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Разбор разведданных, 21 декабря 2016 г.

13:57. 22 декабря 2016 Просмотров - 546 2 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Матрица, таран
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2 коммент.»

  • 9538 3358
    Люся 22 декабря 2016 в 15:13 Ссылка Пометить
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    Вот они,настоящие граждане страны.Образование никакое у нас,но Сергей Будков проходил обучение как и многие,а результат!

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  • 2118 1496
    марина 22 декабря 2016 в 20:54 Ссылка Пометить
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    т.е. событие мы видим посфактум и даже если не обременены каким то мнением гуру,возникают варианты и не один.Но мне нравятся ребята ,что подталкивают молодежь думать и не быть толпой,размышляющей как авторитет

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