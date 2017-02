2017 год — Год Экологии: биосфера, техносфера и человек

Год Экологии. Эмблема

5 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении Года экологии в 2017 году». Цель данного решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

Тематика Года экологии была определении президентом ещё раньше — 1 августа 2015 года, в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, когда он обозначил 2017 год, как год особо охраняемых природных территорий (ООПТ), при этом отметил важность всех экологических проблем в стране, а также призвал к созданию механизмов решения данной проблематики.

«В первую очередь нужно разобраться с накопленными отходами, ликвидировать более крупные залежи мусора, которые в прямом смысле слова отравляют людям жизнь. Необходимо создать карту мусорных свалок, в особенности незаконных, и привлечь к этой работе общественность, сделать так, чтобы каждый желающий мог не только сообщать о незаконной свалке, но и обратиться за проведением соответствующей проверки».

Главные задачи, которые необходимо решить в ходе Года Экологии :



Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу охраны окружающей среды, и практическое применение тех поправок, которые уже были утверждены парламентским корпусом;

Улучшение экологических показателей;

Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан РФ;

Развитие системы заповедников России.



Представители экспертного сообщества высказывают сомнения, что и грядущий Год Экологии может остаться незамеченным широким массам и приобрести известность лишь в очень узких, преимущественно административных и политических кругах, поскольку особо пристального внимания со стороны представителей власти сегодня требует решение следующих задач:



внедрение системы раздельного сбора мусора;



решение проблемы чрезвычайно высокого уровня загрязнения окружающей среды: как водных ресурсов, так и атмосферных слоев.



А способна ли власть за год, пусть даже тематический Год Экологии, решить поставленные задачи, которые не находили должного внимания с их стороны с момента развала СССР? Какие глобальные и специфические экологические проблемы стоят перед Россией? И решается ли это предусмотренными в Год Экологии мероприятиями?

Охрана окружающей среды — глобальная задача человечества

Охрана окружающей среды — одна из наиболее актуальных проблем современности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду неизбежно приводит к ухудшению экологической ситуации.



Уже в середине XX века резко обострились проблемы, связанные с загрязнениями окружающей среды. Загрязнение биосферы связано с нанесением ущерба атмосферному воздуху, природным водам, почвенному покрову, лесам, животному миру. Загрязняющие вещества поступают в биосферу с выбросами промышленных предприятий, выхлопных газов от транспорта, с бытовыми отходами производственной сферы.

В последние годы напряжённость экологической обстановки возрастает с каждым днём. Высоким остаётся уровень загрязнения поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха. Быстро снижается биологическое разнообразие природы России: гибнут экосистемы лесов, многие виды растений и животных находятся на грани исчезновения. Из-за загрязнения токсичными веществами атмосферы, воды, продуктов питания сокращается продолжительность жизни человека.

Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологической культуры человека и общества, в котором он живет. Сегодня общество стоит перед выбором — сохранить планету и выжить или продолжать оказывать давление на природу и, в конце концов, погибнуть. Поэтому охрана окружающей среды, сбережение её природных богатств для следующих поколений приобретают всё большую актуальность и значимость.

Ещё одно название 2017-го — Год особо охраняемых природных территорий, которые являются одной из самых эффективных форм деятельности по сохранению исчезающих видов растений и животных на территории РФ.



Стоит напомнить, что Россия насчитывает около 12 тысяч таких особо охраняемых территорий, которые представлены заповедниками, заказниками, национальными парками и памятниками природы. Их общая площадь составляет 11% от всей площади Российской Федерации, а в дальнейшем её планируют расширить ещё на 18%, что позволит уберечь первозданность природы от деятельности человека и её продуктов. Таким образом, особое внимание на государственном уровне в 2017 году планируется направить на 2 основные сферы:



систему заповедников;



охрану экологии в целом.



Результаты различных исследований свидетельствуют о том, что граждане России довольно тщательно знакомы с существующими экологическими проблемами страны. Около 60% населения указывают на неблагоприятную экологическую обстановку и необходимость очищения мест проживания.

