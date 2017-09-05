Как я отношусь к эзотерике? — Язык жизненных обстоятельств

Это последняя часть цикла статей. Она же самая сложная для понимания. Сложность обусловлена вовсе не качествами читателя или автора, она обусловлена тем, что понимание языка жизненных обстоятельств не есть только функция сознания. Понимание его неразрывно связано с рядом внутренних изменений. Изменение себя — это и есть практическое выражение понимания. Нет изменения — нет понимания. Подробнее об этом я написал в заметке «О сложности понимания». Другой непростой момент связан с такой особенностью восприятия, что человек НЕ ПОЛНОСТЬЮ властен над тем, что попадает в поле его внимания, этого обстоятельства мы коснёмся в разделе «Различение».

Ещё следовало бы сказать, что язык жизненных обстоятельств не относится к разряду эзотерики, потому как доступен каждому и совершенно открыт. Просто люди привыкли всю мистику относить к эзотерике и чему-то такому, что доступно лишь посвящённым. В данном случае это не так. Никаких посвящений здесь не нужно.

Определение и пояснение через обратную связь

Язык жизненных обстоятельств — это потоки информации, событий или явлений в вашей жизни, закономерно вытекающие из вашей логики поведения, намерений и помыслов, обусловленные уровнем вашей нравственности. Иными словами, это язык, на котором Бог сообщает вам определённую информацию (в том числе, по вашим запросам), доступную именно для вашего однозначного понимания.

Простой пример: если сильно ударился — тебе больно. Сложный пример: совершил плохой поступок — с тобой произошло что-то для тебя неприятное. Почти нереально сложный пример (для большинства людей, особенно атеистов): задаёшь вопрос Богу — с тобой происходит ряд событий, которые дают точный и однозначный ответ на заданный вопрос, причём ответ может быть даже весьма необычным, то есть вместо ответа на прямой вопрос объясняется причина, по которой тебе этот ответ знать (пока) нельзя (и почему), либо объясняется, что ответа не существует (например, вопрос совершенно некорректный вроде такого: «как мне продолжать жрать всё подряд в три горла, но при этом худеть и оставаться здоровым»), либо показано место, где ты должен найти этот ответ самостоятельно, и так далее.

Между простым примером и самым сложным нет никакой концептуальной разницы, однако если простой пример люди понимают, потому что он непосредственно затрагивает их физические ощущения, то со сложным возникают проблемы, так как здесь затрагиваются несколько другие органы чувств, не относящиеся к материальному миру, а потому недоступные для людей, сознательно или несознательно выбравших систему атеистически-материалистических убеждений в качестве основы для своего мировоззрения. Этим людям, которые вполне имеют право так поступать, не имело никакого смысла читать эту серию статей и уж тем более будет большой тратой времени читать статью дальше… если только они не хотят данную систему сменить на более правильную или поглумиться (только СЕБЕ в ущерб, разумеется) над людьми с другой мировоззренческой основой.

С точки зрения академической науки основная сложность вот в чём: в простом примере всё ясно и очевидно, если ударился, то сразу после этого больно, не возникает никаких дополнительных вопросов и практически исключена логическая ошибка «post hoc ergo propter hoc» (после этого — значит по причине этого). В сложном примере закономерность совершенно неочевидна и очень велика вероятность совершить указанную ошибку, так как нечто плохое или, по крайней мере, неприятное всегда рано или поздно происходит, а потому возникает соблазн сказать: «это произошло потому что я некоторое время назад совершил плохой поступок». Самый же сложный пример для академически-воспитанного работника науки должен вызывать полное неприятие, потому как здесь налицо возможность притянуть за уши ЛЮБОЕ событие как ответ на ЛЮБОЙ жизненный вопрос, достаточно лишь проявить некоторое воображение. Лжеучёные, разные научные фрики и так называемые «альтернативщики» действуют в точности по этой логике, что будет лишь усиливать у академического учёного ощущения какого-то мракобесия, когда он увидит ВНЕШНЕ похожую логику рассуждений. То есть ежели академически настроенный работник науки, уже уставший от альтернативного мракобесия, без разбору относит всю попадающуюся ему мистику в разряд глупостей, недостойных его внимания, он автоматически отказывается воспринимать и пробовать разобраться в реальной мистике, происходящей с ним лично. Он либо не будет обращать на неё внимания, либо будет считать, что есть некое «рациональное» (читай, атеистически-материалистическое) объяснение, но просто оно пока недоступно его разуму.

