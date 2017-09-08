Новая технология очистки воды от нефтепродуктов родом из Урала

Она нашла применение в несколько неожиданной сфере — производстве экологичной бытовой химии. Однако, наращивая продажи бытхима, изобретатели не оставляют планов внедрения своей разработки в промышленности.

Технология «Биомикрогелей» предназначалась для очистки воды от нефти, нефтепродуктов и тяжелых металлов. Разработчики надеялись, что она будет использоваться при ликвидации аварийных разливов нефти и очистки сточных вод. У микрогелей («Биомикрогели» — это товарная марка) есть и другие возможные применения — например, очистка загрязненных почв и твердых поверхностей, теплообменного оборудования от органических и солевых загрязнений.

НПО «Биомикрогели», которое с 2012 года проводит НИОКР в сфере органической химии, в одной из работ исследовало микрогели из полисахаридов. Они применяются в медицине: эти химические реагенты создают вокруг лекарственных веществ субмикронную оболочку, доставляют лекарство к нужному органу и растворяются. «Мы решили расширить сферу применения тех же органических соединений для промышленных нужд в сфере водоочистки. Для этого пришлось поработать над их модификацией и создать новую технологию получения микробиогелей, а также подобрать распространенное и дешевое сырье», — говорит Вадим Турыгин, соучредитель «Биомикрогелей». Он в то время занимался промышленным инжинирингом и часто получал от заказчиков запросы, связанные с очисткой воды и водоподготовкой.

Полтора года ушло на то, чтобы разработать новые модификации и технологию производства микрогелей. Они состоят из полимерных частиц размером от 50 до 1000 нанометров. Важно, что эти частицы можно переводить из жидкого состояния в гелеобразное. Вот как это работает на примере очистки воды от нефти: микрогели обволакивают нефтяные капли со всех сторон, получившиеся в итоге микрокапсулы объединяются в желеобразную массу, которую довольно легко можно удалить из воды.

«Если в воде присутствует капля масла, то между водой и маслом имеется граница раздела фаз, они не смешиваются, — объясняет гендиректор “Биомикрогелей” Андрей Елагин. — И на этой границе наш микрогель обязательно сработает, закапсулировав капли масла. И не важно, это мазут или легкое топливо, например дизельное. Мы тестировали микрогели на образцах нефти различных сортов и разной вязкости».