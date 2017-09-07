Президент Южной Кореи сравнил Путина с амурским тигром

В эти дни проходит Восточный экономический форум, в котором принимают участие главы России, Южной Кореи, Монголии и Японии. На повестке дня ряд вопросов: что делать во внешнеэкономической сфере и в области глобальной безопасности, в сфере развития дальневосточных территорий и экономических проектов? Не обошлось и без интересных оговорок: Владимира Путина южнокорейский президент сравнил с амурским тигром.

Президент корейской республики Мун Чжэ Ин заявил, что в российском лидере живет дух амурского тигра и сравнил Путина с собой. Для корейцев тигр всегда был священным животным. В самом же имени лидера Южной Кореи присутствует слово «Ин», означающее «тигр» и якобы говорящее о его смелости и храбрости: «И если мы будем вместе работать и развивать Дальний Восток, у нас все получится. Не так ли?».

На кону стоит развитие Дальнего Востока, чей потенциал не просто известен в мире, но давно стал причиной зависти европейских (и не только!) стран. Мун Чжэ Ин даже вспомнил о российской императрице Екатерине II, говорившей в свое время, что скоро взойдет звезда Восток и воссияет свет.

Насчет света и звезды ничего не скажу, но потенциал российской Сибири и Дальнего Востока нам известен. Поэтому и нужно развивать эти территории, закрепляясь на них и не давая ни единого шанса тем, кто желает прибрать их к своим рукам. На Западе же такие планы лелеют издавна, мечтая о разделе России и отторжении от нее дальневосточных и сибирских земель.

Форум продолжается, президенты заседают, строят планы. Этим утром подняли и вопрос о «наследстве»: что они оставят после себя, когда им уже исполнится по 85 лет?

Ответ южнокорейского президента прозвучал первым и оказался весьма оптимистичным: «Я хотел бы, чтобы поезд, который отправился из Пусана, доехал до Европы. И чтобы российский газ мог быть доставлен до нашей страны». Да, он тот еще оптимист, если судить по географическому расположению Южной Кореи и стран Европы. Не стоит забывать и про КНДР, с которыми еще нужно уладить вопрос о прокладке железной дороги.

«Наследство» Путина – сильная, независимая, суверенная Россия. Он много раз говорил об этом и последовательно воплощает свои планы в жизнь. Восточный экономический форум всего лишь ступенька на пути достижения этой мечты.