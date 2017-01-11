Новости Украины и Новороссии 11 января 2017

Разведопрос: Антон Беликов о нынешней жизни в ДНР

Антон Беликов про выставку в Сахаровском центре: https://youtu.be/ue5cpiW6xMw

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Зюганов выступил за признание ЛНР и ДНР

“Мы помогли детям прекрасного Донбасса. Мы только туда 58 конвоев отправили, 10 тысяч подарков. Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. Хватит издеваться над ними”

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает необходимым признать Луганскую и Донецкую Народные Республики.— сказал парламентарий в ходе пленарного заседания Госдумы.В декабре прошлого года депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев также призвал Госдуму предложить президенту РФ признать итоги общенародных референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

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Украина жмёт на газ: как ЕК и Киев помогли рекордным поставкам российского топлива

Блокировка Еврокомиссией проектов по обходному транзиту газа и политические заявления Украины о независимости от российского топлива бумерангом ударили по Брюсселю и Киеву. На этом фоне «Газпром» по итогам 2016 года отчитался о ряде исторических рекордов в области добычи и экспорта газа. Как будет дальше развиваться ситуация с энергетикой в Европе и какую роль в сложившихся обстоятельствах сыграла администрация Барака Обамы — в материале RT.

Спасибо погоде, Еврокомиссии и Обаме

Максимумы, которых удалось достичь в минувшем году «Газпрому», обусловлены во многом политикой Еврокомиссии. Об этом в беседе с RT заявил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

«В данном случае рекорды бьёт Еврокомиссия и комиссар по энергетике Шефчович, которые сейчас сидят и трясутся, но не от холода, а от страха.

Причина этого страха состоит в том, что они в течение многих лет блокировали проекты по обходу транзита газа через Украину. При том что Украина не обеспечила достаточного запаса газа на зимний период, даже на тёплую зиму, Киев фактически на настоящий момент заявил, что начнёт отбор газа из транзитного потока», — рассказал Танкаев.

Объёма газа, который Украина закачала в свои подземные хранилища, не хватит на весь отопительных сезон, так как Киев уже увеличил его расход более чем в три раза, пояснил эксперт.

«Понятно, что зима оказалась намного холоднее, чем рассчитывали, что Украина не сможет обеспечить себя газом из своих подземных хранилищ на весь период отопительного сезона. В настоящий момент отбор газа из подземных хранилищ увеличился по сравнению с ожидаемым в 3,7 раза. Соответственно, до того момента, как возникнет конфликт между «Газпромом» и Украиной и транзит газа через последнюю прекратится, остался один шаг», — отметил Танкаев.

Именно поэтому, подчёркивает эксперт, Еврокомиссия и отменила ограничения на использование газопровода Opal, что дало возможность «Газпрому» увеличить свои мощности.

«В этой ситуации Еврокомиссия отменила ограничения на газопровод Opal и «Северный поток» смог заработать на полную мощность. Никаких усилий со стороны «Газпрома» не потребовалось. Это всё сделали погода и Украина», — объяснил Танкаев.

«Рекорды ставит Украина, которая действует абсолютно вопреки здравому смыслу, рекорды ставит Европейская комиссия, которая позволяет загружать Opal, а «Газпром» просто пользуется технической возможностью», — добавил он.

Эксперт также сделал прогноз, как в связи с нынешней ситуацией будут развиваться события в Европе и на Украине в ближайшем будущем.

«В скором времени, судя по всему, транзит через Украину прекратится. Учитывая, что зима холодная, в Европе газа хватать не будет. Будет значительный скачок цен. Возникнут волнения внутри ЕС, так как все прекрасно знают, что ЕК в Брюсселе заблокировала строительство «Южного потока», которого так ждали страны Восточной и Южной Европы. Сейчас настанет момент, когда еврокомиссарам припомнят всю эту историю с «Южным потоком» и то, как они создали нынешний энергетический кризис в Европе. В этой ситуации ЕК попытается сделать крайними Россию и «Газпром», — считает собеседник RT.

В этих условиях, подчеркнул эксперт, России необходимо чётко объяснять, что происходит, чтобы не выглядеть виновником ситуации.

«Нужно очень чётко дефинировать то, что происходит и объяснять, что позиция ЕК, которая полностью находилась в русле позиции США и администрации Барака Обамы в результате привела к энергетическому кризису в Европе», — подытожил он.

