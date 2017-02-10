ГЛАВА 15. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОНИМАНИЯ…

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Птицам даны крылья,

рыбам – плавники, а людям,

которые живут в природе,

– изучение и познание природы;

вот их крылья.

ПОВТОРЯЮ, ЕЩЁ РАЗ:

Б ыть может всё . Внезапно . Без видимых причин .

Опасность может скрываться даже там , где о ней не предупреждал Минздрав .

Вопрос: «У моего близкого родственника (мамы, папы, бабушки и т.п.) нашли РАК . Я убеждаю его НЕ торопиться с химиотерапией и облучением, говорю, что есть альтернатива. Ведь Вы поможете? Какой « СветЛ » нужно купить , чтобы Вы « подключились » и помогли ?» Ответ: « Никакой . НЕ создана еще Программа, которая, работая «самостоятельно», сможет «победить» в этой «схватке»».

Как и что покупать, как и что применять, кого и как просить – Вы узнаете, прочитав эту главу, и надеюсь, сделаете ПРАВИЛЬНЫЕ выводы сами. Я очень НЕ советую обнадёживать и вовлекать пожилых людей, рассказывая о чудодействии Программ « СветЛ » и об их сегодняшних возможностях по противостоянию раку. Пожилые люди, если только это НЕ какие-то научные деятели, мыслят ЧРЕЗВЫЧАЙНО прямолинейно и косно, т.е. если в голову что-то втемяшилось , с рельсов не сойдёт ни за что . Я НЕ советую вовлекать в это дело людей, находящихся под артобстрелом в стране СОВЕТОВ , а все онкологически больные неизбежно оказываются в этой стране, т.е. в окружении людей, знающих как « лечить » рак , который в реальности не лечится , и никто ещё такого лечения не пережил . Всегда и во всём, связанном с оздоровлением Человека и решением его насущных (иногда довольно сложных проблем) ни я, ни люди из моей «команды» никого не убеждали и не убеждают, не уговаривают, не увещевают, не тащат, что называется, на поводке. Изначально были ПОСТАВЛЕНЫ некие рамки договорённостей – иметь дело почти исключительно с людьми, которые реально «созрели», прочитали, посмотрели и приняли сами для себя решение относительно применения Программ «СветЛ», а НЕ пришли к нам, потому что их кто-то вынудил (тем или иным способом).

Из своих наблюдений за последние годы я понял, – практически ВСЕ люди без исключения воспринимают диагноз « РАК » (также и ВИЧ-позитивность, кстати) как СМЕРТНЫЙ приговор , оглашение которого отшибает МОЗГИ напрочь – Человек полностью утрачивает способность к логическому мышлению, адекватному восприятию и анализу информации, даже если такая способность у него ранее имелась. В результате этого человек НАЧИНАЕТ метаться в поисках того, кто твёрдо пообещает ему гарантированный результат. Естественно, такие люди всегда находятся – без проблем отрежут , облучат , протравят . Хочешь – здесь , хочешь – в Израиле , хочешь – в Германии… да где хочешь ! Как говорится , за твои деньги – любой каприз , любой аттракцион . При этом никакого когнитивного диссонанса, естественно, НЕ возникает , т.е. тот факт, что традиционное «лечение» от рака НЕ спасло жизнь ни одного человека, больного и его родственников ни на какие мысли , конечно же , не наводит . Нет, безусловно, желание человека «трепыхаться», имитируя кипучую деятельность, вполне понятно. Но достаточно вспомнить такие имена, как Олег Янковский, Александр Абдулов, Жанна Фриске, Патрик Суэйзи, Уго Чавес, Стив Джобс, наконец, чтобы понять простую И ОЧЕВИДНУЮ вещь – даже люди, имеющие в своём распоряжении миллионы долларов, против РАКА (и не только рака) – бе З сильны . О чём это говорит? О том, что никакие ТЕХНОЛОГИИ , педалируемые и насаждаемые официальной медициной , рак не лечат . Если знаменитость тратит на лечение своего рака несколько миллионов долларов, после чего на неё всё равно одевают «деревянный макинтош», то на что ты-то надеешься со своими отложенными на чёрный день парами десятками тысяч у.е. – так называемых «гробовых»? Нет, конечно, если вы верите в Деда Мороза или архангела Михаила, – то и на здоровье – никто НЕ запрещает .

Самое плохое, на мой взгляд, то, что всякие попытки близких людей отговорить Человека от традиционного «лечения» неизбежно приводят к скандалам, истерикам и прочей порче отношений – ведь это ВЫ своими уговорами сбили Человека с панталыку. это ВЫ заставили его сойти с пути истинного и потратить столь драгоценное время на бе з толковое лечение по крайне сомнительной МЕТОДИКЕ , которая даже в руках самого автора НЕ приводила к быстрому ИСЧЕЗНОВЕНИЮ опухолей , что, естественно, всегда расценивается однозначно – лечение никуда не годится. Так что не стоит даже начинать – пусть больной не теряет время, а сразу идет к официалам, а не то вы быстро пожалеете о том, что вообще влезли в это дело. Подтверждено приходящими мне от родственников письмами и разговорами с ними, – раз 150. На всякий случай ещё раз другими словами для того, кто никак НЕ может взять в толк, как это так, что сегодня рак неизлечим (во всяком случае, общепринятыми методами), почему бе з полезно бегать – искать хорошего специалиста, почему бесполезно продавать квартиру и на эти деньги ехать лечиться в Германию, Израиль, на Кубу или ещё куда подальше и т.д. Проблема возникновения и , естественно , лечения рака на сегодняшний день находится за пределами понимания подавляющего большинства специалистов , занимающихся ею , не говоря уже про « колхозников » в стиле Геннадия Малахова . Пытаться сегодня найти «хорошего специалиста по раку» — это то же самое, что пытаться НАЙТИ хорошего специалиста по радиоэлектронике во времена королевы Виктории, т . е . в 1900 году . При этом скажи ты кому-то при дворе королевы , что, де, у вас тут нет специалистов – тебя прилюдно четвертовали бы в этот же день. Вот так и сегодня. Задумайтесь: еще в 1971 году Ричард Никсон (кто не знает – Президент США) объявил о начале ЗНАМЕНИТОЙ войны с раком на государственном уровне. Количество денег, вбуханных в эту авантюру за всё время , измеряется триллионами долларов ! С тех пор прошло почти 50 лет , но ВОЗ НЕ просто остался там же, – ситуация с раком стала ЕЩЁ хуже , статистических данных на эту тему вы можете найти воз и маленькую тележку. Это даже НЕ скрывается . Но тем не менее, веру в то, что медицина ЯКОБЫ лечит рак, из людей не выжечь калёным железом. И, наконец, как это ни парадоксально, но большинство из тех, кто начинает так называемую борьбу с раком, включая ранние стадии, страдают больше и умирают быстрее, чем те, кто НЕ предпринимает вообще ничего.

15.1 Путь

Рак – это состояние клетки в условиях отсутствия полноценной связи с Мозгом. Ёмкость этого утверждения позволяет в полной мере оценить и причины возникновения рака у человека, и последствия, и, кроме того, – сделать предположения о возможных вариантах решения проблемы.

Если РАЗБИРАТЬ последовательно и поверхностно, то некоторые сдвиги характеристик клетки приводят в определённый момент к такому изменению её состояния (сути), которое не может быть скорректировано «естественным» путём самим Мозгом – в результате формируется то, что названо раком. Однако наступление этого « ПАТОЛОГИЧЕСКОГО » состояния определяется также и возможностями Мозга, и уровнем его развития, а НЕ только внешними факторами.

Все заболевания (от простуды до рака) возникают чисто ИНФОРМАЦИОННЫМ путём , и «технически» это реализуется через Мозг. То, что мы называем летальным исходом заболеваний (в том числе и рака) обеспечивается также Мозгом – он отдаёт ПРИКАЗ о самоликвидации через центральную нервную систему в случае, когда сам оценивает текущее состояние всего организма («рубашки») как невосстановимое. Очевидно, что у разных людей это могут быть разные по «формальным» признакам состояния – условно, для одного 50% уровень разрушенности – повод для запуска самоликвидации, для другого это же состояние – вполне реально для восстановления, и даже самочувствие будет сносным. В основе таких отличий – УРОВЕНЬ развития Мозга , генотип Мозга и текущее состояние (параметры) среды жизнеобеспечения.

Если оценить возможности Мозга с примитивной позиции (при определённом уровне развития), ОН может уже уметь организовать ликвидацию патологической колонии, а может НЕ уметь с разными вариациями между этими двумя полюсами. Весь вопрос в том – успел «научиться» или НЕ успел за прошедшее время? И если не успел – справится ли с обучением в условиях «военного положения»? На первое и второе может оказывать влияние всё, что угодно и не всегда одно и то же одинаковым образом сработает у разных людей. Хотя общие тенденции имеются – Мозг алкоголика (если в этом случае корректно вообще говорить о Мозге) с меньшей долей вероятности успешно справится с раком печени, чем Мозг «выпивающего» человека. При этом совершенно неочевидно, что Мозг строгого трезвенника справится с той же задачей лучше, нежели Мозг того, кто – с друзьями и только природный нектар. Понятно, что этот единственный показатель «употребления или неупотребления алкоголя» – именно и только лишь «один из…» и не самый очевидный из факторов среди множества других. Но и сами факторы имеют разную СТЕПЕНЬ влияния на деятельность (и Развитие) Мозга у разных людей, а эта зависимость тоже имеет свои особенности и так далее… И вся эта взаимоувязанная строго индивидуальным образом определённая конструкция находится в состоянии зависимости и под управлениям Системы, которая, в свою очередь – тоже не вершина «пирамиды»…

По сути, вообще НЕ может быть каких-то универсальных принципов и правил, справедливых для каждого, даже когда речь заходит об узком вопросе состояния «рубашки» Человека и возможностей Мозга, не говоря уже об избавлении от рака. Обратимся к моменту, когда в организме человека появляется одна раковая клетка. Этот момент – сей час. У любого человека раковые клетки, то есть, как было обозначено выше, клетки, не имеющие связи с Мозгом, образуются постоянно и имеются в наличии. Это – естественный процесс. Вопрос только в том, смогут ли они быть удалены за пределы организма или останутся в нём. Это – КЛЮЧЕВОЙ момент , и он определяет – будет ли у Вас рак и всё, что ему сопутствует (на выбор – поликлиники, онкодиспансеры, стационары, лечебницы, знахари, экстрасенсы, морфий, облучение, операционный стол, некролог и т.д. по списку) или дело обойдётся, к примеру, поносом.

Путь, который проходит нормальная здоровая клетка прежде, чем утратит СВЯЗЬ с Мозгом и обретёт потенциальную возможность стать раковой – недолгий. Любая клетка имеет свой заданный срок жизни, который в условиях того или иного варианта работы системы жизнеобеспечения и тех факторов, о которых было сказано выше, сокращается, и сокращаться может многократно. Например, огнестрельное ранение одномоментно может уничтожить большое число здоровых клеток и спровоцировать ещё большее их количество на изменение своего состояния и закономерные сбои в системе связи с Мозгом. Если рассмотреть клетку, удалённую от места повреждения, она непосредственно НЕ затронута механической силой разрушения, но испытывает на себе его последствия – нарушения кровоснабжения, к примеру.

МИКРОПРЕПАРАТЫ ЛИМФОМЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ.

Уже одного этого может быть достаточно, если понимать, что кровь является средой для защиты «информации», а также вспомнить о некоторых реальных задачах, которые выполняют эритроциты, если конечно знаешь, что такое эритроцит, например, в рамках работы выделительной системы. Отдельно взятая клетка постоянно совершает определённую работу, производя отходы и требуя восполнения своих ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ затрат . Весь этот комплекс обеспечения её жизнедеятельности в рассматриваемом случае будет работать с нарушениями. Все структуры, должные быть выведенными из клетки, условно можно разделить на и высоко- и низкопотенциальные. В случае, когда они НЕ удаляются , происходит (на примере накопления низкопотенциальных структур) – изменение импульса связи с Мозгом. Накопление увеличивает потенциал ГРАВИТАЦИОННОЙ частоты формы клетки – закономерно растёт электромагнитный импульс связи, должный обеспечивать замусоренную лишними потенциалами клетку связью с Мозгом. Рост импульса возможен до определённого предела, после которого происходит (в случае продолжения накопления в клетке мусора) смена правой спирали ДНК клетки на левую. Это уже РАКОВАЯ клетка , которая может быть удалена из организма (если обнаружится Мозгом), или станет началом ракового образования.

15.2 Процесс

Рассмотрим вариант, который приводит к формированию полноценного рака.

Клетка тела человека существует и функционирует в нейтронном пространстве , а Мозг – одновременно связанное состояние трёх пространств – нейтринного (высшее), антинейтронного и протонного, или ионного. Любые биоструктуры должны быть подчинены в нормальных условиях определённому режиму работы Мозга. Предел квантования по температуре (шаг 0,2 0 С) – до 43,6 0 С, по углу скольжения – 21,5 0 . Однако поскольку, повторимся, ЖИВАЯ клетка (биоструктура) организована в нейтронном пространстве, разность пространства накладывает ряд ограничений по её нормальной работе.

Клетка знает про Мозг и обращается к нему как к командующему , осуществляя передачу текущей информации о своих успехах и достижениях (в основном – хвастаясь), а также о своём состоянии и потребностях (по большей степени – жалуясь). Но диктовать МОЗГУ условия или отдавать приказы она даже технически не имеет возможности. Мозг – знает о клетке – принимает информацию, которую она передаёт и обеспечивает её работу согласно полученной информации, но НЕ сам , являясь к каждой лично по запросу, выслушивая наболевшее и потчуя вкусным обедом, а управляя всеми остальными клетками организма человека, которые, составляя сложную строго управляемую конструкцию, действуют как ЕДИНЫЙ механизм . Понятно, что слаженность работы этого механизма зависит от:

корректности связи каждой клетки с Мозгом;

корректности реакции Мозга на поступающие сигналы.

Мозг, как высшее СОСТОЯНИЕ структур зарядовых эквивалентов, при опоре на более низкие организации (биоструктуры) имеет определённый коридор прямого управления живой клеткой биоструктуры. При этом связь – двусторонняя – Мозг может реагировать (и реагирует) на сигналы клетки (если они по своим параметрам находятся в пределах своего «коридора») и может управлять клеткой. Любое отклонение сигнала, отправленного клеткой, приводит к изменениям в обработке полученного сигнала. Магнитный импульс генерируется Мозгом из базового ряда октав k-структур: 96 , 72 , 68 , 66 , 64 , 62 , 54 , 48 , 32 , 28 , 24 , 21 , 16 .

Октавы 66 , 68 , 72 ОПРЕДЕЛЯЮТ генотип , и Мозг работает только с одним значением из трёх. Кроме того, каждое значение этого импульса может быть разложено по матрице 64*64, что и определяет всё множество его значений. Импульс должен иметь определённый потенциал, и если этот потенциал ниже определённого стандартного значения, Мозг производит квантование заряда по эквиваленту температуры, затем – углу скольжения, и если нет подтверждения, клетка ВОСПРИНИМАЕТСЯ как мёртвая , её для Мозга НЕ существует . Но это не обязательно происходит именно в таком крайнем варианте – искажения, вызванные изменённым состоянием клетки вследствие того, что Мозг и клетка существуют в разных пространствах (вернее, пространства их существования не имеют строгого и полного соответствия), приводят к тому, что Мозг в рамках имеющегося эталона подстраивается под новый вариант клетки. Будь всё иначе – если любое отклонение от некой нормы состояния клетки в результате её реакции на внешние факторы в том режиме, в котором это происходит в реальности, оценивалось бы Мозгом однозначно и только как повод удалить клетку из организма, этот процесс (особенно, в имеющихся сейчас условиях) был бы столь бурным, что восполнить затраты на обеспечение его едва ли представлялось БЫ возможным . Мозг вынужден подстраиваться под «новую» клетку в рамках своего эталона. То есть клетка может отклониться от своего альбедо на некоторую величину, и Мозг НЕ среагирует на это до определённого момента.

Изменение альбедо, например, атмосферные явления – дождь, снег, ветер, засуха влекут за собой непредвиденные искажения электрических потенциалов гравитационных частот и потенциалов магнитных импульсов, вызывая непроизвольные изменения температуры клетки и угла скольжения.

Внешние раздражители – радиация, действие химических раздражителей, фоновое воздействие формы (например, места проживания) приводят к перестройке частот и, как следствие, искажению электрических потенциалов живой клетки. Есть пределы существования как гравитационных потенциалов, так и электрических потенциалов. При выходе за эти пределы искажается ИНФОРМАЦИОННЫЙ обмен . Как правило, эти искажения приводят к появлению другого типа клетки и свёртке кода, заложенного в каждой клетке. Генетический код трансформируется в любую другую структуру, способную существовать в условиях стабильного внешнего воздействия. Это ещё НЕ бактерия , которая самостоятельно, как паразит, использует электрические потенциалы живой клетки, а сама клетка.

Изменение альбедо влечёт за собой не только изменение времени протекания процессов в атомах, из которых состоят клетки Мозга, но и их пространственного РАСПОЛОЖЕНИЯ . При увеличении альбедо относительно нормы, сокращается время, при этом «ускоряются часы жизни», и это УСКОРЕНИЕ может быть на несколько порядков. В связи с изменением времени протекания реакций, изменяются НЕ только значения магнитного импульса, гравитационной частоты и электрического потенциала (изменения которых переводят клетку на уменьшение магнитного импульса с повышением гравитационной частоты), но ещё изменяется и сама реакция для условия сохранения общего энергетического баланса. Гравитационные частоты с магнитным импульсом при поддержке электрического потенциала, имея Программу УПРАВЛЕНИЯ (жизни), естественно, БУДУТ использовать функции управления на тех структурах, которые окажутся доступными в новом пространстве. При получении такого доступа и организации функций управления пропадает смысл переводить бывшие клетки обратно, так как имеется готовая система управления.

