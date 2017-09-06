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В Нидерландах рассказали неудобную правду о сбитом МН17 под Донецком

12:40. 6 сентября 2017 Просмотров - 739 Один комментарий Опубликовал:

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В Европе ждут выхода книги «Выстрел. Рейс МН17, Украина и новая холодная война».  Председатель общественной организации «Комитет бдительности против возрождающегося фашизма» Кис ван дер Пиль является автором книги «Выстрел. Рейс МН17, Украина и новая холодная война». В ней он рассматривает крушение малазийского Боинга над территорией Донбасса с геополитических позиций.
 
Он отмечает, что больше всех авиакатастрофа была выгодна Соединенным Штатам Америки, которые на этой волне смогли продавить новые антироссийские санкции. Автор также задает читателям вопросы, которые заставляют задуматься о полной несостоятельности официальной версии международных следователей, которые отказывались принимать данные российской радиолокационной службы, но безоговорочно приняли к сведению данные, предоставленные украинской стороной.
 
В частности, писателя интересует, как украинский президент Петр Порошенко мог уже через 15 минут после катастрофы узнать о случившемся и сделать сразу выводы, что виновата во всем российская сторона. Нет ответа и на вопрос, почему украинские авиадиспетчеры изменили маршрут следования МН17 непосредственно перед его крушением?
 
Автор книги Кис ван дер Пиль известен, как автор популярного среди пользователей Сети интернет-блога Der Abschuss Flug MH17. Это указывает на то, что европейцы устали от постоянной лжи, инсинуаций, русофобии и антироссийской пропаганды и просто хотят знать правду.
Метки: катастрофа над Донецком
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