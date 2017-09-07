Откуда берутся гении. Как развивать в себе гениальные способности

Откуда берутся гении? Ученые всего мира бьются над этой загадкой, но ответа на этот вопрос нет до сих пор. Единственное, в чем убеждены исследователи, так это в том, что интеллект человека зависит от мозговых тренировок и питания. Что нужно съесть, чтобы поумнеть, и как развивать в себе гениальные способности?