Разбор разведданных, 21 декабря 2016 г.
13:57. 22 декабря 2016 Просмотров - 546 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Вот они,настоящие граждане страны.Образование никакое у нас,но Сергей Будков проходил обучение как и многие,а результат!
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т.е. событие мы видим посфактум и даже если не обременены каким то мнением гуру,возникают варианты и не один.Но мне нравятся ребята ,что подталкивают молодежь думать и не быть толпой,размышляющей как авторитет