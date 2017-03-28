Новости Украины и Новороссии 28 марта 2017

Министр экологии Украины рассказал о проблемах с мусором в стране

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак назвал ситуацию в стране «очень нездоровой» и призвал уделять внимание вопросам загрязнения окружающей среды. Об этом пишет Лайф.

«Возможно, мне как министру не стоило бы быть столь откровенным, но экологическая ситуация в стране очень нездоровая. У нас — первое место в мире по смертности (на 100 тысяч населения) от загрязнённого воздуха. В наших реках почти нет чистой воды. Многие наши земли отравлены химикатами. И страна буквально тонет в отходах», — считает Семерак.

Он добавил, что сами украинцы не считают экологические проблемы приоритетными и живут по принципу «после нас хоть потоп», засыпая мусором страну.

«Я понимаю, что этот «совок» из голов выветрится не через одно поколение. Понимаю, что война и бедность не добавляют ментальности экологического сознания», — добавил министр.

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Украинский министр пожаловался на качество воды в стране

Это связано и с вырубкой лесов

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что Украина начинает страдать от нехватки воды.

По данным министра, уровень наполнения рек в последние годы остается на отметке 20 % от требуемого стандарта. Это связано и с вырубкой лесов, и с поведением промышленных предприятий относительно водоемов и расчисткой водных артерий.

Страдает и качество воды. По словам Семерака, в Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды была на уровне первого класса.

«Прошлым летом я каждое утро просыпался и с ужасом просматривал новости, не начался ли мор рыбы еще в какой-то реке», – сказал Семерак.

При этом, по его информации, за халатное отношение к природным ресурсам ни одно предприятие в Украине не понесло наказания.

«В настоящее время Министерство природы фактически оказалось под мораторием на проведение проверок», — заявил министр.

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Один в поле воин

26 марта во время марша Национальной гвардии в Запорожье ветеран Великой Отечественной войны проявил настоящий героизм и отвагу, достойную воина Советской армии.

Он вышел перед строем вооруженных нацгвардейцев с теми советскими и российскими флагами, которые у него были. И пусть это всего лишь пакет Компартии Украины и мастерка от спортивного костюма, с флагами мужчина мог просто не дойти до места марша. Но он смело поднял символ СССР, символ, который был начертан на знамени Победы, а на спине у героического деда красовалась надпись «Россия».

Всё время, пока националисты шли строем, пенсионер держал руку с пакетом поднятой. В местных СМИ эти фото появились с заголовком «В Запорожье во время празднования Дня Нацгвардии был замечен провокатор с коммунистической символикой», в социальных сетях «провокатора» уже назвали героем и самым смелым жителем города.

Когда-то давно этот мужчина давал воинскую присягу и перед совсем другим строем произносил слова «клянусь защищать Родину мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами».

Этой присяге он остался верен. Судя по всему, именно его 9 мая 2016 г. украинские оккупанты заставили свернуть красное знамя Победы, а фашисты попытались отобрать его. И вполне возможно, что именно он в 2014 году, когда парад Победы в Запорожье после госпереворота был запрещен, прошелся по центральным улицам города одиночным парадом. Этот дедушка настоящий герой! Слава бесстрашному герою! Наталья Южная Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Под Николаевом «устал и утонул» мост (ФОТО, ВИДЕО)

Инфраструктура, оставшаяся Украине в наследство от Советского Союза, стремительно разрушается. Так, под Николаевом, в селе Пересадовка Витовского (ранее Жовтневого — прим. РВ) района, рухнула в реку часть понтонного моста. Один из двух понтонов, поддерживающих мост на реке Ингул, полностью погрузился в воду. Стоявшая на понтоне секция моста опустилась под углом 45 градусов. Движение по мосту в данный момент невозможно. Местные власти сперва попытались восстановить движение на мосту, подняв «утонувший» понтон с помощью подъемного крана. Однако из этого ничего не вышло, так как в понтоне образовалось отверстие, и он набрал около 10 тонн воды. Читайте также: Зрада: Украинцы просят Крым начать поставки электроэнергии на Херсонщину Мост соединяет два крупных района Николаевской области, сразу после обрушения возле моста собралось около сотни человек, чьи дома находятся на другом берегу Ингула. Но они пока могут только ждать — власти не берутся сказать, будет ли мост вообще отремонтирован.

