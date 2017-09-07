Почему дешевеет ипотека?
16:03. 7 сентября 2017 Просмотров - 232 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Почему дешевеет ипотека? Если не давать кредиты на жильё, то уменьшится поток переселения людей в крупные города и мегаполисы. Содержание:
0:00:00 – острота жилищного вопроса
0:00:17 – распределение жилья в СССР
0:01:30 – банки управляют распределением жилья
0:02:23 – высокая кредитная ставка по ипотеке
0:02:58 – кредитное ипотечное рабство
0:05:57 – снижение ставок по ипотеке
0:07:01 – глобальная программа переселения в города
0:11:56 – ипотечные программы Сбербанка
Источник: ss69100.livejournal.com