Бурятия — пример, как раскачивают ситуацию перед выборами 2018 года

Источник: ПАРТИЯВЕЛИКОЕОТЕЧЕСТВО.РФ

Председатель регионального отделения Партии Великое Отечество в Республике Бурятия Павел Николаевич Желибо подготовил аналитическую записку, поделившись впечатлениями от начала нового избирательного года, по итогам которого будет вырисовываться политическая конфигурация не только в Бурятии, но и по всей стране. По его словам, текущий год – это год политических и околополитических «сюрпризов», которые неизбежны в ходе предвыборных страстей, которые начинают нарастать во всех регионах России, в том числе и в Бурятии. Наш товарищ уверен, что 2017-й станет для Республики Бурятия особенно интересным и насыщенным, буквально нашпигованным различными громкими акциями и заявлениями тех или иных общественно-политических деятелей.

«Посмотри, с кем ты в одной лодке, и в нужном ли направлении она плывет?

Все это связано, во-первых, с тем, что в 2018 году все мы, граждане России, будем выбирать Президента нашей Великой Родины. С нетерпением жду этого дня, не скрывая своих предпочтений, всегда очень радостно отношусь к публикациям достаточно высоких различных рейтингов отношения граждан России к действующему национальному лидеру, Президенту Российской Федерация В.В. Путину. США и их западные сателлиты, всеми силами пытающиеся влиять на определенные силы внутри страны, стараются под любым предлогом понизить этот рейтинг и не допустить В.В. Путина к выборам 2018 года. Одними из «ярко отличившихся» деятелей в данном вопросе являются представители либералов разных мастей, которые уже давно ведут свои подрывные действия. А также особое место занимает и партия власти, своими «инициативами» в разных сферах, понижающая рейтинг действующего Президента России, и делающая всё, чтобы оторвать от него народ.

Во-вторых, в Бурятии в начале зимы 2017 г. досрочно сложил свои полномочия глава региона Н.В. Наговицын, и в сентябре 2017 г. ожидается довольно интересная политическая баталия между назначенным и одобренным В.В. Путиным действующим врио Главы Республики Бурятия Цыденовым А.С., кандидатом от коммунистов и, возможно, ещё 1-2 персоналий, которые будут выдвигать свои кандидатуры на пост Главы Бурятии. Смена высшего должностного лица в Бурятии в 2017 г., как и в других регионах, это усиление вертикали власти, ответный ход на «пиррову победу» «Единой России» в 2016 г. Совокупность этих и иных факторов подталкивает различных политиков и общественников, политические объединения к действиям, направленным на повышение своей узнаваемости в предвыборные периоды.

Не стало исключением и мероприятие в г. Улан-Удэ, проведенное 14 мая 2017 г. Организатором мероприятия выступили представители партии «Яблока», о которых долгое время в Бурятии фактически не было слышно, а если и слышно, то перед выборами. Казалось бы, митинг против доплат «VIP-пенсионерам» — благое дело. Напомню, что Бурятское отделение ПВО в 2016 г. организовало два крупных мероприятия на данную тему (возле Народного Хурала и на Площади Революции), что, безусловно, повлияло на исход дела и позволило значительно сократить доплаты к пенсиям бывших госслужащих. Сразу хочется сказать о том, что Партия Великое Отечество выступала в 2016 г. и в настоящее время выступает вообще за отмену каких-либо «VIP-доплат». На митинг же от 14.05.2017 г. по этой же теме, организованный «Яблоком», хочется обратить особое внимание, выделив такие моменты, которые заставляют задуматься:

Организаторы постарались направить данное мероприятие по своему сценарию и перевести от требований сокращения доплат «VIP-пенсионерам» фактически к … роспуску Народного Хурала — законодательного органа власти Республики Бурятия. Митингующие требовали ухода в отставку всех депутатов, проголосовавших против сокращения доплат «VIP-пенсионерам», а это большинство депутатов Народного Хурала (для справки: в Народном Хурале – 66 депутатов, за отмену «золотых доплат» проголосовало только 14 депутатов, остальные — против). Т.е. «яблочники» требуют фактически накануне выборов Главы Бурятии распустить Народный Хурал. Из уст собравшихся на митинг пенсионеров, возможно не знающих законодательство Республики Бурятия, такой призыв услышать вполне допустимо, но из уст политиков, которые просто обязаны такие законы знать, очень странно. Боюсь предположить, что такой призыв от либералов – сознательная попытка раскачивания политической ситуации в Бурятии. Это сразу же приведет к дестабилизации обстановки в регионе, обострится и до того достаточно «напряженная» политическая атмосфера. Добровольное досрочное сложение полномочий большинства депутатов Народного Хурала – это ни что иное, как самороспуск Народного Хурала, в котором большинство опять же из «ЕР», что возможно только в теории, а практически не осуществимо. Или же указанные призывы митинга об отставке такого количества депутатов Народного Хурала направлено в адрес врио Главы Республики Бурятия, у которого есть право распустить Народный Хурал? Кроме того, возможно, либералы пытаются таким образом и ослабить В.В. Путина, поставив его перед выборами Главы Бурятии в очень сложную ситуацию, противопоставив врио и законодательный орган Республики Бурятия — Народный Хурал.

