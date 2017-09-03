Главная » Вооруженные силы

Российская армия обречена быть сильной

18:56. 3 сентября 2017 Просмотров - 283 Один комментарий Опубликовал:

Российская армия обречена быть сильной

Было бы правильным и человеколюбивым актом объявить во всем мире 1 сентября – дату начала Второй мировой войны – днем покаяния и скорби и провести вселенскую панихиду по жертвам самой разрушительной мировой войны.

Необходимо внести эту дату в христианский календарь и ежегодно отмечать во всех храмах молитвой о даровании мира всем людям на земле, а государственным мужам, политикам и олигархам – пожеланием благоразумия в международных делах. В этот день каждый должен с особой остротой осознавать необходимость справедливости и строгого всемирного осуждения тех, кто жаждет отнять у соседа его землю, его хлеб, его жизнь.

Российская армия обречена быть сильной

Прежде ни церкви, ни сильным мира сего не хватало для этого политической воли. Но если не сделать этого в ближайшее время – увеличится шанс в очередной раз ввергнуть человечество в мировую войну. И уже понятно, что по своей жестокости она превзойдет все предыдущие и может стать последней на земном шаре. Причины взяться за оружие остаются прежние – передел рынков природных ресурсов, сбыта продукции и дешевого труда.

Российская армия обречена быть сильной

К сожалению, терпит крах попытка разрешить внутренние противоречия за счет выравнивания уровня развития стран на Европейском континенте, которое должно было привести к усилению ЕС в целом. Однако после расширения ЕС за счет стран Центральной и Восточной Европы что-то пошло не так. Вместо предполагаемого экономического процветания государства, основавшие ЕС, сами превратились чуть ли не в экономические колонии. В результате прежние европейские экономические доминионы вынуждены больше отдавать в общий бюджет, чем получают. Первой не выдержала такой «несправедливости» Великобритания. А после брекзита усугубилось положение Франции, Италии и даже экономического локомотива Европы Германии.

Российская армия обречена быть сильной

Разница «дебета с кредитом» составляет в среднем 5–7 млрд евро. Деньги из богатых стран перетекают бедным. Литва, например, в 2017 году за счет ЕС и других доноров фактически полностью профинансирует образование и оборону на общую сумму более 2 млрд евро. Эстония до 2020 года получит из бюджета ЕС 5,89 млрд евро (в ценах 2011 года), что на 907 млн евро больше, чем объем средств, выделенных ей в 2007–2013 годах. Принимая во внимание 1,4 млрд евро, которые ей предстоит внести в общую европейскую «копилку», разница составит 4,5 млрд евро.

Российская армия обречена быть сильной

Самым большим благоприобретателем в 2014–2020 годах станет Польша. Она рассчитывает получить 105,8 млрд евро. В то же время Варшава должна вернуть в бюджет Евросоюза 35 млрд евро «из-за недобросовестного расходования средств на сельское хозяйство в 2007–2012 годах», – отметил директор института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша) Аркадиуш Жуковски. И это далеко не единственное нарушение правил польского правительства, которое вызывает большое неудовольствие у стран-доноров. Но Варшаве многое прощается, по всей видимости, из-за того, что она взяла на себя обязательство стать «санитарным кордоном» между Европой и Россией. И, надо сказать, не без успеха справляется с такой ролью.

А вот Украина, жаждущая вступить в ЕС и НАТО, скорее всего напрасно стоит с протянутой рукой на паперти в Брюсселе. Ей отведена роль застрельщика большой драки. Так обычно поступает дворовая шпана, выпуская вперед самого хилого, который должен бегать перед противником и кричать: «Ну, стукни меня, стукни!» И стоит только стукнуть, как «взрослые» сразу набросятся в праведным гневе: «Ах, ты слабого обижать вздумал? Сейчас мы тебе покажем!» При этом можно не сомневаться, что именно Польша окажется в первых рядах «защитников», ну а за ней – и другие страны Европы. При этом «сливки» с поставок вооружений Европе будут снимать США и Великобритания, которые окажутся над схваткой – как, например, это было в 1941–1942 годах, пока Гитлер не потерпел сокрушительного поражения под Сталинградом.

