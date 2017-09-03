«Курятник цивилизации» – Семинар «Родовая Нить» в Радосвете. 1 часть
13:18. 3 сентября 2017 Просмотров - 242 Нет комментариев Опубликовал: brahman
С 25 по 27 августа, в ПРП “Радосвет” прошёл семинар Алексея Орлова “Родовая Нить” и Сергея Павлова “Буквица-ключ к Мировосприятию”.
В этом видео представлена небольшая первая часть “Курятник цивилизации” из семинара “Родовая Нить” от 25 августа 2017 года.
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Желаем всем ДОБРА!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com