеличился до 2 км и пересек остров от одного берега до другого. В мгновение ока по всей длине разлома забили лавовые фонтаны, поднявшиеся на высоту от 50 до 150 метров. Спустя несколько часов основная деятельность вулкана сосредоточилась в одном эпицентре, находившемся недалеко от восточной окраины города.
После извержения все дома были засыпаны пеплом:
Аналогия с занесенными первыми этажами зданий очевидно. Разница лишь в том, что здесь – вулканический пепел. А в городах – глина.
Источник
А может ли быть глина вулканического происхождения? Вулканов не в классическом понимании, а каких-нибудь газово-грязевых, например? При мощной дегазации, например? Могли ли такие вулканы выбрасывать продукты эрозии при выходе газов и воды? Я думаю, эта версия имеет право на обсуждение. Иначе, как объяснить нахождение вулканического пепла в слоях глины, найденные при раскопках в Костенках:
Костенки. В слоях глины слои вулканического пепла. Добавим ливни – вот и селевые потоки, в том числе и с холмов.
Официальная датировка этих слоев с вулканическим пеплом – 35 тыс. лет. Дата очень близкая к дате извержения супервулкана Кампи Флегрей на Апенинском полуострове (современная Италия).
Извержение вулкана Кампи Флегрей 39 тыс. лет назад (крупнейшего за 200 тыс. лет извержения в этом регионе) связывают с гибелью и исчезновением неандертальцев. Буквально за день до написания этих строк по каналу История попался репортаж итальянских исследователей, которые в срезах холма показывали все те же слои глины и пепла (как и в Костенках) и утверждали, что это отложения именно от извержения Кампи Флегрей.
Здесь говорится, что этот супервулкан начал просыпаться. Если это так, то он мог извергать пепел или глину и ранее. Допустим, в начале 19в. И год без лета – это по его вине. А если так, то и занесенные города и здания – тоже следствие этих извержений.
Только вопрос – почему они не задокументированы?
Общая схема кальдеры
Последнее задокументированное его мощное извержение произошло в 1538г.
На Земле официально существует более 20 супервулканов. Самый известный – в Йеллоустоунском национальном парке, США. Характер из извержений не ясен. Как это может происходить – обывателям не рассказывают. Да, и врят ли сами вулканологи это представляют.
Может быть, эти кратеры в Африке (диаметром от 1 до 7 км), являлись тоже источниками глины, песка, воды, газов.
Их именно тектоническое происхождение подтверждает конус вулкана внутри.
Подробнее: Африканские кратеры
***
Но я отвлекся, пытаясь найти аналогии. Вернемся к фактам:
Еще один необычный факт занесения грунтом: Подземные дороги во Франции
Они похожи на окопы, оставшиеся после войны, или туннели, протянувшиеся через леса. Эти древние дороги, называемые холлоуэйз, которые протянулись по всей Европе.
Впечатление такое, что дороги засыпало грунтом, а их как от снега расчищали…
Асфальтированная холлоуэйз возле Вэшфорда, Уэст-Сомерсет, Англия.
Источник
***
Скрин комментария:
***
Комментарий одной из читательниц журнала, пишет Татьяна Матнина:
“В среднем по Красноярску радиоактивность почвы выше среднемировой в 2,5 раза, а местами — в 5−6 раз”. Попалось на днях. К вопросу, о летах нашего города. А на планах, что я рассматривала в свое время есть отклонение от севера, улиц, должных быть на него направленных – на 8-10 градусов. Кроме того. Самые первые регулярные планы до 1795 имеют и вовсе другое направление осей… При чем, при наложении планов все совпадает, начиная с гостинного двора, но направления иные. Может быть тут есть след сдвига осей и Большой войны – уничтожения города?
В детской памяти осталось воспоминание. Точно только не помню – это был котлован дома, что напротив Оперного театра или под сам театр, но в этом котловане, ЦЕЛИКОМ засыпанный землей был сруб дома деревянного. Круглые такие – хорошие бревна. В отличной сохранности. Точно их помню.Это я просматривала вчера ваши статьи по засыпанным городам.
Моя детская память хранит слайд круглых бревен.. Примерно таких, как еще сохранился, доживает последние деньки домик на Копылова, где типа новый парк.. ВОТ ТАКИЕ ЖЕ ДОБРОТНЫЕ … И довольно глубоко..от дневной поверхности.. НЕ могу уже сказать точно, потому что измерения взрослого и ребенка отличаются достаточно сильно. Однако, детская память – не описательна, а именно фотографична.. В памяти сохранилось, что люди-рабочие были в котловане, и минимум над ними было в их рост. То есть не менее 2 метров. А, может, и трех. Состав земли – “по слайду” разглядеть не могу. Цвет бревен помню – темно коричневым. В черноту. Но обугленность это или просто цвет времени – не помню.. Но это – конечно – утлые свидетельства. Их к делу не подошьешь.. А рабочих, что тогда котлованы такие в центре рыли, и наверняка, находили что-то подобное неоднократно, тоже, наверное, уже не найти.. Если и живы, то им под 90….
