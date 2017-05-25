«Запад-81»: как СССР мог «смять» силы НАТО за трое суток

Командно-штабные учения – всегда нечто больше, чем просто отработка навыков. Военные маневры призваны не только отточить взаимодействие разных родов войск, но и продемонстрировать потенциальному противнику всю тяжесть последствий на случай начала войны.

Семь часов на ядерную войну и мощь советских танков

К концу 70-х отношения СССР, США и стран НАТО обострились до предела. Сценарии ядерной войны уже никому не казались выдумками штабных фаталистов: войска и с той, и с другой стороны пребывали в состоянии повышенной боевой готовности. Только что занявший пост президента США Рональд Рейган был полон решимости «проучить коммунистов», однако боевые действия с применением ядерного оружия Генштаб Вооруженных Сил СССР прорабатывал, пожалуй, не менее детально, чем американские военные.

Сценарий условных, но крайне вероятных боевых действий, помимо обмена ядерными ударами, предполагал активные боевые действия в Центральной Европе. Основными действующими лицами в такой битве должны были стать войска СССР при участии стран ОВД (Организации варшавского договора) и «весь остальной мир», состоявший преимущественно из натовских военных. Планированием и непосредственной организацией учений со стороны СССР занимался маршал Советского Союза и начальник Генерального штаба Николай Васильевич Огарков – один из самых талантливых военачальников в послевоенной истории страны.

Вклад маршала Огаркова в боевые возможности Советской армии до сих пор сложно оценить полностью, поскольку именно с его инициативы начинались многие ОКР в советском ВПК, связанные в основном со средствами управления войсками и процессами их тылового обеспечения. Начальник Генерального штаба, Николай Васильевич Огарков, несмотря на солидный возраст (в 1981 году ему исполнилось 64 года), мыслил крайне прогрессивно. Именно Огаркову принадлежит идея связать воедино не только современные средства связи и обработки информации, но и увязать в единую боевую систему все рода войск – каждого рядового, офицера и генерала.





По всем фронтам!

К 1981 году Вооруженные Силы СССР значительно «прибавили» в качественном и материально-техническом отношении. Во многом качественный прирост боеспособности советских войск объяснялся тем, что, помимо управления процессами внутри вооруженных сил, Николай Васильевич Огарков с 1974 года был назначен на должность председателя Государственной военно-технической комиссии. Фактически благодаря этому ведомству был обеспечен уникальный, строгий и бескомпромиссный процесс военной приемки техники.

Именно под руководством Огаркова ГВТК советские вооруженные силы подошли к самым масштабным в истории Союза учениям с уникальной командной системой боевого управления стратегического звена (КСБУ) – прообразом современной автоматизированной системы управления войсками. Стоит отметить, что практическая реализация КСБУ хоть и сопровождалась определенными сложностями, но в конечном счете оправдала вложенные в ее создание средства. Именно КСБУ сыграла «первую скрипку» в самых масштабных учениях «Запад-81», размах и скорость проведения которых надолго отбили у «партнеров по НАТО» желание проверять СССР на прочность.

Оперативно-стратегические учения армии и флота СССР проходили в период с 4 по 12 сентября и по количеству задействованных сил и средств долгие десятилетия оставались непревзойденными. Сто тысяч человек и почти все рода войск были задействованы в учениях, кульминацией которых стала высадка 7-й воздушно-десантной дивизии на одном из полигонов под Минском.

Забегая вперед, стоит отметить, что подобных учений в странах НАТО ни до, ни после никто не проводил и даже не планировал. Победа над противником, согласно задумке советских военачальников, достигалась без применения ядерного оружия. Опыт, планирование, связь – три ключевых составляющих «Запада-81».





Море огня

О том, какими были учения «Запад-81», телеканалу «Звезда» рассказал один из участников, Виктор Бобринский, в 1981 году командир танковой роты, старший лейтенант ВС СССР.

«В плане насыщенности средствами поддержки эти учения, конечно, заметно отличались от других. Насколько мне известно, примененный в них наступательный прием, когда артиллерия начинает подготовку следующего района лишь при выходе танковой группы на дистанцию меньше 500 м, до сих пор никем из зарубежных военных не применяется и не отрабатывается. Сложно сказать, сколько "стволов" на каждый километр фронта было задействовано, но в реальных боевых условиях укрепрайон противника превратили бы в труху, а уцелевшие войска были бы лишены возможности оперативно реагировать», – рассказал Бобринский.

Если рассуждать с сугубо практической точки зрения, то всех задействованных в учениях сухопутных соединений и авиационных полков хватило бы не только для «расчистки» и броска через два танкодоступных направления – Северогерманскую низменность и Фульдский коридор, но и для быстрого выхода к границам таких государств, как, например, Португалия. Средства связи, управления и автоматизации в контексте «Запада-81» упоминаются не случайно, поскольку в его состав были интегрированы такие средства управления, как автоматизированная система управления ВВС «Воздух-1М» и АСУ ПВО «Алмаз-3».

