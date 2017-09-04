Ответ России на паспортный контроль Украины уже напряг Киев

В Москве только обещали подумать над адекватным ответом на пограничные инсинуации Киева, но сделали это так, что Порошенко почти передумал.

Как известно, вчера украинский президент подписал указ о введении нового режима биометрического контроля для прибывающих в страну иностранцев. Правила, выдуманные реформаторами исключительно для россиян, начнут действовать с 1 января 2018 года, хотя, судя по ажиотажу, некоторые доморощенные ястребы в Раде могут и значительно ускорить процесс. Киев собирается ввести альтернативу визовому режиму, который, по факту, ничем от него не отличается. Даже, в какой-то мере, отягощён дополнительными сложностями. Естественно Москва задумалась об ответной реакции, но сообщила об этом так, что некоторые самые рьяные русофобы в Раде начали седеть раньше времени и уже готовы пойти на попятный.

Первый зампред комитета Совета Федерации по вопросам обороны Франц Клинцевич сообщил журналистам, что Россия непременно ответит на инсинуации Киева, но не так, как на это рассчитывают главные инициаторы «визового режима».

«Народный фронт», представители которого и протащили «биометрический законопроект» в Раде, с распростёртыми объятиями ждёт 5 миллионов трудовых мигрантов, выдворенных с территории РФ в рамках зеркального ответа. Турчинову, Авакову и Ко необходим мощный социальный взрыв, на волне которого они надеются свергнуть Порошенко. Многомиллионная толпа обозлённых мигрантов, готовых разорвать украинских правителей, как нельзя лучше подходит для подобных целей.

Но Москва не собирается идти на поводу киевских маргиналов и ударит по политикам, а не по простому народу, который украинская власть пытается смешать с грязью. По словам Клинцевича, Россия подготовит разумный и взвешенный ответ, который явно не понравится ни обитателям Банковой, ни возмутителям спокойствия в Раде. Украинских же мигрантов, которых в России с каждым годом становится всё больше и больше, официальная реакция Москвы никак не заденет. Ещё одна украинская провокация прошла мимо.

Франц Клинцевич лаконично прокомментировал метания киевских политиков и парой слов заставил последних серьёзно напрячься, разрушив все их первоначальные планы. Как сообщают источники в администрации президента, Порошенко уже намеревается создать специальный комитет для модернизации режима биометрического контроля. По сути, он уже не прочь его отменить вообще. Украинский же парламент бурлит, подстёгиваемый всё теми же радикалами «Народного фронта», и пытается предугадать дальнейшие действия Москвы.

Клинцевич без рук и всего лишь парой слов фактически поджёг муравейник и наделал в Киеве «шороху»