Но при этом определённое количество клеток, выпавших из рамок эталона – будет ВЫВЕДЕНО . При выводе клеток из области контроля с них снимается всё, и они выводятся (в организме их больше не будет). Число в 50000 клеток за солнечные сутки – некий условный эталон для недопущения лавинообразного образования «чужих» клеток. Но фактически разными способами и при разных условиях это значение может БЫТЬ увеличено , но для этого Мозг должен получить такую команду, ведь он, управляя клетками – сам тоже, в качестве структурной единицы «чего-то», находится под управлением. Остальные клетки, НЕ выведенные из организма, но имеющие отклонённые значения альбедо, снижают числовой эталон выбрасываемых клеток. Это значит, что Мозг вынужден подстраиваться под новую структуру в рамках своего эталона. То есть, если образовалось 10000 подобных структур , они нормально удаляются из области связи Мозга и не подлежат обработке и контролю магнитным импульсом (если эти клетки не перешли в другую форму существования – бактериальную, или автономную). С другой стороны, число новых клеток с изменённым альбедо может превысить 50000, и тогда Мозг производит отсев – менее «вредные» клетки остаются и получают временную связь с Мозгом по магнитному импульсу, а остальные «отключаются». Однако здесь и находится «Троянский конь» – оставленные клетки сужают диапазон выброса, закрывая каналы, по которым эти клетки могут быть уничтожены. Снижение показателя с 50000 до 45 приводит к неограниченному росту «временно связанных клеток», которые и названы « РАК ». Мозг вынужден перестраивать потенциалы и зарядовые эквиваленты под новые структуры, которые сами по себе могут образовать «тестирование» самого Мозга.

Однако между первыми изменениями структуры клетки и её удалением из организма – множество вариантов существования клетки как структурной единицы в его пределах – со своими последствиями, которые в основе имеют разные варианты искажения информационного обмена между клеткой и Мозгом. Эти последствия при их проявлении на физически плотном уровне принято называть болезнями.

15.3 Захват территории

В том случае, если клетка НЕ была выведена из организма своевременно, а находится на положении полулегальном (просто не хватило средств депортации, в том числе и формальных), остаётся совсем немного до того момента, когда накопленный мусор настолько повысит потенциал, что клетка по своей структуре УПОДОБИТСЯ зиготной – имеющей простое строение, но именно за счёт примитивности они и занимают доминирующее положение, что и обуславливает быстрый рост подобных клеток и появление «метастазов». Если вспомнить, как себя ведёт зиготная клетка в организме, то первым и очевидным будет именно её быстрое ДЕЛЕНИЕ И рост . Одна клетка делится на две (тождественные клетки), затем каждая из них снова делится пополам (четыре тождественные клетки), потом каждая ещё раз делится (16 идентичных клеток) – и далее по схеме эмбриогенеза. Однако с определённого момента происходит ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ клеток согласно Программе, и формируется эмбрион – это процесс формирования «рубашки» под управлением Мозга. Раковая клетка НЕ имеет подобной системы управления и развивается по примитивным программам, которые могут иметь небольшие отличия в зависимости от типа клетки-родоначальницы всей колонии (раковой опухоли) – то есть при делении дифференциации клеток не происходит, а даже – наоборот, исходные клетки могут потерять некоторые особенности и преобразоваться в более примитивные структуры. У врачей это – разные типы опухолей. Например, эпителиальные, мезенхимные, опухоли из мышечной ткани и т.д. Однако с течением времени часто становится НЕ возможным определить происхождение опухоли (то есть клетку или группу клеток, которые были её «началом» – по причине того, что клетки опухоли в её зрелом состоянии малодифференцированы – то есть примитивны.) Любая клетка – в определённой степени самостоятельная структура , способная существовать в довольно широком диапазоне условий. Именно это – приспособление к новым условиями, приводит к ПРЕОБРАЗОВАНИЮ клетки из нормальной в другую – для неё это её новое состояние будет благо, для всего организма – наоборот. Будучи при отсутствии связи с Мозгом уже полностью самостоятельной (но не автономной) структурой – единственным вариантом для обеспечения стабильного существования останется принять паразитический образ жизни. Вот тут проблема – с одной стороны, клетка не имеет связи с Мозгом (раковая), с другой – она воспринимается Мозгом. Причина этого в том, что изменённые УСЛОВИЯ нейтронного пространства приводят к изменению функционирования Мозга по эталонным параметрам. Право- и левоспиральные структуры ДНК живой клетки уже НЕ могут быть различимы на предельных значениях электрического потенциала и воспринимаются Мозгом как нормальная живая клетка . Но это значит , что каждая клетка получает и имеет свою структуру управления . Таким образом , Мозг вдобавок получает ещё и вирус , то есть структуру , которая имеет обратное альбедо относительно нормальной матрицы связи . Появление вируса влечёт за собой снижение исходного ЗАРЯДОВОГО эквивалента без изменения эталонных значений, то есть уже в Мозге падают такие параметры, как угол скольжения и влажность. При достижении известных предельных значений Мозг уже НЕ может управлять, и будет стремиться освободиться от любой клетки – живой или из колонии, но это не выправляет его состояние, так как вирусы, снижая зарядовый эквивалент Мозга, приводят к его РАЗРУШЕНИЮ . В отличие от колонии, где клетки уже имеют единую структуру снятия электрического потенциала, живые клетки остаются автономным образованием в этой среде и достаточно быстро трансмутируют, преобразуясь в новые структуры .

В результате образуется структура с определённым потенциалом, на увеличение или снижение которого Мозг реагирует, обеспечивая КЛЕТКУ подпиткой . А поскольку сигналом для усиленной подпитки является снижение потенциалов – закономерно низкопотенциальные раковые клетки именно за счёт своей структуры и обеспечиваются большей подпиткой, чем нормальные здоровые клетки. Если производится терапевтическое лечение препаратами, которые подавляют потенциал клеток, производится адекватная ОТВЕТНАЯ реакция Мозга – запускается увеличение потенциала для этих клеток. Любое воздействие, начиная от химиотерапии до лазерного «выжигания» также приводит к увеличению потенциалов для живой клетки (проявляется в увеличении температуры, уменьшении времени реакций – а значит, и жизни клетки). Это вполне может привести к тому, что НЕ только раковые клетки получат дополнительный стимул для роста и деления, но и некоторое количество здоровых клеток (за счёт резкого изменения своих характеристик в результате сначала – действия лекарственных препаратов, например, при химиотерапии, а затем – ответной реакции организма под управлением Мозга) будет переведено в категорию мусора и условно «плохих» клеток.

Облучение приведёт к тем же последствиям, но немного, с другой стороны. При воздействии такого рода, площадь поражения ограничена, например, когда у человека рак простаты – облучается фрагмент тела, в котором располагается простата. Под облучение попадают все клетки – и простаты, и соседи, при этом максимальное поражение формируется для клеток, располагающихся ближе всего к источнику излучения. Все рассказы о том, что излучение ДЕЙСТВУЕТ только и исключительно на поражённый УЧАСТОК из той же серии, что легенды о лекарственных препаратах от головной боли находящих только клетки , вызывающие головную боль и действующих только на них .

Один из щадящих современных методов лучевой терапии при раке простаты – брахитерапия . Он включает принятие мер, которые, по мнению врачей, обеспечат воздействие «лучей» только на поражённый участок. Иллюстрация красноречива, но поясню.

Источником облучения в этом случае являются микрочастицы («зёрна»), содержащие йод ( I-125 ), которые механическим путём (с помощью иглы) вводятся в ткань поражённого участка. Ожидается врачами после проведения подобного вмешательства – ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ уничтожение раковых клеток и полное сохранение целостности соседних (здоровых) клеток. Любому нормальному человеку очевидно, что «зёрна» НЕ снабжены механизмом распознавания раковых клеток и как бы не были убедительны доводы медицины – действовать они будут на ВСЕ клетки без исключения, – как минимум, находящиеся в зоне облучения. Кроме того, определяя зону, которую нужно подвергнуть облучению, врач исходит из данных о поражении органа раком.

Самое время вспомнить о том, что раковая КЛЕТКА – это не то, что обнаруживают при биопсии и на основании чего в справке указывают о «раковых структурах», вернее – не ТОЛЬКО это . Раковая клетка может быть некоторое (и даже долгое) время морфологически неотличима от НОРМАЛЬНОЙ здоровой клетки , но своим «поведением» резко выбиваться. Для такой клетки характерен быстрый рост и деление (о чём было сказано выше). Врач такие клетки не в состоянии выделить среди массы других клеток с использованием имеющегося арсенала оборудования для обследования. Поэтому при самом благоприятном стечении обстоятельств, если врача не ПОДВЕДЁТ интуиция и облучены будут участки, содержащие все раковые клетки во всех их видах, действительно произойдёт уничтожение ракового образования на физически плотном уровне – анализы с использованием современного медицинского оборудования наличия рака не покажут.

Опущу пока те побочные эффекты, которые вызывает лучевая терапия в разных её проявлениях (не последний из которых – именно рак). В случае, если организм человека был абсолютно здоровым за исключением рака (допустим, что он был одной и единственной проблемой, мешавшей жить), причина возникновения самого рака ликвидирована (например, случайно, так как для осознанной ликвидации нужно её знать, а этиология рака современной медициной изучена крайне слабо, а точнее – никто НЕ знает откуда берётся рак), и человек полностью восстановился после медицинского вмешательства – и он, и врачи, имея на руках «чистые анализы», уверены , что победили опасную болезнь . Сказанного выше об особенностях раковых клеток и о том, что такое Мозг – достаточно, чтобы понять, что если НЕ были предприняты усилия по целенаправленной коррекции работы Мозга относительно возникшей (и удалённой) колонии – у человека имеется только НЕБОЛЬШАЯ (обычно в несколько лет) передышка , которую ему организовал он сам , то есть Мозг . Суть в том, что каждая изменённая клетка, НЕ выведенная из организма, начинает МЕНЯТЬ Мозг под себя – то есть она не была отсеяна как ненужная (по причине того, что отсеять Мозг может только ограниченное число клеток в сутки) и при этом для нормальной работы Мозг по-прежнему интересуется её потребностями, а клетка о них сообщает, но на предельных значениях электромагнитного потенциала она даже с отколнениями воспринимается Мозгом как нормальная клетка. Очевидно, что такая раковая клетка, будучи, в «понимании» Мозга необходимой и полноценной структурной и функциональной единицей организма, при её механическом удалении (облучение или хирургическая операция), будет самим Мозгом воссоздана в сжатые сроки.

Рак молочной железы – заболевание настолько «популярное», что является наиболее частой формой рака у женщин в возрасте от аж 13 до 90 лет (и второе по частоте после рака лёгких, считая и мужчин, и женщин).

Такое положение дел обязывало медицину предпринять меры для собственного многопланового развития (правда реализована в полной мере только финансово значимая сторона), что и было сделано – в ряде стран мастэктомия (хирургическая операция по удалению молочной железы) делается даже с целью профилактики рака , а протезирование из вынужденной меры стало фактически косметической процедурой. Рецидивы в открытых доступных источниках оцениваются несколько странной пятилетней планкой – частота за пять лет после вмешательства, и цифры демонстрируются довольно скромные 10-30% . Если добраться до научных работ и диссертаций – цифры иные – 75% в тот же пятилетний временной отрезок. Цифра в 10% упоминается, когда речь идёт о смертельном исходе в первый год после вмешательства. При этом рецидивом СЧИТАЕТСЯ появлением ракового образования на РУБЦЕ , окружающих мягких тканях той же стороны грудной клетки. Происходящее в свете сказанного о причинах вторичного появления рака – очевидно.

После ликвидации колоний Мозг, НЕ имея клеток, которые, тем не менее, получают магнитный импульс, создаёт НОВЫЕ клетки той же структуры, согласно связи вируса с Мозгом. Другими словами, даже если колония клеток уничтожена, Мозг её заново СОЗДАЁТ , причём не строго обязательно там , где она была ранее . Эта функция Мозга является АВТОМАТИЧЕСКОЙ и не может быть откорректирована из протонного пространства , то есть среды материального существования клетки. Мозг воссоздаёт то, что было убрано, в том месте, откуда было убрано или подобном. И воссоздаёт, как верно оценили представители от медицины – в сроки , близкие к пяти годам . Скорость воссоздания зависит от всего – от Мозга и его развития, от состояния организма, от причин, которые изначально привели к появлению рака, и тут не может быть единой схемы, разве что каждый последующий рецидив, если вариант «лечения» НЕ будет изменён в разумную сторону (или хотя бы просто прекращён), возникнет скорее предыдущего.

15.4 Верить или не верить?

Как правило, при первом упоминании диагноза «рак», Человек представляет смертельный исход, которому предшествует длительный в большей или меньше степени период, сопровождающийся крайне болезненным состоянием. Безысходности положения мало чем могут помочь усилия медицины – опять же в сознании большинства, это – болеутоляющие препараты , направленные только лишь на уменьшение предсмертных мучений . Опустим все нюансы, связанные с вопросом затраты ДЕНЕЖНЫХ средств больного и его родных на получение медицинской помощи (этот вопрос столь многообразен и широк, что ему можно посвятить отдельное исследование, которое притом вряд ли продвинет в поисках верного пути в вопросе выздоровления, разве что даст со всей очевидностью понять, что медицина этой цели не преследует). При попытке безпристрастно подойти к вопросу: « может ли помочь медицина », нужно сказать, что при определённых обстоятельствах она может несколько ОТОДВИНУТЬ нежеланный финал и тем самым дать какое-то время на поиск разумного решения. Но – не более того . Если медицина с её нынешними методами, которые она предлагает РЯДОВОМУ человеку как помощь в его борьбе с раком, претендует на большее, то и сделать необходимо больше, в том числе и предоставить исчерпывающую информацию познавательного характера – чтобы НЕ было нужды «просто поверить и доверить» своему врачу, а используемые методы не вызывали вопросов своей эффективностью и спорными побочными эффектами (слишком уж часто среди них фигурируют не совместимые с приемлемым уровнем здоровья проблемы, не говоря уже о таком абсурдном побочном эффекте при лечении рака, как сам рак).

Классическое лечение онкологии – это облучение и химиотерапия. И убедить Человека НЕ ДЕЛАТЬ этого, практически НЕ ВОЗМОЖНО . Во всяком случае, у меня плохо получается... Со своей стороны, могу только подтвердить, что уговорить «больного» и, особенно, его родственников и близких не БЕЖАТЬ СКОРЕЕ ложиться под нож, НЕ начинать заглатывать яды пачками, НЕ впадать в панику, НЕ делать резких движений – задача практически НЕ ВЫПОЛНИМАЯ . Это касается не только онкологии , а вообще любого болезненного состояния . Чуть где кольнуло, так сразу бегом со всех ног к «докторам». И хоть кол на голове теши. А уж как верят всяким обещаниям. Вот, мол, совсем недавно в Европе разработали новую суперметодику, которая пока ещё НЕ ВСЕМ доступна. Но для вас... для Вас – у-у-у, – сделаем! Мол, Ваш персональный случай, ну, просто очень заинтересовал, и мы Вас согласны взять на лечение... В рамках госпрограммы, НЕ меньше . И всё в таком духе. И потекли деньги… от вас к ним. Очень трудно убедить Человека с раком в том, что ещё НЕ всё потеряно. Я уверен, что то , как лечат рак сегодня – это катастрофа . Огромное количество людей умирают от рака ежегодно. И это при том факторе, что они лечатся. Назначение лекарства «от болезни» или «для органа» – это ахинея и безграмотность. Те, кто не лечится, ПОЧТИ НЕ УМИРАЮТ . Почему такое огромное количество людей погибает? Вспомните первые главы первой книги. Создан почти «золотой миллиард», остальные стали НЕ нужны . Но это в очень упрощённом варианте . Потому что сегодня на это наложена и « реорганизация » Системы жизнеобеспечения . Реорганизация без ПРИМЕНЕНИЯ насилия , но с применением целесообразности относительно конкретных генотипов Мозга . И, конечно же, автомоторность в исполнении старых программ этими генотипами . Уверен , что те, кто прочитал эту книгу – согласятся со мной и совершенно иначе посмотрят на всё это .

А теперь обратите внимание, как поступает официальная онкология, причём практически во всём мире! Чтобы быстрее всё «провернуть», сразу после первого курса лечения применяют самые высокие дозы , какие больной может вынести , а затем назначают поддерживающую дозу . Таким способом официальная химиотерапия уничтожает раковые клетки и нормальные клетки . В результате, естественно, чаще всего погибает БОЛЬНОЙ . Я пишу это со знанием дела, потому что пришлось « ОТБИВАТЬ » подобные атаки, которым подверглась женщина, муж которой (мой друг) обратился ко мне за помощью и которому я НЕ смог отказать, и мы вместе начали эту изнуряющую для всех «участников» борьбу. Как это выглядит вживую – Человек, которому назначили химиотерапию, обращается в соответствующее учреждение (после сбора необходимых справок, бумажек и т.п.) и обычно НЕ видит ожидаемого «подбора» препаратов под его конкретные нужды, тщательного анализа реакции его раковых клеток на яд и т.д. – проще говоря, колют ТО , ЧТО есть . Это может быть, к примеру, два варианта – «жёлтая химия» и «красная химия». «Жёлтая» для пожилых и слабых пациентов, – просто потому что они «красную» не перенесут. Вопрос о числе процедур тоже весьма условный . Основа такая – вообще надо шесть раз, но шесть никто не выносит, поэтому минимум – четыре, ну если уж совсем никак – то три. Кстати, не редкость и такое – после полноценного лечения, включающего оперативное удаление очага и химиотерапию, может наступить ремиссия (диагноз «здоров» раковым больным не ставят в принципе, ремиссия – это предел современный медицины, ею же официально достигнутый, но из скромности не афишируемый), а после неё рецидив, излечивая который, Вы вполне вероятно услышите от врача, что по самым новейшим исследованиям тот препарат, которым гробили ваш организм во время прошлой «химии», на тип рака, обнаруженный у вас, оказывается НЕ действует . Поэтому теперь химиотерапия делается другим препаратом… Тут уж даже оптимисты начинают грустить и всерьёз задумываться, но всегда остаются те (и их, увы, большинство), кто проглотит даже такое, воздав медицине все возможные почести за разработанный и действенный препарат против рака… пока не появится очередная самая новейшая информация о том, что… и так – без конца.