Среди объектов, которые вызывают наибольшую тревогу — водоёмы (на их загрязнение указывают 52% участников исследований), воздух (почти 50%), а также отмечается критичность ситуации с чистой питьевой водой (35%).



Однако такая озабоченность населения проблемами окружающей среды не всегда перерастает в целенаправленную деятельность по её сохранению. Недостаточное количество действий по улучшению экологической ситуации будет приводить к ещё большей тревоге граждан о будущем не только своей страны, но и планеты в целом. В таком ключе особенно актуальным становится проведение Года экологии в России, способного перевести осознание проблем в их активное решение.

Загрязнение страны растёт с каждым годом и становится очень высоким по международным меркам. Больше всего на это влияет активная бесконтрольная вырубка лесов, загрязнение атмосферы, воды, почвы продуктами работы производств.



Ситуация усложняется ещё и трудностями в экономическом состоянии — для того, чтобы не терять объёмы выпуска продукции, предприятия экономят на очистных, природоохранных установках. Причин ухудшения экологической ситуации масса. И решение их должно проводиться на всех уровнях развития общества. К наиболее срочным мерам по охране окружающей среды относят:



ограничение вырубки лесов путем усиления контроля над этим процессом, налаживания работы лесников, предотвращение экспорта редких пород деревьев;



организация системы правильной утилизации мусора, бытовых и неорганических отходов;



усовершенствование систем очистки воды и фильтрации воздуха на предприятиях;



переход на экологическое топливо.







Экологические проблемы России

Глобальные экологические проблемы актуальны для России. Это сказывается на качестве жизни и пагубно влияет на здоровье людей. Возникновение экологических проблем в России, как и в других странах, связано с интенсивным влиянием человека на природу, которое приобрело опасный и агрессивный характер.



Какие же распространённые проблемы экологии существуют в России?



Загрязнение воздуха. Выбросы промышленных отходов ухудшают состояние атмосферы. Негативно для воздуха сгорание автомобильного топлива, а также сжигание угля, нефти, газа, древесины. Вредные частицы загрязняют озоновый слой и разрушают его. Попадая в атмосферу, они вызывают кислотные дожди, которые в свою очередь загрязняют землю и водоёмы. Все эти факторы являются причиной онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний населения, а также вымирания животных. Ещё загрязнение воздуха способствует изменению климата, глобальному потеплению и увеличению ультрафиолетового солнечного излучения.

Вырубка лесов. В стране процесс вырубки лесных массивов практически бесконтрольный, в ходе чего вырубаются сотни гектаров зелёной зоны. Наиболее изменилась экология на северо-западе страны, а также становится актуальной проблема обезлесенья Сибири. Многие лесные экосистемы изменяются для создания сельскохозяйственных угодий. Это приводит к вытеснению многих видов флоры и фауны из мест их обитания. Нарушается круговорот воды, климат становится разбалансированным.

Загрязнение вод и почвы. Промышленные и бытовые отходы загрязняют поверхностные и подземные воды, а также почву. Ситуацию ухудшает то, что в стране слишком малое количество водоочистительных сооружений, а большинство эксплуатируемого оборудования устарело. Также сельскохозяйственная техника и удобрения истощают грунты. Существует ещё одна проблема — это загрязнения морей разлившимися нефтепродуктами. Ежегодно реки и озёра загрязняют отходы химической промышленности. Все эти проблемы ведут к дефициту питьевой воды, поскольку многие источники непригодны даже для применения воды в технических целях. Также это способствует разрушению экосистем, вымирают некоторые виды животных, рыб и птиц;

Бытовые отходы. В среднем на каждого жителя России приходится 400 кг твердых бытовых отходов в год. Единственный выход — это переработка отходов (бумага, стекло). Предприятий, которые занимаются утилизацией или переработкой отходов, действует в стране очень мало;

Опасность радиоактивного загрязнения. Атомные станции никогда не будут на 100% безопасным средством обеспечения энергетической безопасности. Существует проблема с утилизацией радиоактивных отходов, некоторые из которых разлагаются более 25 тыс. лет.. Радиоактивное излучение опасных веществ вызывает мутацию и гибель клеток в организме человека, животного, растения. Загрязненные элементы попадают в организм вместе с водой, едой и воздухом, откладываются, и последствия облучения могут проявиться спустя время;

Уничтожение заповедных зон и браконьерство. Эта беззаконная деятельность ведёт к гибели как отдельных видов флоры и фауны, так и уничтожению экосистем в целом.

