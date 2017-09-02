Главная » Вооруженные силы, История, Невероятное в мире, Политика

Польша потребует компенсаций с РФ за советско-польскую войну

13:55. 2 сентября 2017 Просмотров - 224 3 коммент. Опубликовал:


Польша имеет право требовать репараций не только с Германии, но и с России, заявили политики польской правящей партии «Право и справедливость» на прошедшей 1 сентября пресс-конференции в сейме Польши. Такие предложения высказали вице-министр юстиции страны Патрик Який и депутат Ян Мосиньский.
Однако если с Берлина Варшава планирует требовать репараций за ущерб, нанесенный нацистской Германией в ходе Второй мировой войны, то с Москвы репарации предлагается истребовать по условиям Рижского договора, подписанного РСФСР и Польшей в 1921 году. Согласно договору, Москва обязалась выплатить Варшаве 30 млн рублей золотом, но, по словам депутата, «эти деньги никогда не были выплачены».
Россия, являясь правопреемницей СССР, «должна задуматься над деталями Рижского договора», цитирует «Польское радио» Мосиньского.
«Россияне должны понести ответственность за то, что они сделали Польше», — заявил и замминистра юстиции Польши Патрик Який.

Вместе с тем польские депутаты ранее уже поднимали вопрос о требовании репараций с России, однако за период второй мировой войны. Аналогичные претензии политики этой страны планируют предъявить Германии. При этом с Москвы поляки хотят взыскать репарации в размере «триллиона злотых».

Польские политики утверждают, что советские граждане «уничтожали польское имущество и культурные ценности». Такое же обоснование Варшава выдвигает для требования денежной компенсации с Берлина. Идею взыскания репараций поддержал и министр обороны страны Антоний Мачеревич. Премьер-министр Польши Беата Шидло даже заявляла, что народ Польши «является жертвами Второй мировой войны, которым никак не был возмещен ущерб».

https://www.gazeta.ru/politics/2017/09/02_a_10870994.shtml – цинк

PS. Все бы хорошо, но это именно Польша начала ту войну, вторгувшись на территорию Белоруссии и Украины, откуда поляков уже погнали назад, в результате чего советские войска и оказались на территории Польши. Но вполне в духе извращенной польской реальности, про полную предысторию войны они вспоминать не хотят, делая вид, что это Красная Армия напала на мирный польский трактор. Интересно, может Польша задумается над тем, чтобы выплатить компенсации Украине и Белоруссии, ведь польские войска вторгались на эти территории.


Как нетрудно заметить по карте наибольшего продвижения польских войск летом 1920 года, на территории Польши Красная Армия оказалась уже сильно позже освобождения Минска и Киева от польских оккупантов.
И лишь ошибки Тухачевского, которые привели к поражению Красной Армии под Варшавой, помешали Советской России обеспечить более выгодные границы уже в 1921 году. Но через 18 лет эту прискорбную недоработку исправил товарищ Сталин, отобрав у поляков то, что они урвали в 1921 году. Стоит так же отметить роль белогвардейцев во главе с Врангелем, действия которых отвлекали часть сил РККА от борьбы с Польшей, что также сказалось на исходе войны в пользу поляков и обернулось территориальными потерями Советской России, что впрочем не удивительно, так как у поляков и Врангеля был тогда один спонсор.

В общем, вполне понятно, что Польша ничего не получит ни от Германии, ни от РФ, но для публичных истерик, тема "страны-обиженки" которой все должны, вполне сойдет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: польша, Россия, советско-польская война
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто заплатит Прибалтике за «советскую оккупацию»?
...подчеркнул, что Россия вправе потребовать компенсации средств, инвестированных в ...словами, пособником «оккупантов». Как Советский Союз «угнетал» «оккупированную» Прибалтику... успешно реализовала «блицкриг», оккупировав Польшу, Данию, Норвегию, Люксембург, ...
Компании которые помогали нацистам
...я знаю, некоторые корпорации выплачивают компенсации жертвам фашизма. Нюрнбергский процесс ...с грохотом пройдут через Польшу, Францию и Советский Союз. После оккупации ...Чтобы обеспечить их вооружением, СССР потребовалось несколько пятилеток. Во Франции после...
Новости Украины и Новороссии 02 декабря 2016
... Украины: Венгерская община Закарпатья потребовала от Порошенко подписать договор о... 25-й годовщины признания Польшей независимости Украины. «Советский Союз – не в ...youtube.com Украина отказалась выплатить компенсацию за разворот белорусского самолета ...
Что Россия вправе потребовать от Прибалтики
...ли России платить компенсации прибалтийским республикам за так называемую «советскую оккупацию» 1940... в плане нападения Германии на Польшу «Вайс» отмечалось, что: «Позиция ...окончательное решение о нападении на Польшу. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о...
Цветной геноцид шагает по России
...многомиллиардных (в долларовом исчислении) компенсаций за «советскую оккупацию» или «геноцид» ..., подсчитывающая «ущерб», причиненный «советской оккупацией») требует от России почти...СССР: не прочь потребовать компенсаций от нашей страны Польша ($5 млрд.), ...
Катынь: поляков расстреливали немцы
...пост министра обороны Польши, и всех советских военных и политических ...история с визитом руководителя Польши в Советский Союз повторилась, только...по вопросу о денежных компенсациях уже ведутся и что... в себя, офицер потребовал подписать протокол допроса и...

3 коммент.»

  • 5666 4376
    Павел 2 сентября 2017 в 19:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Надо с поляков востребовать за всех уморённых военнопленных того времени. А ведь из них (что-то около 50 тыс.) почти никто не вернулся.

    Ответить
  • 4028 3606
    Stelm 2 сентября 2017 в 20:54 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Моська всегда будет тявкать на слона и чего-то требовать. Потому что в этом вся ее суть,-моськи.

    Ответить
  • 2034 1718
    Сергей 2 сентября 2017 в 21:51 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Мы им обязательно отдадим, если будут настойчивы, всё, что заслужили, а потом догоним и ещё люлей добавим, навешаем так, чтоб надолго запомнили.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>