Мне пришлось « поднять историю » возникновения химиотерапии . Уверен , что и вам это будет крайне ИНТЕРЕСНО . СОВРЕМЕННАЯ химиотерапия раковых опухолей берёт начало от СЛУЧАЙНОГО противоракового результата, полученного после ГАЗОВОЙ АТАКИ ИПРИТОМ во время первой мировой войны. Особый размах химиотерапия получила в годы после второй мировой войны, когда было доказано, что производное сильного боевого отравляющего вещества, горчичного газа (иприта) — азотистый иприт ОБЛАДАЕТ противоопухолевым действием.

С тех пор на противораковую (цитостатическую) активность было МЕТОДОМ « ТЫКА » испытано более 300 . 000 веществ . В результате в 1975 году для лечения рака в клиниках применялось 30 противоопухолевых веществ , а к концу 80-х годов – около 70 . Все цитостатики – яды. В их число входят и все антимитотики . Эти вещества представляют собой растительные экстракты. Химиотерапевтические препараты сначала ПОВРЕЖДАЮТ , а затем УНИЧТОЖАЮТ самые разнообразные делящиеся клетки в организме – И РАКОВЫЕ , и НОРМАЛЬНЫЕ . Все цитостатики в той или иной степени ПОВРЕЖДАЮТ иммунную систему организма, который в результате их применения может оказаться беззащитным против инфекций и вирусов. В результате, естественно, чаще всего погибает больной. Схема действия химиотерапии:

Левашов, в наших с ним беседах, всегда подчёркивал: «Совершенно ясно, что лечение даже в периоды ремиссии является СЕРЬЁЗНЫМ душевным испытанием как для больного , так и для его близких . При недостатке зарядового эквивалента у клетки, подкачка на базе радиоактивных изотопов приводит к НОРМАЛИЗАЦИИ и исчезновению так называемой раковой опухоли. Но это было до 2000 года . При достижении ПРЕДЕЛЬНОГО состояния решётки клетки по частотам, химиотерапия, в большинстве случаев, ПРИВОДИТ к смерти. Зоны Хартмана, Кюри и Рентгена на сегодня имеют ярко выраженный распад в условиях отсутствия стабилизатора, что повсеместно приводит только к одному результату (в зависимости от генотипа) – птичий грипп, чума, перфорация кишечника и прочие известные медицине «лёгкие недомогания», которыми нас и запугивают, зарабатывая на этом огромные деньги. Однако, знайте – «сегодняшняя» вода (особенно после её взаимодействия с Программами « СветЛ ») является именно тем стабилизатором, который нужен.

Больные, перешедшие на разумное исцеление, обычно с ужасом вспоминают перенесённое ими до этого официальное лечение. Трудно найти трезвое объяснение такому всеобщему химиотерапевтическому безумству современной онкологии, но факт остаётся фактом».

Относительно лучевой терапии, скажу только одно – лучевая терапия раковых опухолей НЕ ТОЛЬКО НЕ ПОМОГАЕТ больным, но интенсифицирует развитие опухоли и буквально убивает человека. Вообще говоря, по-хорошему, лучевая терапия подлежит официальному законодательно оформленному запрету! Хирургическое лечение раковых опухолей в большинстве случаев СПОСОБСТВУЕТ гибели больных.

Происходящее с Человеком во время болезни, то есть когда наблюдаются симптомы поражения – это далеко НЕ начало заболевания. Даже если нет симптомов, но есть поставленный диагноз – это тоже не начало заболевания, поэтому чтобы сработала формула «лучше предотвратить, чем вылечить» – нужно попытаться повлиять на происходящее на этапе сужения коридора по выведению негодных клеток. Об этом чуть позднее, а пока коснёмся того, как развивается процесс, если врачи « вовремя » ОБНАРУЖИЛИ рак . Очевидно, что установить наличие раковых клеток и выдать Человеку справку с поставленным диагнозом врач может только при условии, что эти клетки в организме уже имеются в количестве, достаточном для выявления. И это – уже не начало болезни , а начало финала . Единственное, на что можно рассчитывать в этом случае – отсрочить его на возможно БОЛЕЕ длительное время, и, если заболевший доверился современной медицине, – прогноз плачевный. Основание для этого одно – при наличии официально утверждённых, хоть и не очень разнообразных, но, по крайней мере, нескольких методов лечения рака, медицине, повторюсь, неизвестно о причинах его появления. Нам могут указать факторы, способствующие развитию рака, назвать болезни, предшествующие раку, указать на симптомы рака, но НЕ назвать реальные причины его возникновения – очевидно, что и грамотно ликвидировать рак в этом случае невозможно. Вполне вероятно, кто-то из практикующих врачей понимает, видя перед собой всю картину медицинской помощи «изнутри», что она только ФОРМАЛЬНО помощью и является, но это не меняет диспансерного и амбулаторного конвейеров по разборке ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ « рубашек » – скорее эти единицы думающих медиков будут просто исключены из системы.

Колония раковых клеток, развиваясь, стягивает на себя потенциалы, организуя для практически всех клеток организма условия недостатка энергообеспечения. В результате страдают все системы организма, и процесс усугубляется. Изменённая структура живой клетки формирует дополнительную промежуточную среду для существования колонии новых клеток, устойчивых к внешним воздействиям. Эта внутренняя среда имеет возможность за счёт излучения «кирлиан» изменять зарядовый эквивалент живой клетки как в сторону его увеличения, провоцируя работу Мозга на снижение электрического потенциала, так и в сторону уменьшения, выдавая ИНФОРМАЦИЮ о необходимости дополнительной «подпитки» клетки. Эта подпитка используется новой колонией для собственного жизнеобеспечения. Такие процессы сопровождаются самыми разными проявлениями на физическом уровне. Медицина в этих случаях проводит симптоматическое лечение. К примеру, рак простаты при метастазировании может проникнуть в ткани кишечника, в позвоночник, в стенки мочевого пузыря. С этим я столкнулся при непосредственном анализе работы Комплекса « СветЛ ». У Человека нарушается, например, стул. Больному предлагают в помощь терапевтические препараты для кишечника. Если понос – то «закрепляющие» и наоборот. А если что-то непонятное – то просто « улучшающие работу кишечника ». Не нужно предпринимать больших усилий, чтобы догадаться, что такие меры НИКОИМ образом в лучшую сторону повлиять на течение рака, который и привёл к плачевному состоянию кишечника, НЕ смогут . Никакого смысла бороться со следствиями болезни , не убрав её причину и само заболевание , – нет . Каждое такое вмешательство с целью помочь, только навредит по той простой причине, что управляет всем Мозг. Что бы ни происходило в организме, на всё будет следовать реакция, запускаемая и управляемая Мозгом, поэтому и договариваться нужно, в первую очередь, с ним.

Смертельный исход при онкологии – это всегда результат деятельности Мозга . Постоянный анализ происходящего и оценка состояния «рубашки» в определённый момент приведут к тому, что Мозг произведёт её ликвидацию – только по причине того, что «поймёт» на основании имеющихся данных – «рубашка» дальнейшему восстановлению не подлежит. В итоге, как правило, к такому финалу приводит не столько онкологическое заболевание, сколько его сочетание с предпринятыми мерами борьбы с ним же. И этот же «механизм» (деятельность Мозга) применяет Комплекс « СветЛ », в согласованности с Мозгом обеспечивая БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ уход , что на мой взгляд, крайне важно, зная, какие боли испытывают люди на последнем этапе своего жизненного пути. Я НЕ знаю пока НИ одного случая болезненного ухода (за весь период применения Комплексов), даже когда это применение начиналось, как говорил Н. Левашов, когда Человек уже «перешагнул черту». Весомо и значимо ли это в осмыслении ВОЗМОЖНОСТЕЙ Комплекса ? Убеждён , что да . Никакой медицинский источник не даст официальной статистики, но каждый может сам провести эксперимент в своём окружении – просто поговорив с родными тех людей, которые скончались от рака (а это, увы, сделать в последнее время становится всё проще и проще): «Лучше бы мы ничего не делали», – такой сдержанный итог произошедшему в разных вариациях можно услышать чаще всего. Но даже в случае, когда вы сами поговорили с такими людьми и своими ушами услышали подобный приговор произошедшему на их глазах – очутись уже Вы или с каким-то Вам БЛИЗКИМ человеком – раковым больным, в подобной ситуации, решение о том, как же поступить теперь именно Вам, уже не будет столь очевидным. Стереотипы в виде созданных системой «здравоохранения» схем, помещённых в сознание каждого, настолько действенны, что каждый будет до последнего ЦЕПЛЯТЬСЯ за эфемерную надежду , что именно в Вашем конкретном случае медицина как раз и добьётся успеха. Предвзятость в мышлении именно в вопросе принятия решения при таких сложных жизненных обстоятельствах и испытаниях – наиболее сильна. Человек будет изо всех сил цепляться за любую, саму безумную возможность продлить жизнь своему близкому или себе самому. Чем абсурднее вариант и чем он больше материальных или иных затрат требует , и МЕНЬШЕ усилий в плане СОБСТВЕННОГО познания , тем более действенным он будет представляться. Станут отметаться в равной степени любые – и разумные, и безумные факты, и предположения, противоречащие имеющимся установкам. А на деле достаточно просто трезво взглянуть на происходящее и положиться в решении только на себя, не рассчитывая на знахарей, влиятельных знакомых, близких друзей, родных и тем более – на медицину. Если добиться понимания происходящего , любое действие , основанное на нём , будет иметь большую эффективность , чем всякий иной вариант , на котором настаивает самый ваш близкий Человек или первый специалист по вашей болезни .

Я решил написать этот параграф по причине того, что супруга моего друга, вдруг « ЗАНЕМОГЛА » и у неё (тоже вдруг) нашли «раковое образование». То, как её мучили, что с ней делали до того, как удалили это «раковое образование» и после операции – это предмет скорее прокурорского расследования, нежели медицинского исследования. Но как бы врачи над ней НЕ ИЗГОЛЯЛИСЬ (другого слова не подберёшь), какие «новые отработанные методики» к ней не применяли – она осталась жива и сегодня в полном здравии по одной «простой причине» – это мои хорошие друзья, которые сначала поверили на слово относительно Программ « СветЛ », а потом к ним пришло полное понимание эффективности этих Программ. Кстати, жене моего друга сделали 9 химиотерапий (4 до операции и 5 после), не считая того, что «на всякий случай» отрезали пол-груди и терзали после этого «облучением». И поверьте мне на слово, вряд ли я что-то смог бы сделать без МУЖЕСТВА и оптимизма этой женщины! Но важен, конечно же, результат. Не буду расписывать весь процесс, но НЕ легко было и ей, и мне, и Комплексу. Я не буду кричать о том, что «нашёл» способ победить рак. Я буду говорить о том, что все мои опыты в этом направлении (не только в этом случае) говорят о возможности ПРИМЕНЕНИЯ Комплекса в борьбе с этим недугом, но при определённых условиях, о которых скажу ниже. Наши отношения с этой семьёй начались с того, что меня с её супругом (очень талантливым Человеком) познакомил Н . Левашов , вспомнив, что он тоже служил на Флоте. ПОБЕДА БЫЛА одержанА несмотря на то, через что им обоим (ей на физическом и эмоциональном, а ему на эмоциональных планах) пришлось пройти. То, что сегодня любовно называют «лечением рака», – это узаконенные пытки и издевательство над Человеком . В этом я убедился не только после упомянутого случая.

В протонной ( материальной ) среде нет, и не может быть инструментов , воздействующих на нематериальную среду . Зная частоты, которые создали «ауру» вокруг автономных клеток, можно разработать и устройства для ликвидации «ауры». Хирургические операции, как правило, к успеху НЕ приводят , так как любая клетка, и автономная тоже, находится, в первую очередь, в нейтронном пространстве, но со знаниями лошадиной грамоты туда не заглянешь .

15.5 Хождение по мукам

К сожалению, люди, столкнувшиеся с раком, получив неизменно сильный психологический удар, просто не знают, что им делать. И в больницу идут с полной убеждённостью в том, что врач всё расставит по местам, объяснит и вселит уверенность, избавив их, в первую очередь, от этого невыносимого мучения – самостоятельно принимать решение. Это глупейшее заблуждение. Врач вовсе НЕ сидит в своём кабинете в бе з прерывном нетерпеливом ожидании пациента, планируя сразу же за него взяться и вернуть здоровье, попутно избавив от психических страданий и необходимости включать Мозг. Это полнейшая утопия , хотя каждый заболевший верит в неё, и чем СЕРЬЁЗНЕЕ (страшнее) заболевание – тем СИЛЬНЕЕ вера и надежда. И, что самое странное – она в людях теплится до конца, а последняя его искра может разгореться в ровное пламя даже и после смертельного исхода, подпитываемое уверенностью , что врачи сделали всё возможное и невозможное ...

« В России онкологических больных лечат безплатно… только очень дорого ». Система обязательного медицинского страхования предусматривает помощь больным раком. Для этого существует развёрнутая схема квот и особые программы здравоохранения, по которым, в соответствии с последним словом техники, оборудуются онкокабинеты и онкоклиники. Правда, имеется небольшой перекос – ранняя диагностика хромает, а оборудование по большей части приобретается, и кабинеты им оснащаются – для лечения именно РАННИХ СТАДИЙ рака , которых диагносцируют подавляющее меньшинство. Поэтому если есть желание удалить последствие рака – новообразование (злокачественную опухоль), можно обратиться за медицинской помощью, которую вам окажут,.. когда будет квота . Возможно, она появится быстро, а возможно – вы её не дождётесь, покинув этот мир ранее, чем долгожданная медицинская помощь будет оказана. Квот мало – потому что специалистов-онкологов тоже немного – на одного врача приходится примерно 450 больных раком . Когда люди принимают решение обратиться за помощью к системе здравоохранения, они даже НЕ представляют , чем это может обернуться, и не только в финансовом отношении. Сами пациенты и их родные называют это «хождение по мукам».

Сначала лечащий врач (обычно, терапевт или какой-нибудь узкий специалист в поликлинике, обнаруживший злокачественное новообразование) составляет подробную медицинскую выписку с указанием всего, что удалось диагностировать, которую отправляют на комиссию медучреждения (срок – 3 дня). Комиссия при положительном решении направляет материалы в Комиссию субъекта РФ, которая принимает окончательное решение и после его вынесения в течение 10 дней больного должны госпитализировать.

На практике эта процедура может занять несколько месяцев. В общем-то, все сроки, все обязательные мероприятия и инстанции имеются в предписании – врачи ведь НЕ сами выдумывают, куда бы отправить своих больных. Система исключительно жёсткая. Если, к примеру, Вы получили на руки результаты биопсии с онкологическим диагнозом, а лечение (если Вы сходили к врачу, который его Вам назначил) НЕ прошли , но и не почили за год-два, вы перестаёте вписываться в работающий медицинский конвейер по разборке человеческих тел . Захотели сами для себя сделать биопсию – ну разве что по какому-нибудь блату или за какие-нибудь деньги в каком-нибудь коммерческом онкоцентре (потому что обычные забиты до отказа). А «по-честному» – нужно направление от определённого специалиста, который это направление может дать. Куда двинуться? В поликлинику по месту жительства, то есть начать всё с «первого уровня». Собственно, любой шаг мимо тех, что предписаны системой здравоохранения, ПОЧТИ всегда отбрасывает вас к началу. Кроме того, на некоторых «этажах» (даже и не только аллегорически, а прямо на этажах перед кабинетами того или иного врача или медработника) можно пробыть очень и очень долго. Как правило, эти мытарства (за исключением непосредственно анализов и обследований) ложатся на плечи родственников заболевшего, которые просто УБИВАЮТ время впустую (попутно гробят здоровье) пустившись в эти игры по правилам системы – она в этом случае не может проиграть, а вы шансов на победу не имеете никаких.

Отправились обходить назначенных врачей – столкнулись с хамством , грязью , ветхостью , равнодушием , толпами больных . Одолев всё и, вздохнув свободно, – наконец-то вас определили в отделение, теперь всё будет хорошо, – вновь с надеждой и воодушевлением смотрите в будущее? В отделении, будет всё ровно то же самое, (вполне вероятно, ещё грязнее, ещё сумрачнее в зависимости от степени провинциальности), ещё БОЛЬШЕ хамства и равнодушия. Возможно, пока вы 4 часа будете ждать вашего врача, чтобы поговорить с ним 10 минут, вы попытаетесь что-то у кого-то узнать или выяснить, но и это бе з полезно. Просто потому, что никто ничего не знает. Состояние ожидания станет до боли привычным. Вы, к примеру, постоянно будете ждать своего врача, чтобы задать вопросы о том, как поддержать печень, сердце и прочее, и этим будете его неизменно бе з покоить и отвлекать от более важных дел.