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Украинскую дочку Сбербанка покупает белорусско-латвийский консорциум

Мажоритарным акционером консорциума, который приобретёт украинскую дочку Сбербанка, стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение латвийского Норвик банка.

«AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка. Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания», — говорится в сообщении латвийской кредитной организации.

Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России, ожидают в банке.

«Развитая сеть отделений приобретаемого банка и профессионализм команды станут надежным фундаментом для долгосрочных инициатив развития. Украинская экономика прошла низшую точку кризиса, и мы верим в будущий экономический рост и потенциал этой страны», — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Оливера Брамуэлла. «В настоящее время Саид Гуцериев занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру и его видение перспективы помогло нам выбрать путь развития для украинского проекта», — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению банка, украинский Сбербанк сегодня — шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 миллион клиентов.

AS Norvik Banka сегодня на седьмом месте в Латвии по величине активов и на первом месте в стране по размеру филиальной сети. Услугами банка пользуются более 150 тысяч клиентов.

По итогам первых трех кварталов 2016 года на украинскую «дочку» Сбербанка приходилось менее 0,5% активов группы — порядка 115 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что не видит рисков финансовой устойчивости для ВТБ, Сбербанка и ВЭБа даже при полном обесценении их украинских активов.

Украина с 23 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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Отнимут ли гражданство у “неправильных” украинцев

фото из открытых источников

В среде правых политиков развернулся настоящий чемпионат идей по поводу того, кто из них наиболее радикален в своих подходах к государственному строительству. В процессе этого “политсоревнования” все чаще звучит идея введения института “неграждан”. То есть, лишения прав людей, которые, по мнению идеологов, не достойны быть гражданами “настоящей Украины”. И не должны иметь права голосовать на выборах.

Насколько это реальная перспектива – разбиралось украинское издание “Страна”.

“Национальный корпус” и другие

“Внедрить на основе опыта стран Балтии модель разных форм гражданства в зависимости от правосубъектности лица”. Именно так звучит один из важнейших пунктов программы национал-радикальной партии “Национальный корпус”, объявленной еще осенью в момент формирования этой политической силы.

До “Национального корпуса” идею официального деления жителей Украины на высший и низший сорт никто в свои программы официально не вносил.

Однако, идеи уже давно витали среди промайдановской части политиков и журналистов, в представлении которых среди граждан Украины слишком много людей с “неправильными” взглядами – “совков”, “ваты” и вообще тех, кто не поддерживал Майдан и не одобряет войну на востоке.

Того и гляди на ближайших выборах они мобилизуются и тогда победит “неправильный” кандидат в президенты или же “неправильная” партия (как это произошло в Молдове, где победил пророссийский Игорь Додон).

Осенью 2016 года депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, журналисты Роман Скрыпин и Даниил Яневский, вместе присутствовавшие на эфире одного из каналов, рассуждали на данную тему.

“Люди, которые содействовали тому, что произошло на востоке, и привело к аннексии Крыма, должны быть поражены в гражданских правах – оставить им подданство и лишить гражданства”, – в эфире одного из каналов заявил Мосийчук. “Я бы предложил проводить переаттестацию по гражданству, что было бы логично”, – поддержал его Скрыпин.

Недавно Скрыпин еще раз вернулся к этой идее. “Жесткий режим получения гражданства, введение института “неграждан”. За предоставление избирательного гражданства должен отвечать персонально президент Украины”, – такой пункт написал Роман Скрыпин в своей колонке для сайта “Слово и дело”.

И эта колонка, и более ранние предложения “Национального корпуса” встретили широкую поддержку среди “майдановцев” в соцсетях.