Специфические региональные проблемы — проблемы Арктики, Байкала, Волжского бассейна, Финского залива, Камчатки, шумового загрязнения мегаполисов страны. В населённых пунктах страны недостаточно зелёных зон с насаждениями, а также здесь происходит плохая циркуляция воздуха. Среди наиболее загрязнённых городов мира второе место в рейтинге занимает российский город Норильск. Плохая экологическая ситуация образовалась в таких городах РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Череповец, Асбест, Липецк и Новокузнецк.



Таким образом, у России основные экологические проблемы остались неизменными. Это — загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и сокращение видового и количественного состава животного и растительного мира. Источниками их являются предприятия промышленности и сельского хозяйства, а также деятельность человека при обеспечении своих жилищно-бытовых нужд.

Но проблемы — это никогда их не могут предвидеть или предотвратить, а когда их не могут ликвидировать. Или не хотят. Какова причина нарастания их в РФ?

Если кратко, России экологические проблемы можно разбить на две категории. Те, что достались в наследство и которым уже не один десяток, а то и сотня лет. И другие, которые возникли на современном историческом этапе государства.

Экологические проблемы современной России — это чрезмерное истощение природных ресурсов и отсутствие должного регулирования обращения с отходами.

Россия — страна несанкционированных свалок

На данный момент первоочередная экологическая задача страны — урегулировать обращение с отходами. Заняться есть чем — от ликвидации нелегальных свалок и введения системы сбора ртутьсодержащего мусора и батареек до переоснащения производств и внедрения «зелёных» технологий.

Год экологии имеет солидный бюджет, превышающий 347 млрд рублей.

Планировалось, что уже с 1 января 2017 года мусор будут собирать, перевозить, обрабатывать и утилизировать с учётом видов и классов опасности отходов, их объёма, происхождения и других факторов. Увы, многие регионы к «мусорной революции» оказались не готовы, из-за чего переход на новую систему отложили до 1 января 2019 года. В 2017 году реформа состоится только в отдельно взятых 12 пилотных регионах.

Количество стихийных свалок в России — свыше 20 тысяч (?), и это только официальные данные. За нелегальными мусорными полигонами никто не следит, и отходы бесконтрольно гниют. В 2017 году планируется построить всего лишь 6 мусороперерабатывающих и 6 мусоросжигательных заводов, что, как понимаете, не решит кардинально проблему регулирования в сфере обращения с отходами.

Минприроды планирует создать «народную» карту свалок — веб-ресурс, где можно будет отметить местоположение бесконтрольного мусорного полигона и проследить, как идет его устранение, а также сообщить о нелегальной свалке можно будет онлайн. Но решит ли это столь серьёзную экологическую проблему?

Экологическая проблема отходов получила сильный толчок благодаря техническому прогрессу. Несомненно, он дал человечеству неисчислимо много, но и ситуация с утильсырьем в мире ухудшилась. Разработаны новые виды материалов (например, пластик), которые разлагаются сотни лет или не разлагаются вообще. В итоге они гниют на свалках, выделяя целый букет токсинов. Экологическая проблема утильсырья не решается при помощи утилизации на полигонах. В России каждый год различные предприятия производят 4 миллиарда тонн вредных отходов, из них:



2,6 миллиарда — промышленные остатки, большая часть которых пригодна для вторичного применения,



700 миллионов тонн составляют ЖБО,



42 миллиона — ТБО (твердые бытовые отходы),



30 миллионов — осадки от устройств очистки.



Свалки не справляются со всеми объёмами. Под организацию полигонов отдаются огромные площади земли, а на их рекультивацию уходят большие средства. Поэтому необходимо постоянно искать другие пути решения проблемы.

