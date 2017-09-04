Бумажные полотенца: благо цивилизации или “оружие” против природы?

Бумажные полотенца вошли в наш обиход не так давно, но в последние годы стали пользоваться огромной популярностью не только в организациях общественного питания, клубах, кинотеатрах, торговых и бизнес центрах, учреждениях культуры, медицинских учреждениях и других общественных местах, но и в быту.

С помощью бумажных полотенец можно быстро удалить загрязнения и разлитую жидкость, вытереть руки, удалить лишний жир. Их не нужно стирать, как полотенца из ткани.

Для производства бумажных полотенец используется целлюлоза, которая представляет собой растительные волокна древесины. С лесопилки брёвна следуют на фабрику, где их должны очистить, распарить и измельчить в мелкие щепки. Затем эту щепу смешивают с отбеливающими химикатами, нагревают и отбеливают. Далее тончайший слой древесной массы прессуют и сушат. Как правило, такой материал используется при производстве дорогостоящих салфеток. Для производства салфеток подешевле используют макулатуру высшего качества, в которой нет типографской краски.

Целлюлозно-бумажная промышленность отличается:

– Высокой материалоёмкостью: для получения 1 тонны целлюлозы необходимо в среднем 5-6 куб.м. древесины;

– Большой водоёмкостью: на 1 тонну целлюлозы расходуется в среднем 350 куб.м. воды;

– Значительной энергоёмкостью: 1 тонна продукции требует в среднем 2000 кВт/ч;

Следовательно, предприятия ориентируются на лесные ресурсы вблизи крупных водных источников.

Целлюлозно-бумажная промышленность в Республике Карелия представлена 5 предприятиями, которые наносят непоправимый вред экологии нашего края.

Не покупайте бумажные полотенца! Используйте тканевые. Этот выбор имеет несколько преимуществ:

– вы сохраните деревья (они вырабатывают кислород, а мы превратили их в сырье для салфеток);

– текстильные полотенца служат долго и обойдутся дешевле, учитывая срок их службы;

– они создают особый уют за трапезой, так как имеют разнообразный дизайн и вы можете выбрать (или сшить) тот, который вам по душе;

– они лучше впитывают влагу;

– на их производство тратится меньше ресурсов, поскольку тканевые полотенца используются многократно;

– меньше вреда наносит транспортировка в виду их долговечности;

– многократно сокращается количество мусора.

В организациях общественного питания и других общественных местах при отсутствии электросушилки можно и вовсе не вытирать руки – пусть высохнут естественным путем.