Год рекордов

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что за прошедший год экспорт компании в страны дальнего зарубежья достиг исторического максимума — 179,3 млрд кубометров газа.

Экспорт «#Газпрома» в дальнее зарубежье достиг в 2016 г. max за всю историю газовой отрасли — 179,3 млрд куб. м газа https://t.co/yzertfSoKz pic.twitter.com/q9pNvRWcnp — ПАО «Газпром» (@Gazprom) 10 января 2017 г.

«Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье достиг в 2016 году максимума за всю историю газовой отрасли — 179,3 млрд куб. м газа. По сравнению с 2015 годом рост составил 12,5% или, в абсолютном выражении, — 19,9 млрд куб. м», — говорится в колонке Миллера на сайте компании.

По его словам, рост экспорта за год сопоставим по объёму с прошлогодними поставками в Великобританию — 17,8 млрд кубометров. Помимо этого, Миллер отметил, что по итогам 2016 года был также установлен рекорд по добыче газа — 419,07 млрд куб. м.

«По оперативным данным, в 2016 году «Газпром» добыл 419,07 млрд куб. м газа. Это примерно на 11 млрд куб. м больше плана и на 0,57 млрд куб. м — объёма добычи в 2015 году», — сообщил глава компании.

Миллер заявил, что компания по-прежнему способна увеличивать производственные мощности.

«Мы всегда работаем от рынка и добываем столько газа, сколько нужно потребителям. При этом наши производственные мощности способны обеспечивать добычу в объёме, более чем на 150 млрд куб. м в год превышающем фактическое производство. Это позволяет нам оперативно наращивать поставки газа внутри страны и за её пределы во время зимних максимумов потребления», — отметил он.

При этом, как сообщили в «Газпроме», главным потребителем российского газа стала Германия, объём поставок в которую превысил исторический максимум на 10%. Таким образом страна возглавила тройку лидеров среди европейских импортёров, получив 49,8 млрд куб. м. На втором и третьем месте по потреблению разместились Великобритания (17,8 млрд куб. м, +59,9%) и Франция (11,5 млрд куб. м, +18,1%). При этом в процентном отношении значительно увеличили импорт российского газа такие страны, как Дания — на 156,2% (1,7 млрд куб. м) и Голландия — на 77,1% (4,2 млрд куб. м).

Таким образом, отметили в «Газпроме», основные европейские страны продемонстрировали не только заинтересованность в поставках российского газа, но и в проекте «Северный поток — 2».

«Ключевые европейские страны, многие из которых являются потенциальными импортёрами объёмов «Северного потока — 2», демонстрируют существенный рост спроса на российский газ. Сложившаяся тенденция подтверждает заинтересованность потребителей в реализации проекта и говорит о его растущей актуальности», — цитирует ТАСС сообщение «Газпрома».

Украина волнуется

В украинской компании «Нафтогаз» отметили, что в декабре 2016 года на 19% снизился объём транзита российского топлива через Украину.

«Почти все дополнительные объёмы прошли через газопровод Opal. При этом объём транзита по Украине за это время значительно сократился, а ежедневный общий объём поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся», — отмечается в сообщении «Нафтогаза».

Ранее «Газпром» заявил о намерении не продлевать в 2019 году истекающий транзитный контракт с Киевом. Также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что Украине будет непросто сохранить статус транзитной страны для российского газа в случае реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В связи с этим он сообщил о планах Киева привлечь европейские компании к управлению своей газотранспортной системой, которая ранее была неприкосновенна для приватизации и концессий.

«Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они (страны ЕС. — RT) помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины останется», — сказал Коболев.

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, европейские компании вряд ли заинтересуются газовым рынком Украины.

«Никто из европейских компаний уже точно не придёт на украинский газовый рынок, — прокомментировал ситуацию Ищенко. — И даже не потому, что там что-то хорошо или плохо, просто основные газовые компании Европы уже вложились в «Северный поток — 2» или в «Турецкий поток». Или сейчас пытаются вернуться к «Южному потоку». Когда вы строите альтернативные газопроводы, зачем вам финансировать потенциального конкурента?»

Эксперт также отметил, что Украина в последние годы зарекомендовала себя как ненадёжный посредник.

