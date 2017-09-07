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Откуда берутся гении. Как развивать в себе гениальные способности

22:25. 7 сентября 2017 Просмотров - 209 Один комментарий Опубликовал:

Откуда берутся гении? Ученые всего мира бьются над этой загадкой, но ответа на этот вопрос нет до сих пор. Единственное, в чем убеждены исследователи, так это в том, что интеллект человека зависит от мозговых тренировок и питания. Что нужно съесть, чтобы поумнеть, и как развивать в себе гениальные способности?

Метки: гениальность, сверхспособности
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Один комментарий»

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    Lada 7 сентября 2017 в 23:54 Ссылка Пометить
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    У Пятибрата находим такое:
    Гении это злые и добрые существа невидимые глазу , вселяющиеся в человека
    и управляющие его мыслями и поступками (представление древних о природе гениальности). Человек, одержимый (заражённый) этими существами становится гениальным, ТО ЕСТЬ НЕ В СЕБЕ. Термин гениальность сейчас не обозначает обычную одержимость – сумасшествие (хотя многие знают, что гениальные люди ВСЕГДА С ПРИВЕТОМ, часто с эпилепсией) а лишь исключительную форму контакта с высшими сферами. Гений находится в контакте с богом, ему не надо мыслить, а лишь быть «на проводе» во сне или наяву.
    Людей, которых мы привыкли воспринимать как гениальных, на планете немного. Через этих людей, бог внедряет в общество необходимые идеи, контролирует и развивает свою систему управления социальной средой. Бог как садовник обрезает одни ветви направления развития мысли и прививает другие.
    Противоположностью гения является талантливый человек – творец, это богопротивный тип людей. Живёт такой человек, как правило, не долго. Он делает большие или малые открытия, думая только своей головой, опираясь на собственный опыт и знания. Как видите гениальность и талант, не синонимы, а как раз совсем наоборот – слова антагонисты.
    Как видим,гениальность никак не зависит от питания и тренировок…это провидение ,дарованное свыше…и заслуженное опытом прежних жизней всего РОДА…

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