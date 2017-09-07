Движение за возрождение образования
09:00. 7 сентября 2017 Просмотров - 262 Один комментарий Опубликовал: brahman
Констатация смерти образования и обоснование необходимости его возрождать. Кандидат психологических наук Людмила Ясюкова о том, во что превратилось современное школьное образование в России.
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Современная неграмотность – системная ошибка
Источник: www.kramola.info
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Образование – лишь малая часть из того, что следовало бы возрождать… Значит, надо наказывать тех, кто всё это СОЗНАТЕЛЬНО губил…