«Северный поток — 2» должен быть введёт в эксплуатацию в конце 2019 года. Трубопровод будет пролегать по дну Балтийского моря. Он даст возможность увеличить мощность первого «Северного потока». Общая стоимость трубопровода оценивается в €9,9 млрд.

Полина Духанова, RT

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«Ватник»: как в 2014 «уничтожали» батальон «Заря»





«Ватник»:



«Я люблю украинскую пропаганду. Они часто работают в стиле «альтернативная реальность», и их иногда получается интересно.



Читая укроСМИ, вспоминаю 2014 год. Только на моей памяти раз 6 они сообщали, что батальон «Заря» уничтожен, база батальона разгромлена и последние 13 террористов сбежали в Россию.



Раза 3 я читал подобные сообщения в Интернете, лёжа вечером на своей койке. Поначалу оглядывался, смотрел – не Россия ли вокруг и считал, действительно ли нас осталось всего 13.



Чтобы не быть голословным, привожу фрагмент из украинских новостей. Где рассказывается о том, как в бою под Металлистом был «уничтожен» батальон «Заря».



Граждане! Храните мозги вдали от украинской пропаганды! Если, конечно, они у вас, конечно, есть».

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Жители ДНР в 2016 году получили пенсий на сумму более 32 миллиардов рублей

«Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики за 2016 год выплатил 32,6 миллиардов рублей. Средний размер одной пенсионной выплаты составляет 3 997,84 рублей»

Сумма пенсионных выплат жителям ДНР в 2016 году составила более 32 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной политики.— отметили в министерстве.Там добавили, что в территориальных органах пенсионного фонда на учете состоит 679,7 тысячи пенсионеров. Пенсии выплачиваются в отделениях Центрального Республиканского Банка и ГП «Почта Донбасса».

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Новости Украины: приграничный с Крымом Чонгар почти неделю находится без электричества

На границе материковой Украины и Крыма, в поселке Чонгар Херсонской области, более чем 200 домов остаются без электричества и отопления из-за поломки трансформатора на местной подстанции, а в большинстве хозяйств тепловые котлы работают от электричества.

Поломку, которая произошла еще 5 января, до сих пор не устранили, пишет Русская Весна.

В «Херсоноблэнерго» пояснили, что данная подстанция находится на балансе Чонгарского сельского совета.

«Вышел из строя трансформатор, сельский совет демонтировал трансформатор, но денег на новый у сельсовета нет. Сейчас они пишут всевозможные заявления, чтобы им помогли установить трансформатор», — ответили в компании и добавили, что вопрос находится вне компетенции их организации.

Председатель Чонгарского сельсовета Галина Коваль пояснила, что в данный момент идет работа над составлением бумаг для покупки нового оборудования.

Тем временем жители села говорят, что готовы на кардинальные меры — пикет на админгранице с Крымом, что расположена неподалеку села.

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Жебривский обязал подчиненных на работе общаться только на украинском языке

«Сегодня подписал распоряжение “О применении государственного языка сотрудниками облгосадминистрации во время исполнения своих должностных обязанностей”. Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание исключительно на украинском языке»

Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский обязал сотрудников администрации в своей работе использовать украинский язык. Фото соответствующего распоряжения он опубликовал в социальной сети Facebook.– написал Жебривский.Он сообщил, что порекомендует применить аналогичные меры по отношению к сотрудникам райгосадминистраций.Кроме этого, по его словам, в 2017 году для сотрудников ВГА будут организованы курсы изучения английского языка.

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Новости Украины: В «списке Савченко» числятся умершие люди

В списках пленных на Донбассе, который опубликовала Надежда Савченко, наблюдается большая путаница (буквально с точностью до наоборот) в отношении «граждан РФ, выделенных оранжевым и желтым цветом».

Многие из находящихся в указанных СИЗО, но отмеченных данными цветами, не является гражданами РФ. Тогда как гораздо меньшее количество россиян в списках, хотя и присутствуют, но не отмечены соответствующим образом.

Кроме того, в списках присутствуют умершие люди, а также уже обменянные (например, одессситка Глищинская). Это наводит на мысль, что списки составлялись достаточно давно.

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В МИД Украины спустя несколько дней отреагировали на взорванный польский памятник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что разрушение польского памятника в селе Гута Пеняцкая на Львовщине не ухудшит отношений между Украиной и Польшей.

Об этом он написал в Twitter.

«Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны», − отметил Климкин.