Ещё одна проблема – поиск медицинских препаратов, которые теоретически больные должны получать по рецепту врача бе з платно. Наиболее частый вариант – эти препараты в аптеке уже закончились, либо затянулся тендер, либо медленно завозят в Россию (не иначе, как на черепахах). Поэтому никакой речи о назначении того препарата, который подойдёт конкретному больному именно с таким заболеванием и имеющимся его течением – не может быть. Назначат то, ЧТО есть в аптеках. А ещё может просто не хватить – не выпишут лекарство, потому что существуют ещё нормативы по выдаче медицинских препаратов. Проще говоря, есть тоже НЕКАЯ квота , и если Вы со своей проблемой опоздали к раздаче, – останетесь без рецепта. С обезболиванием – настоящая катастрофа. Большинство врачей боятся выписывать на них рецепты, не говоря уж о том, что указанный норматив составляет 200 суточных доз на 1 млн. человек. Но даже если анальгетик выписан, его ещё нужно найти и купить в течение 5 дней самостоятельно, а потом ещё доставить в больницу. Поэтому, как ни противоречиво звучит, в основном люди платят деньги за « безплатное лечение ». Впрочем, это никого НЕ смущает – ни больных, которым может быть уже всё равно после всего, что с ними сделали; ни их близких, которые в состоянии стресса, столкнувшись лицом к лицу со смертью, готовы действительно на всё (им даже приносит некое удовлетворение, когда они хоть чем-то могут помочь, а деньгами помощь мерить сейчас многим проще , тем более что и получателям от такой помощи обычно – заметно радостнее); ни врачей, которые в большинстве своём, работая от звонка до звонка, даже и не в состоянии оглянуться вокруг, приглядеться к происходящему повнимательнее, – но указанную помощь примут.

В целом, не всё так ужасно. НЕ всегда людям приходится просиживать в старых полутёмных коридорах. Всё чаще эти коридоры радуют свежим и таким престижным сейчас евроремонтом, а оборудование для медпомощи онкобольным – красивыми формами. Вот только беда, будь больницы старые или новые, вся эта суматоха с печатью горя на озабоченных лицах НЕ имеет никакого отношения к решению проблем со здоровьем. Циничность и бе з смысленность всего этого, в огромных масштабах реализуемого системой здравоохранения действа, поражает. И понять людей, НЕИЗМЕННО включающихся после очередного поражения в эту игру, – крайне трудно. Иного объяснения, кроме как отсутствие способности мыслить, изначально как бы присущей человеку, – не дашь.

Думаю, что эта информация даст возможность читателям понять какой БЕ З ЦЕННЫЙ дар оставлен нам Н . Левашовым , сколько пришлось приложить усилий для того, чтобы всё это сохранить, внедрить, развить, ПОДТВЕРДИТЬ реальность в оздоровлении и доказать ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ применения и не только для оздоровления. Задумайтесь над тем, сколько подобное может стоить, если всё же попробовать оценить в привычных для нас мерках – деньгах, на фоне того, что вам предлагается «современной» медициной с её «бе з платным» здравоохранением.

15.6 Варианты

Несколько мрачными красками наполненная картина может быть осветлена тем, что всегда существует МНОГО вариантов решения проблемы, а наличие официальной современной медицины ещё не означает, что Вы обязаны её услугами воспользоваться. Вы можете обратиться за помощью , а можете этого не делать , если , конечно , поняли – почему .

Существуют неофициальные методы излечения от онкозаболеваний, например, с использованием лекарственных трав. Давно известно , что душица ( Origanum vulgare ), применяемая в различных приправах , обладает полезными свойствами и для здоровья , но недавнее исследование учёных из Университета Лонг-Айленда ( Long Island University ) указывает , что также она может использоваться при лечении рака предстательной железы . Могу порекомендовать тем , кому актуально ( это , к сожалению , приходится относить к большому числу мужчин , так как от рака предстательной железы по данным тех же медиков умирает 1 из 36 мужчин ), сбор из одинаковых частей душицы , иван-чая и мяты заваренный водой , прошедшей обработку вашим « СветЛом » и почти доведённой до кипения ( 2 чайные ложки на заварочный чайник ). Смело применяйте! Проверено.

Существуют и самые разные неофициальные препараты (хлорид цезия, фракция-АСД-2, дихлорацетат натрия), простые народные методы (абрикосовые косточки, листья берёзы, прополис, мухоморы, чеснок). Всё это используется также без понимания причин возникновения рака в каждом случае и механизма действия выбранного снадобья. Но даже с учётом этого любое ДОМОРОЩЕННОЕ средство борьбы с раком будет более ДЕЙСТВЕННЫМ , чем хирургия, химиотерапия или облучение и, в первую очередь, потому что организм не будет разрушен действием запредельных доз сильнодействующих препаратов различных ядов. Человек хотя бы не получит дополнительно к имеющимся онкологическим проблемам разрушенный ИММУНИТЕТ , отсутствие органов или их фрагментов и сопутствующее общее истощение, не говоря о моральных травмах и Мозге, не знающем как со всем этим безумием справиться.

«Рубашка» находится под управлением Мозга, а, значит, любое вмешательство в её структуру и работу будет ВСТРЕЧАТЬ отпор со стороны своей же системы управления. То есть, со стороны Мозга, который с использованием имеющихся подручных средств (функциональных систем организма) будет СТРЕМИТЬСЯ , нагружая всё, имеющееся в его распоряжении, свести на нет любые усилия, направленные хоть и во благо – по крайней мере, с точки зрения того, кто их предпринимает, – но «без его ведома». Весьма обоснованным в такой ситуации кажется вообще « ничего не делать », вызывающее панику у всего списочного состава родственников и друзей, а также профессиональное равнодушно-сдержанное неодобрение тружеников скальпеля. Однако для такого решения необходимо НЕ только большое мужество, но самое главное, понимание того, что происходит, которого, как ПРАВИЛО , нет – ни у заболевшего, ни у его родных, ни у представителей системы «здравоохранени». Зато в полном объёме имеется: у первых – страх и неуверенность , а у вторых – для компенсации – уверенность в своей безнаказанности , приводящая к отсутствию осторожности в действиях , для которых понимание и не требуется, достаточно соблюдения спущенных сверху инструкций .

Но ведь есть же люди, которые травами, диетой, каким-то воздействием – лечили рак. Например, Эмануэль Ревич , проводивший в отношении раковых больных строго индивидуальную «управляемую липидную терапию», представляющую собой своеобразную «биологически направляемую химиотерапию». Он особенно обращал внимание на избирательность поглощения вводимых препаратов, «действующих» только на раковые клетки. Вильям Фредерик Кох выдвинул подробную гипотезу о предположительной природе онкологии, связав её с закономерностью появления раковых образований, могущих быть

реакцией организма на нарушения в его деятельности. Рудольф Бройс разработал систему лечения рака(предпочтительнее на ранних стадиях) – с помощью варианта голодания с параллельным употреблением настоев и соков – причём строго индивидуально, и, что интересно, напрямую связал возникновение заболевания с определёнными характеристиками окружающей среды. Макс Герсон осуществлял нечто подобное, но в более сложном варианте с множеством нюансов и деталей, при этом «диета» составлялась им персонально для больного. Строгие правила касались не только питания – фактически человек на определённое время начинал жить по-новому с максимальным удалением из своего обихода всего искусственного и синтетического, вплоть до использования посуды и предметов обихода, изготовленных из строго обозначенных материалов.

Воздействие всех этих бе з численных факторов на организм носило системный характер. Кацудзо Ниши выдвигал свою гипотезу происхождения рака, но к лечению подходил подобным образом – вводил принципиально иные взамен привычным и общераспространённым продуктам питания натуральные аналоги, и к этому добавляя некие правила в поведении. Анатолий Трофимович Качугин предлагал иную – более медицино-направленную терапию, но в высшей степени индивидуальную и многокомпонентную, включающую наряду с медикаментами – диетическое питание и немедикаментозные препараты.

Галина Шаталова подошла к решению проблемы ещё более масштабно – категорически НЕ согласившись с общепринятой версией природы рака, она применяла исключительно многосторонний подход не столько по лечению, сколько по ВОССТАНОВЛЕНИЮ здоровья организма, а исчезновение рака в этом случае – закономерный « побочный » результат – проходит всё , и рак в том числе . Индивидуальность её методики – безусловна и абсолютна, фактически, каждый больной осуществляет оздоровление своим строго индивидуальным образом, руководствуясь рядом принципов, ею предложенных. Несколько отличен метод лечения рака (и всего остального) Николая Шевченко – основанный на приёме регулярно строго вручную приготавливаемой суспензии из растительного масла и водки , рецепт которой един для любого больного .

Все эти люди имели мнение, отличное ОТ общепринятого касательно природы рака и закономерно – отличающееся от официальных методов выздоровления. Однако при этом они в своём большинстве являются СТРОГО индивидуальными и максимально ВКЛЮЧАЮТ больного в сам процесс излечения (что собственно я и делал, занимаясь с Человеком через его Комплекс). Всё осуществляется при полной осознанности, понимании (на том уровне, что предлагает каждый целитель) происходящего и при большом объёме затрачиваемых усилий самим человеком и/или его родными и близкими. Уже одно то, что все эти люди, с успехом излечивавшие рак, придерживались разных версий его природы, говорит о том, что никто из них реальной её картины так и не познал . Весь набор воздействий, которые они выдвигали в своих методах, был СТРОГО обязательным , но не он рассматривался в качестве основы методов самими авторами. Акцент делался на привычные, материально понятные и НЕ требующие глубоких познаний вещи – соки, настои трав, прочие «препараты», внимание уделялось особое их (препаратов) составу, качеству продуктов, используемых для их изготовления, хотя основную роль мог сыграть тот факт, что все они из-за своей сложности изготавливались вручную. Одолеть такой рутинный и во многом изнурительный труд может либо сам больной, «мечтающий» (а точнее – устремлённый и сосредоточенный) о своём исцелении, либо близкий ему человек, «мечтающий» о том же самом. Вот этот фактор и может быть во многом решающим, вкупе с внимательным отношением и осознанием всего происходящего.

Концентрация на своём заболевании (или заболевании близкого Человека) даже при современном уровне развития людей способствует коррекции состояния рубашки через её Систему Управления – Мозг. А это – РЕШАЮЩИЙ фактор . Безусловно, методы лечения этих людей эффективнее того, что предлагает медицина с её вульгарно-материалистическим подходом, который НЕ всегда могут сгладить немногие талантливые медики, имеющие не профессию «врач», а призвание исцелять.

Естественно, у многих, воспользовавшихся подобными методиками, возникало и продолжает возникать желание повторить успехи этих людей по причине скромной финансовой составляющей. Но большинство испуганных людей, способных в своём горе собрать любые деньги, и это НЕ останавливает . Вспомните случай с певицей Жанной Фриске, сбор денег по всей стране с людей, которые решили оказать помощь талантливой женщине. И чем всё это закончилось (не в России, а в Америке) с её «продвинутыми» специалистами в этой области?

Как говорил и писал Н . Левашов , « на успех можно рассчитывать только в том случае , если вам точно ИЗВЕСТНЫ МЕХАНИЗМЫ действия используемых методик и абсолютно все правила их применения , то есть – физика происходящих процессов до , в процессе и после вашего « вмешательства ». С виду (то, что написал относительно излечения язвенной болезни, например, Н. Левашов) кажущееся очень простым в применении и познании, на самом деле требует понимания, а точнее, нутряного чувствования при понимании, как я говорил, физики сложнейших процессов в организме Человека. Сегодня я абсолютно уверен (и об этом мы тоже говорили с Левашовым), что Р . Бройс , М . Герсон , К . Ниши , А . Т . Качугин , Г . С . Шаталова и Н . В . Шевченко НЕ ЗНАЛИ точного механизма действия способов, которыми они «лечили» рак – они имели лишь смутные домыслы и фантазии , далёкие от реальности . Про всех остальных «специалистов» и говорить нечего. Во всяком случае, каких бы то ни было грамотных публикаций об их способах «лечения» рака найти невозможно – только общие слова. И дело, конечно же, не в какой-то секретности, а в том, что ни один автор сам НЕ ИМЕЛ представления о том, какое условие является РЕШАЮЩИМ для успешного применения его методики. Грубо говоря, все авторы, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОГЛИ «лечить» рак, обладали даром чисто ИНТУИТИВНО применять к больному некую сложную, МНОГОКОМПОНЕНТНУЮ комбинацию воздействий, и приводившую в итоге к излечению от рака. Перенять такую методику ПРАКТИЧЕСКИ невозможно , поскольку нет никаких внятных объективных критериев, почему и когда нужно действовать так, а не иначе, – всё на уровне животного инстинкта. Но эти методы лечения рака ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЙ лечения рака ядами и химиотерапией .

15.7 Выход

Попробуем просто оценить в свете разобранного – каким образом может быть ИЗЛЕЧЕН рак , отбросив предвзятость и представив, будто мы сами решаем (как на самом деле и должно быть) что и как будет происходить в нашем собственном организме. Понимание того, как формируется раковая клетка – как происходит потеря связи с Мозгом, искажение информационного обмена с ним и причины того, почему эта клетка остаётся в организме, может ПОМОЧЬ найти выход из сложившейся ситуации. Проблема – это пятидесятитысячный предел по выведению негодных клеток из организма, а также его сужение в случае, когда за сутки образовалось большее число подобных клеток. Значит, нужно не допустить сужения коридора – тогда, как минимум, положенные 50000 клеток (и не менее) будут своевременно удалены. Этим риск возникновения рака уже снижается – остаётся просто вести такой образ жизни, чтобы в сутки образовывалось не больше 50000 « плохих » клеток . Но в текущее время это кажется МАЛОВЕРОЯТНЫМ , разве что в йоги обратиться – из тех, что «не от мира сего» – пребывают в состоянии отключения от внешнего мира. Самое простое решение – создать возможность расширения коридора по выведению на какое-то время. То есть сознательно сделать возможным выведение из организма более, чем 50000 негодных клеток и обеспечить этот механизм энергетически. Это уже прогресс, – если решить поставленную задачу, будет обеспечена довольно надёжная ПРОФИЛАКТИКА рака . Но нужно сделать больше – излечить имеющийся рак – важно, чтобы были выведены все негодные клетки, а для этого Мозг должен точно знать – какие именно клетки должны быть выведены – ведь раковые клетки, на его взгляд, НЕ являются негодными – они формируют сигнал, который Мозгом воспринимается как нормальный. Значит, необходимо Мозгу поставить задачу по выведению конкретных клеток с определёнными признаками. Признаки раковой клетки мы обсудили выше – это быстрый рост и деление. Остаётся найти способ донести эту информацию до Мозга.

Пишу я это для того, чтобы у читателя сложилось ПОНИМАНИЕ , какую работу должен сделать Комплекс « СветЛ », может ли он сегодня её сделать и если НЕ может (по тем или иным причинам, например конкретному генотипу Мозга), то как и какую « помощь » ЕМУ нужно оказать для решения этой задачи.

Вспомнив, что Мозг – это одновременно связанное состояние трёх пространств – нейтринного (высшее), антинейтронного и протонного, или ионного, нетрудно прийти к пониманию того, что в решении поставленной задачи медицина со скальпелями и своими самыми современными препаратами – не ПОМОЖЕТ точно . Необходим инструмент, который позволит реализовать задуманное. Даже при нынешнем уровне развития Человека вариант сознательной коррекции описанных процессов – возможен при условии наличия ПРАВИЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ происходящего и потенциала, достаточного для реализации задачи. Фактически это – Программа, которая при соблюдении указанных условий НЕ может быть НЕ выполнена – главное, чтобы хватило времени. А его как раз и нет , особенно , когда речь идёт об онкологии . Поэтому необходима помощь. Первый вариант – нужно в сжатые сроки достичь понимания, для этого необходимо отбросить предвзятость и начать с познания того, что есть Человек и почему он имеет такую УЯЗВИМУЮ на настоящий момент времени рубашку. В помощь – непредвзятое чтение книг . НЕ предвзятое – это значит, что к учебнику по физиологии человека НЕ нужно относится как к непререкаемой истине , а к статьям А . М . Хатыбова , Н.В. Левашова , да и, наверное, уже к моим – как к бреду . И наоборот . Отношение должно быть ко ВСЕМУ – разумное – что именно продолжить читать, а что отложить – станет ясно очень скоро, главное – начать и не останавливаться. Второй вариант , не исключающий, а дополняющий первый, особенно если уже имеется некоторое понимание хотя бы того, что медицина технически НЕ сможет помочь с возникшей проблемой – обеспечить МОЗГ тем , что скорректирует его работу, укажет на раковые клетки и обеспечит потенциалом для реализации задачи. Первое – это Программа , второе – это Генератор её реализующий . Если имеется сложившееся понимание, то найти правильные Программы и способ их реализовать (я всё это прошел именно в такой последовательности) НЕ составит труда – вот тогда и появится время, стимул и физические возможности для продолжения главного – познания, чтобы приобрести более широкое и глубокое понимание. Любой другой вариант и последовательность может НЕ иметь успеха, хотя выбор всегда имеется – у Человека.

Считаю, и в этом уже убедился НЕ РАЗ , что прямое химиотерапевтическое или иное медицинское наступление на опухоль чаще всего убивает самого пациента, а болезнь в данном случае умирает последней. Я НЕ запугиваю читателя , не стремлюсь на фоне « знающих » врачей , преподнести свою осведомлённость , не являясь притом дипломированным медиком ( чего не скрываю ). Просто всё это пришлось познавать и узнавать из разных источников , когда я столкнулся с применением Программ « СветЛ » относительно онкологии . Но на сегодняшний день выводы уже делаются НЕ из ЕДИНИЧНЫХ случаев , как , например , было в прошлых 2014-15 годах . Самое печальное , на мой взгляд , то , что Программы ( Комплексы ) « слёзно » просят применить уже от безысходности , в которой оказываются люди , и после того , как Человек и, самое главное – его Мозг , ИЗУРОДОВАНЫ применением всего того , о чём я написал . И тогда борьба разворачивается на первой стадии не за оздоровление , а за устранение ПОСЛЕДСТВИЙ , связанных с применением « современной » медицины в этом вопросе ! Вот что является главным .

