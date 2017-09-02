Почему нельзя есть помидоры с огурцами

Салатик «свежий», «летний» «весенний» «здоровье» «овощной» «диетический» «классический» «из помидоров и огурцов». Вспомнили вкусные салаты с огурцами и помидорами? А знаменитую жижу, которую хлебушком потом собираешь и смакуешь каждый кусочек.

Разновидностей салатов с сочетанием огурцов и помидоров большое количество. Но в последнее время всё больше споров по поводу совместимости этих овощей.

Давайте разберёмся можно или нельзя смешивать помидоры с огурцами. В чём опасность и что делать.

Традиционным блюдом на каждом столе в нашей стране является салат с помидорами и огурцами. Его готовят на каждый день, подают на праздничный стол. Но диетологи забили тревогу.

Оказывается, при правильном питании смешивать помидоры с огурцами в одном блюде категорически противопоказано!

Помидоры, попадая в организм, оказывают на ЖКТ такое действие, что образуется кислая среда. Что касается огурцов, то они способствуют возникновению среды щелочной. Получается, что при сочетании кислой среды и щелочи запускается процесс образования солей.

Это, прежде всего, вредит почкам. При постоянном употреблении этого салата могут возникать серьезные проблемы с работой печени.

Важно! В помидорах содержится аскорбиновая кислота. Для организма она полезна, но при одновременном поглощении красных и зеленых плодов аскорбиновая кислота томатов будет убита ферментом аскорбиназой, содержащимся в огурцах.

Получается, что даже если скушать килограмм томатов, но вместе с огурцами, то организм не дополучит витамин С, которым помидоры богаты и способны снабдить организм в большом количестве.

Чтобы огурец усвоился желудком без проблем, требуется выделение определенных ферментов. Но, ни один фермент не совпадает с теми, которые нужны организму для переваривания помидоров. То есть, один овощ будет перевариваться, в то время как другой начнет подгнивать в желудке.

В итоге образуются газы.

Сложно взять и в одну минуту отказаться от употребления столь любимого и традиционного блюда. Салат с огурцами и помидорами всегда заходит «на ура» и по вкусу эти овощи сочетаются идеально. Но нужно смотреть в корень и думать о своем будущем, о здоровье органов и систем.

При употреблении совместно огурцов и помидоров не только образуется много солей. Еще важно запомнить тот факт, что витамины из этих овощей, насколько бы натуральными и спелыми они не были, не будут усваиваться организмом.

Но не всё так просто. Порой комментарии интереснее самой статьи.

Один из посетителей оставил разоблачающий комментарий с разбором всего по полочкам на основе научных фактов.

Так сказать, разоблачение. Читаем:

Сейчас объясню как обстоят дела на самом деле.

1) Огурец — щёлочь, а помидор — кислота. Вместе они дают соль и это плохо…..

Вся эта ересь исходит из кислотно-щелчного баланса питания, что является порождением беспросветной тьмы невежества. У них даже лимон — щёлочь. А белки и углеводы вместе соединять нельзя.

Непонятно кто это пишет и кто на это ведётся(они на уроки химии вообще не ходили?) Так вот. Обратимся к нормальным пособиям(учебники по биохимии, научные статьи, википедия, проведение эксперимента и тп):

Томаты — богаты всеразличными органическими кислотами и всякими макро- и микроэлементами. Довольно полезный продукт.

Огурцы: 95-97% воды, мало белков, углеводов. Содержат небольшое количество витаминов(C,B,PP), которые являются кислотами(!) и довольно приличное кол-во калия и магния (Довольно полезный продукт, который содержит много усваиваемого калия, при этом с небольшой калорийностью.)

Следовательно тут никак не может быть щелочной среды(более подробно в следующем пункте). Для пущей уверенности я срезал небольшой кусок огурца и капнул на него фенолфталеина (индикатор, определяющий только щелочную среду (становится малиновым)) — реакции не наблюдалось — окрас не изменился ни насколько.

