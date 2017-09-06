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“Запад-2017″. Смять НАТО одной дивизией…

18:23. 6 сентября 2017 Просмотров - 349 Нет комментариев Опубликовал:

"Запад-2017". Смять НАТО одной дивизией...

Краткое содержание конспирологии Польши-Прибалтики-Украины и коллективного Запада на предмет российско-белорусских военных маневров «Запад-2017»: а) Россия войска введёт, но не выведет; б) российские войска будут использовать территорию Беларуси для контроля над Сувалкским коридором по отрезанию стран Балтии от остальной части цивилизованного и демократического мира; в) армия Путина без объявления войны нападёт на НАТО и аннексирует всё, что будет попадаться ей на глаза. И так далее, и тому подобное.
Грибаускайте собралась чуть ли не лично наблюдать за тем, как Россия будет выводить своих военнослужащих обратно. В Североатлантическом военном блоке, со стороны которого на российско-белорусские маневры приглашены несколько десятков военных наблюдателей и представителей СМИ, называют «Запад-2017» «недостаточно открытыми маневрами», не конкретизируя при этом того, что же Москва и Минск ещё должны сделать, чтобы маневры таки были названы открытыми или хотя бы прозрачными. Польша устами представителей министерства обороны и представителей политологического экспертного сообщества заявляет, что Россия «провоцирует большой военный конфликт».
Эта игра мускулами России и демонстрация своей силы не исключает каких-то действий по дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. Уже сам факт такой концентрации российских сил, а в маневрах «Запад-2017» и сопредельных учениях примет участие порядка 90-100 тысяч солдат, в том числе резервистов из западных военных округов, уже должно вызывать сильное беспокойство. Ведь это военная мощь, живая сила и техника, с которой самостоятельно не справилась бы ни одна из стран, соседствующих с Россией.
Такого рода риторика становится всё более громкой по мере приближения старта российско-белорусских военных маневров (старт намечен на 14 сентября).
При этом следует констатировать, что «партнёры» делают всё, чтобы озвучить в разы превосходящее реальность число сил и средств. Так, в общей сложности в маневрах «Запад-2017» от Белоруссии и от России участие будут принимать менее 13 тысяч военнослужащих. Как видно, польский эксперт приплетает сюда некие «сопредельные учения» и озвучивает перед польскими радиослушателями значение под 100 тысяч «штыков». Для чего это делается - понятно. Ведь любой хоть что-то понимающий в военной тактике и стратегии человек понимает, что все эти вопли об агрессии – раздутый мыльный пузырь по той простой причине, что если бы ВС РФ вдруг собрались кого-то захватить или отрезать/прорубить коридор, то уж точно бы не стали сообщать даты «начала наступления». Мало того, осуществлять «вторжение» на территорию стран НАТО силами, численно равными, по сути, одной дивизии – это даже не смешно...
В общем, для европейцев (и в первую очередь - поляков с прибалтами) рисуется ужасный образ России – настолько ужасный, что даже дивизия представляется способной захватить чуть ли не всю матушку-Европу. Знакомишься с публикациями западных СМИ и складывается впечатление, что ещё совсем немного и в какой-то польской газетёнке появится нечто из серии «русские солдаты пьют кровь европейских младенцев». Да уж. Не зря говорят о цикличности истории.

Итак, какие же силы и средства в действительно будут задействованы в маневрах «Запад-2017»? Вот данные, которые не только в СМИ публикуются, они ещё и отправлены натовским функционерам, чтобы те почесали «репу» на предмет открытости:

7200 военнослужащих ВС Белоруссии, 5,5 тыс. российских военных. При этом из указанных 5,5 тысяч россиян на белорусскую территорию отправятся только 3 тысячи.

Техника и вооружения: до 70 самолётов и вертолётов, до 250 танков, около 200 артиллерийских орудий, РСЗО и миномётов, около 300 военных автомобилей, а также БТР, БМП, БМД. Со стороны РФ – ещё до 10 военных кораблей и вспомогательных судов.

На белорусской территории для проведения маневров будут задействованы шесть полигонов: Борисовский, Домановский, Лепельский, витебский полигон «Лосвидо», Осиповичский и Ружанский.

Помимо территории РБ маневры будут проведены на территории Калининградской, Псковской и Ленинградской областей РФ.
Из официального пояснения сценария маневров:

Замыслом учения предусмотрено, что на территорию Республики Беларусь и Калининградской области Российской Федерации проникли экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки в Союзном государстве. Экстремисты имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и моря.
Для борьбы с условными террористами предполагается отработать ряд тактических эпизодов:
переброска воинских частей и подразделений Региональной группировки войск (сил) в районы действий бандформирований, с их последующей изоляцией;
действия группировки ВВС и ПВО по поддержке сухопутных войск и блокированию воздушных каналов снабжения незаконных вооруженных формирований;
проведение специальной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, стабилизация обстановки;
обеспечение силами Балтийского флота морской блокады района проведения специальной операции, пресечение отхода бандформирований по морю.

Минобороны РФ и РБ особо подчёркивают:
Несмотря на то, что основная часть совместного стратегического военного учения «Запад-2017» проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону.

В дело по конкретизации вопросов проведения маневров пришлось вступать и президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. При этом глава Белоруссии отметил, что при освещении подготовки к учению и их хода МО РБ «должно перестать оправдываться».

БелТА приводит заявление Лукашенко:
Хотел бы накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" услышать информацию от министерства обороны, какова ситуация в этом плане? При этом хочу предупредить: хватит оправдываться - оборонительный характер наши учения носят, ещё что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы её будем учить воевать. На всякий случай. Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения - мы пригласили практически всех желающих.


И как будет дальше: завершатся маневры, войска вернутся в пункты постоянной дислокации, и те конспирологи, которые сегодня забрызгивают всех слюной, пытаясь «доказать» агрессивные намерения России в ходе учений, спокойно закроют рты и, даже не потрудившись объяснить, почему прогорели их прогнозы, примутся искать новые поводы для того, чтобы полаять в сторону России.

А ведь Лукашенко прав (пусть и обращался исключительно к МО РБ): что-то чересчур часто мы (Союзное государство) перед кем-то пытаемся оправдываться, автоматически ставя сами себя в неловкое положение. У наших границ годами выстраивает свою инфраструктуру НАТО – враждебный блок с ракетными системами и растущим числом батальонов, а оправдываемся снова мы. Где логика-с?..
Автор: Володин Алексей

 

Метки: запад-2017
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