Мирные жители этого села были убиты в 1944 году украинскими карателями из нацистокой дивизии ваффен СС «Галичина». Тогда эти земли принадлежали Польше, сегодня это Бродовский район Львовской области Украины. Во время карательной операции погибло около тысячи человек, большинство из них было заживо сожжено в костеле. На месте села остались только пепелища домов.

В память о трагедии при СССР в селе был установлен памятник, который уничтожили неизвестные в начале 90-х годов. В 2005-м году мемориал был восстановлен, а теперь его уничтожили снова.

Отношения Украины и Польши с каждым днем все хуже и хуже. Причиной этому служит в некорректных высказываниях украинских властей в адрес поляков. Также граждане Польши очень недолюбливают украинских «заробитчан», которые массово едут на заработки в соседскую страну.

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Киев загнал украинцев в жесткую кабалу внешних кредиторов

Украина продолжает вязнуть в кредитной кабале. Внешний государственный долг за прошлый год снова вырос. Все разговоры о его снижении — не более чем ложь и манипуляции. В пересчете на жителей страны обязательства каждого работающего украинца за 2016 год выросли на 20,5 тыс. гривен — почти до 117 тыс. гривен. Как растут долги государства и почему без помощи простых украинцев Киеву не справиться? Буквально в ноябре минфин Украины радостно сообщал о том, что госдолг страны сократился на 1,2% — до 67,54 млрд долларов. Однако сравнение шло с началом ноября. Если подвести итоги года, то становится понятно, что на самом деле долг страны продолжает расти и поводов для радости совершенно нет. Государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам 2016 года вырос на 300 млрд грн, или 11,1 млрд долларов — до 71 млрд долларов — и составил около 82% ВВП, говорится в отчете аналитической группы Case Ukraine, опубликованном в соцсети Facebook. Существенный прирост долга дал заем МВФ на 1 млрд долларов, а также размещение еврооблигаций на 1 млрд долларов. Американцы расщедрились лишь на такие небольшие подачки, иначе долг Украины вырос бы куда существенней. Однако госдолг растет не только благодаря кредитам от МВФ и других международных организаций. Более трети роста долга принесла докапитализация Приватбанка после его национализации, говорится в отчете. Читайте также: ЕС требует от Киева еще три реформы В итоге, посчитали эксперты Case Ukraine, обязательства каждого работающего украинца за 2016 год выросли на 20,5 тыс. гривен — до 116,7 тыс. гривен, в том числе на Приватбанк в этой сумме приходится 6,6 тыс. гривен. Для сравнения: средняя зарплата на Украине на ноябрь 2016 года составляет 5,4 тыс. гривен. То есть сумма долга равна почти двухлетней заработной плате простого украинца. Государство спасло оказавшийся на грани банкротства крупнейший коммерческий банк в стране, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому. С одной стороны, у государства не было выбора — банкротство столь крупного банка обвалило бы всю финансовую систему страны. С другой стороны, Нацбанк Украины несколько лет делал вид, что не замечает проблемы, накапливавшиеся в банке. Тогда как спасение банка два года назад обошлось хотя бы в значительно меньшую для простых украинцев сумму. Одни считают, что Приватбанк достался государству из-за ухудшения отношений Игоря Коломойского и Петра Порошенко. Другие видят в этом хищение средств украинским олигархом при негласном одобрении сверху. История темная и коррумпированная, равно как и многие действия Нацбанка Украины по очистке банковского рынка от якобы нечистоплотных банков. На самом деле последнее сообщение минфина Украины о том, что госдолг Украины уменьшился, — это обычная ложь власти, которая привыкла перекручивать факты, объясняет украинский экономист Александр Охрименко. И это подтверждается не только анализом группы Case Ukraine, но и статистикой, размещенной на самом сайте минфина Украины. По ее данным, на 1 декабря 2016 года внутренний госдолг Украины составляет 560 млрд гривен (20,72 млрд долларов). До Майдана (на 31 декабря 2013 года) внутренний госдолг Украины был в два раза меньше — 284 млрд грн. Внешний госдолг на 1 декабря составляет 45,7 млрд долларов. Для сравнения: до Майдана внешний долг составлял всего 37,6 млрд долларов. Откуда же берутся