Школьные системы разных стран

Очередное первое сентября. Кому праздник, а кому и печаль — тянулись бы каникулы вечно! Настолько привыкаешь к своей школьной системе, что узнавая что то про другие сильно удивляешься.

Вот смотрите …

Франция: четырехдневная учебная неделя

Длительность учебного года: 11 месяцев / 4 дня в неделю

Продолжительность обучения: 11 лет

Возраст обучения: 3 (6) — 15 (17) лет

Домашние задания: письменные запрещены

Школьная форма: нет

Система оценок: 20-балльная

Проверка знаний: проверочные работы, экзамены

Они уходят на каникулы по очереди

Учебный год начинается в сентябре, а заканчивается в июле. Чтобы избежать предотпускных заторов на дорогах, Франция поделена на три зоны, и каждая уходит на летний отдых в свое время.

Продолжительность учебной недели за последние десять лет менялась дважды. В 2008 году, согласно указу бывшего президента Николя Саркози, дети должны были учиться по шесть часов в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Остальные дни считались выходными. После реформы другого президента, Франсуа Олланда, дети стали учиться три с половиной часа в среду и по пять с половиной часов в другие дни. Выходными стали суббота и воскресенье. Недавно наметилась очередная образовательная реформа. До 2018 года коммуны должны сами выбрать, будет ли среда выходным днем или наполовину учебным. Главное, чтобы учебная неделя не превышала 24 часа занятий. Помимо обычных перемен в школе есть полутора-двухчасовой перерыв на обед.

«У нас была четырехдневная учебная неделя, моим детям и мне нравилось это, — пишет один из пользователей Facebook в комментарии к новости о реформе. — Возвращаясь в понедельник к занятиям, дети были готовы к учебе и шли в школу с удовольствием».

В школу в три года

В начальную школу детей отдают в 6 лет, но перед ней все еще три года посещают «эколь матернель», школу, которая напоминает скорее детский сад. По окончании школы школьники сдают БАК, французский аналог ЕГЭ. Средний бал, который выше или равен десяти, гарантирует поступление в вуз. Начиная с начальной школы проводятся проверочные работы.

Они перескакивают через классы

Часто встречаются второгодники и дети, перепрыгнувшие через класс. Многие родители форума inFrance относятся к этому подозрительно. Пользователь ParmaKom признается: «Меня пугает большой процент «перескока» на следующий уровень. Это говорит о слабости школьной программы. У нас это исключение, а вот по одному второгоднику есть в каждом классе. Смешанные классы — не есть хорошо для тех, кто старше».

Vadim Mikhailov в комментарии к статье «Главные отличия французской школы от нашей», опубликованной в интернет-издании про образование «Мел», пишет: «…школы постоянно в состоянии реформ. <…> Это касается и предметов, и методик обучения. Часто предлагаемые реформы не устраивают профессоров. Тут начинаются забастовки — как учителей, так и школьников. С одной стороны, дети растут свободными и умеющими отстаивать свои права, с другой стороны, их неокрепшие умы заводят их в ультралевое направление. Все они революционеры, и что с этим делать — ума не приложу».

Япония: учеба = работа

Длительность учебного года: 11 месяцев / 6 дней в неделю

Продолжительность обучения: 10 (12) лет

Возраст обучения: 6–15 (17) лет

Домашние задания: есть

Школьная форма: есть

Система оценок: 100-балльная

Проверка знаний: экзамены несколько раз в год

Первый звонок — весной

Если в России начало учебного года ассоциируется с желто-красными листьями деревьев, то в Японии — с цветением сакуры. Первый звонок здесь звенит в начале апреля, а последний — в конце марта. Точные даты начала и окончания учебного года каждая школа устанавливает сама. Но перед тем, как сесть за парты снова, у японских учеников есть лишь неделя на отдых!

Форма имени королевы Виктории

В начальной школе все более-менее просто, даже униформа необязательна. В средней появляются курсы по выбору, чтобы можно было определиться со специализацией, большие домашние задания, экзамены и униформа.