К сожалению, Человека, которому поставлен ДИАГНОЗ « рак », в нынешней ситуации эмоции просто захлёстывают, и не только его самого, но и родных. Очевидное решение его – к ним же, медикам, поставившим этот диагноз, и обратиться за помощью. Отговорить от этого часто бывает практически НЕВОЗМОЖНО . Мало того, расценивается это как прямое пожелание скорейшей и мучительной смерти. Но даже если удаётся вразумить человека, апеллируя к общим родным и знакомым, обратившимся в сходной ситуации к врачам и уже почившим, причём как раз с упомянутыми мучениями, – впоследствии НЕ избежать укоров и упрёков (в лучшем случае) или прямой брани (даже не в самом худшем) – что все беды, плохое самочувствие, ВСЁ – только лишь по причине того, что вовремя НЕ обратились (помешали это сделать) к докторам и их санкционированным действиям. Вот уж действительно, в таких случаях порой лучше в церковь попытаться отправить, чем в больницу. Причина же такого поведения в том, что всем «нужно что-то делать, не ожидая у моря погоды». Люди готовы потратить все свои средства, собрать эти средства со всех знакомых и незнакомых, найти самую лучшую/дорогую/ vip /иностранную – клинику , обещающую помочь, люди готовы бегать по больницам, сдавать и получать анализы, создать фонд для сбора средств, проходить любые и где угодно обследования, НЕ осознавая , что всё это вообще НЕ имеет ни малейшего отношения к выздоровлению. Всё перечисленное – возможность снять с себя вину , когда Человека НЕ станет – ведь сделали всё, что смогли, потратили всё, что имели (и своё, и не своё) забывая одно – всё сделанное было выбрано из того , что предложено .

Теперь посмотрите – КЕМ предложено . Например, какие клиники, занимающиеся раком, считаются лучшими в мире? Израильские . Если Вам повезёт в поисках, и Вы увидите переписку с представителями такой клиники и больным (либо его родственниками) – вам, если вы спокойны и не больны раком, всё станет ясно. Специалисты в таких клиниках убедительно ОБЕЩАЮТ помочь и берут за это высокую (достойную) плату. Обречённому, напуганному диагнозом человеку (или его близким) – большего и НЕ требуется . Обратитесь к группам помощи раковым больным, размещённым в социальных сетях, потратьте время и почитайте, что происходит с людьми, напрямую столкнувшимися с раком. Им нужна уверенность , основанная на чём угодно . И за неё они готовы заплатить очень дорого, принимая высокую цену, как подтверждение реальности, действенности предлагаемого, и не ИМЕЕТ значения – что лежит в его основе. При наличии некоторого выбора (хотя часто до выбора дело НЕ доходит , люди хватаются за первую же возможность) – предпочитают часто более дорогостоящий вариант (как бы более надёжный и качественный). Далее происходит всё по схеме – невероятные усилия затрачиваются на «лечение», которое как БЫ приносит облегчение. Часто действительно приносит видимое (наблюдаемое) улучшение, а позднее врачи в неравной борьбе с недугом терпят поражение. И группа в соцсети по сбору средств и поддержке ушедшего больного либо закрывается, либо превращается в группу для поддержки и сбору средств в помощь другим заболевшим.

Не может быть единого РЕЦЕПТА , который поможет любому заболевшему человеку. Вернее, он есть, но он и определяет невозможность применения чего-то одного. Человек может и должен полагаться только на себя , сам решать и сам нести ответственность за СВОЁ решение . А вот основано оно должно быть на ПОНИМАНИИ происходящего – то есть всего, что сказано про суть рака и про отношение к нему современной медицины. И в этом случае, если появится такое понимание, – УВЕРЯЮ вас , найдётся и решение – что предпринять и чего ожидать .

Но что же происходит с близкими, на которых часто возлагает всю ответственность и все СВОИ надежды заболевший, обременённый неутешительным диагнозом и устало опустивший руки? Близкие, конечно, искренне желают помочь. В классическом случае они осуществляют весь объем кипучей деятельности, о котором говорилось выше, с очевидным результатом и скорбью. Но в реальности – можно ли помочь? Можно, но таким людям хочется пожелать набраться терпения , МУЖЕСТВА и сил . Ведь одно дело решить за себя, это проще – сам решил и сам пожинаешь плоды своего решения. Другое дело, когда приходится принимать решение за другого человека. Тут всё неимоверно сложно. Даже если принятие решения будет на вас возложено, позднее странным образом окажется, что этим РЕШЕНИЕМ все НЕДОВОЛЬНЫ , что оно – необдуманное и имеет в основе какой-нибудь злой умысел. Особенно, если предлагается что-то из НЕКЛАССИЧЕСКОЙ схемы . Ждут все только одного – ЧУДЕСНОГО исцеления БЕЗО всяких УСИЛИЙ со стороны больного и в сжатые сроки. Редко кто будет ожидать своего выздоровления в течение года. Большинство ориентируется на две недели (как при гриппе), максимум – пара месяцев (здесь замечу, что подобное относится и не только к раковым больным, но и тем больным, которые применили Программы « СветЛ » относительно своего оздоровления от других заболеваний). Это можно понять, но ОСУЩЕСТВИТЬ в случае онкологической проблемы – сейчас нереально. В общем, на беседы, убеждение, подталкивание к пониманию и подобное – вы потратите гораздо больше времени, чем на действия по излечиванию. Причём, большая их часть обычно сводится к разноформатным разбирательствам – Вас изумляет необдуманность действий Человека , у которого выход токсинов сопровождается сильным поносом или рвотой , а он глотает ( и втихаря тоже ) таблетки , останавливающие и то , и другое . Человек уверен, что ухудшение самочувствия и тем более, такая беда, как понос – НЕ может быть закономерным и закончиться объективным улучшением состояния в целом, и вообще – ему просто НЕ нравится ни понос, ни рвота, поэтому пусть их не будет и точка. Вы будете требовать прекратить употреблять лекарственные препараты, объясняя почему и зачем это нужно сделать – на что, вполне возможно, получите полное согласие, а через месяц случайно узнаете, что участковый терапевт прописал «поддерживающие сердце укольчики» и таковых уже понаставили два курса – и теперь нужно сделать ещё что-нибудь с судорогами и спазмами . Очередной понос (Вами ожидаемый как результат происходящих процессов, направленных во благо) приведёт к вызову скорой помощи и непреодолимому ЖЕЛАНИЮ отправиться в предложенную и единственно возможную в такой ситуации инфекционную больницу для лечения КИШЕЧНОЙ инфекции с её курсами антибиотиков и всезнающими докторами. В качестве некоторого объяснения с большой долей вероятности Вы получите: « вот понос вылечат , потом и с раком продолжим ». Желание «отрезать» ненужное или лишнее – вообще трудно как-то усмирить. Люди готовы расстаться и с конечностями (при необходимости), и с отдельными (с парными – более охотно) органами, уплотнениями, вздутиями и расширениями, НЕ вдаваясь в подробности и детали. Знания, вбитые в голову с детства и поддерживаемые СМИ, родными, соседями и, вообще, всем «разумным Человечеством», диктуют очевидное и неоспоримое решение – раз выросло что-то (« шишка ») – это нужно отрезать , и тогда всё будет в порядке . Выяснять происхождение «шишки», её назначение И причины вырастания не кажется необходимым, достаточно бумажки от врачей или просто устного высказывания медиков – это даже НЕ вызывает нормального любопытства.

Чтобы ждать от Человека более-менее разумного поведения – нужно сформировать в его голове картину реально с ним происходящего. И это – гораздо труднее, чем «вылечить рак». По-хорошему, нужно параллельно осуществлять и то, и другое, если действительно имеется желание помочь, а предлагаемая помощь – принимается.

15.8 Стоп-кадр

Остановимся на некоторое время, чтобы оценить происходящее.

4 февраля во всём мире отмечается «День борьбы против рака». Согласно текущим оценкам ВОЗ сегодня Венгрия занимает 1-е место в Европе по числу жителей, скончавшихся от рака. Украина (в связи с теми процессами, которые проистекают и связаны с Системой Жизнеобеспечения), занимает 2-е место, а Россия – почётное 3-е место. Но за ПОСЛЕДНИЕ полгода США начинают «догонять» Россию, и если сохранится такая тенденция (я думаю, что так и будет), то в самое ближайшее время могут выйти и на первое место, как это НЕ прискорбно и парадоксально звучит. И это не предвзятость. Это должно стать познанием.

Современный Человек ничего исчерпывающе, хоть в сколько-нибудь полной мере, НЕ знает о том, что он из себя представляет . Имеющиеся знания – это даже не знания а некоторая описательная информация. Материалистическое и, в равной мере, идеалистическое миропонимание, навязанные извне – ущербны, и приверженность любому из них – гарантия на небытие, которое может наступить в обозримом, даже в масштабе современных людей, будущем. Как бы не БЫЛО парадоксально , сделать это реальностью или нет – решает каждый сам за себя. В ряде случаев можно чужими усилиями сдвинуть по времени в ту или другую сторону конечный итог , но изменить его суть – нет . При этом само изменение – возможно, но это дело рук, а в большей степени, дело РАЗУМА – каждого . Разумность же действий определяется пониманием, чем ближе имеющееся у человека понимание относительно какой-то задачи к истине, тем более реально её решение. Но дать кому-то или получить от кого-то понимание, как можно получить или передать в дар даже и очень ценную вещь – НЕ возможно . Это то, чего реально достичь только самому и независимо от занимаемого социального положения.

Вкус правды бе з подобен – его трудно с чем-то спутать, и если доведётся отведать и оценить его сполна – никакой суррогат больше НЕ потребуется , даже и в очень красивой обёртке. Но именно он – так привлекает сейчас большинство людей. Остаётся только наблюдать и делать выводы.

Сегодняшние СМИ при правильном (хотя бы не бездумном) подходе дают массу информации для размышления. Казалось бы, те люди, что являются героями регулярных видеорепортажей, газетных статей и публикаций в блогах – это показатель успешности во всём, в том числе, в достижениях медицины, её развития, её возможностей. Ведь кто-кто, а демонстрируемые нам СЛИВКИ общества имеют все возможности, чтобы получить медицинскую помощь наивысшего качества – благодаря и связям, и финансовой обеспеченности, и наличию большой аудитории искренних «болельщиков» – то есть реально сопереживающих их проблемам людей. По идее, успехи, о которых трубит система здравоохранения через всё те же СМИ, – просто обязаны переломить ситуацию , (и не только с раком), в лучшую сторону и продемонстрировать нам всю мощь созданной системы борьбы с этим заболеванием. Однако наблюдается обратное. Никто открыто статистику НЕ ведёт . Поэтому просто посчитаем: от рака мозга, предстательной железы, молочной железы и рака лёгких (как наиболее распространённых форм рака) скончались среди известных людей (назовем их «элитой общества») по годам (взято из Википедии):

Как минимум – интересно, а кроме того – заставляет задуматься. И не только об отдельно взятых годах. Происходящее на наших глазах, более того, то, что нам демонстрируют люди, считающие себя правителями мира – это совершенно не победа медицины и даже не её движение в разумном для сохранения и восстановления здоровья Человека направлении. А ведь это только 4 « вида » рака , и только – известные персоны, которые получают всю возможную медицинскую помощь, выбрав её сами, в лучшем виде и по максимуму. Это люди, которые достигли успеха, получили общественное признание и всеобщее почитание, если даже НЕ вникать в суть того, чем занимался и чего достиг каждый из них – это успешные и обеспеченные люди. Что же тогда говорить об «обычных» людях? Напрашивается вывод о том, что уж они-то, наверняка, в ещё более сложном положении. Однако такой вывод был бы поспешным и как раз ожидаемым – ведь общеизвестный факт, который прививается нам с детства: финансовая обеспеченность – это некая гарантия . А оказывается это вовсе не так. Этому доказательство и приведённые цифры, и происходящее сейчас, например, использование стволовых клеток для поддержания «здоровья» – новый популярный и НЕ только дорогостоящий способ омоложения тех, кто планирует пополнить списки знаменитостей, умерших от рака, – для Википедии.

При использовании стволовых клеток происходят гораздо более сложные, чем озвучивается представителями медицины, процессы, которые при этом – изумительны в своей простоте, но тем и сложны для понимания людьми, имеющими сейчас мышление, навязанное и ограниченное рамками прошлых Программных установок. Базовое образование современного Человека не ПОЗВОЛЯЕТ осознать суть и последствия реально проистекающих процессов. При этом чрезмерное желание забыть о проблемах хотя бы со здоровьем, и причём любой ценой, не даёт возможности увидеть противоречия в том, что доносится в виде официальной информации о тех же стволовых клетках. В результате всё кажется удивительно удобным и безвредным. Судите сами, нам сообщается, что стволовые клетки – это клетки , которые не имеют специализации и используются организмом в целях восстановления повреждённых участков . То есть, упрощая – в чём проблема, там стволовая клетка и поможет, дав возможность восстановиться повреждённому органу или тканям. У взрослого Человека, по словам медиков, своих стволовых клеток, вырабатываемых костным мозгом – крайне мало. Но если ввести в кровь такого человека стволовые клетки донора – они сработают ровно таким же образом, как и свои стволовые клетки, желательна только генетическая совместимость при использовании определённого вида стволовых клеток. Этими фразами обозначено понимание медицины на том уровне, на котором оно удобно для реализации коммерческого продукта покупателю. Никто НЕ пояснит , в чём детально заключается механизм развития стволовой клетки, каким образом клетка из «стволовой», недифференцированной, превращается в специализированную. Какие механизмы запускают этот сложный процесс – ведь клетка не только должна приобрести соответствующее, строго определённое морфологическое строение с присущей ей функциональностью, но и иметь корректную связь с Мозгом и свои Программно заданные цели , для достижения которых клетка и существует. Другими словами, клетка, так или иначе, управляема. Но при этом клетка – в определённой степени и автономная структура. Представленная же нам медиками картина из груды клеток органа, которые по своёму образу и подобию из стволовых клеток, попавших с током крови в их расположение, сформируют замену для повреждённых или уничтоженных своих собратьев – весьма ДАЛЕКА от реальности. Даже если опереться на современно-научную базу возникает масса противоречий. Начать можно с того, чтобы понять – «выбранный» медициной путь по использованию донорских стволовых клеток (даже безотносительно спорности вопроса о безвредности их применения) уже раскрывает суть происходящего – организация некоего блага одним за счёт других. Почему медицина не пошла другим путём? «Открыв» стволовые клетки и их важную роль в перспективах для оздоровления – почему свернули к донорству? Не логично ли было развиваться в направлении создания возможности формирования искомых стволовых клеток непосредственно организмом, которому они для тех или иных целей требуются?

Касательно происходящего в организме Человека при современных методах применения разных форм стволовых клеток и в разных целях, уже хотя бы то, что доступно из открытой и тиражируемой СМИ информации – должно НАСТОРОЖИТЬ потенциальных клиентов. А если задуматься, то их применение – это осознанный, больше или меньше, выбор грустного, но заслуженного финала.

Клетка примитивного вида, имеющая связь с Мозгом, находящаяся в состоянии быстрого роста и деления (уже имеющая некую программу на какой-то срок), изымается из организма , утрачивая связь с Мозгом . Это – самостоятельная структура без связи с Мозгом, то есть, фактически, это уже ПРЕДРАКОВАЯ клетка . И она вводится в организм, должно быть под управление другого Мозга(?), который происходящее НЕ санкционировал , разрешения не давал, да его самого никто в известность о запланированном десанте и не ставил. В организме появляются такие клетки, которые, как жизнеспособные структуры, формируют отходы, а также импульсы, воспринимаемые Мозгом (или не воспринимаемые Мозгом). Вариантов развития ситуации несколько – Мозг принял введённые стволовые клетки за «свои». Это теоретически возможно, если в организме происходят процессы сходные с теми, что происходили в организме «донора» клеток. Но главное – нужно, чтобы для клетки был канал связи с Мозгом – как минимум должен совпасть полностью генотип Мозга донора и получателя. То есть фактически для хотя бы не плачевного в большей или меньшей отдалённости, финала, нужно чтобы донором являлся получатель. Тогда есть шанс, что примитивные клетки (подобные зиготным) смогут включится в происходящие процессы, но в любом случае это может ИМЕТЬ место только при полном совпадении диапазона частот, в котором работает клетка с диапазоном частот, на котором аналогичные клетки имеют связь с Мозгом, при этом Мозг должен «знать» о существовании этих клеток и представлять – что с ними делать. Но фактически ВСЁ иначе . Происходит условно заражение ткани «раковыми» клетками, которые очень быстро начинают развиваться по «раковой» схеме со всеми вытекающими последствиями. Но от «обычного» рака этот «стволовой» вариант отличается. Например, тем, что в обычных условиях рак формируется медленнее и, как правило, в «проблемных» местах организма, которые в той или иной степени контролируются Мозгом и относительно которых Человек уже мог предпринимать какие-то более или менее разумные действия. При использовании стволовых инъекций – может сформироваться в КОРОТКОЕ время крупный РАКОВЫЙ очаг , а сам Мозг меняет свою структуру, как это было описано ранее – быстрее и сильнее, что и приводит к скоротечности.