возгласы о снижении внешнего долга Украины, приписываемые как победа то главе НБУ, то президенту страны Петру Порошенко? Зачастую понятие внешнего долга просто подменяется термином «валовый внешний долг». Если посмотреть на статистику валового внешнего долга, то за последние два года он действительно снижается: на 1 января 2015 года — на 11%, до 126,3 млрд долларов, на начало 2016 года — еще на 6%, по итогам первого квартала 2016 года — на 1,2%. Читайте также: В чьих интересах создается Украина — «аграрная сверхдержава»? Однако валовый внешний долг включает в себя сумму внешнего госдолга и негосударственный внешний долг, то есть задолженность коммерческих банков и компаний перед внешними кредиторами. В итоге валовый внешний долг снижается, но исключительно благодаря тому, что частные компании снижают свою задолженность. Тогда как государственный внешний долг продолжает расти — с 37,6 млрд долларов до Майдана до 45,7 млрд долларов в конце 2016 года. Причем оба эти разнонаправленных процесса вскрывают как раз серьезные проблемы в экономике Украины. То, что внешний долг частных компаний снижается, — это плохо. Это означает, во-первых, бегство капитала, во-вторых — что они не могут брать новые кредиты для своего развития. Часть частных компаний сворачивает свою деятельность, банкротится, другой части просто не дают взаймы, учитывая, что рейтинги многих компаний мусорные, как и у самой Украины. Рост государственного внешнего долга означает рост кабальной зависимости от Запада. Недавно МВФ подсчитал, что Украине в ближайшие годы надо будет ежегодно находить по 4–9 млрд долларов на погашение внешних долгов (именно государственных). Это особенно печально на фоне того, что новые кредиты идут не на развитие реальной экономики, а по большей части на оплату старых долгов, пополнение ЗВР, войну в Донбассе и коррупцию. По сути, Киев берет деньги в долг, чтобы погасить старые внешние долги, и так по кругу. Погашать старые долги без новых просто не получается. Ведь доходы от экспорта и гастарбайтеров падают. Читайте также: Украинским свиньям грозит вымирание Неудивительно, что аналитики Bank of America Merrill Lynch Research сделали не очень утешительный прогноз для Украины: в ближайшие годы у нее будут проблемы с выплатами по внешнему госдолгу. Это значит, что Украину ждет новый дефолт или очередная реструктуризация задолженности (перенос основных выплат на более дальний срок). О притоке зарубежных инвестиций можно забыть, они будут незначительны, внешняя торговля будет дефицитной, требующей валюты для его покрытия. Все это означает катастрофические проблемы с золотовалютными резервами на Украине. А это равносильно новой панике и хаосу в экономике страны. Спасти Украину от этого могут только сами украинцы, в том числе гастарбайтеры, считает Охрименко. Согласно данным НБУ, за 11 месяцев 2016 года регулятор скупил на межбанковском валютном рынке 2,3 млрд долларов, которые пошли частично (1,6 млрд долларов) на увеличение золотовалютных резервов Украины, частично на погашение внешних долгов и покрытие дефицита внешней торговли. «Что же это за валюта, которую скупал НБУ на межбанке? На данный момент главным источником для формирования золотовалютных резервов Украины является наличная валюта, которая обращается на территории Украины, и та валюта, которую привозят в страну гастарбайтеры», — объясняет Охрименко. Курс гривны в этом году удалось более-менее стабилизировать, в итоге украинцы начали продавать свои доллары из-под подушки или просто появилась необходимость тратить накопления на черный день. И вот за счет этих внутренних ресурсов Украина может решить все свои проблемы с внешними долгами, считает эксперт. Ведь, если верить данным НБУ, на Украине обращается около 97 млрд наличных долларов. Только за три последних года украинцы забрали из банков наличной валюты на сумму около 16 млрд долларов. Банкам многие не доверяют, учитывая, как часто их ликвидирует НБУ. Кроме того, регулярно около 4–5 млрд долларов на Украину поступает от гастарбайтеров. Ольга Самофалова Деловая газета «Взгляд»

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История с польским памятником

Копаясь в истории…

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Военные вытесняют радикалов из украинской политики (ВИДЕО)