Форма отличается не только по префектуре и городам, но и по школам. Обычно в ней преобладает морская тематика. Основой послужила форма британского Королевского флота. С легкой руки королевы Виктории, одевшей своего сына в костюм моряка, этот стиль получил широкое распространение в детской моде второй половины XIX — начала XX века. Достиг он и Японии, где и задержался ввиду национальной консервативности.

Учиться, учиться, учиться

Японцы — трудоголики. Уроки начинаются в 8:30 и продолжаются до самого вечера. Большинство детей ходит еще и в дополнительные учебные заведения дзюку, где подтягивают знания по разным предметам. При шестидневной учебной неделе считается нормальным заниматься дополнительно и по воскресеньям. Знать уроки ребенок должен на 100 баллов.

«Оценки здесь очень важны, — признается пользователь FireAza портала The Escapist. — Родители и общество уверены, что хорошие оценки необходимы, чтобы поступить в хороший университет, а он требуется, чтобы в дальнейшем получить хорошую работу».

В Японии считается, что простое посещение школы и выполнение домашних заданий не гарантирует успешной сдачи экзаменов. Экзамены же начинаются со средней школы и проходят не только в конце каждого учебного года, но и в середине первого и второго триместров. Получается, что утром ребенок уходит в школу, оттуда чаще всего идет в какой-либо кружок, а затем — в дзюку. Домой он возвращается поздно вечером и успевает лишь сделать домашнюю работу перед сном.

«Мой сын ходил в японскую начальную школу несколько лет, — пишет пользователь Scrote сайта Japan Today. — Учился он хорошо, но слишком уставал. Сейчас он ходит в иностранную школу, счастлив и независим. У него два месяца летних каникул и нет дзюку».

Австралия: два обязательных предмета

Длительность учебного года: 11 месяцев / 5 дней в неделю

Продолжительность обучения: 12 лет

Возраст обучения: 5–17 лет

Домашние задания: нет

Школьная форма: да

Система оценок: 100-балльная

Проверка знаний: тесты, сочинения и доклады; оценки присылают по почте два раза в году; начиная с третьего класса каждый второй год сдаются экзамены

В школу летом

Новый учебный год начинается ненамного позже календарного, в конце января – начале февраля, и заканчивается в начале декабря. Каникулы составляют по десять дней между четвертями. Уроки начинаются в 08:30, идут с перерывами и заканчиваются в 15:00. В Австралии довольно легко найти работу с таким же графиком, что удобно для матерей.

Дресс-код — шорты

До 13 лет мальчики носят шорты, а потом переходят на брюки. Сверху могут быть пиджаки или джемперы, но почти во всех школах ученики носят шляпы. У девочек в одежде обычно приветствуются гетры. У старшеклассников другая школьная форма (своя в каждой школе), и им запрещается заходить на территорию младших — и наоборот.

Два обязательных предмета

Вплоть до 7-го класса у детей обычно один-два учителя по всем предметам. Обучение неформальное, дети могут передвигаться по классу и чуть ли не сидеть на полу. С 8-го по 10-й класс учителей становится больше. Дети обязательно изучают математику и английский, остальные предметы выбирают сами. В старшей школе, 11–12-м классах, разделение происходит еще и по уровню сложности обучения.

Анна Новодон вместе с дочкой Николь живет в Сиднее: «Привычной системы оценки не существует. В младших классах оценок не ставят в принципе. Конечно, в 3–6-м классах у учеников есть еженедельные тестирования, контрольные работы и диктанты, но оценки ставят два раза в год. Домой родителям по почте присылают отчет, где расписаны все дисциплины и проставлены оценки от «ограниченные знания» (это что-то вроде русской двойки, я полагаю) до «выдающиеся знания», намного превышающие средний уровень (наверное, это что-то вроде русской пятерки с плюсом)».

Тайвань: утро начинается с уборки

Длительность учебного года: 10 месяцев / 5 дней в неделю

Продолжительность обучения: 9 (12) лет

Возраст обучения: 6–15 (18) лет

Домашние задания: да

Школьная форма: да

Система оценок: 100-балльная

Проверка знаний: тестирования, экзамены

Зачет за чистоту

Каждое утро тайваньского школьника начинается в 07:30 с зарядки и уборки школы. За чистотой следят строго. Ведь на первом курсе вузов ребятам предстоит в течение года убирать университетские помещения, за что им потом поставят зачет. Если же они будут убираться недостаточно тщательно, обязанность продлят. Уроки начинаются в 08:30 и идут с 10-минутными перерывами (только на ланч положено полчаса) до 16:30.