Кто такие “неграждане”

Институт “неграждан”, о котором говорят “Национальный корпус” и Скрыпин – определение, позаимствованное из стран Балтии (Латвии и Эстонии). В этих странах в “неграждан” записывали, в момент обретения независимости в начале 90-х годов, тех людей, предки которых не жили до 1940 года на территории республик. На практике “негражданами” оказалось, в основном, русскоязычное население.

“Неграждане” не имеют многих прав. Основное – не имеют права голоса на выборах.

В Украине в 1991-1992 годах пошли по пути предоставления гражданства всем жителям страны и до последних лет никто этот вопрос не поднимал.

Да и сейчас пока идея “неграждан” муссируется не на уровне власти, а в радикальных кругах и в среде близких к ним сетевых “мыслителей”. Кроме того, для введения этого института нужно поменять Конституцию, для чего необходимо 300 голосов в парламенте.

Впрочем, как можно было убедиться на примере истории с блокадой Донбасса, иногда идеи радикалов, ныне кажущиеся нереальными и отвергаемыми властями, рано или поздно становятся государственной политикой.

Поэтому “Страна” решила опросить экспертов, чтобы оценить вероятность этой идеи.

Появятся ли в Украине граждане “второго” сорта?

“Это попытка перейти на этническую модель нации. Кто хочет иметь права, тот пусть говорит по-украински, надевает вышиванку и становится украинцем. Все остальные – не считаются”, – иронизирует в беседе со “Страной” политолог Вадим Карасев.

“Крым уже потеряли, Донбасс почти потеряли. Неужели теперь те, кто предлагает идти по пути Прибалтики, не понимают, что так они раскалывают страну? Это спровоцирует не просто раскол в обществе, а настоящую гражданскую войну”, – считает политолог, скептически оценивая перспективы введения института “неграждан”.

Не верит в эту идею и политолог Андрей Золотарев, отмечая, что Прибалтика 90-х годов была островком стабильности на постсоветском пространстве и потому даже пораженные в правах люди оставались там жить. Украина, которая является беднейшей страной Европы, в случае введения института “неграждан” рискует вообще остаться без жителей.

“Украина уже сегодня превращается в страну массовой эмиграции, – говорит эксперт. – Если в 90-х ехал один человек из семьи, который высылал деньги остальным, то сейчас выезжают целыми семьями. Венгрия, Румыния, Польша способствуют этому процессу, выдавая свои паспорта и разрешения на проживание. Скоро по этому же пути пойдет и Россия. Поэтому хоть среди ультрапатриотов и ходят идеи разделить население на “правильное” и “неправильное”, разделять скоро будет некого. Давайте подождем, как нам аукнется блокада, экономический кризис. Может так статься, что спустя полгода власти уже будет не до таких инициатив”.

В тоже время, политолог Михаил Погребинский не исключает, что институт “неграждан” власти попытаются ввести.

“Все зависит от того, чем закончится нынешний кризис, – считает политолог. – Если он закончится тем, что Украина окончательно отторгнет от себя Крым и Донбасс, если власти удастся зачистить любую юго-восточную активность, любое сопротивление, то эти люди дальше будут идти по пути создания “настоящих” украинцев и “ненастоящих”. Власти видят, что пропаганда сама по себе без насилия не работает. Уже три года идет пропаганда, но огромная масса людей по-прежнему не поддерживает нынешний курс. Чтобы гомогенизировать общество, сделать его более однородным в плане политической ориентации, власти могут прибегнуть к попытке лишения гражданских прав “неправильных” украинцев. Иначе Украина такой как они ее видят идеологи Майдана, может не состояться, так как эти “неправильные” на выборах проголосуют за таких же “неправильных” политиков”.

Правда, как считает политолог Руслан Бортник, эти попытки могут привести к обратному эффекту. “Даже гипотетическая угроза введения института “неграждан” станет мощнейшим инструментом для мобилизации немайдановских избирателей на ближайших выборах. Потому что тут уже будет не до шуток. Превращение в граждан второго сорта – это угроза, которой люди будут противостоять любыми способами. И не только на выборах. Поэтому еще непонятно, кто больше всего проиграет от пропаганды идей “негражданства”.