Многие украинские политические партии начинают активно работать с военнослужащими, участвовавшими в так называемой АТО. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, по мнению которого, одним из трендов 2017 года станет усиление роли военных на Украине. «Мы часто об этом говорили, но подразумевали правых радикалов. Но, думаю, правые радикалы продемонстрировали свою определенную несостоятельность для участия в политических процессах, ни одна из правых партий не демонтирует сегодня парламентских рейтингов. Более того: все лидеры правых в той или иной мере, скажем так, зашкварены на сотрудничестве с властью, что неприемлемо и выглядит как попытка предательства в этой среде. Поэтому новым трендом этого года будет усиление ветеранов “АТО”, которые могут не принадлежать к правым движениям, но получили свой опыт и имеют высокий авторитет в военной среде и обществе в связи с участием в “АТО”», — полагает эксперт. При этом он отметил, что сегодня многие политические партии начали работать именно с «ветеранами “АТО”». «Пока что эти структуры не заиграны в политике, но, я уверен, они будут демонстрироваться, потому что, в отличие от правых радикалов, ветераны “АТО” пользуются высокой поддержкой в обществе и имеют высокую легитимность. Это силовое крыло не только будет проявляться, но и генерировать новых политических лидеров, причем неожиданных для нас. Кто знал о „Правом секторе“* за месяц до Майдана, условно говоря. И этот новый политический тренд будет очень интересным», — прогнозирует политолог. ПолитНавигатор * Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.

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Морскими портами Украины будет управлять латвиец

Министерство инфраструктуры на этой неделе назначит нового исполняющего обязанности руководителя ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) — латвийца Райвиса Вецкаганса. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Вецкаганс имеет более 16 лет опыта работы в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Он занимал должности члена правления, вице-президента АО «Латвийское пароходство», члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии «Rigas Centralais Terminals», председателя правления ООО «Riga Container Terminal». Читайте также: Шокирующая статистика: Украинские военные массово гибнут от болезней и суицидов (ДОКУМЕНТ) «АМПУ остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ. … Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли», — заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Министр заявил, что соответствующие изменения были анонсированы им еще в начале декабря 2016 года. «Возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем, выписать себе премии за декабрь в размере от 700 тыс. гривен до 1,5 млн гривен на человека. И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений», — подчеркнул министр. Омелян подчеркнул, что смена руководства АМПУ — один из этапов реформирования морской отрасли. «Полноценная реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. Также будет проведена существенная оптимизация структуры и персонала предприятия. Вопрос номер один — смена руководства, реформа и параллельно с этим — корпоратизация, как этого требует украинское законодательство», — заявил Омелян.

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Властям Украины пора менять политическую тактику, — Савченко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что старая политическая тактика украинской власти уже не работает и ей пора менять подходы. Об этом депутат заявила в интервью «Газете. Ru». «Нужно наконец понять, что старая политическая тактика украинской власти уже не работает, нужно разворачиваться, менять подходы. Гибридная война, когда народ воюет, а президент торгует, — неправильна», — сказала Савченко. По её мнению, Украине нужно проводить другую линию в дипломатии и договариваться. Кроме того, Савченко рассказала, что изучила европейский опыт в вопросе обмена пленными, особенно опыт Сербии и Хорватии, где ей рассказали, как можно осуществить такой обмен в период политического затишья, которое является «окном возможностей». По мнению депутата, в настоящее время у Украины есть такое окно. Читайте также: СРОЧНО: ВСУ пытаются прорваться в пригороды Донецка Ранее Надежда Савченко опубликовала списки пленных украинских силовиков в Донбассе.

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Украинский Донбасс без денег: почему киевская власть не восстанавливает подконтрольные территории

Кабинет министров Украины собрался проверить, как расходуются деньги, выделенные на восстановление подконтрольного Киеву Донбасса. Регион испытывает серьезную потребность в финансовых вливаниях, которые невозможны из-за политики украинских властей

Новый год для жителей Донбасса начался с обещаний. Посетивший регион председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о том, что его страна выделит €2 млн для помощи Донбассу.

«Австрия предоставляет дополнительно 2 миллиона евро для гуманитарной помощи людям на восточной Украине», — написал Курц в своем Twitter.

Австрия — не единственная европейская страна, которая готовится помогать Донбассу. В феврале 2015 года правительство Германии приняло решение выделить на восстановление региона €10 млн. Япония выделила $13,64 млн структурам ООН, которые занимаются проблемами юго-востока Украины.

В свою очередь украинские власти тоже выделяют средства для восстановления региона.

