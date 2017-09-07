Разведопрос: Павел Молочко о событиях в Югославии 1999 года и бомбёжке Косово

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Хронометраж:

0:34 – Косово – вопрос актуальный, потому что всё продолжается.

4:10 – Что вообще такое – Косово?

6:45 – О межнациональных отношениях в Югославии.

14:30 – 1996-97 гг – начало косовского конфликта.

23:19 – 1998 год – переговоры Милошевича с Западом.

31:56 – Весна 1999 г. – агрессия НАТО против Югославии.

48:57 – Об итогах югославской войны.



Павел Молочко про войну в Югославии:

Часть 1: https://youtu.be/h4kJKu_kEic

Часть 2: https://youtu.be/IrSET1nqE6s



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com