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Развитие здоровья и способностей школьников

20:38. 4 сентября 2017 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал:

15 июля 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве транслировалась запись программы «Развитие здоровья и способностей школьников»

Участники: Светлана Савельева и Алексей Орлов.

В этой передаче Светлана Владимировна, на основе личного практического опыта, поделится своими мыслями о методике позволяющей за 1 учебный год изучить всю программу начальной школы.
И не просто изучить, а:
- сохранив здоровье ребёнка привить ему желание учиться и находить новые полезные знания из окружающей нас информации.
- создать настоящую детскую общину из школьного класса.
- упразднить зазубривание и механическое выполнение домашних заданий, высвободив время школьника и его родителей для творчества в жизни…

Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Почаще заглядывайте на сайт радио, в раздел анонсы. Вдруг, именно для Вас, в субботу, в 3, 12, и 20 часов, будет звучать в эфире, что-то очень интересное, и важное…

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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