Для сведения, согласно Конституции Республики Бурятия, полномочия Народного Хурала могут быть прекращены досрочно в связи с самороспуском (пункт «а» части 1 ст.91), по инициативе Главы Республики Бурятия (пункт «б» части 1 ст.91), по инициативе Президента Российской Федерации (пункт «г» части 1 ст.91)), а также на основании решения Верховного суда Республики Бурятия (пункт «в» части 1 ст.91). Нужно ли это делать, как предлагают организаторы митинга именно сейчас, фактически за три месяца до выборов Главы Бурятии, будет ли время на подготовку к досрочным выборам в Народный Хурал в единый день голосования и возможно ли их провести с минимальной нагрузкой за счет «не совсем богатого» бюджета Бурятии?

Выражая свое мнение, вместо досрочной отставки Народного Хурала, за которую так яростно призывают либералы во главе с «яблочниками», предложу проработать и принять закон как в Бурятии, так и в Российской Федерации в целом о возможности отзыва избирателями выбранного ими депутата, за которого они проголосовали, но который по тем или иным причинам не оправдал возложенные на него надежды. В данном конкретном случае, такой закон позволит всем избирателям высказать свое мнение и отозвать того депутата, который проголосовал против отмены доплат «VIP-пенсионерам», т.е. за «большинство» в Народном Хурале, не оправдавших доверие избирателей.

Использование либералами в своих целях депутата от «ЕР» Гергенова М.Д., который и является инициатором законопроекта по отмене доплат «VIP-пенсионерам» и уже несколько лет пытается изменить ситуацию в Бурятии. С глубоким уважением отношусь к деятельности Михаила Денисовича, инициативу которого о сокращении доплат «VIP-пенсионерам» Партия Великое Отечество поддержала в 2016 г. и поддерживает сейчас. Но все-таки «либералы» его идею исказили и перешли к требованиям об отставке большинства депутатов Народного Хурала, т.е., фактически к его роспуску и досрочной отставке самого Гергенова М.Д. Таким образом, приняв участие в данном мероприятии с «яблочниками», действующий депутат Народного Хурала от «ЕР» призвал и к досрочному сложению своих собственных полномочий. Данное поведение как минимум выглядит странно, хотя «ЕР» уже и ранее выступала против «ЕР». Кроме того в очередной раз подчеркивается наличие большинства либералов в составе Бурятского отделения «ЕР», которые при дефиците бюджета Бурятии голосуют против сокращения доплат «VIP-пенсионерам», в том числе и самим себе, т.е. на первое место ставят личную выгоду выше благ государственных – сокращение затрат бюджета. Говоря о «ЕР», возникает вопрос о дисциплине внутри регионального отделения: «бунтарь» Гергенов М.Д. выступает против уже принятого решения большинством своих однопартийцев в Бурятии, которые, напоминаю, выступили против сокращения доплат «VIP-пенсионеров». Это вообще как?

Например, если вдруг автор статьи, являясь членом Партии Великое Отечество, будет выступать с некоторым призывом или личным мнением, противоречащим выбору большинства своих коллег по партии, в тоже время являясь членом данной партии, вряд ли сможет после этого считаться членом данной партии и просто будет обязан выйти из её состава, либо же за такое поведение из партии исключат, опять же, решением большинства. Но Гергенову М.Д. уже долгое время никто и не предлагает покинуть ряды «ЕР», и сам он, насколько видно из его политической деятельности, партию власти покидать не собирается. То есть «Единая Россия» — это партия «чего изволите», в какое-то время усиленная настоящими народными избранниками?

К митингующим примкнули не только общественные и политические деятели, но и другие партии, в том числе, как следует из фотографий, опубликованных «Байкал Daily», среди них оказались КПРФ, кандидат от которой в настоящее время и является основным конкурентом действующего врио Главы Республики Бурятия.

Разумеется, более детально сам митинг будет проанализирован с коллегами Партии Великое Отечество, но уже видна очень интересная картина:

Либералы «яблочники», «единорос» Гергенов М.Д., коммунисты и ряд политических и общественных деятелей в «одной лодке» перед очень важными выборами – выборами Главы Республики Бурятия? Это что-то новое в политической жизни Бурятии.

Как ни странно, своим митингом «яблочники», со всеми вышеуказанными участниками, помогают «либералам-единоросам» и дальше быть большинством в Народном Хурале Республики Бурятия, также же, как Навальный своим фильмом помогает Медведеву Д.А. досрочно не уйти в отставку, к экономическому курсу Правительства Российской Федерации, которое он возглавляет, а Партия Великое Отечество находится в оппозиции.

