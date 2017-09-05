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Разбор Разведданных. О ГКЧП и о выборе Пути…

11:20. 5 сентября 2017 Просмотров - 449 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    марина 5 сентября 2017 в 17:40 Ссылка Пометить
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    да уж лучше один раз увидеть-два образа -Ельцин и Путин и слов то не надо.Не дай бог ИМ достанется искусственный разум,лучше бы они вообще к нему не пришли-он ведь прямо говорит-кому достанется -тот и властелин .а все эти патентные бюро у них давно в кармане через Сколково и др.организации.Классное выступление Путина в Ярославле.

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