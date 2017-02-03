Разум и Вселенная

Люди, находясь внутри Вселенной (по определению термина «Вселенная» за её пределами ничего нет, потому что она всё в себя включает) – вобрали в себя Разум. Факт это или не факт?! Особенно подчеркну, что Разум у людей подчёрнуто-коллективный: мальчики, выросшие в стае волков – обладают сознанием волков, потому что были отключены от человеческой культуры.

Герметичность проверяли? Проверяли. Губка стала влажной внутри герметичной замкнутости? Да. Как губка смогла бы впитать то, чего там не было? Понимаете, это не гипотеза или предположение с долей вероятности, это достоверное утверждение.

Мы уже неоднократно писали, что если у малой части чего-то большего есть какое-либо свойство, то необходимо говорить о том, что и ВСЁ большее обладает этим свойством. Это к вопросу о пребывании Разума во Вселенной – доказуемого его наличием у находящихся внутри этой Вселенной существ. Может ли такое быть (как нас учат атеисты) что существа разумные, а Вселенная сама по себе безмозглая? Нет. Потому что если сухую губку поместить в замкнутое пространство, и губка там станет влажной – значит, в этом пространстве была влага. Точно. Гарантировано. Броня! Почему?

Наш разум не выработан нами лично. Это совокупность слов, текстов, образов, аллюзий и паллиативов, которые мы лично обработали, пропустили через себя – но в основе их получили ИЗВНЕ. То есть, снова не гипотеза и не «доля вероятности» а 100% очевидности:



Разум существует вне и помимо отдельного человека, человек его впитывает, как губка впитывает влагу, в том объёме и конфигурации, в каких позволяют ему личные способности. Если бы это было не так, то дети-Маугли[1] вырастали бы в стае волков не волками, а Сократами и Спинозами…

Впрочем, для поставленной нами проблемы пребывания Разума в целом во Вселенной это не играет особой роли. Одно то, что разум пребывает во Вселенной достаточно для доказательства обладания Вселенной разумом.

Потренируемся в логике:



Если в бумажнике лежат деньги, а бумажник у вас в кармане – то у вас при себе деньги.

Если в большой коробке маленькая коробка, а в маленькой коробке – магнитофон – то, значит, в большой коробке лежит магнитофон.

Если в гнезде наседка снесла яички, а гнездо в курятнике, то это значит – в курятнике лежат яички.

Если у чего-то малого есть свойство, а малое заключено внутри большого – то значит, внутри большого есть это свойство.

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Если у людей есть разум

А люди живут во Вселенной (внутри Вселенной)

То это значит, что у Вселенной есть разум.

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Советский философ-диалектик А.Ф.Лосев, писал (причем в советское время, на советской кафедре):

«Материализм и атеизм, как детище буржуазной культуры, понимает, в силу этого, природу как безличностный механизм…



Материалист… должен его абсолютизировать, т.е. представить в виде единственно возможного абсолютного бытия. Но как только мы допустим это, так тотчас же материя обращается во вселенское мертвое чудище, которое, будучи смертью, тем не менее всем управляет…



В таком случае все управляется мертвым трупом и сводится на него… Тут с полной убедительностью выясняется вся необходимость понимать материализм именно как особого рода мифологию и как некое специальное догматическое богословие»[2].

Трагические события нашего времени вывели эту проблему из ученых кафедр на улицы городов.

Широкое распространение атеизма дало жуткие плоды вроде криминальных революций, ельцинизма, чубайсиады и украинизма – в которых, по меткому слову Лосева – «все управляется мертвым трупом и сводится на него».

Почему мы особенно цепляемся к украинизму?

Дело в том, что в основе всей нашей концепции лежит свойственное всем нормальным прогрессивным людям, всем людям, вообще достойным называться людьми – стремление к расширению, раскрытию в бесконечность.



Украинизм же есть политическая грань прямо обратного процесса – локализации, обособления, вражды края с центром, центробежности взамен центростремительности.

Но ведь централизация, как таковая, есть центростремительная сила. Только поклонение некоему Абсолютному Центру (Богу) превращает злобного зверя в человека, сперва косматого, а потом уже и парикмахерски-обработанного. Поймал себе подобного и не съел. А почему не съел-то? Бог запретил! Кабы не запрещал – так и пределов каннибализму бы не было…

Их и нет там, откуда уходит подлинная идея Бога (не старика на облаке, а Разумности Вечного Бытия), та центростремительная сила, делающая зверей-врагов людьми-братьями.

И делающей не просто так, а в упорной духовной борьбе со звериными, центробежными инстинктами, призывающими зверя видеть центр в себе, а потому бежать от всякой иерархии, от всякой упорядоченности – в локальную версию мировоззрения, где «свобода» – то есть тобой никто не командует…

В самом имени украинизма роковым образом застряла нагнаивающаяся заноза отщепенчества, враждебности части – целому, противная всякой цивилизации.



Хотя инфинитика – понятие философское, духовное, религиозное, а украинизм – понятие политическое, плакатное, поверхностное, тем не менее очевидна противоположность украинизма «живой воде» цивилизации, кристаллизующей в уме человека человеческие матрицы поведения – инфинитике.

Оттого-то враги всего человеческого, разрушители основ цивилизации так охотно приняли украинизм в свои ряды и даже выпустили его авангардом «антихристова похода»: он в самом имени своём содержит замкнутость и ограниченность, главного врага инфинитики, лежащей в основе религии, которая, в свою очередь, лежит в основе цивилизации и цивилизованного поведения людей.

