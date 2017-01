Фальсификация истории как мировоззрение Запада

Злостным нарушением права на достоверную информацию выступает фальсификация истории. И, надо сказать, у нас вообще сегодня не было бы возможности рассуждать о правах человека, если бы не определившая ход мировой истории в середине ХХ века победа Советского Союза над гитлеровской Германией.

Вторая мировая и Великая Отечественная войны занимают особое место в деяниях фальсификаторов истории. России как преемнице Советского Союза навязывают вину за развязывание Второй мировой войны, делая это отправной точкой предъявления ей политических, финансовых, территориальных претензий. Главной целью ревизии итогов Второй мировой войны становится пересмотр ее важнейших геополитических итогов.

Процессы фальсификации истории ХХ века ускорились после 1991 года, когда прекратило своё существование государство, которое вынесло основную тяжесть Второй мировой войны, и в еще большей степени – с 2014 года, от такого рубежа в истории русского народа, как воссоединение Крыма с Россией.

Я выделяю три основных типа фальсификации истории:

- фальсификация смыслов (концептуальная фальсификация);

- фальсификация фактов, сознательное их искажение;

- фальсификация по умолчанию (сокрытие фактов).

На концептуальном уровне главным приёмом фальсификаторов является постановка знака равенства между сталинским СССР и гитлеровской Германией, объединение их в общую категорию «тоталитарных режимов» и возложение на них равной ответственности за развязывание Второй мировой войны.



Здесь нельзя не сказать о научной несостоятельности самого термина «тоталитаризм», который с легкой руки Ханны Арендт, Карла Фридриха и Збигнева Бжезинского уже более шести десятилетий служит инструментом грубой антисоветской и антирусской пропаганды. Искусственно выведенный лабораторным путём концепт «тоталитаризма» был превращён в универсальное оружие информационной войны против России/СССР.

Сегодня это сравнение несравнимого и отождествление неотождествляемого является частью политического мировоззрения Запада. ПАСЕ приняла резолюцию о «необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов» (Резолюция №1481). 3 июня 2008 года была принята Пражская декларация о европейской совести и коммунизме. 2 апреля 2009 г. Европарламент утвердил Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма.

Инициаторам и проводникам всей этой кампании хотелось бы напомнить, что в ноябре 1939 г., на первом научном симпозиуме, посвященном природе тоталитарного государства, замечательный американский исследователь Карлтон Хейс объяснил, что тоталитаризм – это феномен рыночной экономики, феномен буржуазной цивилизации и за её пределами он не существует. К тоталитарным режимам Карлтон Хейс относил Италию Муссолини и гитлеровскую Германию. Сталинский Советский Союз, по его убеждению, – совершенно иной тип государства, где отсутствуют частная собственность и классы, где был построен системный антикапитализм – социализм, где господствовала идеология, принципиально отличная от нацистской идеологии.

Однако «концептуальный вирус», запущенный при содействии Арендт, Бжезинского и прочих, не просто отравил умы. Он повлиял на политическую практику, нашёл своё выражение в призывах к России покаяться за «порабощение» европейских народов (включая сюда и русское Балтийское Поморье), в требованиях от Москвы денежных «компенсаций», в переписывании учебников истории.

Фальсификаторы отказываются помнить о том, что СССР был объектом фашистской агрессии, они уравнивают субъект агрессии и ее объект. В результате в 1930-е Запад поощрял нацистов к действиям против СССР, сегодня Запад снисходительно смотрит на то, как бывшие эсэсовцы и их последователи маршируют по улицам Риги, Таллина, Киева. Западные страны отказались голосовать за резолюцию, осуждающую прославление нацизма. И именно антирусская направленность нацизма встречает на Западе понимание. Так было в 1930-е годы, так это и сейчас.

О фальсификации фактов. С легкой руки предателя Резуна, бежавшего из СССР в Англию и пишущего под псевдонимом Суворов, общественное мнение стали развращать тезисами о том, что Сталин якобы готовил нападение на Германию, но Гитлер упредил его. Эта изготовленная в Лондоне фальшивка не выдерживает ни малейшей критики. Прежде всего, посмотрим на цифры: накануне войны на США приходилось 41,7% мирового военного потенциала, на Германию – 14,4%; на СССР – 14%; на Великобританию – 10,2%; на Францию – 4,2%; Италия и Япония имели по 2,5%; остальной мир -10,5%. (Kennedy P. The rise and the fall of the great powers, 1989,p. 430).



Затем вспомним, что еще в 1937 г. США заявили, а в апреле 1941 г. оформили решением конгресса стратегическую установку, в соответствии с которой, в случае если Германия нападет на СССР, Америка будет помогать Советскому Союзу, а если СССР нападет на Германию или ПОЗВОЛИТ СЕБЯ СПРОВОЦИРОВАТЬ, то США будут помогать Германии. Теперь представим, что Сталин нападает на Германию. На стороне последней тут же окажутся США, не говоря уже об Италии и Японии. Выходит 61,1% против 14%. Кроме того, Великобритания и Франция в этой ситуации быстро замирились бы с Германией – итого 75,7% против 14%. Сталин не был самоубийцей, и планировать нападение на Германию он не мог.

Не могу не вспомнить слова Гарри Трумэна в бытность его вице-президентом США. «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, – сказал он, – нам следует помогать России. Если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях» («New York Times», 24.06.1941).

Распространяя сегодня ложь о «равной ответственности СССР и Германии» за развязывание Второй мировой войны, западные (и, к сожалению, некоторые российские) историки любой ценой пытаются снять с Запада ответственность за политику «умиротворения» Гитлера, которая и привела к войне.

