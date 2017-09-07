Разведопрос: Павел Молочко о событиях в Югославии 1999 года и бомбёжке Косово
Ждёшь новых лекций Клима Жукова? Поддержи проект!
https://oper.ru/donate/history
Хронометраж:
0:34 – Косово – вопрос актуальный, потому что всё продолжается.
4:10 – Что вообще такое – Косово?
6:45 – О межнациональных отношениях в Югославии.
14:30 – 1996-97 гг – начало косовского конфликта.
23:19 – 1998 год – переговоры Милошевича с Западом.
31:56 – Весна 1999 г. – агрессия НАТО против Югославии.
48:57 – Об итогах югославской войны.
Павел Молочко про войну в Югославии:
Часть 1: https://youtu.be/h4kJKu_kEic
Часть 2: https://youtu.be/IrSET1nqE6s
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Источник: www.youtube.com