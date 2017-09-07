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Разведопрос: Павел Молочко о событиях в Югославии 1999 года и бомбёжке Косово

14:36. 7 сентября 2017 Просмотров - 199 Нет комментариев Опубликовал:

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Хронометраж:
0:34 – Косово – вопрос актуальный, потому что всё продолжается.
4:10 – Что вообще такое – Косово?
6:45 – О межнациональных отношениях в Югославии.
14:30 – 1996-97 гг – начало косовского конфликта.
23:19 – 1998 год – переговоры Милошевича с Западом.
31:56 – Весна 1999 г. – агрессия НАТО против Югославии.
48:57 – Об итогах югославской войны.

Павел Молочко про войну в Югославии:
Часть 1: https://youtu.be/h4kJKu_kEic
Часть 2: https://youtu.be/IrSET1nqE6s

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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