По-прежнему яростным атакам подвергается советско-германский договор о ненападении, именуемый на Западе «пактом Молотова – Риббентропа». При этом забывают, что до заключения советско-германского договора Германия захватила в марте 1938 г. Австрию, а в сентябре того же года вступила в Мюнхенский сговор с западными демократиями. Гитлеру была отдана Судетская область Чехословакии. Польша 1 октября 1938 г. захватила входившую ранее в состав Чехословакии Тешинскую Силезию. Венгрия оккупировала юг Словакии. Своим поведением тогдашние правители Польши и Венгрии способствовали ликвидации Чехословакии, окончательный захват которой был осуществлён весной 1939 г. Тогда же был захвачен и литовский Мемель (Клайпедский край).

Напомню также, что Великобритания и Франция ещё в 1938 г. подписали с Германией договоры, аналогичные советско-германскому; были к этим договорам и секретные дополнительные протоколы. Подписали с Германией такие договоры и страны Балтии. Однако им это никто не ставит в вину. Стоило бы напомнить также, что все усилия СССР по созданию системы коллективной безопасности в Европе в 30-х годах неизменно торпедировались западными правительствами.

Международное положение в конце 1930-х годов было исключительно сложным. На Востоке, в Монголии, советские и монгольские войска вели боевые действия с японцами на реке Халхин-Гол. На Западе вот-вот должна была начаться война Германии против Польши, не пожелавшей принять помощь от СССР. В случае её оккупации и дальнейшего наступления германских войск на Советский Союз последнему пришлось бы вести войну на два фронта – в Европе и Азии.



Советско-германский договор о ненападении устранил эту опасность и нет ни малейших причин считать его причиной начала Второй мировой войны. Не был такой причиной и секретный дополнительный протокол о разделении «сфер интересов» договаривающихся сторон. Главную задачу, которую ставила Москва, советско-германский договор выполнил – он отодвинул начало войны против СССР.

Фальсификаторам истории следовало бы напомнить и документы Нюрнбергского трибунала. В приговоре трибунала, в частности, говорилось: «22 июня 1941 г. без объявления войны Германия вторглась на советскую территорию в соответствии с заранее подготовленным планом. Доказательства, представленные трибуналу, подтверждают, что Германия имела тщательно разработанные планы сокрушить СССР как политическую и военную силу, чтобы расчистить путь для экспансии Германии на Восток в соответствии с её стремлениями… Планы экономической эксплуатации СССР, массового угона населения, убийства комиссаров и политических руководителей были частью тщательно разработанного плана, выполнение которого началось 22 июня без какого-либо предупреждения и без тени законного оправдания. Это была явная агрессия».

Ставить СССР и гитлеровский Третий рейх на одну доску могут только нездоровые либо невежественные люди.

И, наконец, о фальсификации по умолчанию. Когда говорят о жертвах войны, упоминают евреев, цыган, гомосексуалистов, но, как правило, ничего не говорят о русских и вообще о славянах. Посмотрим статистику. Военные потери СССР, по современным данным, составляют 11 млн 900 тыс. Германия потеряла 8 млн 876 тыс. Пленные: советские – 4.576 тыс. (вернулись 1.559 тыс.); немцы в СССР – 3.576 тыс. (70% из них вернулись на родину). Советских людей в плену умерло в 5 раз больше (!), чем немцев.



Потери мирного населения: 14 млн 700 тыс., 7 млн 420 390 из них были истреблены немцами, 4 млн 100 тыс погибли от жестоких условий оккупации, 2 млн 164 313 погибли на принудительных работах в Германии. В то же время в Германии 4 млн гражданских лиц погибли от бомбежки – англо-американцы сознательно уничтожали гражданское население Германии в соответствии с программой, разработанной Куртом Левиным и фон Нейманом (нанести максимальный урон немцам в психологических и демографических целях).



Стоит также сравнить отношение к Германии и немцам советского руководства и, например, британского. Так, Черчилль писал: «Мы воюем не с Гитлером, и даже не с национал-социализмом, а с духом Шиллера, чтобы он никогда не возродился». А вот слова Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». Почувствуйте разницу, господа!

В европейских и американских учебниках истории пишут о том, что решающую роль в победе над нацистской Германией и милитаристской Японией сыграли победы англо-американских войск в таких операциях, как «Маркет Гарден» в Голландии, высадка в Нормандии 6 июня 1944 года и битва за атолл Мидуэй на Тихоокеанском театре военных действий. При этом Сталинградская битва, которая послужила началом коренному перелому в ходе Второй мировой войны, битва на Курской дуге, победа в которой дала Советскому Союзу стратегическое превосходство на всех фронтах, операция «Багратион», в ходе которой Красная армия окончательно очистила советскую землю от неприятеля и начала освобождение Европы от нацизма, описываются как бои местного значения или не описываются вообще.

Фальсификации по умолчанию – чудовищная вещь. Более 30% японских школьников считают, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили советские самолёты. Значительная часть молодых европейцев уверена в том, что Гитлера победили США, а сейчас можно встретить даже утверждение о том, что Европу освободила… Украина. Фальсификации деформировали сознание не только молодёжи, но и тех, кто несут ответственность за принятие политических решений. И это крайне опасно.

Мишель Монтень говорил: «В противоположность истине ложь обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов». Увы: сегодня ложь «в сотне тысяч обличий» стала интегральной частью политического мировоззрения Запада.





Е.Г. Пономарёва,

профессор МГИМО

Источник.