На самом деле ничего сложного в сложном примере нет, если правильно интерпретировать язык жизненных обстоятельств, то можно всегда провести параллели между логикой своего поведения и теми последствиями, которые неизбежно будут возникать после. При этом будет совершенно ясно ЧТО произошло вследствие КАКИХ причин. Но возникает сложность в том, что этому невозможно научить способом, которым учатся в школе или в вузе, так как интерпретация одного и того же события разными людьми должна выполняться по-разному. Одному человеку событие скажет об одном, другому — о другом. То есть один из шести классических критериев научности, называемый «интерсубъективная проверяемость» здесь не действует, поскольку характер обратной связи жёстко завязан на личность и её качества, а не физику материальных процессов.

Давайте рассмотрим другие простые примеры. Человек воинственно нарушает ПДД и ездит достаточно дерзко. Попадает в ДТП и погибает. Можно сказать, что Бог наказал, и это в общем-то так и есть. Но если раскрутить саму логику события, то будет видно, что на языке жизненных обстоятельств человеку было сказано, что воинственно нарушать правила нельзя. Есть ПДД, есть знаки дорожного движения, дорожная разметка, культура, которую человек изучал в школе и, быть может, в вузе (если не изучал – его проблемы, шанс был), иными словами, человек был предупреждён, что вести себя дерзко нельзя, особенно на дороге. Чтобы не причинить вреда большому количеству людей, человек ликвидируется «свыше». Выглядит это так, как будто он виноват сам: нарушил правило — и поплатился. В общем-то, он и правда виноват сам, потому что Бог не карает, он лишь снимает свою защиту от тех действий, которые человек решил добровольно совершить, понимая, что уходит в область Попущения.

При аналитическом разборе подобных событий нужно быть очень аккуратным, потому что конкретные причины трагедии до её осуществления мог знать ТОЛЬКО потерпевший. Для других людей это будет либо уроком в форме демонстрации, либо вообще не будет ничего значить. Мне известны лишь редкие случаи, когда можно по косвенным признакам выявить правдоподобную картину (но не обязательно истинную) случившегося, догадываясь о причинах. Например, вы могли знать, что человек часто идёт на неоправданный риск в процессе управления автомобилем и уже множество раз получал предупреждения в виде неприятных, но не трагических обстоятельств: от штрафов до мелких стычек на дороге. Таким образом, если одно из таких предупреждений становится для нарушителя последним в его жизни, то для вас и прочих осведомлённых наблюдателей — хорошей демонстрацией языка жизненных обстоятельств.

Так работает обратная связь: любое ваше действие (бездействие — тоже разновидность действия) порождает поток событий, который возвращается к вам обратно по контурам обратной связи. Важно понимать, что НЕ ТОЛЬКО вы один влияете на тот поток событий, который порождает такую обратную связь, в его формировании принимают участие и другие люди.

Предупреждения

Язык жизненных обстоятельств далеко не всегда является наказанием для человека за какие-то ошибки. По моим наблюдениям он, чаще всего, наоборот, подсказывает человеку что ему можно делать, а что нельзя, оставляя достаточно широкий простор для реализации свободы воли, но в некотором ограниченном «коридоре» возможностей. Ширина коридора для разных людей в разных обстоятельствах разная, поэтому неправильно, ошибочно ссылаясь на некую воображаемую «справедливость», требовать для себя от Бога тех же прав и возможностей как для кого-то ещё.

Здесь я вынужден сделать небольшое отступление, дабы пояснить некоторым людям одну важную особенность их поведения. У большинства известных мне людей есть склонность в случае «несправедливости» по отношению к ним обязательно искать других таких же людей, как они, которых в аналогичных ситуациях не наказали. Немного об этом я писал в статье «< ![CDATA[ ]]> Об одном моём эксперименте на занятии в вузе< ![CDATA[]]>». Ситуация, например, такая: человек припарковался под знаком «Остановка запрещена», видя, что много других машин уже припарковано здесь с нарушением правил, а тут его сотрудник ДПС сцапал и говорит: «Ай-я-яй!». Недоумевающий горе-водитель, показывая на другие машины, отвечает, дескать, а вот этим почему можно?