Вывод — это утверждение является бредом в корне.

2) Пишут, что в томатах много витамина С(на самом деле не так уж и много), а в огурцах содержится аскорбиназа/аскорбинат-оксидаза(фермент окисляющий аскорбиновую кислоту(Витамин С)) и поэтому он усваиваться не будет при смешении этих продуктов.

На самом деле этот фермент содержится практически во всех растениях, но его активность(да и количество) зависит от времени и условий хранения (чем дольше хранится, тем больше фермента выделяется и благоприятная температура действия фермент — до 50°С(при 60°С он разрушается)). В некоторых овощах (брюкве, капусте (кочерыжке), сладком перце, репчатом луке) и плодах (мандаринах, апельсинах, шиповнике, черной смородине) аскорбиназа отсутствует.

А в некоторых ее содержание мало(лимон), поэтому в нем сохраняется витамин С очень долго. Однако аскорбиновая кислота может окислиться и без ферментов (на самом деле существует много ферментов, которые не окисляют) — просто на воздухе при взаимодействии с О². Так что лучше всего есть салат из свежих овощей (только что сорванных), а вероятность того, что витамина С практически не осталось в чистом виде(а только в окисленном) в покупных продуктах очень высока. Поэтому тут уже можно особо не заморачиваться.

P.s. аскорбиназа активна только в кислой среде(или подкисленной), поэтому огурец не может быть щелочным.

Окончательный вывод: Все данные из интернета всегда нужно проверять(Очень Тщательно). И да, огурцы и помидоры можно спокойно смешивать.

UPD: дегидроаскорбиновая кислота(окисленный витамин С) тоже довольно важна и полезна для нашего организма, примерно так же как и аскорбиновая кислота.

Трудно не согласится. Разгромный материал у подкованного человека.

А вот с другого интернет ресурса. Тут больше рассказывается о разной несовместимости продуктов.

В принципе, ни один здравомыслящий человек не стал бы сочетать эти продукты, если бы знал, что произойдет в пищеварительной системе.

Назовем только некоторые из последствий неправильных комбинаций пищевых продуктов: газы, вздутие живота, боли в животе, тошнота, усталость и проблемы со стулом.

В долгосрочной перспективе неправильное питание может привести к более серьезным проблемам, таким как неприятный запах изо рта, сухость кожи, сыпь, хроническое воспаление, плохой сон, низкий уровень энергии, и хронические проблемы с пищеварением.

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Большинство людей чувствуют прилив энергии и, естественно, сбрасывают лишний вес, как только начинают следовать простым правилам сочетания продуктов питания.

Аюрве́да (от санскр. आयु «āyu» и वेद «veda» — «знание жизни», «наука жизни», или «знание длинной жизни») — традиционная система индийской медицины, одна из разновидностей альтернативной медицины. Древняя наука о здоровой долгой жизни, в которой главным фактором благополучия считается единство тела, органов чувств и движения, ума и души

Вот некоторые популярные сочетания продуктов, которые могут нанести вред вашему здоровью:

Фрукты после еды.

Давно известно, что фрукты не очень хорошо сочетаются с другими продуктами, потому что содержат простые сахара, которые не требуют переваривания.

Это означает, что фрукты не должны оставаться в желудке надолго. Другие продукты, например, пища с высоким содержанием жира, белка и крахмала, будут дольше перевариваться.

Если же вы едите фрукты после еды, фруктовый сахар будет застаиваться и бродить в вашем желудке.

Лазанья или бутерброд с сыром на гриле.

Белкам и крахмалам для переваривания нужны разные ферменты и различные уровни кислотности. Когда вы едите их вместе, ваш организм вынужден переварить белок, а не крахмалы. Непереваренные крахмалистые продукты питания подвергаются ферментации и разложению. В организме образуются ядовитые конечные продукты.