В некоторых странах переработка мусора и использование её продуктов достигли самого высокого уровня. Например, в Японии в качестве макулатуры используют даже билеты метро и другого транспорта. В России к сожалению, проблему утилизации решают хуже, процент переработанных отходов составляет лишь 4 % от всего мусорного объема страны.

Глобальная экологическая ситуация мусора в России не решается еще на самых первых этапах утилизации. В большинстве российских городов во дворах стоят контейнеры, в которые сбрасываются все остатки, накопившиеся дома. Мы не привыкли сортировать отходы, как это делают жители западных стран, что негативно сказывается на дальнейшем процессе утилизации и переработки.



В идеале, в жилых районах должны устанавливаться контейнеры для стекла, пластика, алюминия. Также должна налаживаться система сбора макулатуры и металлолома. Раздельный сбор позволяет максимально использовать возможности вторичной переработки, снижая риски загрязнения. Проблема вредного мусора в современном мире требует скорейшего решения. Для этого требуется комплексный подход, затрагивающий все уровни — начиная от сортировки и заканчивая разработкой наиболее безопасных способов переработки.

При этом максимум, что есть на официальных полигонах, — это линии ручной и очень редко полуавтоматической сортировки отходов. Предприятий по сжиганию мусора или переработке сортированных отходов очень и очень мало, в целом имеет место отсутствие комплексной системы их сбора, сортировки и транспортировки. Мусор сгружается на левые свалки или в овраги и не доезжает до официального переработчика.

Главная проблема отходов в России — низкая экологическая культура населения. К сожалению, государство практически не воспитывает население в сфере обращения с отходами. У нас не развита сфера переработки отходов (малое количество заводов, но большое количество свалок), редко можно встретить контейнеры для сортировки. Для решения проблемы необходимо, чтобы каждый человек хотел принимать в этом участие, но главное — должна быть ведущая роль государства в решении столь серьёзной проблемы.



Проблема состояния здоровья населения

Рассматривая разнообразные экологические проблемы России, нельзя пройти мимо проблемы ухудшения состояния здоровья населения страны. Основные проявления этой проблемы следующие:



деградация генофонда и мутации;



увеличение численности наследственных заболеваний и патологий;



многие заболевания приобретают хронический характер;



ухудшение санитарно-гигиенических условий проживания отдельных слоев населения;



увеличение численности наркоманов и алкоголезависимых людей;



повышение уровня детской смертности;



рост мужского и женского бесплодия;



регулярные эпидемии;



увеличение числа больных раком, аллергиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Данный список можно продолжать. Все эти проблемы со здоровьем являются основным последствием ухудшения состояния окружающей среды. Если не решать экопроблемы в России, то число больных людей будет увеличиваться, а численность населения будет регулярно сокращаться.

Ожидаемые изменения

По мнению экспертов в 2017 году начнётся практическая реализация тех изменений законодательства в сфере экологии, которые в предыдущие годы неоднократно рассматривались российским парламентом. Изменения коснутся водного, лесного и земельного кодексов России и многих федеральных законов, регламентирующих данную сферу правоотношений.

Планом мероприятий также планируется существенно ужесточить нормативно-правовые нормы, регламентирующие деятельность государственных и коммерческих структур в части их влияния на состояние окружающей среды. Новые требования, которые будут предъявляться к промышленным предприятиям, должны заставить хозяйственников более ответственно относиться к вопросам охраны всех видов природных ресурсов от любого негативного воздействия.

С 2017 года начнут действовать поправки, внесённые в Федеральный закон «Об отходах» в части регулирования процесса выброса и сброса отходов в атмосферу и в водные объекты. Новые требования, определённые в Законе, призваны стимулировать промышленные предприятия использовать наилучшие технологии, которые причиняют природе наименьший вред. Но разве можно решить накопившиеся проблемы разрозненными мероприятиями разной направленности и подготовленности? На наш взгляд, необходимо трудиться над выстраиванием целостной системы «биосфера — техносфера — человек». Накопившиеся проблемы необходимо решать в комплексе, выстраивая долгосрочную стратегию будущего развития.





