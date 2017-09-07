Артём Войтенков: Почему дешевеет ипотека? Если не давать кредиты на жильё, то уменьшится поток переселения людей в крупные города и мегаполисы. Содержание:

0:00:00 – острота жилищного вопроса

0:00:17 – распределение жилья в СССР

0:01:30 – банки управляют распределением жилья

0:02:23 – высокая кредитная ставка по ипотеке

0:02:58 – кредитное ипотечное рабство

0:05:57 – снижение ставок по ипотеке

0:07:01 – глобальная программа переселения в города

0:11:56 – ипотечные программы Сбербанка



Источник: ss69100.livejournal.com