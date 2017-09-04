15 июля 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве транслировалась запись программы «Развитие здоровья и способностей школьников»



Участники: Светлана Савельева и Алексей Орлов.



В этой передаче Светлана Владимировна, на основе личного практического опыта, поделится своими мыслями о методике позволяющей за 1 учебный год изучить всю программу начальной школы.

И не просто изучить, а:

- сохранив здоровье ребёнка привить ему желание учиться и находить новые полезные знания из окружающей нас информации.

- создать настоящую детскую общину из школьного класса.

- упразднить зазубривание и механическое выполнение домашних заданий, высвободив время школьника и его родителей для творчества в жизни…



Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



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Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com