Как же «яблочники» усиливают позиции либералов-«единороссов»? Ответ очевиден, и он, как обычно, находится на поверхности: мало кто из настоящих патриотов России выйдет вместе с либералами, в большинстве случаев, выступающих не в интересах России, например, по Крыму. После данного митинга любой выступающий против доплат «VIP-пенсионерам» фактически автоматически поддерживает призыв «Яблока», в том числе о роспуске Народного Хурала. Но это заведомо невыполнимый призыв, так как сами депутаты Народного Хурала вряд ли в таком количестве добровольно досрочно сложат свои полномочия – это только громкие и красивые слова. Поддержка патриотами «Яблока» в данном вопросе для обычного гражданина может ассоциироваться и с поддержкой либералов и по другим вопросам, в том числе и по вопросу о якобы проведенной аннексии Крыма Россией (п.9). В Бурятии создана опасная ситуация: если кто-то из патриотов выступит против доплат «VIP-пенсионерам», то он фактически поддержит митинг «яблочников», которые одной рукой против доплат «VIP-пенсионерам», а другой рукой – против возвращения Крыма в Россию. Даже если избранный в 2017 г. Глава Бурятии захочет распустить Народный Хурал, то он автоматически поддержит «Яблоко», что он вряд ли сделает. Таким образом, этим самым митингом «яблочники» усилили позиции «либералов-единоросов» в Народном Хурале.

Читая различные новости по данной теме, ни разу не увидел предложений – куда направить высвободившиеся после отмены «VIP-доплат» средства. Партия Великое Отечество в 2016 г. предлагала направить данные средства на финансирование питания льготникам в школах. Решена ли данная проблема в республике в 2017 г.? Далеко не повсеместно, даже в Улан-Удэ деньги на решение этого вопроса собирают общественные организации.

Отмечу, что анализ интернет-публикаций показывает, что на митинге в Улан-Удэ 14.05.2017 г. призывы сократить доплаты «VIP-пенсионерам» прозвучали без конкретных предложений: куда, на какие цели, какие статьи расходов направить высвободившиеся средства бюджета.

У бурятского «Яблока» закончились дизайнеры, если они используют в качестве эскиза плакат (фото «Байкал Daily»), удивительным образом фактически на 100% совпадающий с плакатом регионального отделения Партии Великое Отечество в Республике Бурятия, за исключением символики и названия партии. Вот ссылка на сам плакат, как говориться: найдите «десять отличий».

Я, как Председатель Бурятского отделения ПВО от имени всех моих коллег заявляю, что ни ваш покорный слуга, ни региональное отделение партии в целом ни коим образом не высказываемся против сокращения доплат так называемым «VIP-пенсионерам» в Бурятии. Партия Великое Отечество выступает не только за сокращение на какой-то определенный процент бюджетных средств, предусмотренных в качестве «золотых парашютов» для экс-депутатов, а выступает с требованием полной отмены таких доплат. По крайней мере, до тех пор, пока Республика Бурятия не перестанет быть дотационным регионом, бюджет которого дефицитный и доплаты должны быть действительно только тем заслуженным гражданам Бурятии, кто внес наибольший положительный вклад в развитие региона, а не просто «отбыл срок в рядах VIP».

ПВО исходит из того, что высвободившиеся средства после отмены «золотых доплат» необходимо направить или на оплату питания льготным категориям учащихся в школах, если этот вопрос до сих пор не решен, или на доплаты всем пенсионерам Республики Бурятия (около 189 тысяч человек): получим, исходя из цифр опубликованных в СМИ 750 миллионов в год : 189 тысяч человек = около 4 тысяч рублей на одного пенсионера в год или 330 руб. ежемесячно.

Кроме того, как я уже писал выше, не только в Бурятии, а во всех регионах необходимо принять закон о возможности досрочного отзыва мандата депутата избирателями, если он утратил доверие, перестав исполнять возложенные на него полномочия по продвижению законов в интересах избирателей, поверивших депутату. Этот закон позволит избирателям контролировать деятельность народных избранников, а депутаты будут больше думать об общественных благах, о социальных гарантиях выбравшему их народу, чем о «наполняемости личных карманов».

Уверен, мы с вами ещё не раз будем наблюдать попытки раскачать политическую ситуацию в отдельном регионе и стране в целом различными протестными силами и под разными предлогами, даже такими благовидными, как сокращение доплат «VIP-пенсионерам».

Кому это нужно? Во-первых, геополитическим оппонентам России, которые руками местных либералов и «пятой колонны» стараются нанести удар по политической стабильности в Бурятии. Ведь такого рода митинги – это удар не только и не столько по врио Главы Бурятии, но и удар лично по В.В. Путину. Во-вторых, это внутренняя политическая борьба: «коммунисты» в Бурятии жаждут власти по примеру соседней Иркутской области. Никак ранее не замеченные «яблочники», вдруг, перед выборами начинают «активничать», привлекая к себе внимание. Только вот вопрос: чьё внимание? — избирателей …или потенциальных спонсоров?

Поэтому действующим политикам и общественным деятелям настоятельно рекомендую крепко подумать над тем, в чью «лодку» садиться и в какую сторону плыть.

Председатель Бурятского отделения Партии Великое Отечество

Павел Николаевич Желибо».