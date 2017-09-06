"Запад-2017". Смять НАТО одной дивизией...

Краткое содержание конспирологии Польши-Прибалтики-Украины и коллективного Запада на предмет российско-белорусских военных маневров «Запад-2017»: а) Россия войска введёт, но не выведет; б) российские войска будут использовать территорию Беларуси для контроля над Сувалкским коридором по отрезанию стран Балтии от остальной части цивилизованного и демократического мира; в) армия Путина без объявления войны нападёт на НАТО и аннексирует всё, что будет попадаться ей на глаза. И так далее, и тому подобное.

Грибаускайте собралась чуть ли не лично наблюдать за тем, как Россия будет выводить своих военнослужащих обратно. В Североатлантическом военном блоке, со стороны которого на российско-белорусские маневры приглашены несколько десятков военных наблюдателей и представителей СМИ, называют «Запад-2017» «недостаточно открытыми маневрами», не конкретизируя при этом того, что же Москва и Минск ещё должны сделать, чтобы маневры таки были названы открытыми или хотя бы прозрачными. Польша устами представителей министерства обороны и представителей политологического экспертного сообщества заявляет, что Россия «провоцирует большой военный конфликт».