Главная » Мировоззрение, Экономика

Почему дешевеет ипотека?

16:03. 7 сентября 2017 Просмотров - 232 Нет комментариев Опубликовал:


Артём Войтенков: Почему дешевеет ипотека? Если не давать кредиты на жильё, то уменьшится поток переселения людей в крупные города и мегаполисы. Содержание:
0:00:00 – острота жилищного вопроса
0:00:17 – распределение жилья в СССР
0:01:30 – банки управляют распределением жилья
0:02:23 – высокая кредитная ставка по ипотеке
0:02:58 – кредитное ипотечное рабство
0:05:57 – снижение ставок по ипотеке
0:07:01 – глобальная программа переселения в города
0:11:56 – ипотечные программы Сбербанка

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: народ, общество, Россия, Ростовщичество, свобода, советский, ссудный процент, финансовый
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Миллениалы. Почему продвинутая молодежь больше не покупает авто и квартиры
... лет вообще называют «поколением арендаторов». Почему так происходит? Некоторые социологи убеждены... живете. Во-вторых, зачем брать ипотеку на 40 лет, если можно... то, как быстро в кризис дешевеет недвижимость, то все становится еще...
Где жили лучше – в СССР или в США? И почему это сегодня важно
... зарплаты уходила на обязательные платежи, ипотеку, страховки, платежи по кредитам, аренду... осуществляют эмиссию доллара и он дешевеет – большая часть инфляции приходится на... учитывать, кто конкретно, когда и почему жил лучше, в чем это...
Управление умами через сети интернет
...называют «поколением арендаторов». Почему так происходит? Некоторые социологи...-вторых, зачем брать ипотеку на 40 лет, если...как быстро в кризис дешевеет недвижимость, то все ... категории. Также неясно, почему решения, принимаемые «продвинутой молодёжью...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>