Российская армия обречена быть сильной

Было бы правильным и человеколюбивым актом объявить во всем мире 1 сентября – дату начала Второй мировой войны – днем покаяния и скорби и провести вселенскую панихиду по жертвам самой разрушительной мировой войны.

Необходимо внести эту дату в христианский календарь и ежегодно отмечать во всех храмах молитвой о даровании мира всем людям на земле, а государственным мужам, политикам и олигархам – пожеланием благоразумия в международных делах. В этот день каждый должен с особой остротой осознавать необходимость справедливости и строгого всемирного осуждения тех, кто жаждет отнять у соседа его землю, его хлеб, его жизнь.

Прежде ни церкви, ни сильным мира сего не хватало для этого политической воли. Но если не сделать этого в ближайшее время – увеличится шанс в очередной раз ввергнуть человечество в мировую войну. И уже понятно, что по своей жестокости она превзойдет все предыдущие и может стать последней на земном шаре. Причины взяться за оружие остаются прежние – передел рынков природных ресурсов, сбыта продукции и дешевого труда.

К сожалению, терпит крах попытка разрешить внутренние противоречия за счет выравнивания уровня развития стран на Европейском континенте, которое должно было привести к усилению ЕС в целом. Однако после расширения ЕС за счет стран Центральной и Восточной Европы что-то пошло не так. Вместо предполагаемого экономического процветания государства, основавшие ЕС, сами превратились чуть ли не в экономические колонии. В результате прежние европейские экономические доминионы вынуждены больше отдавать в общий бюджет, чем получают. Первой не выдержала такой «несправедливости» Великобритания. А после брекзита усугубилось положение Франции, Италии и даже экономического локомотива Европы Германии.

Разница «дебета с кредитом» составляет в среднем 5–7 млрд евро. Деньги из богатых стран перетекают бедным. Литва, например, в 2017 году за счет ЕС и других доноров фактически полностью профинансирует образование и оборону на общую сумму более 2 млрд евро. Эстония до 2020 года получит из бюджета ЕС 5,89 млрд евро (в ценах 2011 года), что на 907 млн евро больше, чем объем средств, выделенных ей в 2007–2013 годах. Принимая во внимание 1,4 млрд евро, которые ей предстоит внести в общую европейскую «копилку», разница составит 4,5 млрд евро.

Самым большим благоприобретателем в 2014–2020 годах станет Польша. Она рассчитывает получить 105,8 млрд евро. В то же время Варшава должна вернуть в бюджет Евросоюза 35 млрд евро «из-за недобросовестного расходования средств на сельское хозяйство в 2007–2012 годах», – отметил директор института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша) Аркадиуш Жуковски. И это далеко не единственное нарушение правил польского правительства, которое вызывает большое неудовольствие у стран-доноров. Но Варшаве многое прощается, по всей видимости, из-за того, что она взяла на себя обязательство стать «санитарным кордоном» между Европой и Россией. И, надо сказать, не без успеха справляется с такой ролью.

А вот Украина, жаждущая вступить в ЕС и НАТО, скорее всего напрасно стоит с протянутой рукой на паперти в Брюсселе. Ей отведена роль застрельщика большой драки. Так обычно поступает дворовая шпана, выпуская вперед самого хилого, который должен бегать перед противником и кричать: «Ну, стукни меня, стукни!» И стоит только стукнуть, как «взрослые» сразу набросятся в праведным гневе: «Ах, ты слабого обижать вздумал? Сейчас мы тебе покажем!» При этом можно не сомневаться, что именно Польша окажется в первых рядах «защитников», ну а за ней – и другие страны Европы. При этом «сливки» с поставок вооружений Европе будут снимать США и Великобритания, которые окажутся над схваткой – как, например, это было в 1941–1942 годах, пока Гитлер не потерпел сокрушительного поражения под Сталинградом.

Война против России – пока еще санкционная – идет без видимых результатов уже более трех лет. Да и на какой результат могли рассчитывать в Вашингтоне? Например, поправка Джексона–Вэника к закону о торговле США действовала с 1974 по 2012 год. Ее отменили, чтобы через полтора года ввести санкции. Можно только посочувствовать тем, кто поражен новой формой антироссийской горячки – вводить санкции и раздавать обещания типа «направить авианосцы к берегам Белоруссии». Ну, а если дело дойдет до «горячего», то, по всей видимости, все-таки придется вспомнить уроки истории. И не только. Как показали события в Сирии, воевать русские еще не разучились. «Общие потери противника за последние три месяца ведения боевых действий составили более 8 тыс. боевиков, 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и другой техники, и это количество с каждым днем увеличивается», – рассказал командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин на круглом столе в ходе форума «Армия-2017».

Более 90% россиян уверены в том, что в случае возникновения угрозы Вооруженные силы (ВС) РФ смогут защитить население страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Оценки боеготовности Вооруженных сил близки к максимально возможным: 92% граждан считают, что в случае возникновения угрозы армия сможет защитить население страны, – говорится в сообщении. – Скептически настроены в этом вопросе только 5%».

«Россияне отмечают эффективность мер, принятых в свое время для повышения уровня боеспособности российской армии: 76% респондентов считают, что за последние два-три года она повысилась», – отмечает ВЦИОМ. Противоположной точки зрения придерживаются только 2% опрошенных, еще 15% респондентов не фиксируют каких-либо изменений. Почти две трети (64%) участников опроса ВЦИОМа хотели бы видеть своего близкого родственника в рядах военнослужащих (исторический максимум!), отмечалось в сообщении 21 февраля.

Доля россиян, гордящихся своими Вооруженными силами, за последние три года возросла с 63% до 90%, сообщил 23 августа глава ВЦИОМа Валерий Федоров в ходе круглого стола «Армия и ОПК – основа интеллектуально-технологического лидерства России», прошедшего в рамках форума «Армия-2017». Согласно информации ВЦИОМа, лучшей в мире российскую армию считают 36% опрошенных россиян. 47% полагают, что армия является одной из лучших. Усиление Вооруженных сил РФ – лучший способ предостеречь другие страны от очередной попытки решить свои внутренние проблемы за счет России. И с этим никто не спорит.

Источник: nnm.me