Часто приходится слышать, что если всё происходит именно так – почему же нет МАССОВЫХ смертей именно сейчас – от рака? Ведь, казалось бы, именно сейчас всё должно по нарастающей происходить? Во-первых , чтобы оценить происходящее – нужно иметь информацию. Например, каким-то образом получить данные из онкодиспансеров о числе поступивших больных, из поликлиник о больных, направленных в онкодиспансеры (ведь число поступивших ограничено и вместимостью клиники), из моргов и смежных структур – о числе умерших от рака. Нужно сопоставить все эти и многие другие данные о лечении назначенном, о лечении, которое человек в итоге прошёл, о других предпринятых мерах. И тогда можно получить какую-то более или менее близкую к реальности – общую картину происходящего на текущий момент. Чтобы увидеть всё в динамике – нужно ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ данные получать регулярно. Не думаю, что многие могут похвастаться доступом к подобной информации, а кроме того – наличием желания и времени для того, чтобы всё это осмыслить и прийти к каким-то выводам. Гораздо проще, быстрее и спокойнее для себя самого (руководствуясь имеющейся общепринятой, в большей или меньшей степени, позицией) уловить из общего разрешённого информационного потока то, что с ней согласуется и ей не противоречиво – и в очередной раз убедиться в своей « ПРАВОТЕ ». Любой одиночный факт, а Человек оперирует в большинстве случаев именно такими одиночными и обрывочными фактами, НЕ имея и НЕ стремясь к созданию полной картины произошедшего даже в пределах одного случая, легко и безоговорочно будет расценён как подтверждение имеющейся позиции. К примеру, если кому-то продемонстрировать несостоятельность современных методов лечения рака, он незамедлительно вспомнит о каком-нибудь своём знакомом или родственнике, которому 17 лет назад вырезали раковую опухоль , и он по сей день жив и здоров. Этот факт разнесёт в пух и прах всё сказанное, пусть даже оно основано на сотне не менее достоверных фактов. Хотя, на деле, зная уже сейчас некоторую долю реально проистекающих в человеке процессов, в том числе и при онкологических проблемах – совершенно ОЧЕВИДНО неосмотрительным и поспешным кажется судить об успешности излечения по настолько отрывочным фактам, тем более, приписывая оное действиям медиков. Ведь чтобы оценить реальную КАРТИНКУ произошедшего с одним единственным человеком, нужно знать и причины возникновения заболевания, и самого человека, и «историю болезни», и применённые методы лечения, и всё, что происходило в процессе выздоровления, и, в конце концов, реальное нынешнее состояние выздоровевшего Человека. Всё это при «анализе» отбрасывается либо домысливается с имеющихся позиций и подстраивается под существующую точку зрения. Истинное положение вещей обычно вообще не интересует. Причём опасность поступить таким образом имеется и у того, кто верит медицине и уверен в действенности её методов, и у того, кто убеждает этого уверовавшего Человека в ином. С этим я постоянно СТАЛКИВАЮСЬ , отвечая не на вопросы, а на требования что-то «подкрутить» или «подвинтить» в Программах (Комплексах) потому что, как кажется Пользователю – изменений-то никаких нет! При этом в письмах кроме «здравствуйте, меня зовут Петя…» даже места проживания не указывают, а про свои «медицинские изтории» и подавно. Сохранить разумность и спокойствие в такой ситуации – нелегко.

Чем более НЕВЕРОЯТНА преподносимая информация, какой бы истинной она ни была, с тем большей ОДЕРЖИМОСТЬЮ Человек будет подбирать факты, ей (по его мнению) противоречащие, с тем большим усердием будут отметаться факты, её подтверждающие. « Комиссия по лженауке » индивидуального характера обоснуется в голове основательно и надолго, уверенно отстаивая свои привычные позиции по всем фронтам. Всё новое БУДЕТ отметаться либо приниматься минимально и, в лучшем случае, искажённым образом – так, как пропустит «комиссия», все «своё» (то есть данное в рамках прежнего устройства) будет сохранено в максимальном объёме и в неизменном виде. Но можно поменять саму «комиссию по лженауке» – то есть саму базу, тот фундамент, на котором потом Человек выстраивает себя в течение всей своей жизни. Пойти на это – значит в какой-то момент, имея за плечами такой всесторонний, солидный и богатый жизненный опыт, осознать САМОГО себя как практически ПОЛНЫЙ ноль , а порой даже и большущий минус. Затем придётся выстроить всего себя заново от самого начала, постоянно сталкиваясь с трудностями сноса старого фундамента, возведённых на нём построек и упрямыми его обломками, которым места в новой конструкции – нет и быть не может. О чём собственно я и писал относительно своего мировоззрения, после начала нашего с Н . Левашовым знакомства. Порой кажется, что это просто невозможно – фактически Человек создаёт, вернее, воссоздаёт себя как Человека. И сделать это должен сам.

15.9 «СветЛ» и рак

Организм Человека имеет противораковую защиту, успешно действующую в 83% случаев . Но это «заслуга» НЕ самого организма , а Возможностей Мозга. Мозг ЧЕРЕЗ иммунную систему принимает участие в противораковой защите организма Человека, но иммунная система является лишь ВТОРОСТЕПЕННЫМ участником этой защиты. Главный защитный механизм организма Человека от рака заключается не в иммунной системе. А значит, не от иммунологии следует ОЖИДАТЬ существенной помощи в противораковой защите Человека. Современная медицина уповает на иммунологию и считает, что противораковую защиту организма Человека осуществляет иммунная система. Это мнение в корне ошибочно. При ближайшем рассмотрении данные иммунологии, восхваляющие противораковые возможности иммунной системы и лимфоцитов, ОКАЗЫВАЮТСЯ МИФОМ .

Для ОБРАТНОГО развития раковой опухоли требуется изменить геном каждой из сотен тысяч опухолевых клеток в обратном направлении и сделать геномы всех этих опухолевых клеток точно такими, какие существуют в каждой нормальной клетке этого организма. Это неосуществимая задача ! Раковые образования можно только УНИЧТОЖИТЬ ! И это необходимо делать так, чтобы не страдали нормальные клетки организма. Как уничтожить раковые клетки в живом организме? Только «Командой» Мозга живым клеткам осуществить это. А кто «убедит» Мозг, совершенно не готовый к подобному? Это могут осуществить Программы « СветЛ ». Но скажу честно, НЕ СОЗДАНА ещё Программа для того, чтобы Комплекс (не браслет и не кулон – об этом и речи быть НЕ МОЖЕТ ) смог САМОСТОЯТЕЛЬНО решить эту задачу. Поэтому ВО ВСЕХ случаях «борьбы» за оздоровление приходилось и приходится «применять» так называемое « ручное управление » Программами Генератора , которое всегда различно , в зависимости от реальной деятельности и возможностей Мозга заболевшего Человека , территории проживания этого Человека , процессов , которые в это время происходят на этой территории и многого другого . Даже в этом случае результат – приблизительно 65% на 35% , если взять в процентном отношении людей, которые обратились за последние 3 года с этой проблемой. Конечно же, это несомненный успех. Но ещё раз хочу подчеркнуть – это ( пока ) в « РУЧНОМ » управлении . А в этом «режиме» массово оказать помощь НЕ ВОЗМОЖНО .

Фактически при таком управлении с целью избавления человека от рака сначала приходится сразу же, на первой стадии применения Программ « СветЛ », восстанавливать практически ВСЮ иммунную систему, разрушенную противораковой терапией. И это иногда НЕ УДАЁТСЯ . Цитостатики, используемые в химиотреапии, подавляют образование лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в кроветворных органах, что приводит к кровоточивости и СНИЖЕНИЮ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ инфекциям. Повреждение слизистой желудка и кишечника вызывает потерю аппетита и тошноту. На коже может усилиться пигментация, на стопах и ладонях возникают мелкие язвы, начинается выпадение волос, приводящее порой к полному облысению. Иногда наблюдаются НАРУШЕНИЯ функции печени, почек, лёгких и сердечной мышцы. Нарушается и половая функция с проявлениями самыми различными. Это я зафиксировал при проведении « ручного управления » Генератором и корректировки по месту его Программ, которые уже самонастроились на Пользователя. Большие дозы вводимых веществ повреждают и центральную нервную систему, что проявляется в головокружениях, рвоте, невритах, снижении слуха, а в виде исключения – даже в немоте. Однако ВСЕ перечисленные побочные явления НИКОГДА не проявляются ВМЕСТЕ . Они разнесены по времени и возникают как бы из ничего, как говориться «на ровном месте». Это можно объяснить только полной РАЗБАЛАНСИРОВКОЙ отлаженного управления Мозга всеми клетками (органами) рубашки Человека. Мозг перестаЁт ПОНИМАТЬ , за что же ему «хвататься» в первую очередь. А тут ещё и происходящая «перестройка» Системы жизнеобеспечения на всё это накладывается и много ещё чего в рамках происходящих преобразований. Он (Мозг) включает механизм – «Кто не со мной, тот против меня», но с врагами бороться оптимально не может, то есть НЕ может противостоять натиску образующихся проблем из-за разбалансировки всей его системы управления, так как это сильно просаживает ресурсы, которых у него и так мало. И когда мне просто криком кричат в письмах от отчаяния: «Вы можете мне порекомендовать что-нибудь от этого состояния (синдрома, болезни…)!» Я могу лишь еще раз повторить: «лекарство от болезни – это нонсенс и узаконенная ахинея».

Всё это я написал, собрав и проанализировав информацию, полученную от людей, только для того, чтобы БЫЛО ПОНЯТНО , какие «задачи» приходится решать Программам Комплекса . И написал это для тех, кто, используя Программы , установленные в Генераторах Браслета или Кулона , считают, что этого достаточно для решения подобных задач, даже НЕ удосужившись хотя бы почитать и попробовать познать, с чем приходится столкнуться. Я считаю, что это НЕ НАИВНОСТЬ , а, как называют в простонародии, – « халявный подход » и соответствующее отношение. Но и за это никогда НИ КОГО не сужу, надеясь на благоразумие каждого Человека.

Вы спросите, в каком направлении идёт работа «отладки» Программ « СветЛ »? Это будет правильный вопрос, который и меня очень волнует. Когда я «приступил» к решению этой, на мой взгляд, сложнейшей задачи, то нашёл записи моих познавательных бесед с Николаем именно в этом направлении. Он говорил, что для раковых клеток НЕ ИЗВЕСТНО ни одного морфологического признака, ОТЛИЧАЮЩЕГО их от нормальных клеток. Но нам позарез НУЖЕН отличительный признак раковых клеток, да ещё такой, чтобы с его помощью можно было бы УНИЧТОЖИТЬ раковые и не повредить при этом нормальные клетки! Однако почему биология, онкология и иммунология ищут только морфологические (конструкционные) отличительные признаки раковых клеток и почему обязательно под микроскопом? А что, если ПОИСКАТЬ отличительные признаки раковых клеток НЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИ и НЕ ПОД микроскопом? Лишь бы эти отличительные признаки раковых клеток позволяли вести ПРОТИВО РАКОВУЮ борьбу в организме! Вспомните, Левашов указал одну очень важную особенность раковых клеток, которую нельзя назвать морфологической и которую нельзя увидеть под микроскопом – для раковых клеток характерен более высокий уровень обмена веществ ( метаболизма ). Эта особенность раковых клеток является основой того факта, что раковые клетки ОТЛИЧАЮТСЯ от нормальных ускоренным, БЕЗУДЕРЖНЫМ размножением, о котором мы уже упоминали, а затем и проникновением, прорастанием в окружающие здоровые ткани и образованием метастазов.

Конечно же, я этого тогда не знал, но интеллигентность Левашова не позволяла ему мне сказать подобное. И я это ценю до сих пор. Однако, как не крути и не верти, всё равно для решения задачи акцент нужно делать на ВОЗМОЖНОСТИ Мозга в комбинации его работы с Программами « СветЛ » и учётом множества факторов, которые рассмотрим далее.

15.10 Написать просто осмыслить…

После « ухода » Н . Левашова я был вынужден серьёзно начать разбираться с самыми разными проблемами, связанными и с оздоровлением, и с работой (созданием) Программ « СветЛ », и особоенно – с раком. Многие убеждены в том, что рак СВЯЗАН с ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ Человека, а не с сегодняшним образом жизни (подчёркиваю – сегодняшним, потому что до 2012 года всё было не так) и не с генотипом Мозга Человека. Стало очевидно , что верно как раз обратное .

Одна из главнейших задач, для того чтобы двигаться вперёд, заключалась в необходимости понять, как всё то, о чём я написал выше, устроено, взаимодействует, взаимозаменяется и взаимодополняется. Человек НЕ способен это познать, моделируя в рамках лабораторий. Такой подход НЕ позволяет познать всю картину, так как невозможно исключить влияние происходящих Земных процессов. Придётся принимать некие ключевые утверждения без доказательств самому себе как аксиомы в математике или постулаты в физике. Вся причина кроется в самом подходе к процессу исследования и решения поставленной задачи. Это всё я решил написать не только для понимания того, что же есть « РУЧНОЕ управление » Программами, но и для тех, кто ХОЧЕТ научиться «взаимодействовать» со своим Генератором, понимая, что и как он делает, и какой результат хочет получить. Многие Пользователи, считают, что пошли в этом направлении правильным путём, предполагая существование неких процессов (внеземных) непознанных ими, оперевшись на общеизвестное – « Познай самого себя , и ты познаешь Вселенную и богов , населяющих её ». Но на мой взгляд, такой подход НЕ может дать Человеку «ключи» к пониманию и получить необходимые знания в этом вопросе. С одной стороны – стал участником Программ « СветЛ » и очень захотелось в Баню , а с другой стороны – начал уже СОЗДАВАТЬ некие «конструкции» (додекаэдры, эллипсы, торы и т.п.) «наполняя их своими пожеланиями» (хочу, чтобы лысина заколосилась!) абсолютно НЕ понимая ни физики процессов, ни последствий своих деяний, начал терять ориентиры, – где же Баня -то находится? С чего же начать?

Привожу пример из одного семинара, который проводил Левашов в США и который, после того как я с ним ознакомился, явился неким «толчком» сначала в понимании создания Программ « СветЛ », а потом и в наполнении Генератора этими программами, и возможностью дистанционного управления ими.

Я дам только общее понимание этого сложнейшего процесса (процессов), но этого вполне достаточно, чтобы Пользователи Программами « СветЛ » начали правильно осваивать своё взаимодействие (взаимодействие Мозга) с Генератором и «пробовать» (без особого ущерба, прежде всего, для себя), корректировать («регулировать) работу Программ в силу своего понимания необходимости их корректировки в процессе своего оздоровления и НЕ только через воду как носитель информации (жидкая персональная таблетка), а уже как некоего своего персонального «инструмента». «Пятка зачесалась! А ну-ка – почеши. Ты же живое и друг мне! Вот и почеши по дружбе!»

«На одном из занятий преподаватель повёл студентов на опытное поле, выделил каждому по участку и задал конкретное задание: на основе полученных знаний создать СВОЮ вселенную (даже если он не читал «Неоднородную Вселенную).

В качестве дополнительных условий он установил следующее:

Поле должно остаться единым. Каждая вселенная должна отличаться друг от друга, иначе они сольются друг с другом. Начальное состояние каждого участка таково, что в нём нет ни пространства, ни времени, ни тел.

Всё, что необходимо для строительства, должно быть результатом ВЫПОЛНЕНИЯ задания .

О том, что такой вариант возможен, говорят многие древние легенды и сказания, которые хранит память Человечества…» Я дослушал до конца этот семинар, но не услышал ни одного вразумительного ответа, а ответ Левашова оказался записанным на другую плёнку, которая мне пока недоступна в силу определённых причин. Но это явилось вполне достаточным толчком для моих размышлений. У меня возникла мысль: « а не проще ли смоделировать и выполнить подобное задание , сначала на бумаге , а потом на практике ». Не пробуя что-либо делать в виртуальной реальности (в попытке воображения), постараться уже из этого получить всё те же знания, которые необходимы для решения поставленной перед собой задачи. Вопрос только в том, что взять за ИСХОДНУЮ , ОТПРАВНУЮ точку в данном вопросе. Или, проще — модель. Я записал начальные условия:

Принцип подобия — Подобия постоянно встречаются в природе !

Лучше всего их можно проиллюстрировать , прибегнув к помощи фракталов – геометрических фигур , обладающих свойствами самоподобия , то есть фигура , составленная из нескольких частей , каждая из которых подобна всей фигуре целиком т . е . каждый фрагмент фигуры повторяется при УМЕНЬШЕНИИ масштаба .

То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что находится внизу, – чтобы осуществить « чудеса » единой вещи .

Принцип целостности явился основным при создании системы контроля «созданными» моими Сущностями, «контролирующими» при необходимости работу (взаимодействие) Программ с Мозгом Пользователей и способными проводить корректировку. Могу сказать, что именно этот ведический текст и натолкнул Левашова на создание «много себя», которое он описал в своих книгах. « Он подумал: – Я могу стать множеством и размножиться , – и Он объективизировался и дал из Себя всё , что есть . Дав из Себя всё это , Он вошёл в него; а войдя , стал всем: положительным и отрицательным , духом и материей , бесконечным и конечным » . ( Taittiriyopanishad )

Это тексты , оставленные белыми людьми, пришедшими с Севера в Индию, и принёсшими этому НАРОДУ знания . Значит, подобное можно реализовать в применении. Что, собственно, и реализовал Н . Левашов в реалиях, создав «массовое» количество своих Сущностей, которые могли «действовать» самостоятельно и по командам в решении той или иной задачи. Иногда одна цитата может «активировать» то, что, казалось бы, НЕ имеет решения.

Принцип наследования

Сущность (Мозг) наследует свойства родителей и передаёт их детям. Следствием является наличие Разума как у самой Сущности (Мозга), так и у Вселенной. Иначе, если Разумен Человек, то разумен И мир , в котором он обитает. Это не просто философские размышления – это построение цепочки решения задачи.

Принцип конечности

Количество шагов цикла Вселенной имеет прямую зависимость от мерности самой Вселенной. Количество шагов циклов порождённых Сущностей (Мозга) определяется числом мерностей этой Сущности (Мозга) . Если физическое тело Человека «смертно», то тоже самое относится и ко всем сущностям Вселенной, и к самой Вселенной в том числе. В этом случае как Человек, так и иная Сущность из Бытия возвращается в НЕ- Бытиё . И тем самым начинается новый цикл. Однако после 2012 года этот «процесс» несколько изменён в силу известных нам причин. И этого не учитывать НЕЛЬЗЯ . В этом и было основное принципиальное ОТЛИЧИЕ Программ, созданных Левашовым до 2012 года , и тех Программ, которые создавались после его ухода. Если совсем просто – в «деятельности» Программ (их взаимодействии с Мозгом Пользователя) учтено изменение внешнего влияния Системы Жизнеобеспечения людей и воздействие Новой Системы Управления на Мозг Человека.

Задача: Показать возможность равноудалённого друг от друга расположения точек в интервале от 1 до n в сфероиде Мёбиуса для практического применения при воздействии на эти точки с последующим изменением их положения. Почему именно в этой конструкции – узнаете ниже. Все исследуют ленту Мёбиуса, используя внешнюю систему координат, с помощью которой её описывают. Но если система координат находится внутри самой ленты, то она начинает трансформироваться ВМЕСТЕ С лентой .