Это грубейшая ошибка! Оправдывать свои нарушения тем, что это можно делать другим, НЕЛЬЗЯ. Как правило, в подобных ситуациях вы проваливаете важный экзамен. Вас НЕ должно касаться то, почему у других всё по-другому, отвечайте за себя. Однажды я именно так и попался сотруднику ДПС, не заметил знака и встал рядом с кучей машин, думая, что можно. Сотрудник вылез из-за угла и сказал, что я нарушаю. Я удивился и попросил указать на знак. Он провёл меня на 50 метров назад и указал. Я согласился с тем, что нарушил, даже не пытаясь как-то задавать вопросы о том, почему здесь стоят все остальные — это меня не касается. Сотрудник, видя, что я честно признаю ошибку и действительно не заметил знака, взял, да и просто попросил меня уехать в другое место. Я извинился и тут же уехал. Мне действительно было стыдно за подобную невнимательность.

Другая ситуация, опять же, из моей практики: один студент получает на экзамене множество сложных вопросов и уходит с тройкой, а другой, легко отделавшись, уходит с пятёркой. Троечник возмущается, дескать, несправедливо всё как-то, вот тот человек ничего не знает и получил 5, а меня завалили. Горе-студент не знает как должна быть устроена правильная система образования и какими принципами руководствуются < ![CDATA[ ]]> профессионалы своего дела< ![CDATA[]]>. Он наивно полагает, что ко всем должен быть одинаковый подход, как на картинке:

Запомните, ребята. НИКОГДА так не делайте. Вас не должно касаться то, почему у других людей всё иначе. Ваша жизнь другая, и локальные правила Игры для вас могут радикально отличаться. Никогда не оправдывайте свои глупости тем, что это же самое сошло (или сходит) с рук другим людям! Аналогично, не берите на себя то, что не можете потянуть, хотя видите, что то же самое доступно другим людям.

Дальнейшее развитие указанного недостатка приводит к довольно серьёзным ошибкам в логике социального поведения субъекта. Привожу самый распространённый пример. Всем известно правило, что врач, прежде чем лечить другого, должен излечиться сам. Это вполне логично, однако люди часто чрезмерно обобщают данное правило на те ситуации, в которых оно неприменимо и оправдывают свои глупости, когда людям на них указываешь, фразами вроде таких: «а вот ты сначала сам так сделай, затем я последую твоему совету» или «а вот ты сам так делаешь, но хочешь, чтобы я перестал». Подобные дефекты в психике, приводящие к желанию следовать данной аргументации, нужно устранять у себя как можно быстрее. Ведь согласитесь, если, например, пьяница будет говорить вам о вреде алкоголя, то для вас может быть фатальной ошибкой подвергать его слова сомнению только лишь на том основании, что он сам пьёт. Не так ли?

Конец отступления.

Я довольно часто встречаю подсказки на языке жизненных обстоятельств, в которых ещё есть возможность исправить ситуацию для предотвращения потока негативных событий (которые поступят, разумеется, как обратная связь на те действия, что я ещё не совершил). Так, ряд событий из моей жизни описаны в статьи «< ![CDATA[ ]]> Судьба многовариантна< ![CDATA[]]>», а кое-что из области наблюдений за знакомыми в статье «< ![CDATA[ ]]> Склонность к подтверждению. Часть II< ![CDATA[]]>». Все описанные там события по сути являются подсказками в случае неопределённости, а предварительные неприятности загадочным образом происходили так, что вполне удачно разрешались.

Скажем, вы сделали неправильный выбор и уже собираетесь его осуществить, как вдруг начинаете сильно болеть, или возникают иные события, вынуждающие отодвинуть задуманное на неопределённый срок. Позже выясняется, что так даже лучше: у вас появляется больше времени всё обдумать и осознать ошибочность ещё не совершённого поступка, а может возникают новые обстоятельства, полностью отменяющие целесообразность задуманного ранее. Если вы пытаетесь с чрезвычайным упорством всё же совершить задуманное, то Бог даст вам такую возможность, но тогда обратная связь от Вселенной станет для вас ещё более страшной, чем болезнь, призванная дать вам шанс одуматься или притормозить ваши действия до появления новых обстоятельств. Если вы останетесь живы, то следует рассмотреть неудачу как важный урок, данный вам на языке жизненных обстоятельств в форме предупреждения.

Предупреждение не нужно путать с испытанием, о чём я < ![CDATA[ ]]> говорил в одной из статей< ![CDATA[]]>.

