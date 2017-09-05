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Там, где война актуальна

08:37. 5 сентября 2017 Просмотров - 223 Нет комментариев Опубликовал:

На Донбассе слово война звучит иначе. Это страшная данность. Это не картинка из телевизора, а реальная беда, которая стучится в каждый дом. Название моей книги «Война. Чужими руками» здесь звучит совсем иначе. Ведь ни для кого не секрет, что США тут на Донбассе воюют именно чужими руками.

Во время поездки в Донецк я привез с собой несколько сотен книг. Дарил библиотекам, воинским частям, знакомым, журналистам. Может быть поэтому для передачи «Политкухня» донецкого телеканала ТК Union  она послужила поводом для разговора о происходящих на Донбассе событиях.

Хронометраж:

0:00:00  – Последствия майдана были предсказуемы

00:01:23 – О книге Н. Старикова «Война. Чужими руками»

00:02:06 – Цели США на Украине – хаос и война с Россией

00:03:12 – Государства могут быть только самопровозглашёнными

00:04:33 – Кто и почему признает новое государство?

00:10:38 – О поездке Николая Старикова на Украину в 2013 году

00:12:22 – Раскол на Украине зрел давно

00:13:30 – Янукович — проамериканский президент

00:15:45 – Гитлер был «чужими руками» во Второй мировой войне

00:17:02 – С каких пор ведут войны чужими руками?

00:17:59 – Возможны ли в Белоруссии украинские события?

00:22:19 – Западу нужна война

00:22:51 – Украина-Малороссия, как выход из гражданской войны

00:24:22 – Гражданская война – война идей

Скачать аудио

СМИ об этой программе:

http://www.politnavigator.net/
https://politros.com/

«Украинцам не сказали, что вступление в ЕС — это всего лишь звездочка на каком-то флаге, а не повышение уровня жизни в стране. Украину в Евросоюз никто никогда не примет. Украина географически и так находится в Европе, куда ещё нужно двигаться?

Это все не рассказывается. Никто не говорил, что платежки за коммунальные услуги будут больше чем зарплаты или равняться им. Почему этого не говорили? Потому что зло всегда рядится в одежды добра. Когда пришли нацисты они же никому не говорили, что будут уничтожать людей в концентрационных лагерях. Они же шли «за свободу немецкого народа», чтобы собрать его разорванные части. А то, что потом в итоге своей деятельности разломят Германию пополам и превратят её в пепелище, никто же не говорил.

Никто не пойдет за людьми, которые расскажут о печальном будущем, поэтому всегда рисуется прекрасная перспектива. Вот и надо рассказывать людям, что «европейские ценности» это когда ваш внук, который станет гомосексуалистом. Вам такая перспектива нравится? Мне, например, нет»,- констатировал Николай Стариков».

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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