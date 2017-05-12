Криптовалюты: деньги или инструмент азартных игр?

Суть БИТКОЙНА и все об электронных финансах

Прогнозы на курс доллара и Биткойна. Розоблачение криптовалют!

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

06.05.2017

Сегодня все чаще мы слышим такие слова, как «криптовалюта», «цифровые деньги», «виртуальная валюта», «электронные деньги», «биткойны», «электронные кошельки», «блокчейны», «альтернативные деньги», «сетевые деньги» и т.п.

Еще несколько лет назад подобным лексиконом пользовался очень узкий круг людей – математики, программисты, специалисты по платежным и коммуникационным системам, шифровальщики из банков и спецслужб. Сегодня о криптовалютах, биткойнах и прочих премудростях рассуждают уже руководители центральных банков, международных финансовых организаций, политические деятели высшего уровня.

Все перечисленные выше термины описывают новации, которые захватили мир финансов XXI века. Речь идет о новейших «альтернативных» операциях и инструментах финансового рынка. Криптовалюта в понимании тех, кто её создаёт и пользуется ею, — это новый вид денег, который существует параллельно с традиционными деньгами (наличными и безналичными), но существенно от них отличается.

Во-первых, операции с такими «альтернативными» деньгами имеют хорошую (некоторые утверждают, что 100-процентную) информационную защиту.

Во-вторых, криптовалюта — исключительно частные деньги, то есть они создаются и принадлежат частным лицам. Такие деньги полностью эмансипировались от государства с его регулирующими и надзорными функциями.

В-третьих, они создаются и обращаются в децентрализованной системе. Предполагается, что такая система не позволяет кому-либо из её участников завладеть системой или установить над ней свой единоличный контроль.

Сторонники криптовалюты обращают особое внимание на то, что этот новый вид денег обеспечивает людям максимальную свободу. Дескать, люди выходят из-под опеки государства. Центральные банки и другие институты финансового надзора, которые ревниво следят за тем, чтобы никто не посягал на банковскую монополию в деле эмиссии денег, не в состоянии контролировать операции с криптовалютой. Криптовалюты не знают национальных границ, они могут использоваться в тех случаях, когда государства вводят ограничения и запреты на международные расчеты. Фактически это новейшая электронная версия существующей много веков системы «хавала» — неформального финансово-расчётного механизма, используемого преимущественно в Азии и Африке (эта система позволяет обходиться без перемещения через границу обычных наличных и безналичных денег).

Особенно удовлетворены появлением криптовалюты представители австрийской экономической школы, либертианцы, настойчиво боровшиеся на протяжении всего ХХ века против монополии центральных банков в деле денежной эмиссии и ратовавшие за переход к частным деньгам.

Самая известная на сегодняшний день криптовалюта – биткойн (BitCoin). Часто она обозначается английской аббревиатурой BTC. Это виртуальные деньги, создаваемые частными лицами, причем количество эмитентов таких денег может быть очень большим. При создании BTC используются определенные алгоритмы и программы, которые устроены таким образом, что максимальное количество биткойнов, которые можно создать, составляет 21 миллион. Каждый новый член сообщества BTC может участвовать не только в использовании новой валюты, но также в ее создании. Каждый очередной блок BTC, будучи созданным, продолжает построение цепи блоков (блокчейн). Количество BTC, по замыслу разработчиков этой денежной единицы, не может множиться бесконечно. Биткойн в этом смысле напоминает золото – денежный металл, имеющий ограниченные запасы в природе. Разработчики BTC, видимо, в тайне надеются, что новая валюта будет обслуживать большие обороты торговли товарами и услугами и предусмотрительно избегают возможных инфляционных эффектов, закладывая дефицит BTC.

Биткойн делает еще только первые шаги. Впервые о новой валюте люди услышали 31 октября 2008 года, когда на свет появился документ с описанием BTC, подписанный автором проекта Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Многие полагают, что это псевдоним, за которым скрывается другой человек или даже группа разработчиков. В последующие годы проводилось множество журналистских расследований, но никому не удалось воочию увидеть таинственного разработчика Сатоши Накамото. Стартовал проект 3 января 2009 года, когда был создан первый блок в сети BTC (так называемый генезис-блок). Этот день считается днем рождения биткойна и отмечается сообществом BTC по всему миру.

Сегодня уже во многих странах сложились достаточно обширные сети участников систем BTC, включающие так называемых майнеров (тех, кто создает виртуальные деньги в виде блоков), рядовых пользователей (накапливающих BTC в своих «электронных кошельках» и расходующих их), специализированных бирж. В некоторых странах Запада появились POS-терминалы для расчётов биткойнами в магазинах, банкоматы для криптовалюты. Сообщество BTC насчитывает миллионы членов. Систему можно представить в виде децентрализованной вычислительной сети, производительность которой более чем в восемь раз превышает суммарную вычислительную мощность всех суперкомпьютеров в мире.

BTC нередко называют электронным аналогом золота. Биткойн – продукт «майнинга» — вычислительных операций, обеспечивающих передачу транзакций по цепочке блоков. Производится запись в один блок всех транзакций, сделанных в сети с момента выпуска предыдущего блока (в среднем интервал между созданием блоков составляет около 10 минут), и «запечатывается» сложной криптографической подписью. Следующий блок вычисляется на основе подписи предыдущего. Трудоёмкость «добычи» каждого последующего блока растет. На старте осенью 2009 года всё было очень легко и просто. 1 единицу BTC можно было купить менее чем за один цент. Затем трудоемкость «добычи» и покупательная способность единицы BTC стали быстро расти. BTC стали использовать для покупки сначала самых простых товаров (например, чашки кофе и пиццы), затем появились покупки сотовых телефонов и компьютеров. Возникли специализированные биржи, на которых торговались «монетки» BTC за обычные валюты. Был момент, когда биржевой курс BTC достиг 1000 долларов США.