Различение

Если Бог хочет наказать человека за что-либо, то он лишает его возможности различать в потоке событий Его подсказки и Его указания на опасные ситуации и заблуждения. Иными словами, Бог никогда не наказывает вас напрямую, как это думают атеисты вульгарно-идеалистического толка. Он просто убирает защиту, внутри которой вы находились (пусть даже не замечая этого) ранее. Лишить человека способности к различению — одна из форм такого косвенного наказания.

Иными словами, человек лишается «различения», способности отличать «ЭТО» от «НЕ ЭТО». Дело в том, что поток событий, наблюдаемых человеком, НЕ зависит всецело от него самого. Определённые детали окружающей реальности видны или не видны человеку ТОЛЬКО по воли Бога. Так, вы можете найти потерянные ключи сразу, а можете НЕ найти их буквально у себя под носом. Можете случайно бросить взгляд на предмет, позволяющий решить уйму ваших проблем одним махом, а можете пройти мимо, не заметив спасительной вещи, вам может попасться на глаза некая статья с разъяснениями и решениями ваших проблем, а может не попасться, и так далее.

Вы можете думать, что это зависит только от вас, но разочарую (а, может, обрадую), ряд деталей зависят ещё и от Бога, а часть обстоятельств зависит ТОЛЬКО от Бога, и совершенно вам не подконтрольна, как бы вы не пытались этим управлять. Так вот, ребята, способность к различению – это один из высших даров, который есть у каждого, но если Бог хочет вас наказать за какие-то грехи, что вы совершили осознанно (то есть после явного и совершенно ясного для вас предупреждения), то Он на время лишит вас способности к различению, и вы почувствуете, что привычный для вас образ жизни заводит вас «куда-то не туда», вы перестанете различать некоторые события и трезво оценивать обстановку, начнёте терять вещи, связи, доверие других людей, статус и авторитет. Иными словами, вы перестанете отличать ОДНО от ДРУГОГО: правильное от неправильного, годное от негодного, доброе от злого и так далее. Жизнь пойдёт кувырком, хотя только что вы прибывали в уверенности, что держите ситуацию своими собственными руками.

Ответы на вопросы

Язык жизненных обстоятельств часто является ответом на ваш вопрос Богу. Возможно, для вас это будет открытием, но Богу можно задать вопрос и ВСЕГДА получить ответ. Важны, правда, некоторые условия (с оговоркой: у разных людей могут быть разные условия): вопрос должен быть искренним, вы не можете найти ответ сами, хотя действительно пробовали это сделать, вопрос и ответ на него действительно важны для вас, то есть вы хорошо понимаете, что спрашиваете. Если не соблюдать эти ограничения, ответ всё равно будет (он будет всегда), но его смысл вы не сможете правильно интерпретировать, и могут пройти годы, прежде чем до вас дойдёт.

Такой ответ важно уметь правильно понимать. Во-первых, Бог понимает вас гораздо лучше, чем вы это можете себе представить, поэтому вопрос Он всё равно поймёт гораздо лучше, чем вы его сформулировали. Во-вторых, ответ может вам не понравиться и будет казаться, что это не ответ, а что-то другое. В-третьих, ответом может быть что-то совершенно удивительное, что вы никак не ожидали, а потому не сразу сообразите, что это и был ответ на ваш вопрос. Таким образом, нужно приложить усилия, чтобы понять ответ правильно.

Приведу пример, поясняющий, что значит «приложить усилия». Вот, скажем, вы не можете сделать выбор из двух сложных вариантов. Вы задали Богу вопрос и ждёте у моря погоды… так ничего не получится. Продолжайте искать ответ и анализировать ситуацию, поверьте, в нужный момент произойдёт что-то, что снимет спорную ситуацию в пользу одного из вариантов. Это может быть некий человек, который просто обронил фразу, после которой вас вдруг осенит, это может быть попавшаяся вам статья или книга, добавляющая в вашу аналитическую работу таких фактов, после интерпретации которых всё сразу становится однозначным, а может быть и сон, в котором некто прямым текстом скажет «делай так». Впрочем, в случае сна я бы усомнился, но тут нужно каждый случай анализировать отдельно, за всех говорить не буду. Например, у меня подобные сны всегда дублируются в реальности, то есть возникает ещё несколько реальных подсказок в ту же сторону (как до, так и после сна). Обращаясь к Богу с вопросом или просьбой, нужно помнить самое важное правило: Его нельзя обмануть. Любая неискренность, попытка «договориться» или как-то оправдываться, нравственно изворачиваться обернётся для вас таким набором обстоятельств, который будет направлен на искоренение этих порочных способов взаимодействия даже на уровне помыслов. Знайте — вы для Бога абсолютно открыты и прозрачны, скрыть ничего нельзя. Чем лучше вы это будете понимать, тем понятнее будут ответы на любые ваши вопросы. Важно только понимать, что вы должны ХОТЕТЬ получить ответ, СТРЕМИТЬСЯ получить его и прикладывать к этому максимальные усилия. Любая неискренность и попытка схалтурить приведёт к тому, что вы будете предупреждены так не делать, а форма предупреждения может быть для вас самой неприятной.