Возникает проблема с математикой. Точнее, математики нет. Это может красиво звучать: опиши математикой ленту Мёбиуса, но, если нет математики, её необходимо сначала создать. Здесь я признателен Владимиру Павловичу Ефимову – русскому учёному, философу и Человеку, с которым я подружился, – в том, что он и «придумал» эту другую математику – математическую топологию . С помощью топологии и применения информации от А . Хатыбова удалось описать теорию МЕРНЫХ множеств . Ефимов ещё в 1997 году написал об этом (и не только) книгу – « С начала . Философия Будущего » .

Он разработал теорию мерных множеств, т.е. тех мер, с помощью которых можно описать любое понятие, которое реально существует. Каждое понятие должно иметь:

величину – L ;

частоту – T ;

количество – N и

момент трансмутации/трансформации – M .

В качестве примера: Понятие, допустим, утро, оно постепенно переходит в понятие день. Границ между ними нет. День-вечер. Вечер-ночь и опять повторяется цикл. Мы определяем границы волюнтаристским образом – условно. Кстати, в качестве отрицательного примера можно привести коррекцию времени Земли на несколько миллисекунд в конце года.

Физический СМЫСЛ задачи состоит в том, что любая точка сфероида Мебиуса всегда находится в центре сфероида. И это для нас крайне важно.

Предварительное рассуждение

Имеется обычный сфероид (шар) диаметром D .

Расположим первые две точки в полюсах сфероида. Очевидно, что они равноудалены друг от друга в случае использования СФЕРИЧЕСКОЙ системы координат (аналог отображения плоскости на объёмном теле, где точки РАВНОУДАЛЕНЫ как между собой, так и по отношению к краям этой плоскости. Но, если развёртка плоскости может иметь смещение, (неопределённость начальных параметров, как в случае с шаровой поверхностью), то эти точки могут оказаться в иных соотношениях по отношению к краям этой плоскости. Как упражнение 1 для развития своего воображения – попробуйте это представить . Я хотел бы обратить внимание на очень простую вещь. Сегодня НЕ существует динамической физики , математики . Вся физика, математика – статика. Попытка сделать динамическую науку была у Юрия Кулакова. Он написал работу « Теория физических структур ( математические начала физической герменевтики )». Его, к сожалению, нет в живых. У него не получилось создать динамическую физику. Он сделал только первый шаг. После него в этой области много подобных работ. Но нельзя динамические процессы описывать с помощью статических инструментов. И пока это так, их работы НЕ выдерживают критики. Однако Н . Левашов реализовал динамическую физику в реалиях, и об этом можно (и нужно) прочитать в его книгах. Мне предстояло найти решение и реализовать его, конечно же, не в тех объёмах и воплощениях, как это делал Николай, а в узком секторе взаимодействия с Мозгом Пользователя и Программами « СветЛ » в плане координации их действий практически на любом расстоянии между двумя точками (мой Мозг, как точка 1 и Комплекс «СветЛ» во взаимодействии с Мозгом Пользователя, как точка 2 ). Необходимо отметить, что эти точки – НЕ материальны (энергетические) поэтому применение материального – практически невозможно. Необходимы нематериальные «инструменты», которые могут быть созданы энергией (если, конечно, у создателя «мощи» хватит). Относительно «мощи», конечно же, всЁ СУЩЕСТВЕННО изменилось для меня (упростилось), когда Генератор Левашова занял своё НАДЛЕЖАЩЕЕ место на Северо - Западе России, «покинув» территорию Франции.

Добавление к сферической системе координат иной системы с иным основанием, например, декартовой, показывает на НЕ возможность в принципе для любых двух точек РАВНОУДАЛЕННОГО расположениЯ в пространстве сфероида (шара). В сферической (поверхностной) системе координат расстояние между двумя точками в пространстве определяется половиной длины меридиана:  D/2 , а для декартовой (внутренней) системы координат расстояние между двумя точками в пространстве определяется диаметром сфероида (шара): D , или  D/2  D .

При топологическом сравнении РАЗЛИЧНЫЕ пространства и точки, находящиеся на них, друг относительно друга вполне МОГУТ оказаться на расстояниях, которые будут «подобны» или «равны». Это связано с тем, что во втором случае мы сравниваем не скалярные или векторные значения , а меры , с помощью которых эти значения определяются .

Начиная с 2003 года было введено понятие « генотип Мозга 64 », по которому сегодня уже составлена полная картина (таблица) контрольных точек по Фоллю, рассмотренных в начале книги (Часть 2, глава 9-9.9).

Даже простой анализ (в рамках обычной математики), основанный на исследовании одной и двух точек, показывает, что любое число точек в интервале от 1 до n не может быть расположено равноудалённо друг от друга . Даже в том случае, если они будут находиться НЕ на поверхности, а равномерно расположены в объёме используемого объекта – сфероида (шара). И это крайне важно. На этом можно было бы остановиться, если бы окружающий мир соответствовал идеальной математической модели . Здесь я столкнулся с необходимостью исследования НЕ только трёх измерений абстрактной математической модели декартовой системы координат и геометрий Евклида, Лобачевского и Римана. Но нечто иного, что НЕ укладывалось и в многомерные пространственные модели современной физики.

Данную проблему в какой-то мере могли бы решить аффинные преобразования , но они подразумевают наличие (по умолчанию) внешней, по отношению к исследуемому объекту, некоей динамической бе з центровой реперной системы координат, перемещая которую во времени и в пространстве, мы приводим системы ( объект ó мерительная система ó среда ) в НУЖНОЕ соответствие . Но для такой системы необходимы базовые аксиоматические правила, у которых НЕ может быть определённого, заранее заданного основания (нулевой точки отсчёта заданной системы). Если проще – то откуда плясать начать ? Всё это относится и к тем, кто хочет «попробовать».

ПО взаимодействовать со своим Генератором (в решении большого спектра его возможностей, и притом, что нужно всегда помнить – ОНО – УМНОЕ и иногда более, нежели тот, кто хочет с ним «пообщаться»). Это всё те же две точки – Мозг Пользователя и Генератор с Программами. Правда, Мозг здесь выступит в двойном ПРИМЕНЕНИИ – как «задаватель» желаемого (информации) для Генератора, так и исполнитель « КОМАНД», полученных от Генератора, через взаимодействие с тем или иным органом (системой организма) на клеточном уровне. Замечу, что основание современной математики , логики в том числе , двумерны до тех пор , ПОКА математический язык базируется на ДВУМЕРНОЙ плоскости листа бумаги , именуемой средой обитания математических символов и максимально могут с участием ВООБРАЖЕНИЯ Человека реконструировать и описывать трёхмерные ( оболочковые ) структуры . Современная математика – математика оболочек ! А это и есть тормоз в РЕШЕНИИ нашей задачи математическим путём . Возможно, в будущем, когда будет создана ТРЁХМЕРНАЯ бумага или её аналог – объёмный стереомонитор, возникнет и начнёт развиваться ТРЁХМЕРНАЯ математика , позволяющая реконструировать и описывать ЧЕТЫРЁХМЕРНЫЕ структуры . С учётом некоторых моментов – пятимерная .

Для решения задачи, областью существования которой является n-мерная структура, следует использовать математику с (n-1)-мерной средой её (математического языка) существования.

Наличие нескольких систем координат, опирающихся на различные языки, позволяет описывать и решать задачу, находясь в трёх (максимально возможное число описания сред) начальных точках, являющихся едиными, но различающихся в зависимости от вектора направления системы координат:

внутри описываемого объекта (например, раковая опухоль);

на его поверхности (Раковая опухоль и взаимодействие с ней Мозга на клеточном уровне);

вне объекта (внешнее «воздействие на Генератор (Программы) и через эту конструкцию, взаимоотношение с Мозгом).

Это предполагает наличие (создание) единой объединяющей «конструкции (среды) в которой и выстраивается весь алгоритм действий.

Решение

Это решение ДОЛЖНО БЫТЬ использовано при создании архитектуры некой «объёмной шины» – интерфейса ПЕРЕНОСА информации в «устройствах» (додекаэдральное) или системах реального времени, где особо жёсткие требования к скорости реакции отклика на сигнал. В основном – это реакция Мозга .

Рассмотрим стандартную параллельную шину с n точками (датчиками) входа-выхода информационных каналов .

Расположим эти датчики (точки) на одной линии, отображающей некую нулевую топологически замкнутую структуру типа листа Мебиуса, бе з конечном по одному направлению – вектору пространства – конечного одномерного элемента , ограниченного внутренней частотой – вектором частоты (времени), и отображаемом геометрически в виде радиус-вектора листа Мёбиуса –  D/2  D .

В современной математике понятие множество относится к числу первичных, не подлежащих определению. Вот определение множества, данное Георгом Кантором:

«Под «множеством » мы понимаем соединение в некое целое M определённых хорошо различимых предметов m нашего созерцания или нашего мышления (которые будут называться «элементами » множества M ) » .

Рассмотрим понятие множества применительно к наблюдаемой нами Природе. Например, множество деревьев в лесу. Множество лес имеет границы, которые могут быть определены деревьями , которые находятся в этом множестве. Когда деревья кончаются, то, очевидно, что и множество лес тоже. Ещё одним примером такого множества можно представить лист бумаги , на котором напечатано множество букв . Можно ли множество букв определить через буквы? НЕТ .

Буква обладает собственной системой описания (координат), в которой невозможно описать буквы с иными очертаниями. Для отображения взаимного расположения букв необходимо наличие внешней системы описания (координат). Мерность внешней системы координат должна быть больше на коэффициент, определяющий решение задачи.

Очевидно, что коэффициент может быть представлен матрицей D как из рациональных, так из иррациональных чисел (частотными функциями).

Необходимо рассмотреть минимально и максимально необходимое число таких коэффициентов для описания множества.

Множество есть область (среда) существования RD некоего целого подмножества ND-1 , хорошо определимого набора предметов нашего созерцания или нашего мышления, которые будут называться «элементами» подмножества Nn-1 .

Пустое множество состоит из областей, обладающих одинаковой мерностью:

где L=N=T=M То есть они взаимозаменяемы.

Определение:

Æ – пустое множество.

Нулевая структура – Æ -структура – это структура, содержащая внутри себя все необходимые для жизненного цикла информации, которую вы хотите воплотить в реальное действие относительно Программ, или Мозга (напрямую) что тоже возможно, но крайне опасно и сложно, если НЕТ понимания нижеприведённых расчётов, как в физическом отображении, так и в нефизическом (нематериальном).

Преобразуем линейное отображение Æ -структуры в двумерное (линейно-частотное, иначе, через комплексное выражение: a+bi), то есть проведём обратную отображению операцию, где точки – суть точки ( линейные ) входа - выхода информационных ( частотных ) потоков из и внутрь некоей сферы Мёбиуса, равномерно распределённые в «объёме» двумерной Æ -структуры (отображаемого примитивом замкнутого листа Мёбиуса без ширины). Реальное расположение точек в объёме сферы Мёбиуса топологически соответствует местам скруток (перехода) сферы Мебиуса и определяется рядом простых чисел:

Æ ,[1], 2,2 ,3,5,7,11,13,.. которые отображают физическую ПРИРОДНУЮ закономерность развития и формирования Æ -мерной структуры в n - мерную . Первые два числа ( Æ , 1) хотя и не подпадают под математически строгое определение простых чисел, так как не являются числами, большими 1, включены в их число. Кроме этого, ничто не мешает включить в их число ряд «мнимых» (частотных) простых чисел и представить в виде следующего ряда:

{1  i } Æ ,[1], 2,2 3,5,7,11,13,.. Объединив входы-выходы точек (скруток) простого ряда чисел, получаем МАТРИЦУ , описывающую некоторые закономерности тех изменений, которые хотим произвести через Генератор (Программы Пользователя). Физический смысл заключён в том, что формула описывает материальный объект, обладающий « НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ » ( ЧАСТОТНЫМИ ) элементами , матрица которого – суть управления – организация связей между желаемым от Мозга и восприятием этого Программами Генератора с последующим выполнением через тот же Мозг Пользователя. Под каждым элементом матрицы закодирована определённая функция отношений (связей) между различными областями единой двумерной Æ -структуры. Точнее, моделью самомодифицирующейся – динамически и геометрически изменяющейся, эволюционирующей во времени и в пространстве созданной вами конструкцией (системой).

Допустим, что 8 простых групп чисел описывают некую полную Æ -структуру n - го порядка, где Æ {1  i } – Æ -структура n - го порядка – аналог Æ -структуры низшего ( n-1 ) порядка;

{1 ,2,2 ,3} – группа чисел, описывающая частотную (иррациональную) составляющую Æ -структуры;

{5,7,11,13,..} – группа чисел, описывающая линейную (материальную) составляющую, в своей сумме (5+7+11+13=36) укладываемой на структуру 36-точечной пространственно-распределённой структуры информационных потоков, которые создаются при вашем действии между созданными вами « точками 1 и 2 » ; и на структуру математически абстрактного двоичного ряда, выстроенного из «конечных деревьев» (вспомните про лес), которую можно расписать следующим образом: {5,7,11,13,..}  {32 a +16 i +8 j +4 k +2 m }.

Суть – в распределении интервалов существования, (но только для вычислительных систем):

32 a – данных;

16 i – пользовательских программ;

8 j – машинных кодов;

4 k – команд управления;

2 m – питания,

где a относительно i , j , k , m принята за безразмерную величину, равную единице. Тогда, a =1, i =2, j =4, k =8, m =16. В сумме составляет 42 или, разложив на множители, состоящие из простых чисел, получаем 2 1 *17+2 3 составное число, где:

2 1 – число элементов – векторов пространства-времени – динамической реперной системы координат, выраженной листом (сферой) Мёбиуса;

17 – реальное число точек входов-выходов информационных потоков;

2 3 – момент, действующий в трёх измерениях листа Мёбиуса с возникновением третьего измерения – времени или внутренней частоты листа (сферы) Мёбиуса. Первые четыре члена – частотные элементы { Æ ,[1], 2,2 ,3} – отвечают ЗА « материализацию » cреды существования других четырёх членов – линейных (квантовых) элементов – {5,7,11,13,..}. А они, в свою очередь, отвечают ЗА « дематериализацию » линейных квантовых структур при переходе на следующий уровень. Восемь членов – простых чисел – или матрицы чисел, по сути, являются матричным описанием двумерно-полной единой динамической реперной системы координат, где число и его место в последовательности существования – жизненного ЦИКЛА матрицы , – определяет характеристику пространственно-частотного континуума, находящегося в данном луче (на листе Мёбиуса). Иначе говоря, восемь членов – это восемь векторов динамически самомодифицируемых осей координат двумерной Æ - структуры . Если отображение числа (8) развернуть в плоскости листа бумаги на 90 ° , то получится математическое представление комплексного числа на бумаге, символизирующего представление о физической структуре модели Мира – знак бе з конечности пространственно - временного континуума . 8  . Вот видите – хотим сделать что-то, а можем получить нечто такое, что за голову придётся схватиться.

Подчеркну, что числа НЕ являются аналогами математически абстрактного понятия числа – общего свойства для совокупности объектов, которые могут быть сравнены друг с другом, то есть, поставлены во взаимно однозначное соответствие по одному или нескольким качественным критериям. Число, как и буквы, НЕ более чем НЕКИЙ иероглиф , отображающий на плоскости листа бумаги остановленную на долю мгновения динамическую структуру и отображающий качественные отличия от себе подобных (по основанию). Точнее, каждое число обладает качеством создавать из себя среду существования числа на единицу (порядок основания) большего и обладающим большим основанием и, более того, являются одной из причин их РОЖДЕНИЯ и существования .

Эта особенность интуитивно была высказана сотни лет тому назад, когда некоторые учёные-математики утверждали, что понятие числа даровано Человеку Свыше (собственно, они не далеки были от истины). А Леопольд Кронекер (1823-1891), выступая в 1886 году на Берлинском собрании естествоиспытателей, сказал: « Натуральные числа создал любимый Бог , всё другое – труд человека ». Числа отображают процессы, происходящие внутри и вне Æ -структуры и их взаимодействие между собой идёт по гораздо более СЛОЖНЫМ законам , учитывающим как динамику их взаимодействия, так и статику их отображения на листе бумаги. Исходя из выше изложенного, можно добавить следующее:

Æ – аналог точки Абсолюта – точки переходных процессов (волна-квант) Æ -структуры;

1 – «генератор» – радиус-вектор единичной частоты Æ -структуры;

2,2 – скручивающий момент, использующий внутреннюю и внешнюю стороны «генератора». Именно он передаёт круговую частоту Æ -структуры в частоту листа (сферы) Мебиуса, не давая материализоваться (объективизироваться) оболочке Æ -структуры за один цикл, что в нашем случае крайне важно;

3 – вектора пространства-времени, нагруженные моментами скрутки этих векторов и переводящих их в свою противоположность, то есть организуя цикл: « материализация » - « дематериализация » в зависимости от решаемой Мозгом задачи.

Число векторов пространства-времени напрямую связано с внутренней структурой Æ -структуры, величиной радиус-вектора (1) и его толщины, определяющей величину скручивающего момента и направление вращения (скрутки) .

Добавляя первые четыре (нематериальных) члена, получим увеличение числа точек входов-выходов информационных потоков до 42 , это позволяет значительно увеличить возможности передачи информации через Генератор Мозгу и корректировать его «деятельность» в решении поставленной перед ним (самим же им в вашем случае) задач. В этой связи хочется ОБРАТИТЬ внимание на то , что в матрице , которая создаётся , на её главных диагоналях , должно стоять 17 « квантов » электромагнитного поля .