Комментарий напомнил мне эту фотографию из карьера около г.Минусинска:
Подробнее
***
Пример из Красноярского края, г.Енисейска:
Что за странная прослойка из чистой глины без слоев? Чем она вызвана?
До екатерининских времен – 5 метров вглубь! Фраза из видео.
Дома из корабельного леса! Это что, деревьев не было в этой таежной части Сибири?
Нашли засыпанный колодец.
Видео полностью
Источник
***
Стена Китай-города в Москве. По какой причине стена такая низкая? Занесена или такой проект? Если последнее, то фортификационные свойства ее очень низкие.
Низкие арки стены. Часть стены снесли в 1934г.
Или арки должны быть вот такие по высоте?
Источник
***
Подборка видео по теме:
Что помнит Петровский бульвар после”Крымской войны”? Москва допотопная. 19 век.
***
Зарайский кремль: очень культурный слой
В этом ролике показано, что все разрушения списали на татаро-монгол:
В заключении этой части рекомендую посмотреть документальный фильм «Самые шокирующие гипотезы», показанный на канале РЕН-ТВ. На удивление, достойный фильм без лишней сумбурности:
Пользуясь случаем, добавлю, что в нем задействован экспертом автор этого журнала и другие известные вам исследователи.
***
Ну, и закончу эту часть произведением:
Лорд Джордж Байрон «Тьма»
Я видел сон… Не все в нем было сном.
Погасло солнце светлое, и звезды
Скиталися без цели, без лучей
В пространстве вечном; льдистая земля
Носилась слепо в воздухе безлунном.
Час утра наставал и проходил,
Но дня не приводил он за собою…
И люди – в ужасе беды великой
Забыли страсти прежние… Сердца
В одну себялюбивую молитву
О свете робко сжались – и застыли.
Перед огнями жил народ; престолы,
Дворцы царей венчанных, шалаши,
Жилища всех имеющих жилища –
В костры слагались… города горели…
И люди собиралися толпами
Вокруг домов пылающих – затем,
Чтобы хоть раз взглянуть в глаза друг другу.
Счастливы были жители тех стран,
Где факелы вулканов пламенели…
Весь мир одной надеждой робкой жил…
Зажгли леса; но с каждым часом гас
И падал обгорелый лес; деревья
Внезапно с грозным треском обрушались…
И лица – при неровном трепетанье
Последних замирающих огней
Казались неземными… Кто лежал,
Закрыв глаза, да плакал; кто сидел,
Руками подпираясь, улыбался;
Другие хлопотливо суетились
Вокруг костров – и в ужасе безумном
Глядели смутно на глухое небо,
Земли погибшей саван… а потом
С проклятьями бросались в прах и выли,
Зубами скрежетали. Птицы с криком
Носились низко над землей, махали
Ненужными крылами… Даже звери
Сбегались робкими стадами… Змеи
Ползли, вились среди толпы, шипели,
Безвредные… Их убивали люди
На пищу… Снова вспыхнула война,
Погасшая на время… Кровью куплен
Кусок был каждый; всякий в стороне
Сидел угрюмо, насыщаясь в мраке.
Любви не стало; вся земля полна
Была одной лишь мыслью: смерти – смерти
Бесславной, неизбежной… Страшный голод
Терзал людей… И быстро гибли люди…
Но не было могилы ни костям,
Ни телу… Пожирал скелет скелета…
И даже псы хозяев раздирали.
Один лишь пес остался трупу верен,
Зверей, людей голодных отгонял –
Пока другие трупы привлекали
Их зубы жадные… Но пищи сам
Не принимал; с унылым долгим стоном
И быстрым, грустным криком все лизал
Он руку, безответную на ласку,
И умер наконец… Так постепенно
Всех голод истребил; лишь двое граждан
Столицы пышной – некогда врагов –
В живых осталось… Встретились они
У гаснущих остатков алтаря,
Где много было собрано вещей
Святых . . . . . . . . . . .
Холодными костлявыми руками,
Дрожа, вскопали золу… Огонек
Под слабым их дыханьем вспыхнул слабо,
Как бы в насмешку им; когда же стало
Светлее, оба подняли глаза,
Взглянули, вскрикнули и тут же вместе
От ужаса взаимного внезапно
Упали мертвыми . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . И мир был пуст;
Тот многолюдный мир, могучий мир
Был мертвой массой, без травы, деревьев
Без жизни, времени, людей, движенья…
То хаос смерти был. Озера, реки
И море – все затихло. Ничего
Не шевелилось в бездне молчаливой.
Безлюдные лежали корабли
И гнили на недвижной, сонной влаге…
Без шуму, по частям валились мачты
И, падая, волны не возмущали…
Моря давно не ведали приливов…
Погибла их владычица – луна;
Завяли ветры в воздухе немом…
Исчезли тучи… Тьме не нужно было
Их помощи… она была повсюду…
Перевод: И. Тургенева
Про что написал Байрон?
Источник: sibved.livejournal.com