Лишение гражданства за второй паспорт. Почему “Народный фронт” против?

Отметим, что параллельно развивается еще одна интересная история, связанная с темой гражданства. Речь идет о законопроекте, который внес в Раду президент Петр Порошенко о лишении украинского гражданства людей с паспортами других стран.

Однако, в отличие от прочих “ура-патриотических” инициатив главы государства, данный законопроект весьма холодно встретила не только оппозиционная, но и околомайдановская общественность.

А партнеры БПП по коалиции – “Народный фронт”, уже заявили, что голосовать за этот закон не будут.

“Сейчас много противоречивых инициатив. Поэтому нужно сохранять умение трезво мыслить. Вчера на собрании “Народного Фронта” мы решили, что не будем поддерживать инициативу лишения украинского гражданства тех, у кого есть несколько паспортов, если такие граждане не являются чиновниками или депутатами. Да, политикам и госслужащим в органах власти стыдно и недопустимо иметь другие гражданства, кроме украинского. И это мы готовы обеспечить законом. Но обычных граждан лишать украинских паспортов нельзя”, – написал у себя на ФБ нардеп от “Народного фронта” Княжицкий.

Причина такой странной реакции в том, что больше всего потенциальных “лишенцев” гражданства проживает на Западной Украине, где многие имеют паспорта соседних государств или других стран ЕС. А именно этот регион является электоральной базой партий Майдана.

В то время как на восточной Украине людей с двойным гражданством сравнительно немного. Да, часть уехавших отсюда на работу в Россию получили там российское гражданство, но при этом они, как правило, остаются жить в РФ и домой на выборы голосовать не ездят.

Поэтому электоральный эффект для правящих партий и националистов от лишения гражданства за второй паспорт будет сугубо негативный и вызовет дополнительное напряжение и недовольство на Западной Украине.

Галина Студенникова

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Неучастие Самойловой в «Евровидении» становится головной болью Европы