Добавьте зелень к сырным блюдам, и они станут более удобными для желудка.

Немного рукколы, пожалуйста!

Сыр и мясной омлет.

В общем, не рекомендуется есть белки с белками. Достаточно одного концентрированного белка за один прием пищи. Тогда он легче усваивается организмом.

Лучше приготовьте себе вегетарианский омлет.

Томатный и сырный соус с макаронами.

Кислые помидоры не рекомендуется смешивать с крахмалистыми углеводами, такими как макароны. Пищевая теория совместимости рекомендует избегать смешивания углеводов с кислотами. Добавление молочных продуктов к этой и так сложной комбинации – верный путь к проблемам с пищеварением и усталости после еды.

Вашему телу потребуется масса энергии, чтобы переварить эту сложную пищу.

Ешьте макароны с соусом песто и жареными овощами!

Каша или овсяные хлопья с молоком и апельсиновым соком.

Кислоты в апельсиновом соке и любых других кислых фруктах разрушают фермент, который отвечает за переваривание крахмалов. А крахмалы присутствуют в зерновых. Кроме того, кислые фрукты или соки могут створожить молоко и превратить его в тяжелое слизистое вещество.

Чтобы ваш завтрак был здоровым, ешьте фрукты или пейте апельсиновый сок за 30 минут до овсяных хлопьев.

Фасоль и сыр.

Молочный белок и бобы – обычное сочетание в любом мексиканском ресторане. И все же, это почти гарантированно приведет к газам и вздутию живота.

Такие последствия вызывают не бобы сами по себе, а сочетание их с сыром. Попробуйте не есть сыр и помидоры, если у вас слабое пищеварение, или поработайте над детоксикацией организма.

Дыня и прошутто.

Дыню нужно есть отдельно от всего или не есть вообще. Это же правило относится ко всем очень сладким фруктам. В общем, желательно есть фрукты отдельно от белков или крахмалов.

Бананы и молоко.

Аюрведа считает это сочетание одним из самых тяжелых. Оно создает чувство тяжести в теле и замедляет ум.

Если вы поклонник смузи на основе молока и банана, убедитесь, что банан очень спелый, и добавьте кардамон и мускатный орех, чтобы стимулировать пищеварение.

Йогурт и фрукты.

Аюрведа и теория совмещения пищи не советуют смешивание любых кислых фруктов с молочными продуктами. Это уменьшает скорость пищеварения, изменяет кишечную флору, выделяет токсины и вызывает насморк, простуду, кашель и аллергию.

Аюрведа предлагает избегать продуктов, которые приводят к застою пищеварительной системы, таких как холодный йогурт, смешанный с фруктами.

Если вы любите йогурт с добавками, есть способы, как сделать его безопасным для здоровья. Во-первых, йогурт должен быть комнатной температуры. Во-вторых, добавьте в него немного меда, корицы и изюма вместо кислых ягод.

Лимонный соус как заправка для салата из огурцов и помидоров.

Такие продукты как картофель, перец, баклажаны и помидоры, не стоит есть с огурцами. Лимон также плохо сочетается с этими продуктами.

Употребляя несовместимые между собой продукты, вы заставляете печень работать в усиленном режиме. И пока организм здоров и молод, никакого дискомфорта не ощущается. Однако со временем такая нагрузка может обернуться серьезными сбоями.

Конечно, организм каждого человека будет по-разному реагировать на плохие сочетания пищи. Многие люди приписывают проблемы с пищеварением и аллергии конкретным продуктам питания. На самом деле, в этом виноваты не правильные сочетания продуктов.

Кроме того, многие из нас настолько привыкли к пищеварительному дискомфорту, что уже и не знают, каково это, не испытывать его.

Если вы будете следовать простым правилам комбинации продуктов в течение 2 недель, ваше пищеварение станет намного более эффективным. У вас будет больше энергии и плоский живот.

Как вы относитесь к этим советам?