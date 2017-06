Нападение Германии на СССР в учебниках истории разных стран

Интересный обзор трактовок нападения Германии на СССР в учебниках истории для школьников разных стран.Начнем с наших союзников по Второй мировой. В США и Канаде нет Минобра, который одобряет пригодные для школ учебники. Регулируется не процесс, а результат — навыки, которыми школьники должны обладать в конце года. Учебные пособия (бумажные или электронные) выбирает учитель или школа, ориентируясь прежде всего на линейку крупнейших издательств.Министр иностранных дел Германии фон Риббентроп информирует дипломатический корпус и прессу о начавшемся нападении на Советский СоюзВот отрывок из выпущенного в соответствии с образовательными стандартами штата Калифорния учебника для десятого класса World History: Modern Times (издательство McGrawHill-Glencoe):А вот другой учебник, по углубленному изучению истории в старших классах, — Advanced Placement World History 2014-2015 (издательство McGrawHill). Исторические события там рассматриваются в очень сжатой форме: в частности, европейскому театру Второй мировой уделяется один абзац (не лишенный фактических ошибок):В Великобритании школы также вольны выбирать учебники, однако есть четкие стандарты по каждому предмету, утвержденные Министерством образования. Любопытно, что по истории ХХ века (и британской, и мировой) в Англии есть только одна обязательная к изучению тема — Холокост. Остальные (Первая и Вторая мировые, деколонизация и так далее) — на выбор. При этом компоновка материала по ХХ веку очень сильно разнится от учебника к учебнику. Например, есть отдельные пособия по Британии XVII века или Германии 1918-1945 годов. Однако в известном учебнике AQA GCSE History: Understanding The Modern World (Dynamic Learning, 2016 год, одобрен Советом по аттестации и квалификации, который занимается организацией экзаменов на аттестат зрелости), Вторая мировая война не выделена в качестве независимого раздела. Операция «Барбаросса» рассматривается в разделе «Россия 1894-1945: Царизм и коммунизм».Указание на «жестокость с обеих сторон» и объяснение провала блицкрига исключительно русской зимой и выжженной землей, конечно, оставляют неизгладимое впечатление.Интересно дела обстоят и во Франции. В учебнике по истории третьего цикла (начальная школа) — Manuel d’histoire, La Librarie des Ecoles, 2013 — события 1941 года описываются достаточно подробно:А вот дальше информация съеживается. В учебнике для преподавателей последнего года коллежа (Histoire Géographie Enseignement moral et civique 3-ème, Lelivrescolaire.fr, 2016 — четвертый цикл, 15 лет) в схеме «Фазы Второй мировой войны» отмечено только «июнь 1941 года — вторжение немецкой армии в СССР (план Барбаросса)». При этом подробно расписывается «идеологическая война»:В другом учебнике для старшеклассников про нападение написано так:Позже про роль СССР в войне будет только две строчки: Сталинград как перелом в войне и главное поражение нацистов и освобождение от нацизма Восточной Европы силами Красной армии.А как трактуют события 1941 года наши союзники с Востока? Помимо самой Великобритании, ее доминион, Британская Индия, также входил в антигитлеровскую коалицию. События Великой Отечественной войны отражены на страницах индийских учебников издательства Национального совета по исследованиям в области образования и профессиональной подготовки (NCERT). Совет — автономная организацией правительства Индии. При этом издательство должно согласовывать программу учебника с Центральным советом среднего образования, входящего в состав Министерства развития человеческих ресурсов. Несмотря на то, что в Индии существуют частные издательства, выпускающие учебники для школ, большинство образовательных учреждений пользуется учебниками NCERT. Вот один из них (Arjun Dev, History Textbook for class X. National Council of Educational Research and Training, 1989):Версия китайского школьного учебника — Всемирная история (世界历史), экспериментальный учебник обязательного курса по истории, 9 класс, 2003 год — еще более приближена к условно советской.И врезом — цитата из речи Сталина: «Призывая народ дать отпор фашистским захватчикам, Сталин заявил: "Красная армия, флот и весь советский народ должны защищать каждую пядь советской земли, сражаться до последней капли крови, защищая наши города и села"».Нейтральная Турция, с которой у нас до сих пор сложные отношения, отличилась тем, что взяла единственный кусок о Великой отечественной войне из иностранной книги. Зато авторы учебника — Эргюн Акгюн, Эрсун Балджилар, Мурат Кылыч (Современная турецкая и всемирная история, учебник 5 класса, принят в 2015 году, рекомендован министерством образования на 2016-2017 г.) — сразу попытались осмыслить роль и значение СССР в глобальном конфликте:Об отражении «Барбароссы» и советского участия во Второй мировой в учебниках наших бывших противников Indicator.Ru расскажет в следующий раз. А пока первый приз по тщательности освещения 1941 года отходит маленькому Вьетнаму (учебник «История. 11 класс», 2003):История. 11 классУчебник по истории, 11 класс, Вьетнам https://indicator.ru/article/2017/06/21/n apadenie-gitlera-v-uchebnikah/ – цинк

