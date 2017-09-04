ЦБ выступил против криптовалют

Банк России заявил о преждевременности допуска криптовалют к обращению на торговых площадках. К такому выводу в регуляторе пришли после довольно длительного мониторинга за глобальным рынком криптовалют.

«Операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Регулятор отмечает, что инвестиции в криптовалюты на данный момент могут привести к финансовым потерям граждан. Более того, учитывая, что нет никакой законодательной базы, нет невозможности защиты прав потребителей финансовых услуг в случае их нарушения.

Никакого другого решения от ЦБ по криптовалютам нельзя было ожидать. Пока нет законодательной базы, ЦБ не может не говорить о рисках, которые объективно существуют.

Конечно же, если российские законодатели будут затягивать с процессом формирования законодательной базы, Россия может упустить довольно серьезные возможности. С другой стороны, если итогом их работы станет «сырой» закон о криптовалютах, негативный эффект будет сопоставимый с упущенными выгодами.