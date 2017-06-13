Кто заплатит Прибалтике за «советскую оккупацию»?

Прибалтийские страны в последнее время с завидным постоянством поднимают вопрос о взыскании с России материальной компенсации за так называемую «советскую оккупацию».

Счет, которые намерены выставить России представители этих государств-лимитрофов, составляет миллиарды евро.

Ответ российского дипломата на претензии Литвы

Так, в Риге некая комиссия «по подсчету ущерба от СССР», возглавляемая Рутой Паздере, пришла к выводу, что ущерб, нанесенный экономике Латвии во время ее пребывания в составе Советского Союза с 1940 по 1991 годы, составляет 185 миллиардов евро. Еще свыше 100 миллиардов евро может составлять ущерб демографии и окружающей среде.

Эстонские «счетоводы» оказались скромнее, озвучив цифру «ущерба от советской оккупации» в 49 миллиардов евро. В Литве еще в 2008 году тогдашний президент Валдас Адамкус говорил о сумме в 28 миллиардов евро.

Начало этому процессу предъявления материальных претензий было положено 5 ноября 2015 года, когда министры юстиции трех прибалтийских стран подписали соглашение о сотрудничестве, в частности, по вопросу взыскания с России как правопреемницы СССР компенсации за «советскую оккупацию».

Не случайно оно совпало с периодом наиболее активной антироссийской истерии на Западе, вызванной принципиальной позицией Москвы по украинскому кризису, а также началом военной операции в Сирии.

Особенную роль в нагнетании этой истерии Запад по обыкновению отвел своим наиболее преданным марионеткам из числа украинских, прибалтийских и польских политиков, которые постоянно кричат о возможном российском военном вторжении, а также выставляют нашей стране претензии по историческому счету.

В России требования прибалтов не остались без ответа. Так, вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем микроблоге не постеснялся в выражениях, пообещав им «уши от мертвого осла».

А группа депутатов Государственной Думы заявила о возможном встречном иске к республикам Прибалтики с требованием компенсации ущерба за вклад в развитие инфраструктуры Литвы, Латвии и Эстонии во время их пребывания в составе Российской империи и Советского Союза. По мнению народных избранников, вложенные суммы в разы превышают заявленные прибалтами.

8 июня 2017 года, отвечая на вопрос литовского корреспондента о предъявлении прибалтийскими государствами материальных претензий к России, посол Москвы в Вильнюсе Александр Удальцов подчеркнул, что Россия вправе потребовать компенсации средств, инвестированных в развитие прибалтийских республик.

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Так, до вхождения в состав СССР Литва была полностью аграрной страной с одним из самых низких в Европе уровнем жизни, отметил дипломат. За 50 лет так называемой «советской оккупации» в экономическое развитие республики было вложено порядка 65 миллиардов долларов, а с учетом поставок энергоресурсов и сырья общая сумма российских инвестиций может достигать 72 и более миллиардов долларов.

«Таким образом, очевидно, что возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией как продолжателя Советского Союза ущерба, якобы причиненного республике в годы ее вхождения в СССР, неправомерна и даже абсурдна», — заявил Удальцов, добавив при этом, что все разговоры о компенсациях есть «бессмысленная и бесперспективная затея».

Не удивительно, что заявление российского дипломата взбудоражило прожженную русофобией литовскую элиту.

В особенности возбудился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который назвал заявления российского посланника «абсурдными» и по обыкновению завел наболевшую шарманку про «общепризнанную оккупацию», во время которой сам Линкявичюс являлся завотделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР или, иными словами, пособником «оккупантов».

Как Советский Союз «угнетал» «оккупированную» Прибалтику

Так, давайте проанализируем, во сколько «обошлась» прибалтийским республикам «советская оккупация».

В августе 1940 года получившие независимость после распада Российской империи и в результате гражданской войны в России Литва, Латвия и Эстония были присоединены к Советскому Союзу. В это время в Европе уже шла Вторая мировая война. Нацистская Германия успешно реализовала «блицкриг», оккупировав Польшу, Данию, Норвегию, Люксембург, Нидерланды, Бельгию и Францию.

