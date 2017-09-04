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Долетит ли МиГ-41 до космоса?

20:00. 4 сентября 2017 Просмотров - 1,091 Один комментарий Опубликовал:

Долетит ли МиГ-41 до космоса?

Будущий российский истребитель МиГ-41 будет впечатляющей машиной. Он будет обладать не только сверхзвуковой, но даже гиперзвуковой скоростью.

Кроме того, он сможет далеко удаляться от Земли. МиГ-41 будет способен выполнять задачи в космосе, сообщают российские средства массовой информации, которые без особых на то оснований расхваливают достоинства самолета, хотя никто его еще не видел, а готов он будет к полету лишь через несколько лет.

Долетит ли МиГ-41 до космоса?

МиГ-31

Возможно, пока с уверенностью — насколько можно быть уверенным относительно российских поставок вооружений — можно говорить лишь о том, что Москва хочет разработать замену для своего устаревающего истребителя МиГ-31. Истребитель МиГ-31 Foxhound («Лисья гончая») — это обладающий скоростью в 3 Маха высотный истребитель-перехватчик, основой для которого послужил знаменитый истребитель МиГ-25 Foxbat («Летучая лисица»). Однако первый полет МиГ-31 Foxhound совершил еще в 1981 году, и поэтому неудивительно, что работы над новой версией уже ведутся. Что касается приписываемых МиГ-41 возможностей, но они вызывают некоторое сомнение. По данным российского новостного агентства РИА, его скорость будет составлять почти 5 тысяч километров в час, или 3,5 Маха. Агентство «РИА-Новости» называет его «гиперзвуковым» истребителем, хотя обычно гиперзвуковыми считаются скорости, превышающие 5 Махов (6 тысяч километров в час). Кроме того, он будет оснащен гиперзвуковыми ракетами и может быть превращен в беспилотник.

Долетит ли МиГ-41 до космоса?

МиГ-25

Но и это еще не все. Генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в интервью российскому телевидению сообщил, что МиГ-41 будет обладать уникальными характеристиками. «Новые технологии, незаметность, работа в космосе». Его слова приводит агентство «РИА-Новости».

Незаметность для вражеских радаров — во всем остальном мире это называется технологией «стелс» — не является чем-то новым или удивительным для истребителя XXI века. Однако указание на «космос» вызывает сомнение даже у российских средств массовой информации.

Долетит ли МиГ-41 до космоса?

«К сожалению, он не уточняет, что конкретно он имеет в виду, — отметил комментатор агентства РИА-Новости, в сообщении которого ничего не было сказано о том, что МиГ-31 может выводить на околоземную орбиту небольшие спутники. Однако это не то же самое, что способность МиГ-41 самому действовать в космосе.

Как правило, космические орбиты начинаются на расстоянии 100 километров от поверхности Земли. В 1963 году летательный аппарат НАСА X-15 достиг высоты 107 километров, и это было мировым рекордом до первого полета космического челнока (он считался, скорее самолетом, а не космическим кораблем). Вместе с тем, X-15 был ракетопланом, тогда как космический челнок можно назвать планером с гигантскими стартовыми ракетными ускорителями. Однако ни одна из этих категорий, судя по всему, не особенно подходит для боевого самолета, который должен достаточно хорошо маневрировать в низких слоях земной атмосферы, а также в ближнем космосе, где, в лучшем случае, наблюдается исключительно низкая плотность воздуха.

Долетит ли МиГ-41 до космоса?

Следует признать, что и российские средства массовой информации указывают на то, что для истребителя-перехватчика скорость и высота являются более важными качествами, чем маневренность. Так, например, скоростной высотный перехватчик может использоваться для перехвата баллистических ракет.

Долетит ли МиГ-41 до космоса?

МиГ-37 (один из макетов)

По словам представителей корпорации «МиГ», производство истребителей МиГ-41 начнется в середине 2020-х годов. Что касается западных аналитиков, то они считают, что проект истребителя МиГ-41 окажется либо слишком дорогостоящим для России, либо он будет реализован не ранее середины столетия.

Долетит ли МиГ-41 до космоса?

МиГ-39

Однако один вопрос относительно этого футуристического истребителя уже можно начать решать сейчас: речь идет о названии МиГ-41 по кодификации НАТО. Рыба-лиса? Суперлиса? Лисья акула МиГ-41?

Майкл Пек (Michael Peck) [The National Interest, США]

оригинал nationalinterest.org/blog/t…

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 2447 1729
    Валерий 5 сентября 2017 в 7:41 Ссылка Пометить
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    Разработка оружия, на данный исторический период, хорошо. Но продажа оружия, это уже плохо, потому как это же оружие будет применяться против простых жителей, то есть нас.

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