Комплексная концепция устойчивого развития

Если классифицировать множество предлагаемых обществу проектов решения проблему по типам взаимоотношений «биосфера — техносфера», то можно выделить несколько обобщённых вариантов:

Техногенный путь — во главу угла ставится развитие тотальной технической оснащённости человечества вплоть до переноса сознания человека на машинный носитель. На земле должна остаться одна техносфера, а биосфера чаще всего должна исчезнуть.

Технократический путь — технология не тотальна, однако играет решающую роль в определении пути развития человечества. Это путь, когда потребности техносферы определяют цели людей, которые полностью зависимы от неё. Биосфера развита ровно настолько, чтобы удовлетворять потребности техносферы и людей.

Биосферный путь — высший приоритет при планировании человеческой жизнедеятельности отдан потребностям биосферы. Именно потребности биосферы определяют пределы возможного для человеческой деятельности и развития техносферы.

Ретроградно-биологический путь — переход якобы к биологической цивилизации, но не через переходный этап обуздания техносферы и подчинения её потребностям биосферы, а как бы напрямую. Но по сути такие проекты ведут к деградации производственной культуры.

Настоящим решением накопившихся проблем, на наш взгляд, является эко-технологический путь развития, альтернативный техногенному, технократическому, и ретроградно-биологическому проектам, и относящийся более к развитию в сторону биологической цивилизации через переходный этап обуздания техносферы и подчинения её потребностям биосферы. О его основных принципах мы и хотим вкратце рассказать.

В первую очередь, необходимо опираться на оптимальную структуру землепользования

Современный греческий архитектор К.А. Доксиадис (C. Doxiadis. Marriage between Nature and City, International Wildlife, v.4, no.1, January — February 1974 http://www.doxiadis.org/Downloads/marri age_between_nature_and_city.pdf) разработал оптимальную структуру землепользования, которая по его и по нашему мнению может применяться при анализе потребностей биосферы и выработке политики природопользования при осуществлении человеческой жизнедеятельности.

Анализируя типы ландшафтов в общей площади территории, К.А. Доксиадис рекомендует в качестве оптимума структуру землепользования, представленную на слайде, позволяющую обеспечить как устойчивость биосферы, так и хозяйственную деятельность и быт цивилизации.

В оптимальной на его взгляд структуре:



40 % площади должны составлять территории, обладающие тем или иным заповедным статусом, на которых хозяйственная деятельность практически полностью запрещена,

площади должны составлять территории, обладающие тем или иным статусом, на которых хозяйственная деятельность практически полностью запрещена,

42 % — территории, посещение которых людьми признаётся допустимым в целях отдыха и ограниченного ведения хозяйственной деятельности , не нарушающей устойчивости биоценозов в их сложившихся границах,

— территории, посещение которых людьми признаётся допустимым , не нарушающей устойчивости биоценозов в их сложившихся границах,

10,5 % — сельхозугодья ,

— ,

7,3 % — территории населённых пунктов , транспортных инфраструктур и промышленных предприятий (за исключением тяжёлой промышленности и переработки отходов),

— территории , транспортных инфраструктур и промышленных предприятий (за исключением тяжёлой промышленности и переработки отходов),

0,2 % — площади под предприятиями тяжёлой промышленности и переработки отходов.



Во-вторых, эта структура природопользования должна встраиваться в целостную, нормальную структуру алгоритмики государственного управления.

Государственное управление должно основываться, в первую очередь, на потребностях биосферы, которые в какой-то мере отражает схема природопользования, разработанная Доксиадисом. И на следующем рисунке представлена взаимная обусловленность частных управленческих задач в ходе реализации концепции устойчивого развития.

На основе схемы Доксиадиса можно выработать биосферно-экологическую политику государства. Одним из аспектов этой политики является определение биосферно допустимой экологической ниши, которую в каждом регионе, обладающем своим своеобразием, может занимать цивилизованное общество (этому соответствуют блоки 1 и 2 в структуре алгоритмики государственного управления).