Москва переложила решение проблемы участия Юлии Самойловой в «Евровидении» на плечи Европейского вещательного союза, для которого отсутствие трансляции на Россию означает потерю крупных средств. Перед аргументом финансовых потерь Европа традиционно забывает о твердости своей политической позиции. Однако далеко не очевидно, что ей удастся переломить упорство Киева. Ситуация вокруг участия России в конкурсе «Евровидение» постепенно превращается из политической драмы в водевиль. Как известно, после отказа Первого канала от предложенного организаторами — причем это действительно беспрецедентный случай — дистанционного выступления Юлии Самойловой на конкурсе стало известно, что Европейский вещательный союз (ЕВС) решил добиваться ее участия непосредственно в Киеве. В свою очередь, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что проблема с допуском на территорию страны российского участника конкурса может быть решена, если Россия заменит своего представителя на не имеющего проблем с украинским законодательством. При этом он назвал решение отправить на конкурс именно Юлию Самойлову провокацией. Следует признать некоторую правоту украинского вице-премьера. Выбор именно Юлии Самойловой в качестве участника конкурса от России, помимо чисто профессионального аргумента, что она является талантливой певицей, достойной представлять страну на международном песенном конкурсе, очевидным образом имеет серьезную политическую подоплеку. Так что обвинения в адрес Первого канала и в целом российской власти, что они используют девушку-инвалида с политическими целями, имеют под собой определенные основания. Другое дело, что Самойлова — незаурядная сильная личность, привыкшая справляться с огромными трудностями, и она, очевидно, сознательно согласилась на весь этот проект, понимая его возможные трудности и издержки. Любопытно то, что Европа в лице ЕВС до недавнего времени явно не осознавала, что все это выходит далеко за рамки политических российско-украинских споров. Читайте также: Доживёт ли киевский режим до финала Евровиденья-2017? (ВИДЕО) Первоначально решение Украины отказать Самойловой во въезде в страну для участия в конкурсе вызвало крайне вялую реакцию со стороны Запада. Это отметила и Элла Памфилова: «Меня в большей степени удручает… Реакции-то нет со стороны Европы, так называемого западного мира, который очень с пристрастием, иногда избирательно, отстаивает принципы толерантности, свободы слова, другие демократические ценности». Ситуация вполне понятная: в существующих российско-украинских трениях Европа политически привычно поддерживает Киев и предпочла проигнорировать его решение относительно Самойловой. Однако все резко изменилось, когда стало известно об отказе России от трансляции конкурса. Причина проста: политика — это одно, а вот финансы — это совсем иное. Отказ России от трансляции конкурса означает потерю денег, причем очень серьезных для ЕВС, поскольку российская аудитория слишком крупная и, как следствие, слишком значимая, чтобы можно было проигнорировать ее потерю для «Евровидения». Именно после информации, что Россия не будет транслировать «Евровидение» в случае неучастия Самойловой, Европа начала предпринимать попытки как-то изменить ситуацию. Именно с этим было связано предложение о дистанционном участии и другие сообщения о намерении ЕВС добиться участия российской певицы в конкурсе. Однако тут Европа наткнулась на твердость позиций Киева и Москвы. Украина заявляет, что Россия должна сменить участника, а российские сенаторы Франц Клинцевич и Алексей Пушков уже заявили, что данное предложение «даже не будет рассматриваться». Читайте также: Клип досрочной победительницы конкурса «Евровидение-2017» (ВИДЕО) Фактически, как и с рядом других тем и вопросов, Россия превратила российско-украинские трения, от которых Европа традиционно дистанцируется, перекладывая бремя решения на Москву, в европейско-украинские. Как показывает практика, это обычно единственный способ заставить Европу обратить внимание на проблему и начать участвовать в ее решении. Теперь Москва может себе позволить просто ждать того или иного разрешения ситуации, поскольку вне зависимости от исхода над ней «не каплет». Самая сложная ситуация, безусловно, у ЕВС, который оказался перед реальной угрозой потери очень крупных средств из-за неучастия России в «Евровидении». Можно не сомневаться, что Европой будут приложены все возможные усилия, чтобы надавить на Киев и заставить его изменить решение о запрете Самойловой на въезд в страну. Однако далеко не очевидно, что ЕВС удастся добиться своего. Как показывает опыт, киевские власти обладают выдающимся упорством в отстаивании своих решений, которые им по каким-то причинам кажутся принципиальными. Но в данном случае это проблемы Европы. Ирина Алкснис Деловая газета ВЗГЛЯД

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Володин не позволил спикеру ОБСЕ сменить тему о погромах российских банков на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не дал спикеру Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен увести разговор от темы погромов российских банков на Украине и ответил на ее вопрос по поводу попыток проведения несанкционированных акций в РФ. В ходе состоявшейся 27 марта встречи с Муттонен «на полях» мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ Володин призвал ПА ОБСЕ дать правовую оценку варварским действиям в отношении российских банков на Украине, пишет ТАСС. Однако его собеседник перевела разговор на тему выполнения минских соглашений и ситуации на юго-востоке Украины. «Думаю, вам прекрасно известна наша позиция, которую мы уже не раз высказывали, по вопросу кризиса на Украине. Мы поддерживаем минские соглашения и регулярно призываем к их соблюдению, — подчеркнула, в частности, она. — Для нас, как вы знаете, самая главная цель — выведение войск с данных территорий, прекращение огня и то, чтобы люди смогли вернуться к нормальной жизни». Затем европейский политик задала вопрос спикеру Госдумы по поводу попыток проведения несанкционированных митингов в РФ. «Мы слышали в СМИ о том, что вчера в разных городах были проведены демонстрации, — сказала она. — Я хотела попросить вас рассказать о причинах этих митингов и о том, как развивается эта ситуация». В ответ Володин обратил внимание, что работников банков замуровывают в Киеве, а не в Донецке или Луганске. «Речь идет о нарушениях прав граждан, которые работают в банках, имеющих отношение к России, но являющихся юридическими лицами Украины», — напомнил он. «Поэтому, когда мы уходим от обсуждения этого вопроса и говорим о митингах, которые происходят на наших улицах, то они происходят на улицах Европы каждодневно», — указал спикер. По его словам, причины митингов могут быть разными, «но это право граждан». «Если в соответствии с законом граждане проводят митинги и нет нарушений национального законодательства — это волеизъявление граждан, реализация их прав», — сказал Володин. «Если нарушается закон (независимо от страны, где он нарушается), — это нарушение закона, это именно так должно трактоваться. Но когда нарушаются права граждан, когда их замуровывают в зданиях, совершенно очевидно, что речь идет уже о другой оценке. Поэтому не нужно подменять эти вопросы митингами, которые у нас повсеместно могут проходить», — подчеркнул Володин. Читайте также: Сбербанк продал украинскую «дочку»

