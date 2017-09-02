Отнять деньги у Сороса: в США хотят объявить миллиардера террористом

Петиция с требованием поставить вне закона мультимиллиардера Джорджа Сороса, конфисковав его активы в связи с обвинениями в терроризме, набрала 70 тысяч подписчиков на сайте Белого дома.

Согласно принятым правилам, в случае если призыв соберет 100 тысяч сочувствующих, администрация США должна будет дать на него официальный ответ. Предприниматель и политический активист Сорос — один из главных критиков американского президента.

В прошлом против Сороса выдвигались обвинения в поддержке украинского Майдана в 2014-м и смены власти в Грузии в 2003-м. В наши дни миллиардер спонсирует общественные организации, призывающие к импичменту Дональда Трампа.

Враг президента номер один

Текст петиции, разошедшийся в интернете, содержит обвинения в адрес Сороса в «дестабилизации и актах мятежа» против Соединенных Штатов, «недолжном и нездоровом влиянии» на Демократическую партию страны и финансировании «десятков, а может быть, и сотен» подрывных организаций, стремящихся привести нынешнюю администрацию к «коллапсу».

Автор текста, скрывшийся за инициалами E. B., призывает квалифицировать действия Сороса как особую форму терроризма, «идущую изнутри». Чтобы воспрепятствовать дальнейшим действиям миллиардера, предлагается конфисковать активы, принадлежащие не только ему, но и сотрудникам его фондов. E. B. и его единомышленники предполагают, что таким образом удастся остановить «войну», которую Сорос ведет против Трампа — как из-за пределов Белого дома, так и, что подчеркивается отдельно, изнутри него.

Появление на сайте Белого дома петиции против Сороса ставит президента Америки в деликатное положение.

Конфликт между президентом и финансистом давно стал достоянием общественности, но Трамп едва ли готов к решительным мерам против оппонента. Кампания против президента США в американской прессе, обвиняющей его в сочувствии ультраправым, чрезвычайно ослабила возможности политика в том, что касается противостояния леволиберальному истеблишменту, ключевой фигурой которого является Сорос.

Тем не менее Трамп, вероятно, согласен с частью обвинений, выдвигающихся против Сороса. Ранее американский президент давал понять, что считает массовые протесты против своей политики «срежиссированными». Генеральным спонсором подобных выступлений чаще всего называют Сороса.

Сорос против Трампа: битва миллиардеров

В финансовом мире США трудно было отыскать игрока, более удрученного победой Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году, чем Джордж Сорос. В ходе предвыборной кампании предприниматель пожертвовал не менее 20 миллионов долларов предвыборному штабу кандидата от демократов — Хиллари Клинтон.

Как стало известно после взлома ее переписки, ранее Сорос давал Клинтон детальные рекомендации в том, что касается проведения внешней политики. Было обнародовано письмо, написанное Соросом Клинтон, в котором миллиардер предлагал свои пути решения политического кризиса в Албании. Советы, данные Соросом, были приняты Клинтон и реализованы ею на посту государственного секретаря США.

Чрезмерно тесные связи Сороса и Клинтон (вероятно, именно их автор петиции имеет в виду под «недолжным и нездоровым влиянием на Демократическую партию») отходят в тень по сравнению с финансовыми убытками, которые потерпел мультимиллиардер в результате избрания Дональда Трампа.

Известный склонностью к игре на понижение, Сорос вложился в падение американских ценных бумаг, которое должно было последовать за объявлением итогов президентских выборов. В действительности произошло прямо противоположное: американские ценные бумаги выросли на ожиданиях, что Трамп станет проводить более правую экономическую политику.

Сорос остался в убытке, который оценивается в один миллиард долларов.

Последствием стало открытое объявление войны Трампу. Выступая на саммите в Давосе в январе 2017 года, Сорос заявил, что новый президент желает превратиться в диктатора. Правлению Трампа 87-летний Сорос предсказал тотальную неудачу, после чего, по мнению недоброжелателей, начал трудиться над тем, чтобы она действительно случилась.

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Игорь Гашков