Российская армия обречена быть сильной

Война против России – пока еще санкционная – идет без видимых результатов уже более трех лет. Да и на какой результат могли рассчитывать в Вашингтоне? Например, поправка Джексона–Вэника к закону о торговле США действовала с 1974 по 2012 год. Ее отменили, чтобы через полтора года ввести санкции. Можно только посочувствовать тем, кто поражен новой формой антироссийской горячки – вводить санкции и раздавать обещания типа «направить авианосцы к берегам Белоруссии». Ну, а если дело дойдет до «горячего», то, по всей видимости, все-таки придется вспомнить уроки истории. И не только. Как показали события в Сирии, воевать русские еще не разучились. «Общие потери противника за последние три месяца ведения боевых действий составили более 8 тыс. боевиков, 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и другой техники, и это количество с каждым днем увеличивается», – рассказал командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин на круглом столе в ходе форума «Армия-2017».

Российская армия обречена быть сильной

Более 90% россиян уверены в том, что в случае возникновения угрозы Вооруженные силы (ВС) РФ смогут защитить население страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Оценки боеготовности Вооруженных сил близки к максимально возможным: 92% граждан считают, что в случае возникновения угрозы армия сможет защитить население страны, – говорится в сообщении. – Скептически настроены в этом вопросе только 5%».

«Россияне отмечают эффективность мер, принятых в свое время для повышения уровня боеспособности российской армии: 76% респондентов считают, что за последние два-три года она повысилась», – отмечает ВЦИОМ. Противоположной точки зрения придерживаются только 2% опрошенных, еще 15% респондентов не фиксируют каких-либо изменений. Почти две трети (64%) участников опроса ВЦИОМа хотели бы видеть своего близкого родственника в рядах военнослужащих (исторический максимум!), отмечалось в сообщении 21 февраля.

Российская армия обречена быть сильной

Доля россиян, гордящихся своими Вооруженными силами, за последние три года возросла с 63% до 90%, сообщил 23 августа глава ВЦИОМа Валерий Федоров в ходе круглого стола «Армия и ОПК – основа интеллектуально-технологического лидерства России», прошедшего в рамках форума «Армия-2017». Согласно информации ВЦИОМа, лучшей в мире российскую армию считают 36% опрошенных россиян. 47% полагают, что армия является одной из лучших. Усиление Вооруженных сил РФ – лучший способ предостеречь другие страны от очередной попытки решить свои внутренние проблемы за счет России. И с этим никто не спорит.

Российская армия обречена быть сильной

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1916г - максимум заказов на безделушки Фаберже, стоящие целые состояния. 2016г - российская псевдоэлита ведёт себя так же
...может быть несколько, мировая система может быть только...агентура в Российской империи была значительно сильнее германской. ...офицерам, городовым, армии в целом. — Армию уничтожили знаменитым «приказом...таком случае Россия была обречена на сокрушительную Вандею....
Западники-либералы сильно возненавидели нового министра образования
Российская либеральная общественность всё сильнее истерит по поводу ...Кредера, логике, разгром Советской Армией гитлеризма был событием... очень даже... И вообще Россия была обречена на катастрофу с того ... путь, должно быть не так много, может быть, два-три....
Сила и слабость турецкой армии
... только наша, российская армия. Личный состав — это, пожалуй, самая сильная часть турецкой армии, а... трансмиссия. Двигатель тоже должен был быть от немецкого «Леопарда», но оказался..., которое без подпитки со стороны обречено на медленное увядание. А самое...
Украине угрожает потеря сразу трех рынков — российского, европейского и собственного. Юрий Селиванов
... что потерявшим российский рынок сбыта придется сильно потесниться на собственной...и эта морская страна обречена на многие годы ...ту же тему может быть озаглавлен «Заказ на убийство...органов психологической войны Советской армии, могу с уверенностью утверждать...
Когда начнём?
... сытая самодовольная прослойка с сильнейшим иммунодефицитом совести. Попытки задвинуть...чеченскую ловушку усилиями генералов-предателей Российской Армии, которые втихушку храбро сотрудничали..., потому обречена на поражение. Но что может быть лучше целеуказаний...
Роман Ключник: Коренной правозащитник. Часть 9
...различных материалов. «Гражданское общество должно быть сильнее государства. Только тогда государство будет...Наполеона, вроде и нет вражеских армий под Москвой - и не ...испоганить, обыдлить сознание российских девушек и парней, обречь их на неизбежную гибель...

Один комментарий»

  • 1164 782
    Владислав 3 сентября 2017 в 21:15 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если в государстве всё зависит от одного человека, то как можно быть уверенным в будущем? А если не всё зависит, тем более тревожно. От разработки вооружения до оснащения им армии большая дистанция.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>