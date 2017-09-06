Мегалитические Комплексы – Инструменты Эволюции Сознания. Часть 2

30 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Мегалитические Комплексы – Инструменты Эволюции Сознания».



Авторы–сказители Юрий и Ольга Шевченко.



В передаче речь шла о выходе из старой технократической матрицы сознания.

Наши Великие Предки позаботились о нас – Решётка Нового Сознания Земли уже функционирует.

И Места Силы – Мегалитические Комплексы по всей Земле подключены к ней.

В передаче мы рассказали о Местах Силы, которые помогают обрести Ладную Целостность, и о том, как взаимодействовать с Местами Силы, чтобы быть здоровыми и духовно, и физически.



Дополнительные материалы и видеофильмы:



“Магия Аризоны”

https://www.youtube.com/watch?v=1Nijc…



“Загадки Древней Америки”

https://www.youtube.com/watch?v=Qbdf8…



«Мудрость Нового Времени” https://www.youtube.com/watch?v=o5Tpe…



“Изменение Пространства в Местах Силы вокруг Нью-Йорка”

https://www.youtube.com/watch?v=a8gPM…



Русь была на всем земном шаре. Лекция В.А. Чудинова

https://www.youtube.com/watch?v=nk7NL…



Куда делись русские из Америки и из Африки? В.А.Чудинов

https://www.youtube.com/watch?v=vOShu…



Ссылка на фото к эфиру https://drive.google.com/drive/folder…



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Источник: www.youtube.com