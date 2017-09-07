Движение за возрождение образования

Констатация смерти образования и обоснование необходимости его возрождать. Кандидат психологических наук Людмила Ясюкова о том, во что превратилось современное школьное образование в России.

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