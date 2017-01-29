Российское импортозамещение руками китайцев

Российские прилавки давно ломятся от китайских товаров. При этом отношение к ним меняется. И решает все не только цена. Ярлык «Maid in China» перестает быть синонимом слова «плохо». Но самое главное, что кроме того, что китайцы поставляют нам в немалых количествах свои товары, они еще приняли активное участие в нашем импортозамещении, которое потребовалось экономике России. Хочу поделиться собственными наблюдениями за этим явлением и привести несколько любопытных фактов о Китае.

Китай вместо Запада

Первое, чего коснулось импортозамещение — стал наш агропром. И тут вроде можно только радоваться. Все цифры говорят о том, что в стране за короткие сроки значительно выросли урожаи зерна. В ряде отраслей и в самом деле наметились сдвиги, но все же, как ни печально, реальный прогресс далек от того фантастического рывка, что зафиксирован в отчетной документации нашей чиновничей рати. О росте экономики России пока говорить рано.

Своего продовольствия по-прежнему не хватает. По-прежнему много продуктов, в первую очередь овощей и фруктов, мы покупаем за рубежом. В том числе, в Китае. Пекин снабжает нас по нескольким методам. Первый — классический. Все, что можно продать, поставляется в Россию. Весьма распространено заблуждение, что в КНР слабо развито сельское хозяйство — мол, у них пригодных земель недостаточно. Эту преграду китайцы давно преодолели. Сейчас Китай является лидером по сбору многих видов сельхозкультур. Только картошки там собирают порядка 60−70 миллионов тонн ежегодно. Это в три раза больше чем в России, при наших-то бескрайних землях. Китайский картофель в РФ поставляется, но он распространен в основном на Дальнем Востоке. На всю Россию они пока не замахиваются, поскольку самим не всегда хватает картошки. Так что к нам они везут не больше ста тысяч тонн в год. Показатель достаточно солидный, но до Египта, умудряющегося проталкивать в Россию почти триста тысяч тонн, далековато.

С прочими продовольственными товарами ситуация примерно такая же. Но это не означает, что Китай довольствуется положением среднего поставщика. Его цель — и это бесспорно — стать лидером на российском рынке. Кроме него есть и другие страны, склонные добиться такого же результата, но только Китай использует все способы - от безнадежно устаревших до суперсовременных. Один из способов завоевать российский рынок — освоение его изнутри. Для экономики Китая это очень важно.

Осваивать российские земли китайцы начали сравнительно недавно. Во всяком случае, тех успехов, что их соплеменники достигли в США или Австралии, им пока не видать.

Какова их тактика? Все очень просто. Они наряду с представителями разных этносов дают России то, в чем она нуждалась и продолжает это делать — то самое импортозамещение. Практически в каждом российском регионе, в котором только возможно заниматься сельским хозяйством, присутствует китайская община. Я поездил по стране, задавшись целью проанализировать ситуацию с гастарбайтерами. На юге России китайских плантаций достаточно много - как-никак природные условия располагают. Но и другие регионы не обделены вниманием представителей Поднебесной. Их теплицы есть в Подмосковье, Сибири, и по всему Дальнему Востоку.

Как они работают

В Москву китайцы всегда валили огромным числом - здесь, в отличие от перенаселенного Китая, есть хоть какая-то возможность заработать. В целом наши азиатские соседи весьма неприхотливы и трудолюбивы, никакие трудности их не останавливают. В 90-е они распределялись между крупными городами, и занимались, чем придется, но в 2000-е положение изменилось. Появились смельчаки, всерьез решившие заняться овощеводством. Они арендовали земли или покупали их через подставных лиц, а потом искали рабочую силу. Неопытные землевладельцы обычно всегда начинают плохо. Они нанимают бездомных, пьянчуг, которые соглашаются работать за еду. Но среди алкашей редко найдешь толкового работягу. Тогда прибегают к услугам выходцев из среднеазиатских республик, развалившегося Союза. Таджики и узбеки могут хорошо трудиться, о чем знает вся наша страна. Их-то и нанимает всякий деловой человек — платит мало, а получает много. С недавних пор китайцы начали теснить наших бывших сограждан. В чем же причина? Дельцы пронюхали, что на огороде, в поле или теплице им нет равных.

До того, как с олимпийскими приготовлениями в Сочи только зашевелились, в Краснодарском крае было несчетное количество китайских теплиц. Владельцы земель, будь то частное лицо или представители государства, сдавали землю в аренду какой-нибудь малоизвестной фирме. Эта фирма нередко была зарегистрирована в КНР. Руководителем в большинстве случаев выступал гражданин РФ, но хозяином был чисто номинально, а реальный находился в Поднебесной.

В найме на работу китайцев есть одно главное преимущество. Далеко не все знают об этом интересном факте о Китае. Власти КНР жестко борются с нелегалами. За переправку таковых подразумеваются суровые меры наказания — от огромных штрафов до смертной казни. А вот законная трудовая миграция всячески поощряется. Те россияне, что трудоустраивают граждан Поднебесной, могут рассчитывать на сотрудничество с этой страной. Так, например, ряд программ подразумевает выделение финансирования для оплаты труда. То есть, фактически предприниматель получает практически бесплатных работников. Конечно, не все хотят заморачиваться с бюрократией, тем более, когда в процессе оформления участвуют властные структуры сразу двух государств. Однако некоторые идут до конца и, как оказывается, выигрывают. Это, к слову, выгодно экономике России и экономике Китая.

Из Краснодара в Красноярск и обратно

Мой знакомый Геннадий владеет землями в Московской области, Красноярском крае и других областях. Он овощевод. Его специализация — огурцы, морковь, помидоры и чеснок. Сейчас он занят тем, что переносит свое дело в Краснодарский край, умудряясь при этом расширяться.