Вишенкой на торте экспериментальной АСУВ стала система управления фронтом «Маневр», отдельные элементы которой были задействованы для управления войсками, а годом позднее, после устранения некоторых замечаний, в составе единого комплекса были приняты на вооружение.

«Эти учения стали своеобразной испытательной площадкой для войск будущего», – поясняет в интервью телеканалу «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков. «Помимо масштабного удара силами Сухопутных войск, активно применялось и тестировалось в условиях, максимально приближенных к боевым, и высокоточное оружие, которому Николай Васильевич Огарков уделял огромное значение», – добавил эксперт. Натовские штабисты размах учений оценили по-своему. Ничего вменяемого, по оценкам историков, западный блок на центральноевропейском ТВД «красной машине» противопоставить не мог, и военные стратеги из США и стран Западной Европы готовы были пожертвовать центральной и восточной частью Европы, лишь бы предотвратить советский «бросок до Лиссабона».

«Стратеги в НАТО хорошо понимали, что такой удар остановить невозможно. Ну не было у них для этого ни сил, ни средств. Поэтому в пределах Фульдского коридора "оборонительная" стратегия предусматривала закладку 141 ядерного фугаса мощностью от 0,1 до 10 кт! Это обстоятельство долго скрывалось, однако такой план действительно существовал», – рассказал Алексей Леонков.





Когда ядерное оружие бесполезно

Отдельное внимание в ходе учений «Запад-81» маршал Огарков уделял вертолетам армейской авиации, «на плечи» которых возлагались задачи по непосредственной поддержке войск. Высокоточное неядерное вооружение, в том числе авиационное, сочеталось со «вспарыванием» обороны противника системами реактивного залпового огня, артподготовкой «прямо под носом» у наступающих Сухопутных войск и танковым тараном. Военный историк Игорь Шацкий, командир танковой роты в составе 2-й гвардейской танковой армии ГСВГ, рассказал в интервью телеканалу «Звезда» о том, что в случае такой атаки войска НАТО могли отбиваться всего несколько суток.

«Насколько я помню, через год или два после этих учений были проведены и другие. Назывались они "Щит-82". Там отрабатывался сценарий полномасшатбной ядерной войны, затрагивающей территорию Европы. Если память мне не изменяет, на все про все отводилось до семи часов. Что касается учений "Запад-81", то в этом случае использование ядерного оружия не допускалось, а на активную оборону, по подсчетам натовских аналитиков, отводилось трое, максимум четверо суток. Затем нужно было задействовать один из двух сценариев: либо вводить в бой резервы, либо сдаваться», – рассказал Шацкий.

«Запад-81» явили западному миру такой военный таран с красной звездой на корпусе, который, выражаясь простым языком, просто был не по зубам блоку НАТО. Главным фактором, благодаря которому «Запад-81» был оценен зарубежными специалистами как «крайне успешный в случае начала боевых действий», стало использование современного вооружения и техники на пределе возможностей. Западным «партнерам» же раз и навсегда стало ясно, что даже без использования ядерного оружия и его разрушительной силы Советский Союз был в состоянии усмирить любого агрессора.

Противовес

На фоне уникальных оперативно-стратегических учений в СССР зарубежные «упражнения с оружием» выглядят дрябло. Сколь-нибудь вменяемую конкуренцию советским учениям США и страны НАТО смогли достичь лишь при организации военно-морских учений RIMPAC, в ходе которых, помимо ВМС, нескольких государств задействовались наземные силы.

В отличии от «демонстрации решимости» российская армия и флот активно отрабатывают не просто взаимодействие всех родов войск, но и с каждым разом делают процесс «принуждения к миру» быстрее. Важным обстоятельством в этом случае является интерес стран НАТО к проводимым в России военным маневрам. Эксперты поясняют, что с начала 2010 года любые командно-штабные учения для средств разведки стран НАТО стали загадкой в связи с переходом на новые средства связи и алгоритмы управления войсками.

«Если взять, например, "Кавказ-2012", то о подробностях этих учений все военные за рубежом знают преимущественно из выпусков новостей и Интернета, поскольку во время этих СКШУ применялись новейшие изолированные системы связи и управления. Если перевести с технического языка на человеческий, то, по сути, над районом проведения учений был создан радиоэлектронный купол, который никто "со стороны" не мог ни "пробить", ни прослушать», – пояснили телеканалу «Звезда» представители одного из предприятий ВПК.

Стоит добавить, что по доле современного вооружения и средств управления, а также по численности личного состава судьбоносные учения «Запад-81» удалось превзойти лишь в 2014 году. В ходе внезапной проверки войск и учений «Восток-2014» было задействовано 150 тыс. военных, 1,5 тыс. танков, 70 кораблей и 120 самолетов.





Источник: nnm.me