Не «давите» на других людей

Вы должны хорошо понимать, что язык жизненных обстоятельств действует и для других людей, а потому нет смысла на кого-либо давить ни в психологическом плане, ни в физическом. Это сделают обстоятельства, а от вас требуется только одна позиция: объяснить, рассказать и поделиться соображениями, а потом, возможно, сделать то же самое в духе «я же говорил»… иногда я произношу эту фразу немного иначе: «ну а чего ты хотел(а)?..» (см. также < ![CDATA[ ]]> одноимённый рассказ< ![CDATA[]]> и Первое Послание Лесника, части < ![CDATA[ ]]> два< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> три< ![CDATA[]]>). Это позволяет выйти на совершенно иной уровень методологии обучения, заключающийся в том, что в случае спорных ситуаций вы не должны силой заставлять встать на вашу позицию, мотивируя это пусть даже логически-безупречными аргументами. Если человек не хочет вас понимать, то подобные попытки не имеют смысла. Но рано или поздно с ним произойдёт что-то, что заставит его встать на правильный путь (вовсе не обязательно, что это будет даже близко похоже на то, что вы пытались ему доказать). Ваша задача: показать, объяснить, аргументировать и т. д., что требуется в классической методологии. Но давить и принуждать, а также из кожи вон лезть в попытках быть наиболее убедительным я бы не стал. Спорить, доказывать принуждением и всеми силами (даже через оскорбления) пытаться что-то кому-то «втереть», как это делают «разумные люди», НЕТ СМЫСЛА. Этим вы только отдаляете человека от реального понимания, причём ЗНАЕТЕ об этом заранее, знаете, что попытка «втирать» только ещё больше закроет человека от ваших аргументов, но всё равно злонамеренно лишаете его возможности понять ситуацию самостоятельно.

Разумеется, сказанное в предыдущем абзаце вовсе не означает, что следует оставаться безучастным и отказаться от жёстких форм поведения. Нет-нет, жёсткая и даже чрезвычайно жёсткая реакция на некоторые события может быть санкционирована свыше (то есть разрешена для вас). В каждом конкретном случае внимательный человек может БЕЗОШИБОЧНО определить то, как ему следует поступить. И если «сказано» бить кого-то, то не зависимо от степени подготовки вашего противника, вы каким-то чудом выйдете победителем, если не испугаетесь. Но и то, что я сейчас написал в этом абзаце НЕ должно подвигать вас на нелепый героизм, нужно быть ОЧЕНЬ внимательным, чтобы различать санкцию свыше от собственной гордыни и вседозволенности. Ошибка в подобном случае, вероятнее всего, будет иметь очень страшные последствия.

Итог

Язык жизненных обстоятельств – это способ общения с Богом через поток событий. Отдельные события в вашей жизни – это буквы, слова, предложения и абзацы текста, написанные на языке с чёткими и ясными правилами, однако правила эти для каждого из вас индивидуальны. Вы должны осознать их по той же схеме, по которой ребёнок обучается новому неизвестному для себя языку общения, пребывая в постоянной практике взаимодействия с носителями языка и окружающим миром. Пробуя так или иначе разобраться, вы постепенно сможете сопоставить ВАШ поток событий с ВАШЕЙ реальностью, формируя индивидуальные правила языка, то есть заключая неявный договор с Богом о том, как вы будете общаться. Объединяя отдельные события в единую картину, вы получаете целостный текст послания, который и является ответом на все ваши вопросы. Уже заданные, и ещё не заданные.