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Мы маленькие люди, что мы можем

В вышиванке. В Карпатах. О Советском Союзе. Довели…





Композиция “DD Groove” принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…).

Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-….

Исполнитель: http://incompetech.com/

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Сбербанк уходит из Украины

Сбербанк принял решение об уходе с украинского рынка. Исходя из пресс-релиза, который попал в редакцию «Русской Весны» накануне, российский банк «Сбербанк» продает 100% акций в ПАО «Сбербанк» (Украина) белорусско-латвийскому консорциуму. sberpress.jpg Латвийский банк «Норвик банк» и белорусская частная компания закроют сделку с российский банком до конца первой половины 2017 года, после того как регуляторы на Украине и в Латвии одобрят сделку. В пресс-релизе банка также отмечается, что в продажа банка должна способствовать нормализации его работы на Украине. Сумма сделки не раскрывается. Стоит отметить, что в начале марта стало известно о подготовке выхода «Сбербанка» с украинского рынка на фоне ухудшения экономической ситуации в стране и введения санкций. Уход с украинского рынка должен способствовать тому, что крупнейший банк России в скором времени откроет первое отделение в Крыму. Читайте также: Зрада: Украинцы просят Крым начать поставки электроэнергии на Херсонщину

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В Балаклее продолжают рваться боеприпасы

В Харьковской области в Балаклее, где в результате пожара на артиллерийских складах взрывались боеприпасы, ситуация контролируемая, пока фиксируется один разрыв на 2–3 часа. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военные саперы продолжают зачистки по периметру территории военной части. «На эту минуту мы полностью завершили зачистку военного городка, административной территории арсенала и работаем по периметру», — сказал заместитель начальника Центра разминирования Вооруженных сил Украины Игорь Маматов. Читайте также: Тушенка в банках и полиэтилен на окнах: что сейчас происходит в Балаклее (ВИДЕО)

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Их знали не только в лицо

МВД Украины объявило в розыск подельника "героя АТО" застрелившего Вороненкова. Им оказался о ужас, не агент ГРУ или ФСБ, а активист "Правого Сектора" Ярослав Левенец.Именно он должен был забрать Паршова с места убийства, если бы тот не словил пулю в голову. https://www.gazeta.ru/social/2017/03/27/1 0597559.shtml#page1 – цинкPS. Круг замкнулся – видный кремлевский агент Семен Семенченко помогал выйти на свободу одному из участников убийства Вороненкова, который наверняка тоже прошел подготовку в спецшколе НКВД.Первая за Иловайск и Дебальцево, вторая за блокаду ЛДНР, а третья за…С учетом того, что всплыл и батальон "Донбасс" и правосек, которого помогал освобождать Семенченко, то не удивлюсь, если и Семенченко объявят агентом НКВД/ФСБ, который был причастен к организации убийства Вороненкова, тем более, что желающие поквитаться с ним за его роль в "блокаде" ЛДНР имеются. А тут такой удобный вариант – если напрямую Россию обвинить не получается, то можно все свалить на "российских агентов среди добробатов", которых курировал Семенченко.Внедрение агентуры лучше всего организовать через Боевой Гопак, чтобы никто не догадался. В спецшколе НКВД есть закрытая секция подготовке мастеров Боевого Гопака для внедрения в бандеровские схроны.Ну а если серьезно – Вороненков приехал в Киев по приглашению депутата Пономарева и в день убийства шел на встречу с ним. Там его убил бывший каратель из АТО, которого вероятно подвозил "правосек", которого помогал освобождать "фельдмаршал Семенченко". И это только начали копать. Как вы понимаете, след НКВД очевиден.