Впрочем, в некоторых школах уже сейчас проводится эксперимент о переносе начала учебного дня на час позже. Сторонники реформы считают, что это позволит детям больше спать. Противники уверены, что так остается слишком мало времени на общение с одноклассниками.

Образовательные реформы

В 2018 году планируется завершить образовательную реформу в старших классах. Согласно ей, дети смогут выбирать большую часть предметов и посещать их в зависимости от способностей, то есть у каждого будет свое расписание занятий.

Последняя реформа запретила учителям задавать домашнее задание на каникулы. Правительство решило, что дети должны больше времени отдыхать. А вот с дисциплиной в школах строго. В каждом учебном заведении есть своя униформа. Тех, кто ее не носит, ожидает наказание, например дополнительная уборка какого-либо помещения. Хотя, казалось бы, куда уж чище! Кстати, согласно образовательному рейтингу PISA, школы столицы провинции Тайбэй уже не раз входили в топ лучших.

Пользователь kaipakati сайта Forumosa.com пишет на форуме, посвященном образованию в Тайване: «Моя дочь была особенным ребенком, так как она не знала мандарин, она часами занималась с учителем. <…> Но она любила школу. Гордилась ей, была счастлива убирать ее и поддерживать территорию в порядке. <…> Я навсегда запомню доброжелательность учителей и тайваньскую образовательную систему!»

Финляндия: изучать предмет, а не явление

Длительность учебного года: 10 месяцев / 5 дней в неделю

Продолжительность обучения: 9 лет

Возраст обучения: 7–16 лет

Домашние задания: почти нет

Школьная форма: нет

Система оценок: десятибалльная

Проверка знаний: экзамены отменены, оценка знаний — по среднему баллу оценок начиная с 4-го класса

Экзаменов нет

Учебный год в Финляндии похож на наш. Начинается в августе, заканчивается в конце мая. В осеннем полугодии имеется три-четыре дня осенних каникул и две недели рождественских. Весеннее включает по неделе февральских каникул и пасхальных. Будни пятидневной учебной недели начинаются в 8 или 9 утра в зависимости от школы и продолжаются до обеда. Урок длится 45 минут, после чего наступает 15-минутная перемена.

Но есть важное отличие. Экзамены здесь заменены среднебалльной оценкой по предметам, на их основе осуществляется и прием в колледж или лицей (вторая ступень образования, после которой можно пойти работать или поступить в вуз).

«Есть баллы за контрольные, но их никто не знает, кроме ученика. Я спрашивала у дочери, какой балл у ее подруги, она сказала: «Я не знаю», и видно было, что ей действительно все равно. Дети не придают значения этим оценкам», — рассказывает Гульнара Иванова, которая уже несколько лет живет в Финляндии.

Изучать не предмет, а явление

Впрочем, уже к 2020 году уроков в привычном для нас понимании не будет. В стране началась школьная реформа, согласно которой ученики будут изучать не отдельные предметы, а ряд предметов, относящихся к одной теме. Например, рассматривая климатические изменения, изучат экологию, естествознание, экономику и политику. Одно такое занятие будет длиться около трех часов с небольшими перерывами.

Уже с этого учебного года государственные школы, где учатся дети от 7 до 16 лет, должны хотя бы раз ввести занятие по тематической методике на время, продолжительность которого определит сама школа.

Дочь Марины Ринас окончила девять классов и поступила в гимназию, сын пока еще учится: «Мне нравится, что дети растут в некотором смысле свободными. Поощряется высказывание собственного мнения. Ребенок может дополнить, развить или увидеть задание по-своему. Всегда остается возможность для самостоятельного творчества. Ребенок может спрашивать и говорить, что думает, и учитель его слышит (как правило). В школе часто даются задания на выполнение в группе или в паре, приветствуется инициативность и самостоятельность, задание надо выполнить и представить всему классу. <…> Единственный негатив в том, что эта система может расслабить ребенка, ведь зачем напрягаться, если учитель и так хвалит».

