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«Денуклеаризация» Корейского полуострова уже невозможна

15:45. 6 сентября 2017 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал:

Кроме «двойного замораживания», варианта ослабления напряженности в Северо-Восточной Азии нет

По сообщениям СМИ, МИД Японии заявил о совпадении интересов Токио и Москвы по проблеме КНДР. Позиции Японии и России по денуклеаризации Корейского полуострова и сотрудничества в рамках Совета Безопасности ООН полностью совпадают. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Таро Коно.

При этом под «денуклеаризацией», видимо, имеется в виду уничтожение всех ядерных зарядов КНДР вкупе с ракетами, способными доставлять эти заряды до цели. Но с постановкой такой цели Токио явно опоздал. Такое, думается, было возможно в 2006 году, после первого испытания Пхеньяном ядерного заряда. Да и то при условии твердых гарантий безопасности КНДР со стороны США, Южной Кореи и Японии. А также при возмещении ими потерь от приостановки северокорейской энергетической ядерной программы. Ведь именно об этом шла речь на «шестисторонних переговорах».

Сейчас же усилиями США и Южной Кореи, регулярно отрабатывающих непосредственно у границ КНДР массированные наступательные действия против этой страны, создана ситуация, когда мир на Корейском полуострове можно сохранить, нравится это кому-то или не нравится, именно благодаря наличию в Северной Корее ракетно-ядерного щита. Неужели в Вашингтоне, Токио и Сеуле всерьез помышляют, что северокорейское руководство, испугавшись открытых угроз физической расправы с лидерами КНДР, пойдет на капитуляцию и начнет уничтожать с таким трудом и огромными затратами созданное для обороны страны современное оружие? Не думаю, что на это рассчитывают и в Москве, якобы солидаризируясь с антисеверокорейской стратегией Токио.

Реально оценивая ситуацию, российское руководство предлагает не выкручивать руки лидерам КНДР, загоняя их в угол санкциями и жестким давлением, к чему призывает Токио, а предложить, наконец, Пхеньяну вариант, позволяющий, может быть, в последний момент перед катастрофой остановиться перед пропастью. Как известно, Москва при поддержке Пекина выдвинула вполне реалистичную формулу «двойного замораживания», а именно, одновременное прекращение нацеленных на КНДР провокационных американо-южнокорейских и американо-японских военных маневров и остановку Пхеньяном испытаний ядерного и ракетного оружия. И в этом не «полное совпадение» позиций Японии и России по КНДР, а их принципиальное различие.

Надо понимать, что при «денуклеаризации» Корейского полуострова никаких гарантий для КНДР и её народа не возникнет. Ибо, как уже продемонстрировал президент США, американцы в любой момент могут подогнать к северокорейским берегам ударные авианосцы и подводные лодки с «Томагавками» на борту и обещанным Трампом «яростным огнем» сравнять КНДР с землей.

Ненависть японских и американских лидеров к «режиму Кима» и ему самому велика. Но она не должна затмить чувство самосохранения, ответственности перед доверившими им власть народами своих стран.

Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 261 235
    сергей 6 сентября 2017 в 16:31 Ссылка Пометить
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    денуклеаризация. Это слово даже орфография сайта не понимает.Для кого пишете или перепечатываете? ******

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