Новости Украины и Новороссии 30 января 2017

Нидерланды не сумели расшифровать российские данные по гибели «Боинга»

Прокуратура Нидерландов заявила о том, что информация о снимках с радаров, предоставленных Москвой в ходе расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом, якобы предоставлена в формате, не соответствующем международным стандартам, сообщает австрийская газета Standart,.

Для того чтобы лучше понимать, что изображено на снимках с радаров, необходима дополнительная информация, — пояснил представитель прокуратуры.

В связи с этим следователи направили России запрос о повторном предоставлении данных в более удобной для расшифровки форме.



Как полагает бывший главком ВВС России генерал армии Петр Дейнекин, нидерландские следователи саботируют расследование катастрофы.

Это очевидная отписка, отговорка, если хотите, саботаж.



Бывший заместитель главкома ВВС генерал-полковник Николай Антошкин считает, что Нидерланды, незаинтересованные в обнародовании истинной причины катастрофы, намеренно затягивают расследование.

Все это делается, чтобы держать Россию в изоляции, вводить против нее всевозможные санкции.



Boeing 777 “Малайзийских авиалиний” потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту самолета. Согласно выводам предварительного доклада, опубликованного в сентябре, Boeing был сбит ракетой серии 9М38 из ЗРК “Бук”, выпущенной с территории поля неподалеку от села Первомайское, которое, по данным следователей, находилось под контролем ополченцев. Эксперименты, осуществленные концерном “Алмаз-Антей”, напротив, подтверждают версию о пуске ракеты из района Зарощенского, контролировавшегося ВСУ.



В российском МИД отметили, что у Москвы есть основания сомневаться в объективности выводов JIT, а методы работы следственной группы назвали непрозрачными и предвзятыми, указав на то, что неприемлемо игнорировать важную информацию, предоставляемую Россией.

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Взрыв во время факельного шествия в Славянске

Во время факельного шествия приезжих неонацистов в Славянске произошел взрыв



В Славянске во время факельного шествия приезжих неонацистов в честь так называемых ”Героев Крут” произошел взрыв.



Взрыв раздался, когда толпа наци двигалась по улице Шевченко, от Соборной площади до памятника Тарасу Шевченко.

“Проходя мимо городской клинической больницы, люди услышали мощный взрыв и увидели вспышку во дворе больницы в 15 метрах от колонны. Никто не пострадал”, – написал местный активист Виталия Киркач-Антоненко на своей странице в Facebook.

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Тут больше антиРоссии, чем дружбы с Украиной

“Мы не можем позволить себе финансировать антипольские вещи только потому что они являются антироссийскими”.

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В Киеве прошло факельное шествие в годовщину битвы с советскими солдатами

Активисты националистической партии “Свобода” организовали факельное шествие по центру Киева в связи с годовщиной боя киевских студентов, защищавших Украинскую народную республику, с бойцами советских отрядов в 1918 году.Участники шествия организованными колоннами с факелами прошли по улице Ивана Мазепы от метро Арсенальная в сторону урочища Аскольдова Могила, где находятся захоронения участников боя под Крутами.Перед началом марша организаторы провели театрализованную реконструкцию боя бойцов УНР и отрядов, поддерживавших большевиков, за киевский завод “Арсенал”.

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