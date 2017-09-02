Младшая из семи сталинских высоток Москвы

Источник: https://2go2city.ru/

25 мая 2017 года исполнилось 60 лет со дня открытия гостиницы «Украина», одной из семи знаменитых сталинских высоток. Эта башня была построена последней, став на тот момент самой высокой гостиницей в Европе и навсегда завершив эпоху помпезной сталинской архитектуры.



гостиница «Украина»

Гостиница «Украина», младшая из семи небоскребов, была построена в 1953 -1957 годах под руководством архитектора Аркадия Мордвинова. В проектном плане 1947 года она носила название «Гостиничное здание в Дорогомилове», а «Украиной» стала в годы правления Никиты Хрущева.

Как и большинство высоток, поменяла гостиница и свой первоначальный адрес. Здание планировалось построить на Ленинградском проспекте возле стадиона «Динамо», но в итоге строительство перенесли на Кутузовский проспект.

— Выбор места был не случаен, в то время только начали осваивать район Кутузовского проспекта, тогда он назывался Можайским шоссе, — рассказывает москвовед Павел Гнилорыбов. — Там практически отсутствовала застройка, набережную «украшали» лишь несколько заводов, поэтому, чтобы немножко оживить район и вид на Москву, приняли решение построить в этом месте гостиницу «Украина». И время показало, что угадали совершенно точно. В 60-ых годах, когда Новый Арбат подошел к Кутузовскому проспекту, оказалось, что помпезное сталинское и достаточно дешевое хрущевское зодчество неплохо друг другу подходят.

Ни для кого не секрет, что проект «сталинские высотки» появился никак не из практических, а исключительно из политических соображений. В тяжелое послевоенное время, когда кругом царили голод и разруха, правительство СССР выносит постановление «О строительстве высотного жилья в Москве». Это было своеобразным вызовом американским небоскребам, соревнованием сверхдержав.

Гостиница «Украина» — единственная из башен, которая возводилась уже при правлении Хрущева. И строительство здания имело свою особую идеологическую подоплеку. Хрущев, ярый борец с «архитектурными излишествами», обрушился с критикой на сталинские «дворцы». Пострадала уже отстроенная гостиница «Лениградская». У архитектора Леонида Полякова даже отобрали премию за её сооружение. Что же мешало генсеку отменить возведение гостиницы «Украина»? Или внести её в проект значительные изменения?

— Хрущев дал спокойно реализовать проект, так как в 1954 году праздновалось 300-летие воссоединения России с Украиной. И поэтому гостиница была не просто зданием, она была манифестом братских отношений этих двух республик, — объясняет Павел Гнилорыбов. — Если бы гостиницу «Украина» обидели с декором, украинцы бы тотчас показали нам свое похожее здание на Крещатике — до сих пор одно из самых высоких сооружений Киева.

Торжественное открытие гостиницы «Украина» состоялось 25 мая 1957 года, на тот момент она была признана крупнейшей в Европе. Здание является второй по высоте сталинской высоткой после МГУ. Его высота составляет 206 метров. Жилая часть занимает 133 метра, её венчает гигантский шпиль с советской символикой.

Несмотря на масштабы здания, его строительство не вызвало особенных сложностей. К созданию сооружения были привлечены те же специалисты, которые трудились над предыдущими башнями, и потому имели колоссальный опыт.

Первых иностранных гостей гостинца принимала в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. Территория нынешнего Кутузовского проспекта в это время представляла собой пугающий контраст: за парадной частью набережной находились трущобы и бараки. Многие иностранцы, не привыкшие к подобной картинке, были шокированы российским пейзажем. В этом же 1957 году был построен Новоарбатский мост, и гостиница «Украина» приобрела завершенный облик, окончательно вписавшись в пространство.

Гостиница «Украина» и Новоарбатский мост. Ночная панорама

Спустя полвека, в 2007 году, в связи со сменой собственника, началась полномасштабная реконструкция отеля. Тогда был проведен ремонт и восстановление ценных деталей исторических интерьеров, модернизация инженерных систем и многое другое, включая работы на прилегающей территории.

Обновленная гостинца открылась в 2010 году под названием «Рэдиссон Ройал, Москва».После реставрации отель превратился в роскошную империю с ресторанами, барами, музеем. Правда, значительно сократилось количество гостиничных номеров. Зато коллекция подлинников картин советских художников, приобретенных ещё в 50-ых годах к открытию «Украины», пополнилась новыми скульптурными экспонатами.

На потолке в центральном холле можно увидеть живописный плафон «Праздник труда и урожая на хлебосольной Украине». А в глубине холла находится уникальный экспонат – диорама «Москва – столица СССР». Здесь в масштабе 1 к 75 можно рассмотреть весь исторический центр российской столицы образца конца 70-ых годов. Диорама была создана в 1977 году по заказу МИДа для национальной выставки в Нью-Йорке. Ее даже хотел приобрести астронавт Нил Армстронг, но получил от советского правительства категоричный ответ: «Москва не продается»!

диорама «Москва -столица СССР»

Сегодня 80 % гостей отеля – бизнесмены со всего мира. Здесь также часто останавливаются знаменитости мирового уровня. Свои автографы в памятной книге гостиницы оставили Роберт де Ниро, Марчелло Мастроянни, Софи Лорен, Фрэнсис Форд Коппола и многие другие. Но двери величественной постройки открыты и для простых смертных. На скоростном лифте любой желающий может подняться на 29 этаж башни, где находится смотровая площадка. В летнее время есть выход на уличную террасу, с которой открывается потрясающая панорама Москвы.

Источник: nstarikov.ru