Впрочем, BTC – не единственная криптовалюта в мире. По некоторым оценкам, существуют более тысячи подобных виртуальных валют. Общий объем криптовалют, выпущенных в разных странах мира, на сегодня исчисляется суммами, эквивалентными нескольким миллиардам долларов. Пока это капля в море. Однако сторонники виртуальных валют не унывают. Они уверены, что объемы эмиссии криптовалют будут быстро нарастать, поскольку криптовалюты имеют неоспоримые преимущества перед обычными деньгами. Кроме того, BTC и другие виртуальные деньги обладают дефляционным эффектом, это означает, что их масса будет увеличивать свою покупательную способность.

Всё сказанное выше — это то, что обычно предлагается изданиями, скрыто рекламирующими новую валюту. Однако у этого явления имеется и теневая сторона. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что криптовалюта потенциально является идеальным инструментом для финансирования терроризма и тайных операций (в том числе цветных революций»). Кроме того, в условиях ужесточения некоторыми странами условий использования офшорных юрисдикций криптовалюты могут помочь обходить новые ограничения. Существует версия, что криптовалюта зародились в недрах западных спецслужб, а разработчик самой известной — биткойна Сатоши Накамото, которого никто никогда не видел живьём, – это прикрытие Центрального разведывательного управления США.

В принципе, криптовалюта — это угроза подрыва монопольного права центральных банков на эмиссию наличных денег (банкнот) и права коммерческих банков на эмиссию безналичных (депозитных) денег. В мире каждый год делаются многочисленные попытки создания различных альтернативных денег. Например, местных денег по типу свободных денег Гезелля (появились в ХХ веке во время Великой депрессии). Другим примером альтернативных денег являются частные электронные деньги на основе золота (e-gold). Имеется большое количество видов квазиденег (самый простой пример – векселя).

За редкими исключениями денежные власти стремятся в зародыше пресечь подобные проекты. На фоне такой жесткой политики отношение денежных властей многих стран к криптовалюте можно оценить как весьма терпимое. Особенно в таких странах, как Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Германия, Нидерланды. Явно симпатизируют криптовалюте власти некоторых штатов США. Власти штата Нью-Йорк, например, решили оседлать стихийный процесс развития рынка криптовалют и организовали выдачу лицензий на операции с биткойнами. Начиная с прошлого года, достаточно терпимое отношение к криптовалюте стали демонстрировать руководители Народного банка Китая.

Формула отношения денежных властей к криптовалюте примерно такая: «Мы не запрещаем использование криптовалюты за пределами официальной денежно-кредитной системы, но при этом не разрешаем осуществлять операции с альтернативной валютой банкам и небанковским финансовым организациям. Мы не отвечаем за те риски, которые возникают у участников операций с криптовалютой, это их добровольный выбор».

Правовой статус криптовалют в большинстве стран до сих пор не определен. Есть страны, которые без всяких оговорок запрещают криптовалюты, но среди них нет ведущих экономически развитых стран. В основном это небольшие государства (Боливия, Эквадор). В России отношение к криптовалюте – крайне сдержанное. Можно сказать, негативное. Банк России в январе 2014 года выступил с заявлением о том, что криптовалюты – это разновидность «денежных суррогатов», запрещенных согласно статье 27 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».

Хотя новые финансовые криптоинструменты называют «валютой», «деньгами», но это явное преувеличение. Основная функция любых денег — быть «мерой стоимости», с помощью денег определяются цены на товары, услуги, активы, рабочую силу и т.п. Даже современные официальные валюты плохо выполняют эту функцию, поскольку в мире сложился бумажно-денежный стандарт, а курсы валют «гуляют». Тем более «гуляет» курс криптовалют. На специализированных биржах, торгующих биткойнами, курс этой валюты в течение одного операционного дня может изменяться в ту или иную сторону на 20 и более процентов.

Точно так же сомнительно, чтобы криптовалюта могла выполнять другие функции денег – служить средством обмена или средством платежа. Многочисленные примеры того, как криптовалюта используется для покупки товаров и услуг, — из разряда рекламы. Львиная доля всех операций с использованием криптовалюты – обмены на другие валюты. Учитывая резкие колебания курса криптовалюты, можно уверенно сказать, что это операции исключительно спекулятивного характера.

Главный вывод: криптовалюта – это не деньги, а инструмент азартных игр. Подобно рулетке или игральным картам. При этом для урегулирования отношений между игроками используются обычные валюты.

В некоторых странах началось лицензирование компаний и лиц, работающих с криптовалютой, но вмешательство государства не может да и не имеет целью изменить природу этого инструмента. Просто создается еще одна кормушка. Здесь произойдет сращивание полукриминальных элементов, организующих азартные игры, и надзорных органов. Экономика от этого в лучшем случае ничего не выиграет, а в худшем случае проиграет — деньги из реального сектора будут уходить на еще одну «игровую площадку».

Источник: nnm.me