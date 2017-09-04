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Бумажные полотенца: благо цивилизации или “оружие” против природы?

12:48. 4 сентября 2017 Просмотров - 521 2 коммент. Опубликовал:

Бумажные полотенца вошли в наш обиход не так давно, но в последние годы стали пользоваться огромной популярностью не только в организациях общественного питания, клубах, кинотеатрах, торговых и бизнес центрах, учреждениях культуры, медицинских учреждениях и других общественных местах, но и в быту. 
С помощью бумажных полотенец можно быстро удалить загрязнения и разлитую жидкость, вытереть руки, удалить лишний жир. Их не нужно стирать, как полотенца из ткани.

Для производства бумажных полотенец используется целлюлоза, которая представляет собой растительные волокна древесины. С лесопилки брёвна следуют на фабрику, где их должны очистить, распарить и измельчить в мелкие щепки. Затем эту щепу смешивают с отбеливающими химикатами, нагревают и отбеливают. Далее тончайший слой древесной массы прессуют и сушат. Как правило, такой материал используется при производстве дорогостоящих салфеток. Для производства салфеток подешевле используют макулатуру высшего качества, в которой нет типографской краски. 
Целлюлозно-бумажная промышленность отличается: 
– Высокой материалоёмкостью: для получения 1 тонны целлюлозы необходимо в среднем 5-6 куб.м. древесины; 
– Большой водоёмкостью: на 1 тонну целлюлозы расходуется в среднем 350 куб.м. воды; 
– Значительной энергоёмкостью: 1 тонна продукции требует в среднем 2000 кВт/ч; 
Следовательно, предприятия ориентируются на лесные ресурсы вблизи крупных водных источников. 
Целлюлозно-бумажная промышленность в Республике Карелия представлена 5 предприятиями, которые наносят непоправимый вред экологии нашего края.

Не покупайте бумажные полотенца! Используйте тканевые. Этот выбор имеет несколько преимуществ: 
– вы сохраните деревья (они вырабатывают кислород, а мы превратили их в сырье для салфеток); 
– текстильные полотенца служат долго и обойдутся дешевле, учитывая срок их службы; 
– они создают особый уют за трапезой, так как имеют разнообразный дизайн и вы можете выбрать (или сшить) тот, который вам по душе; 
– они лучше впитывают влагу; 
– на их производство тратится меньше ресурсов, поскольку тканевые полотенца используются многократно; 
– меньше вреда наносит транспортировка в виду их долговечности; 
– многократно сокращается количество мусора.

В организациях общественного питания и других общественных местах при отсутствии электросушилки можно и вовсе не вытирать руки – пусть высохнут естественным путем.

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Источник: www.kramola.info

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