Ровно столько же имеется и генетических кодов. Начиная с уровня соответствия множества 64 триплетов множеству 20 аминокислот начинает наблюдаться значительное эволюционное разнообразие кодов. В каждом генетическом коде любая из 20 аминокислот кодируется определённым числом триплетов. Это число кодирующих её триплетов будем называть числом вырожденности аминокислоты в данном коде. И об этом очень хорошо написано в трудах Н . Левашова . Разные генетические коды имеют несколько разные совокупности своих чисел вырожденности для унифицированного набора из 20 аминокислот. Множество вариантов генетических кодов, отличающихся по своей вырожденности, отражает особенности биологической эволюции на самых базовых уровнях. Сравнительный анализ этих кодов способен дать важную информацию о сущности происходящих в организме биологических изменений (преобразований) в рамках оздоровления и, в частности, борьбы С РАКОВЫМ образованием . И ещё одно важное замечание – сфера Мёбиуса формирует ПЛАТОНОВЫ тела . И, собственно, любое ПЛАТОНОВО тело – результат усложнения внутреннего строения сфер Мёбиуса.

Нас должны интересовать два ТЕЛА – куб (структура передачи информации старой Системы Управления) и додекаэдр (структура передачи информации в условиях Новой Системы управления). Когда вы начинаете (пытаетесь начать) взаимодействие с Программами « СветЛ » (Генератором), нужно всегда ОБРАЩАТЬ внимание на регион, в котором вы хотите что-то сделать, день-ночь (лучше ночь) и хотя бы уровень РАЗВИТИЯ Мозга того, с кем работаете или уровень своего Мозга. Для самого себя – это труднейшая задача, поэтому целесообразно, когда вы создаёте ИНФОРМАЦИОННУЮ КОНСТРУКЦИЮ , создавать её в рамках куба , а после создания её – перед введением в Генератор – « пропускать » эту конструкцию , через созданный вами же тор (в простонародии – бублик, в дырку от бублика) и тогда созданный вами куб с информационным наполнением « преобразуется » в конструкцию додекаэдральной структуры , НЕ утратив вложенную в него информацию. Эта конструкция гарантированно БУДЕТ « принята » Генератором и не отвергнута Программами « СветЛ ».

Есть такое понятие как фотография НЕКОЕГО процесса . И когда вы хотите что-то контролировать, вы должны контролировать не САМ процесс , а ИЗМЕНЕНИЕ этого процесса . Если у вас, по тем или иным причинам что-то изменяется в созданной вами «виртуальной» конструкции, перед тем, как её отправить через «бублик», наложением контрольной «фотографии» (повторно вашей неизменённой информации) на неё создаётся управляющий сигнал, который возвращает информацию (фотографии) объекта в исходное положение.

Всё программирование в один такт. Одно положение – идеальное. Другое – реальное. Если реальное меняется по отношению к идеальному, то идеальное накладывает и возвращает систему в идеальное состояние. ВСЁ . И для этого нет необходимости анализировать корректируемый объект/систему, построенную в голове и применённую в ваших действиях. Обработка информации исключается полностью. Программирование НЕ нужно вообще, а переживания – «получится-не получится» – тем более. Для желающих ОКАЗАТЬ помощь своим близким или просто людям, которые подвержены раковому заболеванию, в назидание, приведу слова Н. Левашова, взятые на вооружение Ричардом Блэсбандом и применённые им в действии именно по этому вопросу – «Два вида болезней, которые я НЕ буду лечить до тех пор, пока НЕ разовью свой целительский потенциал, – это большинство видов рака и крайне опасные инфекции, такие как СПИД. Одной из причин этого является то, что я НЕ имею достаточно сильного «щита», чтобы защитить себя от приобретения этих заболеваний от пациента, когда я открываю себя ему, как целитель. У нас у всех есть защита из циркулирующих первичных материй, которые служат буфером между нами и внешним миром. При хронической болезни наш ЩИТ ослабевает , что позволяет целому ряду физических и нефизических «агентов» и соединений входить в нашу систему. Это, в свою очередь, может ВЫЗВАТЬ хаос в нашем энергообмене и дальнейший ОТТОК из нас жизненной энергии. В целительстве поддержание своей защиты, предохраняющей от заболевания пациента, имеет РЕШАЮЩЕЕ значение . Тот факт, что целители часто поддаются совокупному эффекту от лечения других, и что некоторые врачи, например, онкологи, имеют необычно высокую степень заболеваемости раком, вызывает более, чем мимолётный интерес».

Когда Комплекс « СветЛ » включается в систему пси-поля и Сущности (Мозга) Человека, то происходит, прежде всего, восстановление ЕСТЕСТВЕННОЙ защиты Человека и её усиление, что препятствует потере потенциала, потере жизненной энергии, что мы привыкли наблюдать у больных СПИДом или раком . Если лечение начато вовремя, то есть скорость разрушения клеток НЕ превышает скорость их восстановления при работе Программ « СветЛ », то больной имеет шанс на выздоровление. Если скорость разрушения всЁ ЖЕ больше , чем восстановление клеточного потенциала, то больной ПРОЖИВЁТ дольше в окружении своей семьи, а не прикованный к больничной койке и без мучительных болей . Об этом я писал и говорил. В Комплексе « СветЛ » имеется функция «анестезии». Программы « СветЛ » берут на себя функции для решения и этой тяжёлой и ранее неразрешимой проблемы.

Я прекрасно понимаю, что вам очень трудно изменить Сознание, да и не только вам, Читатели, а и всем людям. Но к этому можно подвести. Надо просто подумать – какие шаги сделать в первую очередь. Это шаги в желании познать и познавать (шаги по направлению к Бане ). И конечно же понять – нужны ли вам Программы « СветЛ », а если нужны, то зачем. Какие бы НЕ были выводы , их всегда можно осмыслить . Вера в желание получить знания ВСЕГДА вознаграждается тем уровнем знаний , который доступен конкретному генотипу . Никакие убеждения не МОГУТ помешать проверить результат , а это означает , что не может быть знаний только в одной области . Можно специализироваться в одной или более областях знаний , но знать надо больше .

15.11 Цельность борьбы

Если бы рак ПЕРЕДАВАЛСЯ через гены, то заболеваемость среди усыновлённых детей была бы такой же, как и среди их биологических (а не приёмных) родителей. Это как некий пример. Я нашёл недавно материал, который ДОКАЗЫВАЕТ , что в Дании, где происхождение каждого Человека внимательно отслеживается, исследователи выявили биологических родителей более 1000 детей, усыновлённых при рождении. Выводы, опубликованные в престижном медицинском журнале New England Journal Of Medicine , заставляют ИЗМЕНИТЬ некоторые представления о раке. Было установлено, что гены биологических родителей, умерших от рака в возрасте до 50 лет, НИКАК не ВЛИЯЮТ на риск развития рака у их детей, живущих в приёмных семьях. В то же время смерть от рака в возрасте до 50 лет одного из приёмных родителей (которые могут передать по наследству привычки, но не гены!) в 5 раз увеличивает риск смерти от рака у усыновлённых детей. Это доказывает, что именно ОБРАЗ ЖИЗНИ ( определённый генотипом Мозга , как, я надеюсь , вы понимаете уже ) имеет самое НЕ ПОСРЕДСТВЕННОЕ отношение к раку. Но сложность процессов, проистекающих между родителями (теми, кто воспитывают) и детьми (особенно не биологическими) определяется конструкциями Мозга тех и других, генотипом и желанием вырастить что-то заданное без учёта изначально данной при рождении конструкции Мозга Человека.

В сущности, все исследования проблемы рака сходятся в одном: наследственные факторы вызывают смерть от этого заболевания самое большее – в 15% случаев. Иными словами, НЕ СУЩЕСТВУЕТ никакой генетической обречённости, передающейся от родителей, и мы можем научиться защищать и оздоравливать сами себя. К сожалению, как я уже говорил, не может Комплекс « СветЛ » САМОСТОЯТЕЛЬНО «справиться» с этой проблемой. Но всё же надеюсь, что в ближайшее время, решение будет найдено. Поэтому настоятельный совет Читателям: Не паниковать. И необходимо постоянно помнить, что при наличии раковой опухоли в организме Человека должно быть кардинально изменено отношение к устоявшемуся понятию «польза для организма». Тем, кому ТРУДНО ВНИКНУТЬ , повторю уже изложенное, так как считаю, что это крайне важно для понимания: Повторюсь и буду повторять НЕОДНОКРАТНО.

№ 1 – для тех, у кого УЖЕ ЕСТЬ клинически выраженный, но никем и ничем НЕ ТРОНУТЫЙ рак. Вне зависимости от того, что вы лично думаете по этому поводу, вне зависимости от того, какими словами вас убеждают врачи, родственники и знакомые, помните: НИКАКИМ облучением, вырезанием и химиотерапией рак НЕ ЛЕЧИТСЯ в принципе. Точно так же, как заглохшая машина не заводится от протирания фар, прокачивания шин, хлопанья дверцами, пинания ногами и даже от удара ломом. Это значит, что как бы вы не были напуганы, в каком бы отчаянии не находились, в какую бы страну не кинулись — НИ ОДИН из указанных способов вас не спасёт. Только искалечит, изуродует и сделает инвалидом. Беготня по врачам, срочный сбор информации по соседям, родственникам, знакомым знакомых и, разумеется, интернету на тему, куда кидаться и сколько давать, безусловно, создаёт НЕКУЮ ИЛЛЮЗИЮ кипучей деятельности – подойдёт только для успокоения собственной совести…

№ 2 – для тех, у кого клинически выраженного рака ЕЩЁ НЕТ . Вне зависимости от того, что вы лично думаете по этому поводу, вне зависимости от того, что вы слышали или читали, помните: НИКАКИМ здоровым питанием и «правильным» образом жизни избежать рака НЕЛЬЗЯ . Это значит, что на какие бы диеты вы не садились, какие бы упражнения не выполняли – от возникновения рака это вас не спасёт. Но это не говорит о том, что его избежать НЕЛЬЗЯ , я имею ввиду – рака.

Когда меня спрашивают, КАК относиться к ранней диагностике рака, то я просто высказываю своё мнение, которое имеет МЕСТО быть . Слово «излечимо» применительно к раку лучше всего просто забыть. Те приёмы, которые используются в ортодоксальной медицине и некоторых «методиках», лишь немного, на мой взгляд, сдерживают РАЗВИТИЕ рака и, соответственно, наступления конца. Хирургическое удаление злокачественных очагов (любого размера) принципиально НЕ решает проблему рака. Если они появились один раз, они непременно появятся снова. На это обращал внимание и Н . Левашов . Любая ранняя диагностика – это способ загнать здорового Человека во врачебный капкан с тем, чтобы он потратил на медицинское обслуживание как МОЖНО больше и делал это по возможности дольше. Но нельзя обойти тех, кто считают, что «вылечились» с помощью операций, химиотерапии, облучения и т.д. Обращаю особое внимание на то, что все эти люди кардинально поменяли образ жизни, отношение к жизни, пройдя через медицинский кошмар, и именно это БЫЛО толчком для Мозга к решению раковой проблемы (как перезагрузка компьютера, во время которой сбои в программе устраняются). Те, кто идут на операцию опустив руки и повесив голову – просто НЕ могут пережить получаемый дикий стресс, а те, у кого хватает на это сил и энергии, и жизнелюбия – получают в виде врачебного вмешательства и издевательств НЕ избавление от рака, но мощный толчок для работы Мозга в направлении исцеления. Это – особенность конструкции Мозга – правда, толчка в развитии это не даёт, но, наверное, и не ДО развития в этот момент!

Если у вас «обнаружили» рак (а это ещё нужно подтвердить) то борьба с ним (с этим недугом) должна проистекать НЕ строго извне , а только при условии, что вашему Мозгу кто-то (что-то) «объяснит», что же ему нужно делать с клетками, которые стали раковыми в процессе утраты управления ими вашим же Мозгом. Н . Левашов решал подобные задачи, и у меня есть этому свидетельства. Я подошёл к решению подобных задач, «опираясь» на свои знания, полученные, как я уже писал и говорил неоднократно, из трудов тех людей, которые перечислены в этой книге, Генератор, созданный Н. Левашовым, и Программы « СветЛ ». Этому тоже есть конкретные подтверждения и благодарности от людей.

Не хочу повторяться, но мы с вами (не по нашей, естественно, воле) живём в то время, когда на наших глазах происходит ПЕРЕСТРОЙКА и трансформация всей Системы жизнеобеспечения, и не только Человека. Я, конечно же, не уповаю только на применение Программ « СветЛ » и рассмотрение их как панацею от всего. В последних главах книги, как и обещал, я даю НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ , которые можно выполнять, а можно и НЕ ВЫПОЛНЯТЬ , в зависимости от того , хотите Вы задержаться на этой Планете дольше остальных или нет?

Скажу Вам честно – я , не знаю , что буду делать , если у меня когда-нибудь возникнет рак . В том смысле, что я пока НЕ знаю , кто сможет перевести в «ручное» управление Программы « СветЛ » для того, чтобы заставить МОЙ Мозг бороться. Это мог бы сделать, конечно же, Николай Левашов, но его сегодня нет. Поэтому у меня есть цель – создать такие Программы , которые смогли бы самостоятельно решать эти вопросы . Что касается «Друзей Левашова», которые, конечно же, могут и не только это – я НЕ думаю в этом направлении как реальном, потому что у них есть своё видение происходящего, а у меня есть пример и относительно Светланы, и относительно Николая. Считаю, что подобное – вне рамок моих рассуждений. Пишу это только для того, чтобы НЕ возникало таких вопросов по прочтении этой главы. Но вот я точно знаю, чего я НЕ буду делать ни при каких обстоятельствах. Я не буду облучаться и делать химиотерапию . И вообще даже близко не подойду к так называемым врачам, которые мне будут это советовать. Вы думаете, это я сейчас такой «смелый», а как приспичит, так побегу, бухнусь к ним в ноги и пятки стану лизать? Ничего подобного. Все забывают, чем закончилось «лечение» рака у Стива Джобса, Уго Чавеса, Патрика Суэйзи, Жанны Фриске, Александра Абдулова, Олега Янковского, и много, многих других, кто НЕ применил (не важно сейчас по каким причинам) Программы « СветЛ », даже в их сегодняшнем исполнении и без «ручного управления», – а я хорошо помню. По сравнению с этими и сотнями других раковых миллионеров да миллиардеров со связями по всему миру, простой Человек, ещё раз повторюсь, в сравнении с их возможностями относительно самой современной медицины – просто ничто. Однако я за столь КОРОТКИЙ промежуток времени в применении Программ « СветЛ » наблюдал реальное продление жизни (именно полноценной жизни) совершенно безнадёжным людям, в том числе, и искалеченным всеми этими облучениями и химиотерапиями, на несколько лет. И многие из них, применив Программы , (правда, пока ещё «в ручном управлении») живут и здравствуют до сих пор.

Когда я писал эти строки, пришло известие о том, что не стало моего друга – Сергея Данилова ,

который тоже был подвержен этому заболеванию с 2013 года. Тогда поражению подверглась практически вся лимфосистема, и он, применяя Комплекс « СветЛ » и выполняя все рекомендации, прожил ещё почти 3 года , активно продолжая заниматься тем, чем занимался, и успел построить дом. Он бы мог прожить и значительно дольше, но его натура, его стремление в познании и желание окончательно победить этот его недуг, повела его насколько иным путём в решении задачи. Это был НЕ правильный путь. Я говорил об этом и ему, и его супруге. Что, собственно, она и подтвердила, позвонив мне и сообщив о ЕГО уходе . Замечу только одно, на мой взгляд – НЕ маловажное , – уход Сергея был практически мгновенным и безболезненным . О Сергее Данилове я обязательно напишу, скорее всего, к годовщине его ухода.

Хочу подчеркнуть, что люди после облучения и «химии» превращаются в «зомби», а потом всё равно – погибают. Погибают не от рака , а от лечения . Неизвестно, сколько бы они прожили, если бы вообще не лечились, но я думаю, что всё равно дольше. Такими приёмами вылечить рак нельзя, а сделать инвалидом – в два счета. Так что если уж помирать, то естественным путём, без больничного кошмара. Да и травиться всякими там аконитами-болиголовами, разумеется, тоже НЕ СТАНУ – это мало чем отличается от химиотерапии, когда отравляется вообще всё тело, снизу доверху. На оперативное вмешательство может БЫТЬ соглашусь только в самом крайнем случае, если опухоль будет перекрывать пищевод, пережимать нерв или что-то в этом роде. Но перед этим 10 раз подумаю. Операцию на Мозге и позвоночнике делать не дам. Лучше сразу отравлюсь – цианистым калием, например. И в клинику ложиться НЕ буду . Какой смысл умирать в палате под стоны и хрипы безнадёжных больных? «…Не лучше ли устроить пир... и, приняв яду, переселиться в другой мир под звуки струн, окружённым хмельными красавицами и лихими друзьями»? (« Мастер и Маргарита », М . А . Булгаков , кстати, врач ПО образованию ).

… Ну да, вы, конечно же, слышали, что рак успешно лечат? И даже лично знаете людей, вылечившихся от рака? Я вас умоляю – расскажите это пионерам у костра. «Цинично», – отметит читатель? Возможно, – в его (читателя) понимании. Однако я всегда считал и считаю, что цинизм – это искусство называть вещи своими именами. Цинизм не имеет ничего общего ни с хамством , ни с грубостью , ни с издёвкой , ни с безразличием . Цинизм – это наиболее УТОНЧЁННАЯ форма выражения своих мыслей в ситуации, когда их нужно выразить именно так, как они проявились, а не в угоду кому-либо или чтобы их не сочли оскорбительными .

Герой в борьбе с этим страшным недугом под НАЗВАНИЕМ рак – НЕ тот , кто ничего не боится, а тот, кто НЕ боится своего страха перед ним. Рак ПОБЕДИТ тот , кто сможет правильно « подсказать » Мозгу , что ему (Мозгу) делать нужно с тем « хозяйством » которым он управляет , и с той его частью , которая вышла у него из-под контроля и создалА ЭТУ проблему , которую все раком и называют ! Для того чтобы Рак победить ( излечить ) – Мозг РАКОМ нужно поставить !