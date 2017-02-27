В российских школах хотят ввести уроки культуры здоровья

Концептуал СМИ С подобным предложением в Министерство образования обратился президент Международной академии трезвости Александр Маюров

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В ведомстве не считают целесообразным введение предмета в обязательную программу на федеральном уровне, но за внедрение таких уроков в базовый школьный курс выступают депутаты Москвы и Владимирской области. По пособиям Маюрова уже обучают в нескольких школах Татарстана, Якутии и Ярославской области. О перспективах введения нового предмета в других регионах страны — в материале RT.

В Министерстве образования России рассматривают обращение президента Международной академии трезвости доктора педагогических наук Александра Маюрова с просьбой ввести уроки культуры здоровья в основную программу всех российских школ. Маюров, разработавший учебные пособия для преподавания в младших, средних и старших классах, является автором более чем 50 книг и множества статей по проблемам наркотической зависимости и трезвости.

По его словам, на этих уроках детям должны говорить о вреде алкоголя и курения, учить их здоровому образу жизни, основам культуры речи, а также этике поведения в коллективе. Помимо этого, Маюров предлагает знакомить школьников с историей вопроса, рассказывать им, как ранее относились к своему здоровью граждане и государство. Предмет необходим, чтобы молодое поколение росло не только физически, но и морально здоровым, отмечает разработчик пособия.

«В рамках уроков культуры здоровья предполагается обучение физической культуре, правильному поведению в обществе. Кроме того, в учебную программу внедрены уроки истории. Именно благодаря историческим справкам дети узнают, какие меры принимали в разных государствах для сохранения здорового населения», — пояснил педагог.

Алкоголю — бой Учебники Маюрова получили высшую награду на российском конкурсе «Педагогические инновации». Однако сейчас по разработанной им программе преподают только в некоторых школах Татарстана, Ярославской области и Якутии. Сам же Маюров считает, что уроки культуры здоровья должны проводиться во всех российских школах. По его мнению, обучение должно вестись с 1 по 11 класс один раз в неделю. В Министерстве образования и науки Якутии сообщили, что уроки культуры здоровья проходят в школах республики с 2015 года. «У нас в распоряжении есть документ от 8 июля 2015 года «О мерах по снижению масштабов алкогольной продукции в Якутии». Согласно ему, с 1 сентября 2015 года во всех школах нашей республики внедряется учебная дисциплина. Уроки проводятся с 1 по 11 класс», — рассказал представитель Минобразования Якутии. Сейчас уроки культуры здоровья вводят только по решению властей отдельных регионов. На федеральном уровне их внедрять пока что не собираются. В Министерстве образования России утверждают, что и без такого предмета популяризации здорового образа жизни среди учащихся уделяется повышенное внимание. Но если у отдельных школ есть желание проводить занятия, связанные с темой здорового образа жизни, то они имеют на это право. «Сегодня любая школа имеет инструменты и возможности для проведения дополнительных занятий по предмету, включая занятия, направленные на развитие здорового образа жизни, исходя из запросов родителей. Это могут быть факультативы, внеурочная деятельность, предметы основного расписания — каждая школа имеет в учебном плане вариативную часть, которая заполняется по желанию участников образовательных отношений», — пояснили в пресс-службе министерства. В Минобрнауки также подчеркнули, что «любые вопросы обновления содержания образования не могут рассматриваться без экспертного заключения федерального УМО (учебно-методического объединения)». «Со взрослыми, имеющими вредные привычки, говорить бесполезно» Известно, что внедрить уроки культуры здоровья в школьную программу хотят депутаты Москвы и Владимирской области. Александр Маюров говорит, что в московских школах они могут появиться благодаря члену Мосгордумы Людмиле Стебенковой. По словам составителя учебника, Стебенкова активно поддерживает его инициативу. Однако сама депутат сообщила RT, что ещё не успела изучить учебники по культуре здоровья, поскольку их серия достаточно большая. Поэтому комментировать внедрение этой школьной дисциплины она пока не может. Инициативу введения уроков на федеральном уровне поддерживает профессор из Удмуртии Юрий Кашин. Он говорит, что и сам отправлял обращения в Министерства образования России и Удмуртии. «Но на мои письма отвечают только так: «работы ведутся». Хотя я уверен, что уроки культуры здоровья нужно вводить по всей России, потому что со взрослыми, имеющими вредные привычки, разговаривать бесполезно. А вот детям объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо, можно и даже нужно», — прокомментировал свою позицию профессор. ЗОЖ или ОБЖ С Кашиным не согласен член комитета Госдумы по образованию и науке Николай Земцов. Он не видит смысла во введении уроков культуры здоровья в российских школах. «Зачем школьникам предмет, который так сильно перекликается с ОБЖ? Думаю, можно просто расширить программу основ безопасности жизнедеятельности, подробнее написать о вреде алкоголя и табакокурения. Но вводить какую-то новую учебную дисциплину бессмысленно», — заявил депутат. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец также полагает, что такой предмет будет лишним — он может создать дополнительную нагрузку на школьников. «В школах России уже сейчас огромная нагрузка. На это жалуются и школьники, и их родители. Даже один час в неделю, который будет занят уроками культуры здоровья, создаст дополнительное неудобство», — отметила Волынец.

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