«Глава областной государственной администрации Павел Жебривский пробил отдельную программу вместе с народными депутатами на 3 млрд грн. для того, чтобы возобновить инфраструктуру Донбасса», — сообщил президент Украины Петр Порошенко в августе 2016 года.

Среди прочего за эти деньги планировалось восстановить четыре моста в Донецкой области.

Однако уже в январе 2017 года Кабинет министров Украины сообщил, что в регион отправятся ревизоры с проверкой: как же использовались государственные деньги. В Кабмине собираются проанализировать эффективность использования средств спецфонда областных бюджетов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщается, эти средств были перечислены за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы госвласти временно не осуществляют своих полномочий. В состав правительственной комиссии входят представители Министерства по вопросам оккупированных территорий, Минрегионразвития, Минфина, Госказначейства и Государственной аудиторской службы. Они прибудут с проверкой на Донбасс в январе.

Ukraina.ru разбиралась, что происходит с деньгами, которые обещают выделить на восстановление Донбасса.

Не в коня корм

Местным властям на подконтрольной Украине территории Донбасса не доверяют не только в Кабмине. Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что ЕС может стать лидером в вопросе инвестиций по восстановлению Донбасса. Однако Могерини поставила одно практически невыполнимое для украинской власти условие: мир в регионе.

«Мы обсудили возможность для Европейского Союза играть лидирующую роль в реконструкции страны, особенно некоторых конкретных регионов, после полной имплементации Минска», — подчеркнула Могерини.

Она заявила, что ЕС готов предоставить в краткосрочной перспективе финансовую и техническую помощь для улучшения условий жизни населения Донбасса.

Ранее с таким же условием выступила Меркель. Как сообщил Порошенко, в разговоре с ним Меркель пообещала €500 млн на восстановление инфраструктуры региона. Однако, опять же, с одним условием — в Донбассе должен установиться прочный мир.

«Мы это сделаем, но должен быть мир», — передал Порошенко слова Меркель.

С учетом недавнего обострения под Дебальцево, а также нежелания украинских властей идти на компромиссы, что недавно еще раз подчеркнул замглавы Администрации Президента Константин Елисеев, обещанной Германией крупной суммы регион может не дождаться.

Впрочем, осенью 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что украинское правительство намерено разблокировать финансирование восстановления части Донбасса, подконтрольной Украине.

По словам Гройсмана, Кабмин одобрил подписание меморандума о взаимопонимании с ООН и Международным банком реконструкции и развития о создании фондов для восстановления Донбасса.

Ранее это было невозможно из-за украинского законодательства, которое облагало подобные программы налогами.

«Европейский инвестиционный банк дает €200 млн и говорит: с этих денег налоги не могут браться, то есть вы их напрямую направляете на конкретное дело. А наше законодательство требует, что с этих денег надо брать 20% НДС. В этом была коллизия. Сейчас правительство пошло на то, чтобы разблокировать эту проблему. Депутаты внесли законопроект, чтобы с этих денег не брать НДС, а правительство на следующий год предложил вариант, что оно берет и тут же возвращает», — пояснял депутат от БПП, зампредседателя Комитета ВР по вопросам государственного строительства и региональной политики Виталий Курило.

Таким образом, серьезные деньги на восстановление региона так и не были направлены из-за проволочек с украинским законодательством, а также из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.

Местным жителям же живется непросто даже на тех территориях, которые находятся вдалеке от линии соприкосновения.

Война и разрушения

В 2014 году в поселке Семенковка Донецкой области шли ожесточенные бои. Поселок оказался разрушен.

«Нас давно списали и похоронили, понимаете? Тут с телевизора украинского говорят: «из Семеновки давно всех эвакуировали, остались лишь террористы!» Уехали те, кому было куда ехать, а таких немного, большинство осталось, и никакой эвакуации не было. У меня вот отец парализованный лежит, пятеро детей, и это мы, оказывается, «террористы»!» — рассказывали местные жители.

Несмотря на то, что в Семенкове не было значительных сил ополченцев ДНР, поселок подвергся серьезному артиллерийскому обстрелу.

Сейчас линия разграничения находится далеко от Семеновки. Тем не менее, поселок так и не восстановили. Это вынудило местных жителей летом 2016 года напомнить прессе о себе.

«Приказ разрушить дали, а восстановить — не дали», — делился с украинскими журналистами местный житель.

