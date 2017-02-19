Что разрушает в России высшее образование?

ДЕЙСТВИЕ: Школьное образование в старших классах сведено к подготовке к тестам ЕГЭ, что разрушает системность знаний, не учит умению рассуждать. Не все первокурсники знают таблицу умножения. Коррупция переместилась из вузов в школы и органы образования.

ПРИКРЫТИЕ: Возможность иногородним выпускникам школ поступать в столичные вузы. Борьба с коррупцией.

ДЕЙСТВИЕ: Облегчена «утечка мозгов» на Запад. Сокращено время преподавания общетеоретических дисциплин. Сокращена доля лекций. Слабый фундамент не позволяет успешно надстраивать более высокие этажи.

ПРИКРЫТИЕ: Сближение систем образования России и Запада. Бакалавры при желании могут дальше поступать в магистратуру.

Этот перечень составлен Юрием Светловым в 2014 году.

Размывание профессиональных требований к выпускнику. Учебные программы вузов по одному и тому же направлению подготовки становятся несопоставимыми. Из-за отсутствия эталона постановка вопроса о качестве высшего образования становится затруднительной.

4. АККРЕДИТАЦИЯ ВУЗОВ

ПРИКРЫТИЕ: Качество подготовки в вузах, государственных и негосударственных, различное, часто недостаточное, поэтому в вузах необходима внешняя проверка. Борьба с коррупцией.

ДЕЙСТВИЕ: Проверка остаточных знаний студентов с помощью тестов. Тесты из-за размытости образовательных стандартов в большинстве своём не совпадают с учебными программами вузов — результаты низкие, поэтому открываются возможности для коррупции. Вузам на платной основе предлагается заказывать пробное тестирование. Учебные программы подгоняются вузами под тесты, которые более конкретны, чем образовательный стандарт. Многократно увеличивается объём документации, подготавливаемой преподавателями для аккредитации, что заслоняет от них непосредственную работу со студентами.

5. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА

ПРИКРЫТИЕ: Повышение систематичности работы студентов в течение семестра. Повышение прозрачности оценивания успеваемости.

ДЕЙСТВИЕ: Многократно принижено значение экзамена как итогового контроля качества знаний. Системное изучение дисциплины заменяется на выборочное по усмотрению студента, обеспечивающее рейтинг, позволяющий не сдавать экзамен. Большинство студентов экзамен не сдаёт. Возрастает объём данных, еженедельно подготавливаемых преподавателем для базы данных деканата, что сокращает время, посвящаемое совершенствованию преподавания.

6. НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПРИКРЫТИЕ: Обеспечение гарантий прав граждан на общедоступное образование. Повышение прозрачности финансового обеспечения.

ДЕЙСТВИЕ: Неуспевающие студенты не отчисляются, т.к. их отчисление приводит к снижению финансирования вуза. Осознание отсутствия угрозы отчисления для единиц расхолаживающее действует почти на весь студенческий состав.

7. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

ПРИКРЫТИЕ: Повышается активность студентов на занятиях. Улучшается запоминание материала.

ДЕЙСТВИЕ: Преподаватель перестаёт быть ключевой фигурой учебного процесса. Сокращается количество лекций, дающих фундаментальные знания, позволяющие специалисту в дальнейшем самостоятельно повышать свою квалификацию.

КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ МЕР МИНОБРА

Перечисленные меры, действуя совместно, не только усугубляют своё негативное влияние, но и вгоняют образовательную систему в порочный круг исправления допущенных ошибок.

Нечёткость государственных образовательных стандартов приводит к различиям программ вузов, снижению качества подготовки, и многим начинает казаться, что нужна аккредитация.

Нормативно-подушевое финансирование расхолаживает студентов, отчего кажется, что поможет рейтинговая система и тестирование на остаточные знания.

Деградация школьной подготовки затрудняет освоение вузовских общетеоретических дисциплин, и кажется, что нужны интерактивные методы обучения.

Отсутствие в школе полноценных экзаменов затрудняет учёбу в вузе, отчего кажется, что лучше рейтинговая система, при которой сдачу экзаменов можно обходить.

ВЕРСИИ

Перечисленные меры Минобра хорошо укладываются только в две версии:

1) «эффективный» менеджмент на уровне министерства и вузов (сокращение расходов при сохранении контроля над финансовыми потоками и поддержании видимости своей государственной полезности),

2) деятельность в интересах геополитических противников России .

И ещё дополнение из последнего:

8. НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

ПРИКРЫТИЕ: «В высшем образовании нет, как в ЕГЭ, объективной оценки знаний студентов» (Кравцов). Борьба за повышение качества подготовки.

ДЕЙСТВИЕ: В вузах числится много слабых студентов, принятых по ЕГЭ, которых невозможно отчислить из-за нормативно-подушевого финансирования.

Что произойдет после введения «независимых экзаменов»?

Студенты с нулевыми знаниями получат на них два. И будут отчислены. Увидев резкую убыль в формуле подушевого финансирования, администрация вуза велит преподавателям бросить все силы на обучение необучаемых самому элементарному. «Чтобы такое больше не повторилось.» На этом высшее образование закончится .

Заметим, что согласно принятой в 2015 году Федеральной целевой программе «Развития образования» (см. https://vk.com/away.php?to=htt… ),

к системе «независимого» тестирования студентов на сессионных экзаменах к 2020 году должны ДОБРОВОЛЬНО подключиться 50% вузов. Недавно, правда, программу подкорректировали и процент «добровольцев» снизили до 35% (вместе с расходами на образование).

9. ПОВЫШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИКРЫТИЕ: Повышение эффективности управления вузами. (Проводится мониторинг исполнения распоряжений Минобра; от его результатов зависит финансирование вуза).

ДЕЙСТВИЕ: В результате исполнения вредительских распоряжений в вузах формируется система управления по модели Б – см. https://vk.com/wall-62604527_1… )

Лидеры, опирающийся на коллектив, устраняются. Руководящие цепочки строятся по схеме «зам глупее начальника». Ликвидируется университетская демократия. Способные специалисты от управления отстраняются, их место занимают приспособленцы и карьеристы. Система перестает воспроизводить руководящие кадры.

Приведенный перечень не окончательный, его можно продолжить.

Не пора ли министру образования начать сокращать этот мрачный список?