Нет более простого и прямого способа переделать человека в зверя, чем воспитывать человека в духе бандеровщины, украинизма.



Украинизм – это не просто безумие и маразм, как кажется многим. Это «заворот кишок» у истории, цивилизации, это обратный процесс распада нации на племена, языка на диалекты – как если бы взрослый человек начал перерождаться обратно в эмбрион человека.

Раскрытие человека в бесконечность, ноосферный процесс Вернадского, раскрытие Абсолютного Духа по Гегелю – составляет необходимое и неизбежное содержание всякой истории, прогресса, цивилизации. Заменить этот процесс на обратный, на сворачивание в раковину, могут только антиистория, регресс, деградация.

Так современность даёт ответ на вопрос нашего постоянного читателя и автора, А.Ситникова: «А есть ли обратная закономерность?»

- Я к тому – пишет он – что если можно утверждать «Вселенная вечная и бесконечная», то и её составляющие должны быть такими же. Как же может быть по-другому: железный предмет, состоящий из деревянных деталей?



Но ведь всякий понимает, что совокупность деревянных деталей не может создать железный предмет. Точно так же и совокупность конечных, смертных деталей – не может собрать из себя вечное, бесконечное, непрерывное…



Вот и получается у теоретиков: вот тут вечно, а тут рядом не вечно (Это во Вселенной-то)? Я так думаю, что если вечно, то всё.



Если бесконечно, то тоже всё. Иначе как «конечный» человек, вообще, может рассуждать о бесконечности и вечности? Ведь для рассуждения её же нужно принять и разместить внутри себя, своего ума! Как же туда влезет само понимание бесконечности – если там нет для этого бесконечного простора?»

Поддерживая нас в целом в курсе на разъяснение инфинитики – основы человечности и человеческого, главного отличия человека от животного, Ситников корректирует и поправляет:

– Когда мы (в газете – ЭиМ) говорим с людьми о бесконечности, то абсолютное большинство представляет бесконечность в пространственном и математическом виде.

Но можно и нужно говорить также и о бесконечности нашего духа и мысли, и прочих составляющих, в том числе и материального толка.



И ещё вот что: любое математическое тело (с этой целью приводился в газете пример головки спички, делимой на бесконечное число частей) можно поделить бесконечное число раз.

А как можно поделить «конечное» на бесконечное?

В самом деле, как?

Очевидно, что рационально это задача нерешаема. Но при сломе разума, при его повреждении (социопатологии – наша тема!) ПОМУТНЕНИЕ СОЗНАНИЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ ДЕГРАДИРУЕЮЩЕЙ ЛИЧНОСТЬЮ КАК ПРЕДЕЛ, ГРАНЬ ЗНАНИЯ.

Так возникает философский, мировоззренческий украинизм (не путать с австро-польско-американской политической афёрой) когда познавательную бесконечность, как место пребывания личности, обрезают краями в фантазии, в воображении.

Потому что больше этого негде сделать, ведь в реальном мире нельзя избавиться от разлитой повсюду бесконечности или разлитого повсюду вселенского Разума. Можно только себя лично сделать для них герметично-«непромокаемыми», не пускать их в себя.

Поведение человека, вставшего на этот путь – мотивируется безумными посылами, а потому быстро превращает его в монстра, маньяка, чудовище. Человек, который вместе с Гагариным больше не летит в Космос (хотя бы в фантазиях своих) – быстро трансформируется в каннибала.

Единственной матрицей поведения для него остаётся локальная, она же звериная матрица: что можешь убить, убей, что можешь сожрать – сожри, расширь свой пузырь пребывания максимально – потому что он и есть Вселенная, и кроме него, вне его ничего больше нет!

Эта матрица слишком примитивна даже для высших животных, которые порой, впав в некие смутные раздумья, выходят за её пределы (конечно, ненадолго и непрочно).

Зверь замкнут на своё «Я» и его удовольствия, его текущие похоти, он не имеет центра вне себя, помимо себя, его Вселенная рождается вместе с ним, замкнута на нём и умирает без остатка вместе с ним.

На самом деле, в реальном мире, в объективной природе, вечность и бесконечность есть реальность, а конечность и ограниченность – наши внутренние категории (постепенно, кстати, преодолеваемые с развитием разума), наши выдумки и домыслы.

Но в вывернутой процессом деградации личности, некроза разума картине мире как раз-таки вечность и бесконечность оказываются "мифом, химерой, поповскими сказками" – а а иллюзии неразвитости – такие, как "конечное, ограниченное, случайное, прерывистое, смутное, бессмысленное, бессвязное и краткое" – из домыслов и фантазий возводятся произволом человеческим в категорию объективной реальности.

Локальный человек (локалит) живёт как зверь. Мир же он осознаёт, как некую зыбь, заселённую миражами и фантазиями его ограниченного воображения, реальные вещи – воспринимает, как миражи и фантазии.

Неудивительно, что не только духовный мир локалита, но и материальный мир вокруг него стремительно превращается в инфернальный кошмар. Как говорит об этом Библия – «…проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе…»

То есть она не всегда выращивала тернии и волчцы. Она начала их выпускать вместе с грехом человеческим! Биологи наблюдают вполне доступные исследованиям мутации вегетарианцев в хищников (самый яркий пример – комары[3]).

Таким образом, утрата инфинитических начал (при этом человек вполне может оставаться религиозным с точки зрения формальной обрядности – о таких говорят «пустосвяты») разрушает личность, производит патологические процессы в сознании, а кроме того – трансформирует и окружающую среду, калечит и уродует мир, в котором живёт такой локалит.