А это предполагает необходимость отказа от исторически сложившегося образа жизни цивилизации путём перехода к ландшафтно-усадебной урбанизации. Это позволит поддерживать устойчивость биосферы и воспроизводство здоровых поколений, сочетать в себе удобства городского образа жизни со здоровьем сельского образа жизни. При этом такой подход свободен от недостатков каждого из них при опоре на современные и перспективные технологии и организацию макро- и микро- уровней экономики.

Это открывает возможности к выработке демографической политики государства. Она должна определить количественные и качественные (медико-биологические и социокультурные) показатели, которыми должно обладать население в каждом регионе, а также — допустимые параметры миграции населения между регионами. Причём миграция должна рассматриваться и с точки зрения бесконфликтности внутрисоциальных отношений, так и в биосферно-экологических аспектах.

При этом необходимо понимать, что демографическая политика — фактор, которому должна быть подчинена экономическая политика, а не наоборот (как это имеет место в либерально-рыночной экономической модели), хотя демографические параметры и обуславливают возможности экономической деятельности.

Поскольку жизнь цивилизованного общества невозможна без инфраструктур разного рода, то с демографической и биосферно-экологической политикой необходимо должна быть связана инфраструктурная политика (это отражено в блоке 3 структуры алгоритмики государственного управления).

И только из неё вытекает экономическая политика региона и процессы её исполнения. После завершения определённых этапов опять следует оценка территориии и корректировка биосферно-экологической политики вкупе с демографической политикой. Так цикл замыкается.

Таким образом, ядром методологии достижения основной цели функционирования экономики (гарантированного удовлетворения жизненных потребностей людей и общественных институтов биосферно-безопасным способом в преемственности поколений) должна стать — комплексная концепция устойчивого развития на основе стратегии расселения на принципах ландшафтно-усадебной урбанизации, основы которой мы изложили выше.



Послесловие

В этой статье мы не затронули то, что экономическую систему необходимо выстраивать на основе прогнозирования показателей потребления, что, в свою очередь, возможно при разделении спектра потребностей на демографически обусловленные и деградационно-паразитические. Что необходимо сочетать долгосрочное стратегическое планирование с бесструктурной настройкой рыночного механизма саморегулирования экономики, при нулевом ссудном проценте по кредитам. И что всё это напрямую связано с нравственностью общества и системой образования.

Мы в своих статьях уже осветили, как именно выражается справедливость во всех сферах жизни общества:

Необходимо переходить от безудержного перемалывания ресурсов на основе увеличения численности городов (мегаполисной урбанизации) к рациональному землепользованию и комплексному освоению территорий.

Экологические проблемы требуют особого решения. Причём, чем быстрее начнут работать над их устранением, тем лучше. Ситуация с охраной природных ресурсов в РФ становится с каждым годом всё хуже, а возникшие проблемы — всё более глобальными. Специалисты уже давно предупреждают об угрозе экологического бедствия.

Вместе с тем, до сих пор нет полной ясности в определении содержания самого понятия «экологическая безопасность» и его сущности. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года в ст. 1 под экологической безопасностью понимается состояние защищённости природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. На наш взгляд, это определение требует уточнения и внесения изменений в существующий Закон.

Экологическая безопасность — это более ёмкое понятие, и, по нашему мнению, правильнее трактовать его как состояние защищённости не только «природной среды», но как обеспечение сбаланированности комплекса «биосфера — техносфера — человек».

Очень важно зародить в каждом гражданине основы экологической культуры. Ведь даже самые лучшие законопроекты и программы чиновников не смогут побороть проблему, если этим не будет озабочено общество. Вопросы использования природных ресурсов, их добычи, восстановления не могут оставаться нерешенными.



Чтобы оставить следующим поколениям возможность для существования, необходимо не полагаться полностью на самостоятельное возрождение природной её богатств. Человек тем и отличается от других обитателей планеты, что он разумный, а значит, этот разум нужно проявлять не только в изощрённом потреблении, но более всего — в сохранении существующего и созидании нового!

