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Армия Молдавии не подчинилась Додону

12:19. 8 сентября 2017 Просмотров - 241 Нет комментариев Опубликовал:


Молдавское министерство обороны проигнорировало запрет президента Молдавии участвовать в НАТОвских учениях на Украине.

Контингент Национальной армии Молдавии в составе 57 военных принимает участие в учениях Rapid Trident 2017, проводимых в международном миротворческом центре Яворив на Украине.
Молдавское подразделение сформировано из бойцов 22-го миротворческого батальона и Бригады № 1 «Молдова». «Цель учений — это развитие уровня взаимодействия, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа Нацармии на международной арене», — заявил командир контингента, подполковник Александр Маркуца.
Ранее президент страны Игорь Додон запретил молдавским военнослужащим принимать участие в учениях, которые проходят за границей. Как верховный главнокомандующий он отдал приказ прекратить подготовку к маневрам и уведомить принимающую сторону и участников о том, что молдавский военный контингент участвовать в Rapid Trident 2017 не будет.
Премьер-министр Павел Филип раскритиковал это решение главы государства. По словам председателя правительства, «оно не вписывается в логику верховного главнокомандующего Вооруженных сил», а «президент не имеет веских причин запрещать молдавскому контингенту участие в учениях».
Несмотря на категорическую позицию Додона, кабмин принял решение отправить своих военных на Украину. Решение правительства было приостановлено указом президента РМ сразу после публикации, но военные его проигнорировали.
В ответ на эти действия Додон обещает наказать военных, которые вопреки его запрету участвуют в международных учениях. Президент распорядился провести проверки в воинских частях: «Чтобы изучить ситуацию, выяснить, кто из военных присутствует, а кто отсутствует, и принять решение в соответствии с законодательством, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях».
Учения Rapid Trident 2017 пройдут с 7 по 23 сентября в Международном центре по поддержанию мира «Яровир» на Украине. В них примут участие около 1800 военнослужащих из 14 стран: Болгарии, Канады, Эстонии, Италии, Грузии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Украины, Великобритании и США.
В рамках подготовки военные проверят взаимодействие в командных пунктах, конвоировании, постановке кордонов, патрулировании, нейтрализации взрывных устройств и процедурах эвакуации раненых.

https://eadaily.com/ru/news/2017/09/07/moldavskie-voennye-pribyli-na-ucheniya-nato-armiya-ne-podchinilas-prezidentu – цинк

По сути, армия не подчинилась своему верховному главнокомандующему, что лишний раз демонстрирует существующий в Молдавии кризис государственной власти, где правительство ориентируется на Брюссель, а президент на Москву.
Договориться они принципиально не могут, поэтому мы и наблюдаем череду разновекторных действий, когда президент оказывает различные знаки внимания России, а правительство наоборот пытается проводить подчеркнуто антироссийский курс, что характерно проявилось и в данном случае.
Наиболее простой способ устранить дуализм власти – провести парламентские выборы, где силы поддерживающие Додона имеют шанс получить большинство, хотя при ином результате выборов, кризис лишь усугубится.
Также вероятен и вариант, когда кризис в отношениях президента и правительства может привести к гражданскому противостоянию, когда иных вариантов разрешить кризис кроме антиконституционных и силовых у сторон не останется.
В долгосрочной перспективе такая ситуация не может сохранятся долго и кому-то придется проиграть.

PS. История получила продолжение. Додон отправил в отставку зам.министра обороны.

Замминистра обороны Молдавии Георгия Галбура отправили в отставку. Такое решение принял президент страны за то, что глава военного ведомства, несмотря на запрет, отправил молдавских военных на учения в Украину.
Президент Молдавии уволил ослушавшегося его замминистра обороны. Президент Молдавии уволил ослушавшегося его замминистра обороны
Также Игорь Додон подписал официальный указ, запрещающий военным национальной армии участвовать в маневрах в "незалежной" без его письменного согласия. "В качестве главнокомандующего, я подписал приказ, согласно которому запрещаю молдавским военным участвовать в любых действиях за пределами страны без предварительного согласия президента. Я требую отставки замминистра обороны и наказания других виновных в незаконной отправке наших военных на Украину, где идет война", — подчеркнул молдавский лидер.

https://www.pravda.ru/news/world/formerussr/moldova/08-09-2017/1347945-moldavia-0/ – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: додон, евросоюз, молдавия, приднестровье, Россия
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