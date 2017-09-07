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“Героиновая демократия” на экспорт

12:48. 7 сентября 2017 Просмотров - 207 Один комментарий Опубликовал:

flow

Наверное, нет особой необходимости напоминать читателям о том, каким именно образом доблестные ВВС, ВМФ и сухопутные подразделения США насаждают в нашем безрадостном мире идеалы американской демократии и толерантности. Это общеизвестно. Но на фоне взрывов всякого рода "матерей бомб" и предсмертных воплей субъектов демократизации, теряется, затушёвывается роль, которую в этом процессе играет ЦРУ. А ведь именно парни из Лэнгли тихо готовят ту почву, в которую потом Пентагон щедро засыпает стальные семена. Разумеется, подобное "унавоживание" требует огромного финансирования. И тут возникает одно щекотливое обстоятельство – в любой момент на пороге могут возникнуть въедливые дяди и тёти из Конгресса, и начать большой лопатой ворошить белье "рыцарей плаща и кинжала". А оно, в силу специфики работы, обычно сильно измазано всякими физиологическими выделениями, за которые, в конечном итоге, платит американский налогоплательщик. Поэтому нет ничего удивительного в том, что руководство ЦРУ постаралось изыскать постоянный источник финансирования своих операций на стороне. Наиболее многообещающим источником пополнения "черной кассы" стала наркоторговля. Своеобразным Рубиконом стал 1979 год. В июле этого года в обоих полушариях произошли события, имевшие важнейший и непредсказуемый тогда результат не только в сфере политики, но и мирового наркобизнеса. В Никарагуа к власти пришли сандинисты, а СССР ввел первые военные подразделения в Афганистан. Перед "орлами" из Лэнгли возникли невероятные перспективы. Необходимость длительного и полноценного финансирования и подготовки Контрас в Никарагуа и "моджахедов" в  Афганистане, заставила американский истеблишмент закрыть глаза на грязный источник, из которого ЦРУ с размахом черпает финансы. Результаты не заставили себя ждать. Так, до войны Контрас в Никарагуа, годовое потребление кокаина в США составляло 50 тонн в год. Через пять лет "борьбы за правое дело" наркосчетчик выдавал уже до 600 тонн потребления.

И тут, конечно, многие зададутся вопросом, - неужели ЦРУ и его хозяева на американском политическом Олимпе не испытывали никаких угрызений совести, способствуя наркотической интоксикации собственной нации? Отвечаем – ни малейших. Ведь основным потребителем такого дорогого наркотика, как кокаин, являлась богема, состоящая в своей массе из пацифистов, а то и вовсе леваков. С точки зрения правящих кланов США – это вредный биомусор. К тому же богемных "торчков" удобно держать "на крючке".  Что же до простонародья, то для удобства афроамериканской общины на базе кокаина был создан дешевый и "крышесносящий" крэк. Ну, а кто мог остановить неодарвинистскую деятельность ребят, не побоявшихся ранее публично вышибить мозги своему президенту?!

Про Афганистан и говорить нечего. Местный героин не угрожал здоровью находящихся на другом конце земного шара американцев, так что руки у ЦРУ были полностью развязаны. Во время афганской войны 1979-1989 годов за счет наркобизнеса  финансировались операции против советского военного контингента. Все лаборатории по производству героина, с передовым западным оборудованием и запасами прекурсоров тщательно сторожили "духи", вооруженные новейшими американскими переносными зенитно-ракетными комплексами "Стингер". И все же советским летчикам часто удавалось с воздуха уничтожать подпольные лаборатории, тем более что местное население еще не было развращено наркобарыгами из Лэнгли, и помогало обнаруживать эти объекты. Бескомпромиссная борьба СССР с "наркотой" в середине 80-х годов привела к тому, что Афганистан производил всего лишь 50 тонн опиума. Через год после вывода советского контингента это производство достигло 600 тонн.
 
Но это были только маковые цветочки, "ягодки" были впереди. В последующем производство наркотиков в этой стране значительно увеличилось благодаря созданному в свое время ЦРУ движению "Талибан". Захватив страну, талибы узаконили наркопроизводство, взимая 10% урожая с хозяев посевов опиумного мака и 20% - с владельцев лабораторий по переработке опия-сырца в героин. Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2008 году такая незаконная деятельность позволила талибам получить 470 млн. долларов чистой прибыли. Полмиллиарда долларов. Вы думаете, бородатые полевые командиры набивали ими походные тюфяки и молитвенные коврики? Сложные схемы финансовых проводок, позволяющих отмыть такой объем грязных денег, - это профиль профессиональных банкиров мафии, а ведь еще триумфальное путешествие американских частей по Сицилии летом 1943 показало, что ЦРУ с мафией "на короткой ноге".

Однако в июле 2000 года тучка прикрыла афганское солнышко наркобарыг. Лидер талибов мулла Омар, стремясь добиться официального признания своего режима и предоставления экономической помощи, издал указ о запрете на выращивание опийного мака. Правительство талибов совместно с ООН в течение 2000 года успешно осуществляло программу по уничтожению наркотиков. В результате производство опиума было сокращено на 94% и упало до 185 тонн. Мы все прекрасно помним, что случилось дальше. В следующем же 2001 году в Афганистане вдруг началась военная операция "Несокрушимая свобода". Если добавить к этому названию "торговли героином", то получим стопроцентное попадание в цель. Ведь согласно данным ООН, в период с 2001 по 2010 год урожаи опиумного мака в Афганистане выросли почти в 40 раз! Говорить после этого о какой-то "борьбе" с этим злом со стороны США просто смешно. И дело уже не только в чудовищных наркобарышах заокеанских "демократизаторов", от которых они не откажутся ни при каких обстоятельствах. Нет, у этой грязной монеты есть и оборотная сторона. Афганистан превратился в основного поставщика героина в Россию, Среднюю Азию и Европу. Для недалеких исламистов героин – это разновидность "джихада" против "неверных", а для их кукловодов из США - это эффективное оружие, которое используют для дестабилизации ситуации, подрыва обороноспособности целого ряда стран (и в первую очередь – РФ), что соответствует национальным интересам англо-саксонских элит, реализуемых в рамках стратегии управляемого хаоса на Евразийском континенте. Превратить нашу страну в гниющий, разваливающийся наркопритон с целью последующего "гуманитарного" разоружения – вот истинная цель Вашингтона. Противостояние этой угрозе – одна из приоритетных задач для России, не менее важная, чем перевооружение национальных вооруженных сил. В противном случае, в армии будет просто некому служить, а ей самой будет некого защищать.

Метки: афганистан, наркотики, США, цру
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Один комментарий»

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    Сварог 7 сентября 2017 в 14:22 Ссылка Пометить
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    И на кого расчитана эта писанина? А про барыг из МВД и наркоконтроля РФ ничего типа не знаем? У человека
    должна быть свобода выбора,что ему употреблять. На самом деле и мак и конопля являются лечебными растениями
    и это изложено во многих книгах и учебниках для мед.ВУЗов. В Грузии легализована конопля,зачем гнобить свой
    народ?

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