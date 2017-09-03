Цена закона: разрешение на гражданство РФ надо опять получать на Украине

Источник: https://regnum.ru/

Месяц назад преподнесенные с очень большой помпой в СМИ изменения в миграционном законодательстве, позволяющие соотечественникам приобретать российское гражданство по упрощенной процедуре, накануне вступления в силу закона оказались торпедированы непосредственными исполнителями.



Конец июля 2017 года ознаменовался принятием и подписанием очень важного для соотечественников, граждан иностранных государств, прежде всего Украины, признанных носителями русского языка, закона, позволяющего обрести гражданство РФ по упрощенной процедуре. Речь идет о законе №243-ФЗ, принятом Государственной думой и утвержденном Советом Федераций в рекордные сроки, данный закон был подписан Президентом РФ 29 июля 2017 и вступает в силу с 1 сентября 2017.

Согласно данному закону, граждане Украины, признанные носителями русского языка, больше не должны обивать пороги украинских посольств и консульств в попытках добиться выхода из украинского гражданства. С 1 сентября 2017-го они могут написать нотариально заверенное заявление об отказе от украинского гражданства и направить его в любое консульство Украины в России, напоминаю, что такая процедура с 2010 года действовала в отношении всех остальных категорий иностранных граждан, обретающих российское гражданство, за исключением носителей русского языка.

На протяжении всего августа месяца при обращении за консультациями в органы МВД, занимающиеся вопросами миграции в Крыму, все носители русского языка, являющиеся гражданами Украины, слышали, что с 1 сентября 2017-го можно будет подавать заявление на получение вида на жительство в соответствии с новым законом. При этом и описание процедур, и перечень документов соответствовал законодательству, уточнялись только незначительные детали.

Ситуация в корне поменялась 30 августа 2017 года: всем, кто был записан на прием на подачу документов начиная с 1 сентября 2017-го (сотрудниками отдела разрешительно-визовой работы г. Феодосия и УВМ МВД Крыма), было предложено отменить записи и пройти дополнительную процедуру, не предусмотренную законами и действующим регламентом.

Данная процедура заключается в написании претендентом заявления с обоснованием невозможности отказа от украинского гражданства, к заявлению необходимо приложить подтверждающие документы, которые ранее выдавались… органами бывшего ФМС либо нынешними органами МВД по вопросам миграции. После этого данное заявление будет рассмотрено органами МВД по вопросам миграции, и только после вынесения решения, что выход из гражданства Украины невозможен, носители русского языка смогут подавать заявления на получение вида на жительство. При этом хочется отметить, что данная процедура вообще ничем не регламентируется, отсутствуют как форма заявления и четкий перечень документов, которые необходимо к нему прикладывать, так и сроки рассмотрения и принятия решения. Таким образом, получение гражданства по упрощенной процедуре может затянуться на неопределенный срок. Так выглядит новая процедура получения гражданства РФ в упрощенном порядке со слов специалистов УВМ МВД Крыма. Рассказывая о этих нововведениях, сотрудники УВМ МВД прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, затратившие массу сил, времени и средств на сбор необходимых документов, часть из которых имеет ограниченных срок действия (медицинские сертификаты), по сути потратили их впустую.

Здесь возникает два вопроса: если невозможность выхода из гражданства Украины признана на высочайшем государственном уровне, что выразилось в принятии соответствующего закона, то какие цели преследует МВД, затевая очередную проверку этой невозможности; и если для установления факта невозможности выхода из украинского гражданства достаточно всего лишь телефонограммы из главка, специалистов МВД и выданных ими же документов, то что значит этот трехлетний фарс с бесконечными отказами от приема документов у измученных бюрократами людей и ссылками на неправильное законодательство?

Хочется также отметить, что в своем выступлении 12 июля 2017 года в Государственной думе первый замминистра МВД А. В. Горовой посетовал, что существующие законы вынуждают МВД отказывать в приеме в гражданство соотечественникам, похоже, что и новые законы не мешают им заниматься тем же самым.

Константин Тихонов, сообщество носителей русского языка Крыма