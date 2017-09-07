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Движение за возрождение образования

09:00. 7 сентября 2017 Просмотров - 262 Один комментарий Опубликовал:

Констатация смерти образования и обоснование необходимости его возрождать. Кандидат психологических наук Людмила Ясюкова о том, во что превратилось современное школьное образование в России.

Статьи автора: 

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Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 4094 3664
    Вячеслав 7 сентября 2017 в 15:41 Ссылка Пометить
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    Образование – лишь малая часть из того, что следовало бы возрождать… Значит, надо наказывать тех, кто всё это СОЗНАТЕЛЬНО губил…

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