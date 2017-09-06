Главная » Видео, История, Мировоззрение

Мегалитические Комплексы – Инструменты Эволюции Сознания. Часть 2

09:01. 6 сентября 2017 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:

30 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Мегалитические Комплексы – Инструменты Эволюции Сознания».

Авторы–сказители Юрий и Ольга Шевченко.

В передаче речь шла о выходе из старой технократической матрицы сознания.
Наши Великие Предки позаботились о нас – Решётка Нового Сознания Земли уже функционирует.
И Места Силы – Мегалитические Комплексы по всей Земле подключены к ней.
В передаче мы рассказали о Местах Силы, которые помогают обрести Ладную Целостность, и о том, как взаимодействовать с Местами Силы, чтобы быть здоровыми и духовно, и физически.

Дополнительные материалы и видеофильмы:

“Магия Аризоны”
https://www.youtube.com/watch?v=1Nijc…

“Загадки Древней Америки”
https://www.youtube.com/watch?v=Qbdf8…

«Мудрость Нового Времени” https://www.youtube.com/watch?v=o5Tpe…

“Изменение Пространства в Местах Силы вокруг Нью-Йорка”
https://www.youtube.com/watch?v=a8gPM…

Русь была на всем земном шаре. Лекция В.А. Чудинова
https://www.youtube.com/watch?v=nk7NL…

Куда делись русские из Америки и из Африки? В.А.Чудинов
https://www.youtube.com/watch?v=vOShu…

Ссылка на фото к эфиру https://drive.google.com/drive/folder…

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

==========================

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мегалитические Комплексы - Инструменты Эволюции Сознания. Часть 1
... прошёл живой эфир на тему «Мегалитические Комплексы - Инструменты Эволюции Сознания».Авторы–сказители Юрий... уже функционирует. И Места Силы - Мегалитические Комплексы по всей Земле подключены к...
Технологии и Мегалитические сооружения [Три типа древних цивилизаций]
... Колтыпин: Единый подземно-наземный мегалитический комплекс, как фундамент, основание какого... ни какие-то кустарные инструменты, абсолютно идеально вырезанные куполовидные... Второй этот комплекс мы просто мегалитические, руины мегалитических каких-то построек...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
... Требуется очень прочный материал инструмента, способный выдержать механические нагрузки,...таки понятных нам машинных инструментов. Инструментов, аналоги которых у нас...маршрута пролегает через Баальбек, мегалитический комплекс которого описан ранее. Думается,...
Ангкор фальшивый и реальный
... "Записки колымчанина" рассматривает очередной мегалитический комплекс Ангкор, который по официальной версии... с помощью вполне современных инструментов можно смело выдавать хоть ...украшать. И не зачем украшать инструмент. Это человеку свойственно расписывать ...
Три типа древних цивилизаций
... Колтыпин: Единый подземно-наземный мегалитический комплекс, как фундамент, основание какого... ни какие-то кустарные инструменты, абсолютно идеально вырезанные куполовидные... Второй этот комплекс мы просто мегалитические, руины мегалитических каких-то построек...
Дольмены — мегалитические сооружения древности. Вадим Чернобров
...порядке выстраивались дольмены внутри одного комплекса? Почему дольмены на Кавказе ...оборонительные сооружения вблизи от дольменных комплексов? С помощью чего было ...находим инструментов, из которых были сделаны и дольмены, и другие мегалитические сооружения...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>