В этом же репортаже демонстрировались так и не восстановленные разрушенные здания поселка.

Местные жители поддержали уроженца Макеевки Олега Недаву, который в Верховную Раду попал как самовыдвиженец.

Недава вместе с другими нардепами — Артуром Герасимовым, Максимом Ефимовым инициировали законопроект, направленный на урегулирование вопроса возмещения ущерба для граждан, жилье которых пострадало во время проведения войны в Донбассе.

«Мы достаточно много времени потратили вместе с моими коллегами, депутатами от Донецкой области, «стучась» в двери уважаемого премьер-министра Арсения Яценюка. О чем идет речь: в 2008 году после наводнения на Западной Украине государство выделило деньги на компенсацию потери жилья. Так скажите, пожалуйста, чем же жители Донбасса, которые пострадали от военных действий, хуже, чем жители Западной Украины?» — недоумевал Недава летом 2016 года.

Однако мечтам жителей Семеновки и других поселков и городов Донбасса, по которым прокатилась война, не суждено было сбыться. В декабре 2016 года Верховная Рада отклонила два проекта закона о возмещении гражданам убытков за разрушенное или поврежденное во время проведения АТО частное жилье.

Законопроект Недавы получил лишь 130 голосов, а альтернативный ему законопроект другого нардепа из Донбасса — Натальи Королевской и того меньше — всего 83 «за».

Предложение вернуть оба документа на доработку субъекту законодательной инициативы также не получило поддержки, хотя голосовали трижды.

Кроме того, местные жители рискуют не дождаться денег от иностранных кредиторов. Причина — территориально-административное деление на подконтрольном Украине Донбассе, которое также блокирует выполнение Минских соглашений.

Администрация и военные

В украинском Донбассе действуют военно-гражданские администрации. Соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла в феврале 2015 года. На тех территориях в зоне АТО, где по каким-либо причинам не могут действовать органы местного самоуправления, разрешается временно осуществлять эти полномочия государственным администрациям. Те, в свою очередь, получили право назначать в органы местного самоуправления гражданских или военных лиц.

Созданные таким образом военно-гражданские администрации формируются при СБУ в составе Антитеррористического центра решением президента.

«Создан еще один прецедент — передача полномочий органа местного самоуправления местному органу исполнительной власти. Который, в результате децентрализации, является исполнительным органом местного самоуправления, по идее, подчиненным местному совету. Получается нечто вроде временных администраций при военном положении, но с более широким смыслом: это совмещение начальника и подчиненного в одном лице», — отмечает парламентский обозреватель, главред сайта «ЗамПолит» Лилия Брудницкая.

Кроме того, военная специфика этих администраций тоже может сыграть свою роль: деньги могут направить не столько на реконструкцию гражданской инфраструктуры, сколько на решение военных задач. Кроме того, ряд трат может быть засекречен в виду их специфики. Это может способствовать сокрытию растрат.

Примечательно, что сам факт существования военно-гражданских администраций может противоречить Минским соглашениям.

«Такие односторонние действия грубо противоречат пунктам 4, 9, 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, под которым стоит подпись представителя Украины. Больше того, они нарушают конституцию и закон «О местном самоуправлении на Украине»», — заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий после того, как Порошенко создал военно-гражданскую администрацию на территории ряда сел Станично-Луганского района Луганской области.

Плотницкий напомнил, о необходимосити провести законные выборы в органы местного самоуправления.

«Донбассу нужны… нормальные выборы местной власти. Проявляя добрую волю и идя навстречу пожеланиям лидеров стран-гарантов минских договоренностей, мы четырежды переносили дату этих выборов с законного срока», — прокомментировал Плотницкий создание администраций.

А без выполнения Минска в страну вряд ли направят деньги зарубежных кредиторов и доноров. Тех же 3 млрд грн. катастрофически не хватило, что признают и сами украинские чиновники.

Так, как ранее заявлял вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, для восстановления инфраструктуры Донбасса необходимо $15 млрд (около 372 млрд грн). В свою очередь, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, отмечал, что на восстановление и построение современной инфраструктуры только на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области необходимо около 100 млрд грн. Это гораздо больше, чем выделенные властью деньги.

В условиях административной неразберихи, а также пробуксовки исполнения Минских соглашений, восстановление Донбасса рискует стать крайне сложной задачей.

Николай Подкопаев, Ukraina. Ru

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