Несмотря на такую антидисциплину, финские школы не раз входили в топ лучших образовательного рейтинга PISA.

А вот необычные уроки в разных странах мира:

Япония: Любование природой

В японских школах детей учат любоваться природой

В некоторых школах Японии есть очень необычный предмет – «Любование природой». Его цель – научить школьников ценить красоту окружающей среды, которую из-за всемирной компьютеризации современные дети просто не замечают. Во время занятий дети изучают особенности развития и взаимодействия флоры и фауны. За эти наблюдения учителя выставляют им оценки, а в конце года школьники даже сдают экзамены.

Германия: Уроки счастья



В немецком городе Гейдельберг проводят специальные уроки счастья

Необычный предмет пока ввели не во всех школах Германии, но вот в одном из учебных заведений города Гейдельберг уроки счастья ведет сам директор школы. Главная задача учеников – научиться жить в гармонии с собой, слушать свое сердце и просто быть счастливым. Экзаменов по этому предмету нет, но каждый ученик к концу года должен воплотить в жизнь собственный проект: снять «добрый» ролик или заняться благотворительностью.

Израиль: Теория и практика кибервойн

В Израильских школах дети посещают специальный курс – кибербезопастность

В некоторых школах Израиля введен необычный предмет – «Кибербезопастность». Поводом для введения этого урока послужила большая киберзависимость детей, о которой стали говорить не только родители, но и медики. На уроках по теории и на практике школьников учат, как вести себя в социальных сетях, как правильно реагировать и отвечать на комментарии. Также большая часть предмета посвящена зависимости от компьютерных игр и о том, как с ней бороться.

Башкирия: Пчеловодство

В Башкирии есть школы, где изучают пчеловодство

В Башкирии существует более сотни школ, которые имеют собственные пасеки. На уроках по пчеловодству детей учат правильно ухаживать за насекомыми, собирать мед и прочее. Дело в том, что Республика Башкирия считается одной из лучших в мире по производству меда. И, чтобы не потерять это почетное звание, в некоторых учебных заведениях был введен такой необычный предмет.

Австралия: Уроки серфинга

В австралийских школах детей учат кататься на серфинге

Жителей зеленого континента можно по праву назвать лучшими серферами на планете. И, чтобы сохранить звание лучших покорителей волн, во всех школах Австралии были введены уроки серфинга. Власти страны сделали все возможное для того, чтобы на пляжах случайно не появился турист, который катается лучше местных.

Армения: народные танцы

В Армении во всех школах изучают народные танцы

Власти Армении делают все для того, чтобы молодое поколение не забывало традиции своей прекрасной страны. Именно поэтому во всех школах был введен специальный курс − народные танцы. На уроках школьников учат не только хореографии, а и рассказывают об истории танцев. Возможности «откосить» от этого предмета у школьников нет: в конце учебного года дети сдают экзамены. Не получив хорошую оценку по этой дисциплине, можно остаться в том же классе на второй год.

США: Научные открытия

В школах США ввели специальный курс —

Во всех американских школах введен необычный предмет, который называется «Научные изобретения». Его цель – раскрыть потенциал юных ученых. После теоретического курса, всем школьникам дают одно задание – изобрести что-то новое. На его выполнение ученикам дается целый год. После завершения курса школьники презентуют свои изобретения перед всем классом, обсуждают актуальность проекта и выставляют оценки.

Россия: Уроки финансовой грамотности

В некоторых российских школах ввели курс финансовой грамотности

В некоторых российских школах ввели очень интересный предмет – «Финансовая грамотность». На занятиях детей учат, как правильно распоряжаться деньгами, как планировать семейный бюджет. На уроках также много рассказывают о том, как не стать жертвами финансовых махинаций. Материалы для уроков был разработаны в рамках проекта Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Пока такой предмет введен только в качестве факультатива, но не исключено, что вскоре такой предмет станет обязательным.