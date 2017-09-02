Польша потребует компенсаций с РФ за советско-польскую войну
13:55. 2 сентября 2017 Просмотров - 224 3 коммент. Опубликовал: brahman
Польша имеет право требовать репараций не только с Германии, но и с России, заявили политики польской правящей партии «Право и справедливость» на прошедшей 1 сентября пресс-конференции в сейме Польши. Такие предложения высказали вице-министр юстиции страны Патрик Який и депутат Ян Мосиньский.
Однако если с Берлина Варшава планирует требовать репараций за ущерб, нанесенный нацистской Германией в ходе Второй мировой войны, то с Москвы репарации предлагается истребовать по условиям Рижского договора, подписанного РСФСР и Польшей в 1921 году. Согласно договору, Москва обязалась выплатить Варшаве 30 млн рублей золотом, но, по словам депутата, «эти деньги никогда не были выплачены».
Россия, являясь правопреемницей СССР, «должна задуматься над деталями Рижского договора», цитирует «Польское радио» Мосиньского.
«Россияне должны понести ответственность за то, что они сделали Польше», — заявил и замминистра юстиции Польши Патрик Який.
Вместе с тем польские депутаты ранее уже поднимали вопрос о требовании репараций с России, однако за период второй мировой войны. Аналогичные претензии политики этой страны планируют предъявить Германии. При этом с Москвы поляки хотят взыскать репарации в размере «триллиона злотых».
Польские политики утверждают, что советские граждане «уничтожали польское имущество и культурные ценности». Такое же обоснование Варшава выдвигает для требования денежной компенсации с Берлина. Идею взыскания репараций поддержал и министр обороны страны Антоний Мачеревич. Премьер-министр Польши Беата Шидло даже заявляла, что народ Польши «является жертвами Второй мировой войны, которым никак не был возмещен ущерб».
https://www.gazeta.ru/politics/2017/09/0
PS. Все бы хорошо, но это именно Польша начала ту войну, вторгувшись на территорию Белоруссии и Украины, откуда поляков уже погнали назад, в результате чего советские войска и оказались на территории Польши. Но вполне в духе извращенной польской реальности, про полную предысторию войны они вспоминать не хотят, делая вид, что это Красная Армия напала на мирный польский трактор. Интересно, может Польша задумается над тем, чтобы выплатить компенсации Украине и Белоруссии, ведь польские войска вторгались на эти территории.
Как нетрудно заметить по карте наибольшего продвижения польских войск летом 1920 года, на территории Польши Красная Армия оказалась уже сильно позже освобождения Минска и Киева от польских оккупантов.
И лишь ошибки Тухачевского, которые привели к поражению Красной Армии под Варшавой, помешали Советской России обеспечить более выгодные границы уже в 1921 году. Но через 18 лет эту прискорбную недоработку исправил товарищ Сталин, отобрав у поляков то, что они урвали в 1921 году. Стоит так же отметить роль белогвардейцев во главе с Врангелем, действия которых отвлекали часть сил РККА от борьбы с Польшей, что также сказалось на исходе войны в пользу поляков и обернулось территориальными потерями Советской России, что впрочем не удивительно, так как у поляков и Врангеля был тогда один спонсор.
В общем, вполне понятно, что Польша ничего не получит ни от Германии, ни от РФ, но для публичных истерик, тема "страны-обиженки" которой все должны, вполне сойдет.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Надо с поляков востребовать за всех уморённых военнопленных того времени. А ведь из них (что-то около 50 тыс.) почти никто не вернулся.
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Моська всегда будет тявкать на слона и чего-то требовать. Потому что в этом вся ее суть,-моськи.
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Мы им обязательно отдадим, если будут настойчивы, всё, что заслужили, а потом догоним и ещё люлей добавим, навешаем так, чтоб надолго запомнили.