Раньше его бизнес был сконцентрирован на юге, но незадолго до сочинской олимпиады на его участках все чаще стали появляться представители миграционной службы и прочих структур. Все потому, что на него работало несколько десятков китайцев. Обычно редкие проверки удавалось избегать — свои люди сообщали. Китайцев прячешь, а для отвода глаз держишь на участках пару местных ребят. Конспирация была нужна по той причине, что на него работали люди, приехавшие по туристической визе. Но в преддверии 2014 года облавы стали спонтанными. В общем, ценных работников у Геннадия отняли. Он не отчаялся. Поехал в Красноярск, там разузнал, что к чему и, когда вник в тонкости, арендовал в одном из районов края почти сотню гектаров. Не долго думая, привлек на объект китайцев, которых в Сибири — огромное количество. Они понастроили времянок для жилья, а затем принялись за теплицы. В этом особенность азиатских земледельцев — они в отличие от своих российских коллег, обычно всегда предпочитают выращивать овощи в теплицах. Но не по европейской технологии, а по собственному методу, подразумевающему максимальное удешевление процесса и максимальную плодоносность.

Полтора десятка китайцев с плантацией Геннадия справлялись отлично. Правда, зрели под их опекой почему-то только помидоры, а вот с огурцами не заладилось — всегда мелкие и горькие. Впрочем, и без них можно было обойтись, так как помидоров порой удавалось собрать по шесть-семь тонн с одной теплицы. Урожай у Геннадия покупали все, кому не лень, но в основном прибывали питерские и московские оптовики. В позапрошлом году отдавал овощи по 15−40 рублей за килограмм в зависимости от сорта. Идеально! Смущало только то, что за прекрасной жизнью приходится летать аж в Красноярский край.

Геннадий объясняет свои перемещения достаточно просто. Сначала он пробовал разместить свои теплицы в Московской области, но после того, как разведал обстановку, отказался от затеи. Тамошние чиновники весьма серьезно контролируют процесс — одни выступают в качестве крыши для давно закрепившихся дельцов, вторые же зарекомендовали себя как непримиримые борцы с нелегальной миграцией. Эта отлаженная схема очень пагубно сказывается на зарождении здоровой конкуренции. А в Красноярском крае все просто. С чиновниками легче договориться, да и к китайским нелегалам нет того презрительного отношения, что наблюдается в европейской части РФ. Плюс ко всему, помощь готовы оказать весьма влиятельные представители китайской диаспоры. У них есть связи и желание помогать своим соплеменникам, впрочем, свою выгоду они тоже не упускают.

В общем, у Геннадия дела идут неплохо. А когда человеку хорошо, ему хочется, чтоб стало идеально. Он всеми силами пытается устроить свое возвращение в Краснодарский край. Зачем ему это, раз уж и за Уралом бизнес получается? Все дело в импортозамещении. По словам Геннадия, на юге чиновники изо всех сил выбиваются, лишь бы добиться роста сельскохозяйственных показателей. Ведь порой от этого зависит, будут ли они продолжать занимать свои места. И что же они делают? Они закрывают глаза на нелегалов, не во всех случаях, конечно, но имеющие место быть аресты носят чаще всего показной характер.

Импортозамещение должно работать, и не столь принципиально, кто на самом деле его реализовывает. Геннадий вернется в Краснодарский край и продолжит работать. Он завезет новую партию китайцев. Они построят теплицы и снова будут выращивать овощи.

Китайская тактика

И таких деятелей как Геннадий, немало, скажу я вам. Но многие действуют по иной схеме — они отдают свою землю просто в аренду, а затем полностью отстраняются от процесса, происходящего на участке. Полноправным хозяином становится китаец, и тогда дела идут намного быстрее. Конечно, нужна «крыша», но при верном вливании таковую несложно найти. Получается нечто вроде полукриминального объединения. Учитывая некоторые стороны их способа ведения дел, картину можно дополнить новыми деталями.

Например, в первую очередь китайцы стараются устанавливать свои теплицы близ рек и прочих водоемов — надо же откуда-то для полива воду брать. Река — самый удобный вариант. Кстати, одним из «грехов» гастарбайтеров является чрезмерный полив. Если реки нет, то подгоняются буровые установки и начинается создание скважин. Тоже весьма эффективно. Все это, разумеется, наносит определенный ущерб экологии, но с первого взгляда не смертельный.

Весьма интересно, как они выращивают овощи. В народе ходит множество слухов о качестве того, чем гастарбайтеры удобряют свои растения. Скептики твердят о том, что выращенный и собранный китайцами урожай к продовольствию никакого отношения не имеет. Это, скорее, биологическое оружие. Мол, столько всего напичкано в эти плоды, что у людей со временем развиваются чуть ли не все известные болезни — от цирроза до бесплодия. Другие же, напротив, говорят о полнейшей пригодности этих помидоров и огурцов.

Китайская технология выращивания не сложна. Они, как и все прочие растениеводы, в качестве прикормки используют аммиачную селитру, пускай и в немереных количествах — она не наносит особого вреда. А вот к остальным веществам есть вопросы. За год китайцы умудряются снимать несколько урожаев, обычно два. При этом с одного куста, будь то хоть огурец хоть помидор, они убирают в полтора-два раза больше, чем наши земледельцы. Причина тут очевидна. Китайцы используют помимо обычных удобрений стимуляторы роста. Все это они привозят с собой из КНР. Со стимуляторами роста они работают довольно аккуратно — наносят небольшие дозы непосредственно на завязи растений. Далее начинается этап ускоренного созревания.