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В Балаклее восстановлено теплоснабжение

Город Балаклея в Харьковской области подключен к системе теплообеспечения после пожара и детонации боеприпасов на военном складе, сообщила в понедельник глава областной администрации Юлия Светличная на своей странице в Facebook.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела — по статьям «диверсия» и «халатность».

«Балаклея подключена к системе теплообеспечения. Сейчас все шесть котельных города работают в обычном режиме. Началось подключение абонентов к системе газоснабжения. Газ подан уже для почти 30% абонентов, планируем завершить этот процесс до среды (за исключением аварийных домов)», – написала Светличная.

По состоянию на понедельник, люди частично вернулись домой. В районе ЧП происходят единичные взрывы периодичностью в несколько часов, работают саперы.

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Они были первыми

Тайна, которую предпочли “не заметить” украинские “журналисты”.

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Попытки Киева закупать уголь в ЮАР приведут к экономическому краху Украины, — депутат ЛНР

Анонсированные Киевом закупки угля в Африке приведут к экономическому краху Украины. Об этом ЛИЦ сообщил депутат Народного Совета ЛНР, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и аграрной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, транспорта и топливно-энергетического комплекса Дмитрий Хорошилов. Так он прокомментировал сообщение о том, что Украина заключила с ЮАР договор на поставку 225 тыс. тонн угля антрацитовой группы для Черниговской, Дарницкой и Сумской ТЭЦ. «Возникает небольшое чувство „дежавю”, ведь в 2014 году была такая же история. Начали закупать, торжественно в Одессе приняли этот уголь, потом возбуждали уголовные дела, вызывали в прокуратуру тех людей, которые занимались поставками», — отметил Хорошилов. «Тогда (в 2014 году — прим. ред.) это закончилось тем, что Украине пришлось закупать уголь в Донбассе. И сейчас я уверен, что опять тем же самым закончится. Может, это будет через Россию, если им не хочется напрямую», — заявил он. Хорошилов отметил, что в этой ситуации напрашивается аналогия с поставками российского газа на Украину. «Сейчас они говорят, что уже 500 дней живут без российского газа. Но от того, что он зашел в Европу и оттуда вернулся с небольшим процентом, он не перестает быть российским. По документам — да, а по факту: не будет поставок в Европу — не будет поставок и на Украину. Та же самая история, я думаю, будет и с углем, который якобы будет идти из Африки», — рассказал депутат. «Те люди, которые сейчас на Украине у власти, по сути дела, „могильщики Украины”, все дальше и дальше ее закапывают экономически. Тем более, что на сегодняшний момент валютная выручка на Украине уменьшится, а уголь придется покупать за валюту в два раза дороже. Поэтому проблемы с экономикой будут только усугубляться», — убежден он. «Я думаю, если так пойдет дальше, во второй половине года мы сможем увидеть уже и конкретный социальный взрыв, и разрушенную экономику Украины», — подчеркнул Хорошилов. Напомним, что Украина, потерявшая после начала конфликта в Донбассе большинство шахт, ранее уже была вынуждена импортировать уголь из ряда стран, в том числе ЮАР и США. Позднее Украинский антикоррупционный комитет потребовал от следствия ареста всех организаторов сделки по закупке угля из ЮАР. Читайте также: Угольный суицид: Украина отказывается от российского антрацита

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