В соответствии с заключенным 23 августа 1939 года советско-германским договором о ненападении, именуемым в исторической литературе и публицистике «пактом Молотова — Риббентропа», территория Прибалтики была включена в советскую сферу влияния.

Уже осенью 1939 года на основании заключенных с Каунасом, Ригой и Таллином договоров о взаимопомощи на территорию прибалтийских республик были введены советские вооруженные силы.

На состоявшихся летом 1940 года в Литве, Латвии и Эстонии выборах убедительную победу одержали просоветские политические силы, которые, выполняя волю своих избирателей, провозгласили создание Литовской, Латвийской и Эстонской советских социалистических республик, которые были приняты в состав Советского Союза.

Однако уже менее чем через год в результате нападения нацистской Германии на Советский Союз Прибалтика оказалась под немецкой оккупацией, в результате которой республикам был нанесен серьезный ущерб. После освобождения в 1944 году на восстановление народного хозяйства прибалтийских республик были выделены колоссальные средства и затрачены гигантские усилия.

В частности, была проведена индустриализация, позволившая модернизировать немногочисленные старые и создать новые промышленные производства, а соответственно, и рабочие места. В результате Литва, Латвия и Эстония стали одними из наиболее динамично развивавшихся советских республик с лучшими в Советском Союзе дорогами и высоким уровнем жизни населения.

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Чтобы не быть голословными, назовем лишь некоторые предприятия прибалтийских республик, построенные «оккупантами»: порт Клайпеды, нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе, Игналинская атомная электростанция (закрытая в 2009 году по требованию Евросоюза, вследствие чего полностью обеспеченная «оккупантами» электроэнергией Литва стала испытывать ее дефицит), Рижский автобусный завод в Елгаве (выпускавший известные на весь Союз микроавтобусы и обанкротившийся спустя несколько лет после обретения независимости), Рижский торговый порт, завод сельскохозяйственного машиностроения в Лиепае, каскад гидроэлектростанций на Западной Двине (Даугаве), Таллиннский морской порт, газосланцевый комбинат в Кохтла-Ярве.

Так, в прибалтийских республиках производились электропоезда и трамвайные вагоны, микроавтобусы, радиотехника, телефонные аппараты, магнитофоны и многое другое.

Свобода или оккупация?

После провозглашения независимости Литвы, Латвии и Эстонии и взятия курса на евроатлантическую интеграцию (члены ЕС и НАТО с 2004 года) значительная часть наследия «русских и советских оккупантов» была уничтожена.

В настоящее время они являются наиболее отсталыми и неконкурентоспособными членами Евросоюза, необходимыми своим западным хозяевам исключительно как военный плацдарм против России, о чем свидетельствует постоянное наращивание группировки НАТО в этих странах.

Проблемы же местного населения не волнуют ни местную элиту, которая прикрываясь лозунгами национального возрождения, сдала свои страны в самую настоящую оккупацию, ни уж тем более западных хозяев.

Так, за период с 1991 по 2017 год население Литвы сократилось более чем на 850 тысяч человек, население Латвии — более чем на 700 тысяч человек, а население Эстонии — более чем на 250 тысяч человек. Однако «оккупантом» и «агрессором» по-прежнему является Россия.

Не следует забывать и о некоторых территориальных «подарках» советских «оккупантов». Так, свою историческую и нынешнюю столицу Вильнюс Литва получила в октябре 1939 года из рук Советского Союза после краха Второй Речи Посполитой.

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Стоит ли после всего этого говорить об обоснованности претензий нынешних элит прибалтийских государств по отношению к России?

Данный вопрос можно считать риторическим. Что касается постоянно нагнетаемой истерии о возможном военном вторжении со стороны России, которая выражается то в снятии с транзитного поезда в Литве следующих в Калининград российских военных, то в массовом распространении макулатуры на тему «как распознать зеленых человечков», будет уместно процитировать уже упомянутого вице-премьера Дмитрия Рогозина, однажды посоветовавшего литовским властям «использовать бумагу себе на памперсы, а не пугать ей школьников».

Дмитрий Павленко, «Царьград»