Мегалитические Комплексы – Инструменты Эволюции Сознания. Часть 1
30 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Мегалитические Комплексы – Инструменты Эволюции Сознания».
Авторы–сказители Юрий и Ольга Шевченко.
В передаче речь шла о выходе из старой технократической матрицы сознания.
Наши Великие Предки позаботились о нас – Решётка Нового Сознания Земли уже функционирует.
И Места Силы – Мегалитические Комплексы по всей Земле подключены к ней.
В передаче мы рассказали о Местах Силы, которые помогают обрести Ладную Целостность, и о том, как взаимодействовать с Местами Силы, чтобы быть здоровыми и духовно, и физически.
Дополнительные материалы и видеофильмы:
“Магия Аризоны”
https://www.youtube.com/watch?v=1Nijc…
“Загадки Древней Америки”
https://www.youtube.com/watch?v=Qbdf8…
«Мудрость Нового Времени” https://www.youtube.com/watch?v=o5Tpe…
“Изменение Пространства в Местах Силы вокруг Нью-Йорка”
https://www.youtube.com/watch?v=a8gPM…
Русь была на всем земном шаре. Лекция В.А. Чудинова
https://www.youtube.com/watch?v=nk7NL…
Куда делись русские из Америки и из Африки? В.А.Чудинов
https://www.youtube.com/watch?v=vOShu…
Ссылка на фото к эфиру https://drive.google.com/drive/folder…
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Источник: www.youtube.com