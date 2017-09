США: экономика без макияжа

Инвестиции, имеющие рейтинг ААА, однажды станут ничем

Кризис «долларовой машины» США ждут и давно предсказывают. Обвал американского ипотечного рынка 2007-2008 годов, повлекший за собой мировой финансовый кризис, аналитики посчитали большим шагом на этом пути. Однако ФРС оплатила из казны долги банков-банкротов и кормила их наличностью до 2013 года, выделив 800 миллиардов долларов на поддержание потребительского кредитования. И теперь Америка за год увеличила ВВП почти на 3 процента. Тем не менее «яйцеголовые» встревожены её перспективами.

Оставшаяся в плотной тени СМИ шестая встреча экономистов, лауреатов Нобелевской премии, прошедшая в баварском городке Линдау, показала, что глава Федерального резерва США Джанет Йеллен, мягко говоря, выдаёт желаемое за действительность, утверждая, что «при нашей жизни больше уже не будет никаких финансовых кризисов», пишет газета Welt. Собравшиеся на традиционную встречу с молодыми учёными на островке в Боденском озере, в старинной части Линдау, восемнадцать нобелевских лауреатов были единодушны в том, что глава Федрезерва очень поторопилась.

«Я бы не стал делать ставку на такое заявление, – считает нобелевский лауреат 2016 года Бенгт Хольмстрем (Bengt Holmström). – Каждый раз, когда мы думаем, что больше уже не будет массового изъятия средств со счетов банков, риск повторения подобной ситуации возрастает». С ним согласен и Эдвард Прескотт (Edward Prescott), лауреат 2004 года: «С большой долей вероятности можно говорить о том, что уже в недалеком будущем произойдет финансовый кризис». Согласен с этим и Эрик Маскин (Eric Maskin), нобелевский лауреат 2007 года: «Если теперь американская администрация в Вашингтоне ослабит удила, то экономический кризис станет еще более вероятным». «У нас вообще нет необходимых инструментов для того, чтобы следить за такого рода нестабильностью, регулировать ее и управлять ею. Поэтому новый финансовый кризис является неизбежным», – считает и Дэниел Макфадден (Daniel McFadden), нобелевский лауреат 2000 года.

Вспоминая события десятилетней давности, не удивляешься тому, что «американский чих» вызывает судороги страха в экономике Старого Света. Каксообщает American System Now, бывший министр экономики Италии и нынешний сенатор и глава итальянского Института Аспена Джулио Тремонти открыто предупреждает о нависшей опасности нового финансового краха. «Все причины кризиса всё ещё существуют. Избыточная ликвидность, которая вызвала кризис десять лет назад, сегодня выросла по экспоненте. В финансах происходит пугающая генетическая мутация. Все компоненты, создающие знаменитый «пузырь», налицо».

Джулио Тремонти громко призывает не только США, а и Европу к «новому Бреттон-Вудсу», то есть к разделению депозитно-кредитных организаций и спекулятивных «инвестиционных» организаций для защиты реальной экономики. К месту будет сказать, что законопроект о возвращении закона Гласса-Стиголла, запрещавшего кредитным организациям спекулировать финансами под видом инвестиций, уже внесён в американский конгресс, хотя противостоять ему будет вся мощь Уолл-стрит. В случае его принятия этот нормативный акт сделает невозможным участие застрахованных депозитных банков в инвестиционной банковской деятельности (финансовых спекуляциях), а банки-инвесторы будут ссужать собственный капитал на собственный страх и риск. 60 американских конгрессменов уже поддержали законопроект.

Удивительно, но тревожные голоса доносятся и из далекой Австралии. Australian Alert Service опубликовал статью бывшего продавца деривативов с Уолл-стрит Фрэнка Партного (Frank Partnoy), который ушёл из бизнеса в 1997 году, считая, что если он продолжит заключать сделки, которые он считает мошенническими, то сядет в тюрьму. Теперь трудно сказать, сколько он смог бы заработать за десять лет, но вместо этого он написал книгу «FIASCO. Кровь в воде на Уолл-стрит. Исповедь трейдера» (F.I.A.S.C.O.: Blood in the Water on Wall Street), в которой рассказал о своем опыте торговли ценными бумагами и финансовых хищниках.

Фрэнк Партной теперь работает профессором в Университете Сан-Диего и предупреждает, что нас ждёт повторение кризиса 2008 года. Бывший брокер, зная тонкости этого дела, указывает, что сейчас стремительно растёт спрос на финансовый продукт — «обязательство, обеспеченное кредитами» (Сollateralized loan obligation, CLO), которое как две капли воды похоже на тот вид дериватива, в связи с которым разыгрался последний кризис в США, – это были «обеспеченные долговые обязательства» (Сollateralized debt obligations, CDO).

«Умники-финансисты покупают рискованные займы объёмом в миллиарды долларов и переупаковывают их в сложные инвестиции с несколькими уровнями долга, – говорит Партной. – Кредитные рейтинговые агентства присваивают верхним уровням рейтинги ААА. Институциональные инвесторы, в том числе пенсионные фонды и благотворительные организации, толпой кидаются покупать эти инвестиции, внешне имеющие нулевой риск, но высокую доходность… Теневые финансовые рынки сегодня бурно растут. Почти через десять лет после мирового финансового кризиса наступило его повторение. На этот раз главным виновником является обязательство, обеспеченное кредитами. Как и родственные ей предыдущие экзотические продукты, CLO собирает рискованные кредиты низкого качества в привлекательные пакеты и обеспечивает высокие кредитные рейтинги».

Похоже, прошедшее десятилетие успокоило американские власти, но не финансистов, которых будоражит опыт приращения капитала в мутной кризисной воде 2007-2008 годов. Вновь появляются хитрые банковские технологии, маскирующие риски и дающие возможность повысить свою прибыль от торговли долговыми обязательствами. Кредитные рейтинговые агентства, прежде всего Moody’s Investors Service и S&P Global Ratings, выступают основными действующими силами в этом новом витке спекуляций, как и в период 2007-2008 годов. Компьютерные программы, которые они используют для присвоения рейтингов ААА, ничуть не изменились. Инвестиции, имеющие сегодня рейтинги ААА, в один прекрасный момент просто станут ничем. «CLO это просто CDO в новой оболочке», – считает американский профессор. И чтобы себя проверить, он, согласно Закону о свободе информации, послал запрос в отдел кредитных рейтингов при Комиссии по ценным бумагам и биржам США (КЦББ), пытаясь определить, какие агентства нарушили правила КЦББ, – и комиссия отказалась их назвать. На воре всегда шапка горит. Даже если этот вор бьёт себя в грудь и утверждает, что на финансовом рынке США всё о`кей.